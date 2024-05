Visiter Chisinau en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Chisinau est la plus grande et la plus animée des villes de Moldavie. Elle offre une plongée captivante dans l’histoire et la culture du pays. Elle témoigne d’un passé mouvementé remontant au 15e siècle. Depuis, la ville a été reconstruite dans un style soviétique après avoir été dévastée lors de la Seconde Guerre Mondiale et du tremblement de terre de 1940. Explorez ses musées et ses monuments emblématiques pour une expérience enrichissante. Et laissez-vous séduire par l’hospitalité chaleureuse de ses habitants lors de cette escale ressourçante au cœur de la Moldavie.

Jour 1 : Au cœur de Chisinau

Pour votre premier jour à Chi?in?u, immergez-vous dans le cœur vibrant de la capitale moldave, une occasion parfaite pour saisir l’essence de la ville.

La place de la grande assemblée nationale

À Chisinau, toute la vie s’articule autour d’une place centrale : la place de la Grande Assemblée Nationale. C’est ici que se déroulent tous les événements festifs et culturels de la ville. Et c’est aussi autour de cette dernière que se trouvent les monuments emblématiques de Chisinau. Vous pourrez admirer l’horloge florale, véritable prouesse d’ingénierie et de beauté artistique.

La Salle d’Orgue

La Salle d’Orgue se révèle comme un passage obligé pour les amateurs de musique et d’architecture lors de leur visite dans la région. Ce lieu, caractérisé par son architecture à couper le souffle et son orgue imposant. Ancrée dans un cadre qui semble tiré d’un conte de fées, la salle ne manque pas d’enchérir son programme culturel avec des conférences, des ateliers et des expositions qui célèbrent la richesse de l’histoire musicale.

La cathédrale de la Nativité du Christ

Lors de votre séjour à Chisinau, assurez-vous de visiter la cathédrale de la Nativité du Christ, une merveille architecturale nichée au cœur du paisible parc central de la ville. Imprégnez-vous de la de son architecture néoclassique et laissez-vous émerveiller par ses fresques intérieures colorées.

Le parc Stefan Cel Mare

Après avoir profité de la cathédrale, découvrez le plus ancien parc de la ville, le parc Stefan Cel Mare. Créé en 1816, il offre une atmosphère paisible et verdoyante juste en face de la cathédrale. Vous pouvez vous promener le long de son allée principale, bordée de bustes de personnalités littéraires moldaves. C’est l’endroit idéal pour pique-niquer, faire une balade à pied ou à vélo, ou tout simplement vous détendre à l’ombre des arbres.

Le boulevard Stefan cel Mar

Le Boulevard Stefan cel Mare, surnommé les « Champs-Élysées moldaves », est une artère essentielle et historique de Chisinau. Étendu sur 4 km et portant le nom du héros national Étienne le Grand, ce boulevard regorge d’histoire et de culture. Il est jalonné de monuments emblématiques, d’architecture variée et de parcs verdoyants.

L’Arc de Triomphe

L’Arc de Triomphe de Chisinau est un incontournable à visiter en Moldavie. Il se dresse également près de la cathédrale sur le boulevard Stefan cel Mare. Érigé en 1841 pour célébrer la victoire russe sur l’Empire ottoman, cet édifice symbolique témoigne de l’histoire mouvementée de la région. Jadis, il abritait une imposante cloche forgée à partir de canons turcs capturés.

Le musée national d’ethnographie

Au cœur de Chisinau, le musée national d’ethnographie et d’histoire naturelle de la Moldavie vous convie à un voyage captivant à travers le temps. Il est considéré comme le plus ancien et le plus vaste musée du pays. Il représente un pilier essentiel de la richesse culturelle de la capitale. Initialement consacré à l’agriculture, ce musée emblématique s’est métamorphosé en un sanctuaire dédié à l’histoire naturelle et à la culture moldaves. Il propose notamment des expositions variées et instructives sur le patrimoine régional. C’est l’un des musées qu’il ne faut pas manquer lors de votre visite à Chisinau !

Les musées dédiés à l’histoire et à la littérature

À Chisinau, deux musées incontournables pour les passionnés d’histoire et de littérature sont la Maison-musée Alexandru Donici et le Musée Pushkin. Ces lieux plongent les visiteurs dans le monde littéraire moldave et russe. Ils rendent hommage à Alexandru Donici, célèbre fabuliste, et à Alexandre Pouchkine, icône de la littérature russe qui a laissé une empreinte indélébile dans la région lors de son exil.

Le quartier central

Pour une soirée inoubliable à Chisinau, rendez-vous dans le quartier entourant la Place de la Grande Assemblée Nationale. Animé dès la tombée de la nuit, ce secteur regorge de bars, restaurants et cafés proposant une cuisine locale et internationale variée. Après un délicieux dîner, profitez d’une agréable promenade dans les rues illuminées pour découvrir l’atmosphère unique de la ville.

