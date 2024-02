Visiter Monaco en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Monaco, perché sur la Côte d’Azur, attire par son emplacement unique et son histoire fascinante. Deuxième plus petit état indépendant au monde (après le Vatican), c’est également le plus densément peuplé. Un aimant pour la Jet-Set, Monaco étincelle de glamour, avec des super yachts, des palais somptueux et des voitures de luxe qui illuminent la scène. Mais au-delà des apparences, Monaco dévoile une richesse historique et un charme intemporel, incarnés par la famille Grimaldi qui règne depuis des siècles. C’est un éclat de culture méditerranéenne et de luxe qui attend chaque voyageur. Suivez ce guide de trois jours pour explorer les trésors de Monaco, des sites emblématiques aux aventures uniques.

Jour 1 : Patrimoine historique et charme royal

Commencez votre aventure dans la vieille ville de Monaco, un trésor d’architecture et d’histoire.

Le Rocher de Monaco

La première journée débute par l’exploration du Rocher de Monaco, la vieille-ville et le cœur historique de la principauté. L’histoire de la ville trouve ses racines sur ce promontoire rocheux. Remontant au VIe siècle avant notre ère lorsque les Phocéens de Massalia (actuellement Marseille) fondèrent la colonie de Monoïkos, associée à Hercule. En 1215, une forteresse fut érigée ici, conférant une importance stratégique militaire au Rocher. Explorez la vieille ville à pied ou à vélo pour profiter des magnifiques vues sur le port. Ainsi découvrant ses ruelles pittoresques, ses maisons colorées, ses boutiques et ses restaurants, créant une atmosphère authentique et envoûtante.

Le Palais Princier

Votre première escale est le Palais Princier. Ce majestueux édifice, situé au sommet du Rocher sur la Place du Palais, est bien plus qu’une résidence princière. Construit au XIIe siècle, il est le témoin de la grandeur de la famille Grimaldi depuis 1927, servant de résidence officielle au prince. Au fil des siècles, le palais a évolué, abritant jadis de riches collections d’art, puis étant réaménagé après la Révolution Française. La visite intérieure révèle la cour d’honneur, la galerie d’Hercule ornée de fresques mythologiques, les Grands Appartements, la salle du trône. Il offre une expérience unique, mêlant histoire, art et opulence.

La Cathédrale de Monaco

Lors de votre promenade à travers les ruelles pittoresques du Rocher, ne manquez pas de visiter la Cathédrale de Monaco. Érigée à partir de 1875, cette cathédrale séduit par sa façade en pierres blanches de style roman-byzantin. Elle a joué un rôle important dans l’histoire de la principauté. Notamment en accueillant le mariage du Prince Rainier avec la célèbre actrice américaine Grace Kelly en 1956. À l’intérieur, reposent la princesse Grace Kelly et les princes défunts. L’entrée est libre, offrant ainsi une expérience riche en histoire et en spiritualité. Cette cathédrale est un véritable bijou architectural. Elle est également édifiée sur les ruines de l’ancienne église Saint-Nicolas datant de 1252. De plus, elle est dédiée à Notre-Dame de l’Immaculée Conception.

Le Musée Océanographique

Direction le Musée Océanographique, une merveille dédiée à la vie marine. Fondé par le prince Albert Ier en 1910, ce musée est une plongée fascinante dans les mystères des océans. Son immense aquarium abrite 6 000 espèces marines. Le clou de la visite est le Lagon, un récif corallien reconstitué. Vous découvrirez aussi des aquariums avec requins, tortues et poissons méditerranéens, ainsi que d’impressionnants squelettes de baleines, dauphins, fossiles et maquettes.

Les Jardins de Saint-Martin

Juste en face de la cathédrale, les Jardins de Saint-Martin vous offrent une pause bienvenue. Créés en 1816, ces jardins publics offrent une vue magnifique sur le port et le quartier de Fontvieille. Fondés au début du XIXe siècle par le prince Honoré V de Monaco, ces jardins, les plus anciens de la principauté, sont un mélange réussi d’art et de botanique, ornés de sculptures en bronze, dont la statue de 1951 du prince Albert Ier de Monaco.

La Roseraie de la Princesse Grace

Après une journée bien remplie à explorer le Rocher de Monaco, concluez votre après-midi par une visite à la Roseraie de la Princesse Grace. Ce paisible parc paysager abrite plus de 300 variétés de roses et offre un environnement magnifique pour une pause relaxante. L’accès est gratuit, vous permettant ainsi de profiter pleinement de cette oasis de fleurs et de tranquillité en fin de journée.

Le marché de la Condamine

Faites une pause pour savourer les délices locaux au marché, idéal pour un repas décontracté. Ce petit quartier commerçant regorge de boutiques, de restaurants et de cafés, principalement situés sur les rues Milo, Grimaldi, Terrazani et Princesse Caroline.

