Visiter Podgorica en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Niché dans les Balkans, le Monténégro borde la Mer Adriatique et partage ses frontières avec plusieurs pays. Avec une population approchant les 661 000 habitants, Podgorica se distingue comme la plus grande ville du pays. C’est également la capitale du Monténégro depuis 2006. Historiquement lié à la Serbie jusqu’en 2006, le Monténégro était associé à Belgrade, la capitale serbe, laissant Podgorica en marge du développement. Cependant, avec l’obtention de son indépendance, la ville a entamé une nouvelle ère, marquée par des défis et des opportunités. Cette dualité entre progrès et négligence façonne son caractère singulier. Le tourisme de cette ville émerge progressivement, bien que la destination demeure relativement méconnue. Pourtant, il est temps de se pencher sur ce que Podgorica peut offrir en tant que lieu de vacances.

Jour 1 : Exploration urbaine et culturelle

Entamez votre exploration de la capitale dès aujourd’hui pour découvrir l’essence même de Podgorica en une journée, mais gardez à l’esprit qu’un week-end complet est essentiel pour une exploration exhaustive des trésors qu’elle renferme

L’église Saint-Georges

Commencez votre journée en vous imprégnant de l’histoire à l’église Saint-Georges, nichée au cœur de la vieille ville de Podgorica. Datant du XIIe siècle, cette charmante chapelle greco-orthodoxe dédiée à Saint Georges est un trésor incontournable. Elle est recouverte de fresques séculaires témoignant d’un passé riche et sacré. Sa visite, fortement recommandée, vous transportera à travers les siècles, offrant une expérience envoûtante et inoubliable. Les voyageurs louent unanimement son charme désuet et son ambiance envoûtante. À proximité, un magnifique parc attend également d’être exploré, ajoutant une touche de verdure à cette immersion dans le passé.

La Cathédrale de la Résurrection du Christ

Au cœur de Podgorica, la majestueuse Cathédrale de la Résurrection du Christ s’élève comme l’un des sites incontournables de la capitale. En tant qu’église orthodoxe, son intérieur reflète fidèlement cette tradition, avec une profusion de dorures qui évoquent l’éclat des églises russes. Les travaux de construction, débutés en 1993, ont abouti à son inauguration en octobre 2013, à l’occasion du 1700e anniversaire de l’édit de Milan. Malgré sa jeunesse apparente, la cathédrale incarne un véritable symbole de la foi orthodoxe dans une ville en plein essor. Son emplacement actuel, entouré de vastes étendues, témoigne de l’évolution en cours à Podgorica.

La vieille ville

Plongez dans l’histoire en explorant la vieille ville de Podgorica, un témoignage vivant de l’époque ottomane. Nichée le long des rives de la rivière Moraca, cette enclave historique transporte les visiteurs à travers les siècles avec ses ruelles étroites et son architecture préservée. Bien que négligé par les autorités locales, ce quartier recèle toujours le charme de son passé, avec ses mosquées et ses vestiges de fortifications turques. Une balade à travers ces rues pittoresques offre une immersion authentique dans le passé tumultueux de la ville.

L’Horloge historique

Au cœur de la vieille ville, découvrez l’horloge historique, érigée en 1667 et connue localement sous le nom de Sahat Kula. Ce joyau d’ingénierie, rénové avec succès par la Turquie il y a quelques années, se dresse fièrement sur la place, témoignant de la longue histoire de la ville. Son allure imposante et ses alentours restaurés offrent un mélange harmonieux entre passé et présent, faisant de cette horloge un véritable symbole de la perpétuité à Podgorica.

Le vieux pont Ribnica

Véritable joyau de l’histoire de Podgorica, le Pont Adži-pašin se dresse majestueusement à la confluence des rivières Moraca et Ribnica. Il offre un cadre pittoresque pour des photographies mémorables. Malheureusement, malgré son importance historique et architecturale, il est victime de négligence, envahi par les hautes herbes, les graffitis et les déchets. Pourtant, ce monument chargé d’histoire évoque le charme intemporel du célèbre pont de Mostar, suscitant l’espoir d’une restauration future.

Le musée National

Pendant un week-end à Podgorica, une visite au Musée National est un choix qui vaut vraiment la peine. En consacrant du temps à explorer ses salles riches en histoire et en culture, vous plongerez dans l’essence même du Monténégro. Ce musée offre une opportunité unique de découvrir la diversité et la profondeur de l’héritage du pays à travers ses expositions variées. Que vous soyez passionné par l’art, l’histoire ou la culture, vous trouverez des trésors fascinants qui vous captiveront.

Le centre d’art contemporain de Podgorica

Le Centre d’Art Contemporain de Podgorica constitue une autre étape incontournable pour enrichir votre week-end dans la ville. En explorant ce lieu dynamique, vous serez immergé dans le monde de la création contemporaine, avec des expositions innovantes et des œuvres d’artistes locaux et internationaux. En visitant ce centre, vous aurez l’occasion de découvrir des perspectives uniques et des expressions artistiques avant-gardistes qui vous inspireront et vous interrogeront.