Jour 2 : Entre culture et nature

Pour votre deuxième journée à Chisinau, plongez dans une exploration culturelle et naturelle de cette capitale charmante et souvent sous-estimée

Le marché central de Chisinau

Entamez cette deuxième journée en plongeant dans l’authenticité locale au Marché Central de Chisinau. Cet incontournable de la vie quotidienne offre une immersion totale dans l’ambiance vibrante de la ville. Ici, les habitants se rassemblent pour dénicher des fruits et légumes frais à des prix abordables, souvent moins d’un euro le kilo ! Explorez également le marché artisanal, où vous trouverez une variété de bibelots russes et de souvenirs moldaves. Enfin, ne manquez pas le charme du petit marché aux fleurs près de la cathédrale de la Nativité.

Le parc Valea Morilor

Offrez-vous un moment de détente au Parc Valea Morilor, idéal pour savourer un café au bord de l’eau. En été, les parcs Valea Morilor valent également le détour pour se rafraîchir. Leurs charmants lacs offrent une occasion de baignade bienvenue lors des chaudes journées estivales.

Le Mémorial de la Victoire

Niché dans le parc de la Victoire à Chisinau, le Mémorial de la Victoire, avec son flambeau éternel, rend hommage aux soldats de la Seconde Guerre mondiale. Situé à l’ouest du centre-ville, il offre un espace paisible pour la réflexion et la mémoire. Le flambeau, brûlant continuellement, symbolise les sacrifices consentis pour la paix.

Le Monastère Ciuflea

Après avoir exploré le Mémorial de la Victoire et ses environs paisibles, un retour au centre-ville de Chisinau vous mène au Monastère Ciuflea. C’est un véritable havre de paix spirituelle en plein cœur urbain. Ce sanctuaire, dédié à Saint Théodore Tiron, se distingue par son architecture remarquable et ses fresques intérieures éblouissantes. Il offre aux visiteurs une expérience unique alliant art, culture et spiritualité. Les jardins qui entourent le monastère ajoutent à sa sérénité. Faisant de ce lieu un parfait contrepoint à l’agitation de la ville.

Le jardin botanique de Chisinau

Dirigez-vous vers le jardin botanique de Chisinau, situé au sud-est de la capitale. Avec ses plus de 100 hectares, ce parc offre une variété impressionnante d’environnements naturels. Découvrez également l’arboretum, abritant plus de 500 espèces d’arbres, ou promenez-vous dans le jardin alpin. Ne manquez pas la roseraie parfumée pour une expérience sensorielle unique.

La mairie de Chisinau

Située au cœur du centre-ville, la mairie de Chisinau se dresse comme un témoin de l’histoire et de l’administration de la capitale moldave. Avec son architecture remarquable, elle incarne l’importance politique et sociale dans la vie des citoyens. Ce bâtiment est non seulement un centre administratif, mais aussi un point de repère pour les visiteurs.

Le théâtre national d’Opéra et de Ballet

Non loin de là, le théâtre national d’Opéra et de Ballet représente le cœur battant de la culture artistique moldave. Renommé pour ses spectacles époustouflants d’opéra et de ballet, il attire aussi bien les amateurs d’art locaux qu’internationaux. La beauté de son architecture, conjuguée à la richesse de ses productions, fait de ce théâtre un incontournable de Chisinau. Là, où la tradition et l’innovation se rencontrent pour créer des expériences inoubliables.

Jour 3 : Les alentours de Chisinau

Après avoir exploré le cœur vivant de la capitale moldave, il est temps de s’aventurer dans ses environs pour une journée mémorable.

Découvertes viticoles

Commencez votre journée par une immersion dans le monde fascinant de la viticulture moldave. Les caves de Cricova vous accueillent pour une visite guidée à travers l’un des plus grands réseaux de caves à vin du monde. Laissez-vous surprendre par les kilomètres de galeries souterraines où reposent des vins d’exception. Une dégustation vous permettra de découvrir la richesse des cépages moldaves.

À quelques kilomètres de là, découvrez les Caves de Milestii Mici. Elles sont reconnues pour détenir la plus grande collection de bouteilles de vin au monde.

Le château de Mimi

C’est un véritable chef-d’œuvre de l’architecture vinicole. Le Château de Mimi est l’un des symboles les plus emblématiques de la tradition viticole moldave. Fondé à la fin du 19e siècle par Constantin Mimi, un ancien gouverneur et l’un des premiers véritables viticulteurs de Moldavie. Aujourd’hui, le château est considéré comme l’une des plus belles réalisations architecturales du pays et un centre de la culture du vin.