Sur la Place d’Armes, découvrez le marché de la Condamine et ses halles couvertes, où vous pourrez déguster les spécialités monégasques et italiennes, ainsi que de délicieux fruits et légumes ensoleillés. Un arrêt gourmand à ne pas manquer.

La plage du Larvotto

Pour conclure cette première journée à Monaco en beauté, ne manquez pas d’admirer le coucher de soleil à la Plage du Larvotto. Bien que l’ambiance soit plus tranquille en soirée, certains bars et clubs de plage vous offrent un cadre exceptionnel pour une soirée mémorable. Profitez de l’atmosphère enchanteresse de la plage, laissez-vous bercer par la douce brise méditerranéenne et plongez dans ce cadre paradisiaque.

Jour 2 : Modernité et splendeur de Monaco

Le deuxième jour, explorez les quartiers modernes et animés de Monaco.

Le Casino Monte Carlo

Votre matinée débute par une visite du célèbre Casino de Monte Carlo. Commencez par admirer son architecture extérieure impressionnante avant de pénétrer dans ce lieu opulent. Le casino, conçu en 1879 par Charles Garnier, est un véritable chef-d’œuvre de style Belle Époque. Il succède au premier casino et abrite l’eldorado du jeu d’argent, à l’origine de la fortune de nombreux joueurs de la principauté.

Hôtels de Prestige à Monte Carlo

Ne manquez pas les magnifiques Hôtels de Monte-Carlo. L’Hôtel de Paris, un palace de style Belle Époque inauguré en 1864, séduit par sa façade majestueuse conçue par l’architecte Godinot de la Bretonnerie. L’Hôtel de l’Hermitage, édifié de 1890 à 1896 par l’architecte Nicolas Marquet, incarne l’élégance, la tranquillité et la discrétion.

L’Opéra de Monte Carlo

N’oubliez pas de visiter l’Opéra de Monte Carlo, également connu sous le nom de salle Garnier. Ce chef-d’œuvre culturel de la principauté mérite une exploration. Conçu par le même architecte qui a créé le casino, sous l’impulsion de Marie Blanc, l’Opéra de Monte Carlo a été construit en un temps record de huit mois. Il a attiré de nombreux artistes du XXe siècle, dont Léon Barsacq et même Pablo Picasso, qui ont occasionnellement contribué à la création de décors pour cette salle prestigieuse

Le quartier de Monte Carlo

Explorez le quartier de Monte Carlo, où l’élégance règne en maître. Boutiques de luxe, voitures de sport, et une ambiance monégasque unique vous attendent. C’est l’endroit où le glamour et le raffinement se rencontrent naturellement. Pour une pause déjeuner exquise, choisissez parmi les nombreux cafés et restaurants qui parsèment ce quartier prestigieux.

Le jardin exotique

Explorez le Jardin Exotique de Monaco, un véritable oasis botanique abritant plus de 900 espèces de plantes exotiques et succulentes, dont des cactus et des aloès. Admirez la vue panoramique sur Monaco et la Riviera française et italienne depuis ce lieu exceptionnel.

Le musée d’Anthropologie Préhistorique

Plongez dans le passé au Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco. Explorez l’histoire de l’humanité à travers une collection d’artefacts et de découvertes préhistoriques. Cette visite vous offre une compréhension approfondie de notre passé, le tout dans un cadre culturellement riche et éducatif.

Fontvieille

Découverte de Fontvieille Fontvieille, conçu sur des terres gagnées sur la mer, offre un mélange unique d’architecture moderne et d’espaces verts. Ce quartier dynamique, plus calme que Monte Carlo, est parfait pour une après-midi détendue. Promenez-vous le long du port, admirez les yachts et explorez les parcs.

Le chemin des sculptures

Le Chemin des Sculptures transforme Fontvieille en une galerie d’art à ciel ouvert. Cette promenade jalonnée d’œuvres contemporaines permet d’apprécier l’art dans un cadre urbain renouvelé. Chaque sculpture enrichit l’expérience de visite, fusionnant art, nature et urbanisme.

L’église Saint-Dévote

Terminez votre journée en visitant l’Église Sainte-Dévote, un site spirituel essentiel à Monaco. Cette église est un exemple captivant d’architecture religieuse et est dédiée à Sainte-Dévote, la sainte patronne de Monaco.

Le Port Hercule

Pour conclure cette deuxième journée à Monaco, terminez par une agréable promenade au Port Hercule. Explorez la vie nocturne animée de Monaco. Le Port Hercule regorge de bars, de restaurants et de clubs qui vous permettront de prolonger votre soirée dans un cadre convivial et festif. C’est l’endroit idéal pour savourer un délicieux repas ou prendre un verre tout en admirant la vue sur le port.