Le parc Gorica

Situé au nord de la ville, le parc Gorica offre un cadre paisible pour une promenade lors des journées ensoleillées, avec ses pentes propices aux activités sportives. De taille modeste, il permet également de se détendre autour d’un café au sommet de la colline, offrant une vue panoramique. Ce lieu est également prisé pour ses activités d’accrobranche, attirant les visiteurs de tous âges à s’essayer à l’escalade et à la tyrolienne, ajoutant ainsi une dose d’aventure à cette oasis naturelle.

Le pont Millenium

Le Pont Millenium, inauguré en 2005, est l’une des fiertés de Podgorica, au Monténégro. Avec ses 173 mètres de long et sa hauteur de 57 mètres, il domine majestueusement la rivière Moraca, offrant une vue panoramique spectaculaire depuis sa rue piétonne. Illuminé par des LED la nuit, il se transforme en un lieu romantique, idéal pour une promenade en soirée en amoureux.

Le pont de Moscou

À proximité du Pont Millenium se trouve le Pont de Moscou, ouvert en 2008 et réservé aux piétons. Ce pont, offert par la ville de Moscou à Podgorica, offre un espace de détente avec ses bancs originaux. Son ambiance tranquille en fait un lieu parfait pour se relaxer, bouquiner ou simplement profiter d’un moment paisible au bord de la rivière Moraca.

Les rues Njegoševa et Bokeška

Découvrez l’effervescence de la vie nocturne de Podgorica le long des rues Njegoševa et Bokeška. Si vous visitez la ville, clôturez votre séjour en faisant la fête dans ces quartiers animés, où bars et clubs se rassemblent pour offrir une ambiance festive. Chaque soir, ces rues sont animées, attirant une foule en quête de divertissement et de délicieux cocktails à des prix abordables.

Jour 2 : Découverte historique et culturelle

Pour cette deuxième journée, plongez au cœur de l’histoire et de la culture de Podgorica en explorant des sites emblématiques chargés de significations.

L’ancienne ville de Dolcea

Pour entamer cette deuxième journée, dirigez-vous vers Doclea. Située à peu près 4 kilomètres au nord-ouest de Podgorica, la vibrante capitale du Monténégro. Surplombant un cadre pittoresque, ce site archéologique dévoile l’histoire romaine. Les ruelles pavées révèlent des trésors : bains publics, temples majestueux, forum central. Doclea, chargée d’importance stratégique et culturelle, fascine les explorateurs.

Le Palais Royal de Podgorica

Le Palais Royal de Podgorica est une véritable merveille architecturale à contempler. C’est la résidence d’hiver (ancienne) de la famille royale, est un monument chargé d’histoire à Podgorica, au Monténégro. Construit en 1889 par le roi Nikola I Petrovi?-Njegoš, ce palais témoigne du passé royal de la région. Aujourd’hui, il abrite la Fondation Petrovich Njegosh, présidée par Nicholas, le prince héritier du Monténégro, perpétuant ainsi son héritage.

Capital Plaza et le monument King Nikola

Pour clôturer cette matinée bien remplie, une visite à Capital Plaza et au Monument King Nikola s’impose, ajoutant une touche finale à votre immersion dans la nature et la culture de Podgorica. Le monument, représentant le dernier roi du Monténégro, offre l’occasion parfaite de compléter votre album de voyage avec des photos mémorables. Sa signification historique en fait un élément indispensable de votre itinéraire.

Le lac de Skadar

Pour votre deuxième journée, réservez l’après-midi pour une escapade inoubliable au Lac de Skadar. Le Lac de Skadar, situé à proximité de Podgorica, éblouit par sa beauté naturelle et sa biodiversité exceptionnelle. Malgré sa distance de la ville, il reste un site incontournable pour ses attraits uniques. C’est un sanctuaire pour les amateurs de nature. Sa surface étendue et ses eaux calmes sont un havre de paix pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Faisant ainsi de lui un site d’observation ornithologique de premier plan.

Le quartier de Stara Varoš

Podgorica regorge d’options pour une soirée inoubliable, loin de l’agitation des rues Njegoševa et Bokeška. Le quartier de Stara Varoš offre une expérience unique. Ici, l’ambiance est différente, mêlant histoire et modernité. Les cafés et bars locaux, nichés dans d’anciennes bâtisses, proposent une atmosphère authentique. Pour une nuit mémorable, explorez cet endroit. Les ruelles étroites et les bâtiments chargés d’histoire créent un cadre parfait pour une soirée hors du commun.

Jour 3 : Visiter les alentours

Pour cette troisième journée, il sera impossible de tout explorer aux alentours de Podgorica. Cependant, voici une sélection variée d’activités pour vous orienter dans vos choix.