Le monastère de Capriana

Le Monastère de Capriana est l’un des plus anciens de Moldavie. Fondé au 15e siècle, ce complexe monastique est profondément ancré dans l’histoire et la spiritualité du pays. Niché dans un écrin de verdure, le site offre une atmosphère de paix et de sérénité. Les visiteurs sont souvent touchés par la beauté de ses églises et de ses jardins soigneusement entretenus.

Orheiul Vechi

Ce complexe historique et archéologique est situé dans un méandre de la rivière Raut. Il offre des vues spectaculaires sur des paysages naturels époustouflants. Orheiul Vechi est célèbre pour ses grottes monastiques creusées dans la falaise. Mais aussi pour ses vestiges d’anciennes fortifications et ses églises rupestres. Témoignant de l’occupation humaine depuis plus de 2 000 ans. La visite de ce site vous permettra non seulement de découvrir des trésors d’histoire millénaire.

Le lac de Valea Morilor

Et pour une après-midi détente, rien de mieux que le Lac de Valea Morilor. Situé au cœur de Chisinau, ce lac offre un cadre idyllique pour un moment de repos. La promenade autour du lac est très appréciée des locaux comme des visiteurs pour son parcours agréable et ses vues apaisantes sur l’eau.

Le parc national Orhei

Si vous êtes en quête d’aventure et souhaitez vous immerger davantage dans les paysages pittoresques de la Moldavie, le Parc National Orhei vous ouvre ses portes. Ce parc national offre une diversité de paysages naturels et de sites historiques, allant des falaises calcaires aux monastères rupestres, en passant par des vallées verdoyantes parsemées de villages traditionnels. Le parc est un terrain de jeu idéal pour les amateurs d’activités en plein air, proposant des randonnées, du VTT, et même du kayak sur la rivière Raut.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Chi?in?u

Pour ceux qui envisagent un week-end dans cette ville charmante, une préparation minutieuse peut transformer une simple visite en une expérience inoubliable.

Où dormir à Chisinau ?

Le choix de l’hébergement à Chisinau varie largement, s’adaptant à tous les budgets et préférences.

Centre-Ville : Pour être au cœur de l’action , choisissez un hébergement dans le centre-ville de Chisinau. Vous serez à proximité des principales attractions touristiques, des restaurants et des bars. Les options vont des hôtels de luxe aux hostels plus abordables, avec des prix variant considérablement en fonction de la qualité et de l’emplacement.

: Pour être au , choisissez un hébergement dans le centre-ville de Chisinau. Vous serez à proximité des principales attractions touristiques, des restaurants et des bars. Les options vont des hôtels de luxe aux hostels plus abordables, avec des prix variant considérablement en fonction de la qualité et de l’emplacement. Secteur Buiucani: Si vous recherchez un séjour plus tranquille, le secteur Buiucani offre des hébergements dans un cadre plus résidentiel et verdoyant, tout en restant relativement proche du centre.

Où sortir à Chisinau ?

La scène nocturne deChisinau peut surprendre par sa vivacité. La rue Eugen Doga, piétonne, regorge de cafés et de bars où les visiteurs peuvent goûter à la bière artisanale et aux vins locaux réputés. Pour une immersion authentique, flânez autour de la Piata Centrala, qui se transforme le soir avec ses petits bistrots et bars, offrant une fenêtre sur la vie nocturne moldave.

Où manger à Chisinau ?

À Chisinau, la scène culinaire est un mélange savoureux de traditions moldaves et d’influences internationales. Du cœur de la ville aux quartiers périphériques, vous trouverez des établissements allant de petites boulangeries familiales servant de délicieuses placinte (tartes moldaves) à des restaurants haut de gamme proposant des interprétations modernes de classiques locaux. Les marchés locaux sont également un incontournable pour découvrir les saveurs authentiques de la Moldavie. Pour une expérience typiquement moldave, recherchez des restaurants qui servent des spécialités comme le sarmale (rouleaux de chou ou de vigne farcis), la mamaliga (polenta) accompagnée de crème et de fromage, ou encore le mititei (petites saucisses grillées).

Se déplacer dans Chisinau

La taille relativement modeste de Chisinau rend la marche agréable et pratique, en particulier dans et autour du centre-ville. Pour des distances plus longues, le réseau de trolleybus et de bus enveloppe la ville, offrant un moyen de transport économique malgré des horaires parfois irréguliers. Les taxis et les services de covoiturage tels que Yandex et Bolt sont abondants et bon marché.

Sécurité et climat

Chisinau est globalement sûre pour les touristes, mais comme dans toute grande ville, il est conseillé de rester vigilant, surtout la nuit. Le climat est continental, avec des étés chauds et des hivers froids, donc planifiez votre garde-robe en conséquence. Enfin, un effort pour apprendre quelques mots de roumain ou de russe sera très apprécié par les locaux et peut enrichir votre expérience de voyage.

