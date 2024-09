Les îles Cies : Votre guide pour découvrir les merveilles de la Galice

Si vous explorez l’ouest de l’Espagne, ne manquez pas les îles Cíes, un trésor naturel méconnu. Près de Vigo, ces îles restent peu connues, mais leur confidentialité est un atout. Vous aurez l’opportunité de découvrir en toute sérénité ce lieu surnommé « les îles des Dieux » par les Romains . 🏝️ Elles offrent un cadre préservé, loin des foules, avec une biodiversité impressionnante et des plages paradisiaques. Classées dans le parc national maritime-terrestre des îles Atlantiques de Galice, elles sont accessibles uniquement par bateau. Que vous soyez passionné de nature, amateur de randonnées ou en quête de plages immaculées, les îles Cies est l’endroit idéal pour de futur vacances ! 🌞

Un trésor naturel protégé

Les îles Cíes se composent de trois îles principales : Monteagudo au nord, Do Faro au centre, et San Martiño au sud. Ces îles sont réputées pour leur biodiversité, leurs paysages spectaculaires, et leurs plages de sable blanc baignées par des eaux cristallines 🌊. La protection environnementale stricte qui y est en place garantit que ce trésor naturel reste intact pour les générations futures. En effet, le nombre de visiteurs est limité à environ 2 200 par jour, ce qui permet de préserver la quiétude et l’intégrité écologique des lieux.

VOIR AUSSI : Les 10 îles romantiques de Grèce pour un voyage à deux

Comment se rendre aux îles Cíes ?

Pour visiter les îles Cíes, y compris Monteagudo et O Faro, vous devez prendre un ferry depuis Vigo. 🚢 Le trajet dure environ 45 minutes.

De plus, il est nécessaire de demander une autorisation à la Xunta de Galice avant votre voyage. Dans le cas contraire l’accès aux îles sera refusé. Les ferries partent principalement de Vigo, Cangas ou Baiona, surtout pendant la haute saison touristique de juin à septembre. Il est recommandé de réserver ses billets à l’avance en raison de la limitation du nombre de visiteurs. Pour visiter l’île plus reculée de San Martiño, il faut louer un bateau privé, car les ferries réguliers ne s’y rendent pas. ⛵

Combien de temps rester sur les îles Cíes ?

Pour découvrir les îles Cíes en profondeur, deux à trois jours sont idéaux. Cela vous permettra de profiter pleinementdes randonnées, de passer du temps sur les plages et de vous détendre dans ce cadre paradisiaque. Un séjour plus court peut être suffisant pour une visite rapide, mais un peu plus de temps vous offrira une expérience plus complète.🌟

Préparer son voyage aux îles Cíes

Avant de partir pour les Îles Cíes, assurez-vous de demander votre autorisation en ligne. Vous recevrez ensuite un email avec les instructions pour réserver votre billet de ferry. 💌 Pensez à réserver votre camping si vous prévoyez de passer la nuit, et consultez les activités disponibles sur place. Le jour de votre départ, n’oubliez pas d’emporter de la crème solaire, car le soleil peut être très fort sur l’archipel.

Les incontournables à découvrir en Galice

Découvrez ces incontournables qui vous permettront de plonger au cœur de ses richesses culturelles et naturelles.

VOIR AUSSI : Les Cyclades : Les 10 îles incontournables à découvrir

Les plages des îles Cíes

Les Îles Cíes offrent neuf plages splendides, idéales pour se détendre et profiter de la nature. Parmi elles, la Praia de Rodas est la plus emblématique. Élue plus belle plage du monde par The Guardian en 2007, elle s’étend sur environ 1,2 kilomètre, avec son sable fin et ses eaux turquoise exceptionnelles. Cette plage relie les îles de Monteagudo et O Faro, formant un lagon époustouflant.

À ne pas manquer non plus est la plage des Cathédrales en Galice. Même si elle est très fréquentée en haute saison, elle reste incontournable. La plage est célèbre pour ses arches, ses grottes maritimes, et ses passages secrets aux formes saisissantes. À marée basse, les formations rocheuses peuvent atteindre plus de trente mètres. Pensez à réserver à l’avance en été pour découvrir ce site spectaculaire.

Outre cette plage célèbre, les îles Cíes abritent d’autres plages magnifiques et plus isolées. Praia de Figueiras, connue aussi sous le nom de « plage des Allemands », attire pour son naturisme. La Praia de San Martiño, accessible uniquement par bateau privé, offre une beauté sauvage tout aussi impressionnante.

Les randonnées aux îles Cíes

Les îles Cíes sont également un paradis pour les amateurs de randonnée 🏞️, avec quatre sentiers principaux à explorer :

La randonnée de Monte Faro est la plus longue. Elle mène au phare de Cíes sur l’île de O Faro, avec des vues panoramiques époustouflantes et une montée en zigzag mémorable.

est la plus longue. Elle mène au sur l’île de O Faro, avec des vues panoramiques époustouflantes et une montée en zigzag mémorable. La randonnée Alto do Príncipe est quand à elle la ****plus courte et se situee sur l’île de Monteagudo. Elle traverse une forêt et offre des panoramas spectaculaires .

est quand à elle la ****plus courte et se situee sur l’île de Monteagudo. Elle traverse une forêt et offre des . Le sentier du phare d’A Porta , sur l’île de O Faro, conduit au site archéologique de Castro Das Hortas , unique pour son accès.

, sur l’île de O Faro, conduit au , unique pour son accès. L’itinéraire Monteagudo au nord de l’île offre une vue splendide sur la côte nord depuis l’Alto do Príncipe.

San Andrés de Teixido

San Andrés de Teixido est un petit village galicien avec seulement cinquante habitants. Il charme par son ambiance envoûtante, avec ses rues pittoresques, son église ornée de rosaces et ses arbres enveloppés de brume. Le village est célèbre pour ses restaurants qui servent le pouce-pied, un crustacé très recherché. Il se distingue aussi par son folklore riche et une météo souvent imprévisible. 🌧️ Les visiteurs reçoivent des « amulettes », de petits gâteaux peints de couleurs vives, qui ajoutent une touche unique et mystérieuse à leur expérience.

VOIR AUSSI : 10 raisons de vivre dans le sud de l’Espagne

Combarro

Un autre village à ne pas manquer est Combarro. Ses maisons de pêcheurs et ses ruelles étroites créent un cadre idyllique. Les bateaux en mouvement ajoutent une touche vivante au décor. 🚤 Combarro, avec ses maisons en pierre et ses hórreos traditionnels, semble figé dans le temps. Le week-end, vous pouvez écouter des concerts de gaïta, une cornemuse galicienne. Non loin, Pontevedra offre une vie nocturne animée.

La tour d’Hercule

La Tour d’Hercule est un site essentiel à visiter sur les îles Cíes. Ce phare ancien, l’un des plus vieux phares romainsencore actifs, se trouve dans un cadre paisible en bord de mer. En haut, vous pourrez admirer une rose des vents sur la pelouse en contrebas, où la Galice est représentée par une coquille Saint-Jacques. La vue depuis le sommet est spectaculaire, offrant un panorama impressionnant sur l’océan. 🌅

Pour conclure,

Les Îles Cíes sont un incontournable pour découvrir les beautés naturelles de la Galice. Entre plages idylliques, randonnées avec vues époustouflantes, et biodiversité riche, elles offrent une escapade parfaite pour les amateurs de nature. ✨

Bonus vidéo : Un vlog qui emmène à la découverte des îles Cies !