Le Mont Lov?en

Le mont Lov?ense situe dans le sud-ouest du Monténégro. Il se distingue non seulement comme un parc national remarquable mais aussi comme une source d’inspiration pour le nom du pays, Monténégro, et son équivalent local, Crna Gora, signifiant tous deux « Montagne Noire ». Lov?en se caractérise par ses deux pics imposants. Štirovnik, culminant à 1 749 mètres, et Jezerski vrh, à 1 657 mètres. De plus, Lov?en abrite 1 158 espèces de plantes, dont quatre sont endémiques, témoignant de la diversité biologique spécifique à cette région.

Situé non loin de la capitale Podgorica, Lov?en offre une escapade nature facilement accessible. Elle promet une immersion dans un patrimoine naturel et culturel profondément enraciné dans l’histoire du Monténégro.

Le Monastère de Moraca

Si vous êtes fasciné par le Moyen Âge et l’histoire, le Monastère de Moraca est une visite incontournable. Fondé en 1252 et niché dans le spectaculaire canyon de la rivière Moraca, ce lieu a été un pilier dans le développement culturel et spirituel de la région. Situé à 50 km de Podgorica, le monastère attire par son ambiance paisible et ses richesses artistiques. Les jardins, les fresques et les icônes réalisées témoignent de son importance historique et esthétique. L’église de la Dormition et celle de Saint Nicolas, avec leurs œuvres d’art remarquables, offrent une fenêtre sur le passé spirituel du Monténégro.

Les chutes du Niagara Monténégrin

Les Chutes du Niagara Monténégrin sont situés à quelques minutes de Podgorica. Elles offrent un paysage semblable à celui des célèbres chutes du Niagara, constituant ainsi une excursion incontournable lors de votre séjour dans la capitale. Les eaux rafraîchissantes de la rivière Cijevna attirent de nombreux visiteurs locaux pendant l’été. De plus, elle offre des petites plages tranquilles de galets le long de ses rives émeraudes. Une journée complète est recommandée pour capturer l’essence de ce lieu pittoresque, avec des opportunités photographiques abondantes aux chutes et au bord de la rivière.

Conseils pour profiter de votre séjour à Podgorica

Pour une escapade réussie dans la capitale monténégrine, quelques conseils simples peuvent faire toute la différence.

Où séjourner à Podgorica ?

Lors de votre visite à Podgorica, vous avez un large éventail d’options d’hébergement adaptées à différents budgets et préférences. Si vous préférez être près du quartier des affaires, l’Hôtel Centreville de Capital Plaza est une excellente option. Cet établissement bien entretenu et récemment construit vous offre un accès facile au centre économique de la ville.

Pour ceux qui recherchent une ambiance plus animée avec des bars à proximité, le quartier Centar est idéal. Des logements Airbnb aux hôtels comme l’Hilton, vous trouverez une variété d’options pour tous les goûts et budgets. Vous pouvez également trouver des hôtels et des appartements dans la vieille ville, ainsi que l’auberge de jeunesse Montenegro Hostel.

Enfin, pour une expérience plus authentique, vous pouvez opter pour des quartiers exclusivement locaux comme Preko Morace et Stari Aerodrom. Bien que ces quartiers offrent moins d’options d’hébergement, ils vous offrent une immersion plus profonde dans la vie quotidienne des habitants de Podgorica.

Comment se rendre à Podgorica ? Et comment se déplacer sur place ?

Pour atteindre Podgorica, l’aventure commence soit par les airs, soit par les rails. Les voyageurs privilégiant le train embarqueront pour un périple à travers Munich, Budapest, et Belgrade. C’est une aventure de deux jours offrant des panoramas époustouflants sur le trajet Belgrade-Podgorica. Pour ceux optant pour l’avion, des liaisons via Vienne et Belgrade constituent les alternatives les plus pratiques. Elle promette des escales brèves et une accessibilité tout au long de l’année.

Une fois à Podgorica, explorer la ville devient un jeu d’enfant. Notamment grâce à son réseau de transports en commun, composé de bus, et des services de taxis abordables.

Où manger et ou sortir à Podgorica ?

Pour savourer la gastronomie locale et vivre la vie nocturne de Podgorica, rendez-vous dans les quartiers animés autour de la rue Njegoševa et Bokeška. Ils regorgent de bistros charmants et de bars animés. Ces adresses offrent une expérience culinaire authentique et des soirées mémorables. Pour une ambiance plus détendue, explorez les ruelles adjacentes où des cafés cachés et des tavernes traditionnelles promettent des découvertes gustatives uniques. Les quartiers émergents, comme Stara Varoš, vous invitent également à découvrir leurs établissements modernes et leurs concepts culinaires innovants.

Le meilleur moment pour visiter Podgorica

Pour une escapade réussie à Podgorica, les mois de mai à août offrent un climat idéal. Ces mois d’été offrent les conditions parfaites pour explorer la ville avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 33°C.