Jour 3 : Aventures insolites et découvertes autour de Monaco

Votre troisième jour à Monaco est une invitation à l’aventure et à l’exploration. Chaque activité est une opportunité de vivre des moments intenses et mémorables.

Balade en bateau

Embarquez pour une balade en bateau le long de la côte monégasque. Cette excursion vous permet d’admirer Monaco depuis une perspective différente. Naviguez près de la côte rocheuse, observez le luxe des yachts amarrés et découvrez des criques cachées. De nombreuses options sont disponibles, des tours guidés aux locations privées, pour une expérience personnalisée sur l’eau.

Survols en hélicoptère

Un survol en hélicoptère offre une vue imprenable sur Monaco et ses alentours. Observez la principauté, ses jardins, son circuit de Formule 1, et la mer Méditerranée depuis le ciel. Ces tours aériens offrent non seulement des panoramas époustouflants, mais aussi une montée d’adrénaline unique. Les vols partent généralement de l’héliport de Monaco et durent entre 7 et 30 minutes, selon le circuit choisi.

Randonnée au Cap d’Ail

Près de Monaco, le sentier du Cap d’Ail, connu sous le nom de « Chemin des Douaniers« , est une randonnée magnifique le long de la côte. Ce sentier offre des vues spectaculaires sur la mer, menant à des plages isolées et à des points de vue naturels. La randonnée est de difficulté modérée et peut durer quelques heures, idéale pour les amoureux de la nature et de la photographie.

Plongée sous-marine

Les eaux claires de la Méditerranée autour de Monaco sont idéales pour la plongée sous-marine. Que vous soyez débutant ou confirmé, des centres de plongée locaux offrent des cours et des excursions guidées pour explorer la riche biodiversité marine. Découvrez des récifs colorés, des épaves historiques et une variété de poissons et d’animaux marins.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end de 2-3 jours à Monaco

Pour maximiser votre expérience lors d’un week-end à Monaco, voici quelques astuces pratiques pour vous assurer de profiter au maximum de votre séjour.

Où manger à Monaco ?

Monaco, célèbre pour son luxe et son élégance, offre une scène gastronomique diverse et exquise. Les quartiers comme Monte-Carlo se distinguent par leurs restaurants raffinés. Yoshi, situé dans l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, est un incontournable pour les amateurs de cuisine japonaise avec une touche européenne. Pour une expérience italienne authentique, Cipriani, niché au cœur de l’Avenue Princesse Grace, propose des classiques italiens dans une ambiance chaleureuse et accueillante. En outre, La Table d’Elise offre une escapade culinaire méditerranéenne avec des plats préparés par le Chef David Castoldi. Ces établissements, reconnus pour leur qualité et leur service, sont parfaits pour ceux qui cherchent à savourer les saveurs de la Méditerranée dans un cadre sophistiqué.

Où se loger à Monaco ?

Lors d’un séjour à Monaco, choisir le bon quartier pour se loger est essentiel pour une expérience optimale. Monaco-Ville, ou Le Rocher, est idéal pour ceux qui recherchent un cadre historique avec des options d’hébergement limitées mais charmentes comme l’Hôtel de France. Monte-Carlo, célèbre pour son luxe, propose des hébergements haut de gamme tels que le Port Palace et l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Pour un séjour plus calme, Fontvieille est une option intéressante avec des hôtels comme l’Hôtel Columbus Monte Carlo et le Riviera Marriott Hotel La Porte De Monaco. La Condamine, enfin, offre une variété d’hébergements près des boutiques et des restaurants, adaptés à ceux qui souhaitent être au cœur de l’activité commerciale de Monaco.

La vie nocturne à Monaco

Pour une expérience nocturne captivante à Monaco, plusieurs quartiers et adresses se distinguent. Le Port Hercule, avec ses bars et restaurants en bord de mer, offre une ambiance animée idéale pour une soirée détendue. La Plage du Larvotto est également un choix populaire pour une atmosphère plus décontractée. Pour ceux qui cherchent une soirée plus sophistiquée, le quartier de Monte-Carlo regorge de lieux élégants, dont le célèbre Twiga Beach Club situé au 22 Avenue Princesse Grace. Enfin, pour un mélange de musique et d’élégance, le Lobby Lounge sur l’Avenue des Spélugues est un incontournable.

Comment se déplacer dans la ville ?

Monaco, se déplacer est à la fois facile et varié. La marche s’avère idéale pour explorer la ville à votre rythme, tandis que le réseau de bus couvre efficacement l’ensemble de la principauté. Les taxis sont disponibles pour un transport rapide, et la location de vélos et de scooters électriques offre une alternative pratique. Pour ceux en quête de luxe, des services de limousine et de voitures privées sont également à disposition.

Bonus Vidéo : Une visite de Monaco à pied pour une plus grande immersion