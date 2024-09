À la découverte du Portugal : Top 10 des plus belles villes

Le Portugal séduit par son hospitalité et sa gastronomie délicieuse. Depuis quelques années, ce pays attire de plus en plus de touristes grâce à sa richesse culturelle, ses paysages diversifiés et sa qualité de vie. C’est une destination rêvéepour les amateurs de nature, d’histoire et de culture. Des ruelles pittoresques de Lisbonne aux vallées viticoles de Porto, le Portugal propose une diversité de paysages et d’expériences qui enchantent tous ses visiteurs. Voici notre sélection des dix plus belles villes du Portugal !

Sintra

Sintra se situe à seulement 30 km de Lisbonne. C’est une destination incontournable pour les amateurs de châteaux et de palais. Avec des joyaux comme le Palais de Pena, le Château des Maures, et le Palais de la Regaleira, une seule journée ne suffit pas pour tout explorer. La ville est notamment célèbre pour son centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais Sintra séduit également par ses magnifiques jardins. Tel que celui de Monserrate, et son climat tempéré, faisant de chaque visite une expérience mémorable. Sintra est considérée comme l’une des villes les plus envoûtantes du Portugal.

VOIR AUSSI : 10 raisons de passer sa retraite au Portugal

Lagos

Lagos est une perle de l’Algarve. Elle se distingue par son charme côtier. Avec ses 35 000 habitants, cette ville fortifiéeabrite l’église Saint-Antoine en son cœur. Un sentier en bois conduit à la plage de Comilo, l’une des plus belles de la région. Les falaises de Ponta de Piedade, dominées par un phare pittoresque, offrent des vues spectaculaires sur la ville. Historiquement, le port de Lagos a joué un rôle important dans les explorations vers les Amériques et a été un site important pour la traite d’esclaves en Europe.

Évora 🏛️

Évora est un joyau du sud du Portugal. C’est une ville-musée classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. À seulement 1h30 de Lisbonne, Évora se distingue par sa beauté médiévale et son riche passé. Son centre historiqueregorge de trésors, comme le temple de Diane, vestige romain emblématique, et la fascinante chapelle des Os ornée d’ossements humains. Ce labyrinthe de ruelles pittoresques abrite aussi la cathédrale gothique et le Palais des Ducs de Cadaval. Ne manquez pas de goûter au fromage de brebis local, qui rivalise avec les meilleurs fromages d’Europe.

Aveiro

Aveiro est surnommée la « Venise du Portugal« . Elle séduit avec ses canaux pittoresques et ses bateaux colorés, les moliceiros. Ancien port florissant, Aveiro conserve des salines encore actives et une ambiance pittoresque, idéale pour une visite relaxante. L’architecture Art nouveau est un autre attrait, visible dans des bâtiments comme la Maison de Major Pessoa et le musée d’Aveiro. Les plages environnantes, telles que la plage de Costa Nova avec ses maisons rayées, offrent des moments de détente et des activités nautiques.

VOIR AUSSI : Voyage au Portugal : les 10 lieux incontournables à visiter

Nazaré 🌊

Nazaré est une ville côtière du Portugal, est un incontournable avec ses plages impressionnantes et ses vagues géantes mondialement connues. Les surfeurs du monde entier affluent pour défier les vagues de la Praia do Norte. Le centre-villepittoresque offre des ruelles pavées et des maisons colorées, conservant l’authenticité d’un village de pêcheurs. Ne manquez pas de visiter le phare et de monter au Sitio en funiculaire pour une vue panoramique spectaculaire sur la plage et la côte.

Guimarães

Guimarães se à environ 25 km au sud de Braga. C’est un lieu incontournable pour comprendre l’histoire du Portugal. Connue comme le « berceau de la nation portugaise », cette ville du nord du pays est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son centre historique abrite des trésors tels que la forteresse du Xᵉ siècle et le Palais des Ducs de Bragance du XVᵉ siècle. Explorez aussi l’église de Nossa Senhora da Oliveira pour une plongée dans son riche passé. Guimarães, avec son patrimoine exceptionnel, est un véritable joyau historique à ne pas manquer.

Braga

Braga est l’une des plus anciennes villes du Portugal. Située dans la région du Minho, au nord, Braga se distingue par son style baroque et ses édifices médiévaux. C’est un véritable trésor historique et culturel. Souvent surnommée la « Rome portugaise », elle est renommée pour ses nombreuses églises et sa riche tradition religieuse. Vous pourrez découvrir des sites incontournables comme le Sanctuaire du Bon Jésus du Mont, la cathédrale Sé de Braga, le jardin de Santa Bárbara, le Palácio do Raio, et le monastère de Tibães. Le centre-ville animé, avec ses jardins, ses parcs, et ses nombreux bars et restaurants, complète le charme de cette ville à l’atmosphère douce tout au long de l’année.

VOIR AUSSI : Visiter Porto en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Coimbra

Coimbra est première capitale du Portugal avant Lisbonne. C’est une ville riche en histoire et en culture. Située au centre du pays, à environ 100 km de Porto et 200 km de Lisbonne, elle est traversée par le fleuve Mondego. Ce cours d’eau, exclusivement portugais, ajoute au charme de la ville. Coimbra abrite l’une des plus anciennes universités d’Europe, fondée en 1290, et demeure un centre vibrant pour les étudiants.

La ville offre de nombreuses attractions. Telles que la bibliothèque Joanina, l’ancien aqueduc et la cathédrale romane Sé Velha. Explorez également le monastère de Santa Cruz et profitez de la vie nocturne animée de Coimbra. Avec son centre historique pittoresque, ses ruelles pavées et ses églises médiévales, Coimbra est considérée comme l’une des plus belles villes du Portugal.

Faro

Faro se situe au sud du Portugal en Algarve. C’est une destination captivante avec son climat agréable tout au long de l’année. Cette petite ville côtière combine à la perfection plages superbes, sites historiques et restaurants raffinés. Les passionnés d’histoire apprécieront le musée de Faro, la cathédrale de Faro et les musées archéologique et Nacional Museum de Arte Antiga. Pour les amateurs de nature, le Parque Natural da Ria Formosa offre de magnifiques sentiers de randonnée et un centre de nature. Tandis que le Parque Manuel Bívar et le Jardim Botânico sont des lieux de détente prisés. Faro brille également par ses nombreuses options de shopping, de vie nocturne et de gastronomie.

Funchal🏝️

Pour conclure notre tour des plus belles villes du Portugal, nous nous dirigeons vers une île portugaise éloignée : Madère. Sa capitale, Funchal, est une véritable merveille, offrant une riche culture et un patrimoine fascinant. Le téléphérique jusqu’au mont Pico do Arieiro vous promet des vues spectaculaires sur la ville et ses environs, et de nombreux sentiers de randonnée vous attendent au sommet. Explorez l’église São Pedro avec ses fresques vibrantes, et le Palais Visconde da Caravela, qui abrite le plus grand musée d’art religieux au monde ainsi qu’un jardin botanique impressionnant.

VOIR AUSSI : Visiter Lisbonne en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Pour conclure,

Cette sélection des plus belles villes du Portugal met en lumière quelques joyaux incontournables, mais elle ne fait pas tout le tour des trésors portugais. Des villes comme Lisbonne et Porto, malgré leur absence de cette liste, sont également des destinations de choix. Leur charme unique, leurs paysages variés et leur riche patrimoine en font des étapes essentielles pour tout voyage au Portugal. N’oubliez pas d’inclure ces deux villes fascinantes dans vos projets de voyagepour une expérience complète et mémorable du pays.