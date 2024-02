Visiter Bucarest en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Si vous arpentez les rues de Bucarest en solitaire, vous découvrirez que cette ville présente de nombreuses similitudes avec Paris. Que ce soit dans son architecture ou ses monuments. Autrefois surnommée le « Paris de l’Est« , Bucarest a connu une expansion rapide jusqu’au 20e siècle, suivie d’une période sombre de dictature qui a pris fin en 1989. Aujourd’hui, la capitale roumaine offre une expérience de voyage fascinante. Alors, si vous envisagez de visiter cette ville, découvrez les meilleures activités à ne pas manquer pour une exploration enrichissante.

Jour 1 : Charme historique et culture urbaine

Pour entamer votre première journée à Bucarest, plongez-vous dans l’histoire et la culture urbaine de cette ville fascinante. Pour votre premier jour, voici les endroits incontournables à découvrir.

La vieille ville

Ce quartier pittoresque regorge de ruelles pavées, de bâtiments anciens, de cafés, de bars et de boutiques. Vous serez étonné par le contraste entre les bâtiments anciens et la modernité des restaurants et magasins. Le tout en admirant les différents styles architecturaux, des édifices haussmanniens aux constructions de l’époque communiste.

Le passage Macca-Vilacrosse

Le passage Macca-Vilacrosse est incontournable à Bucarest pour son architecture élégante et son toit en verre. Elle offre un contraste frappant avec la vieille ville. C’est un joyau historique et esthétique, mélangeant art nouveau et néoclassicisme. En plus, il abrite des cafés et boutiques uniques, combinant charme historique et vie moderne. Et reflétant ainsi la diversité et le charme de la ville.

Le quartier Lipscani

Pour poursuivre votre journée à Bucarest, explorez ce quartier animé et découvrez son riche héritage commercial. Aujourd’hui, c’est un quartier prisé où se trouvent des boutiques élégantes, des antiquaires, des restaurants et des cafés. Malgré son évolution vers un quartier commerçant moderne, les petites ruelles de Lipscani préservent toujours le charme populaire du centre-ville.

La librairie C?rture?ti

Si les livres et l’architecture vous passionnent, ne manquez pas de visiter la librairie C?rture?ti. L’alliance harmonieuse du moderne et de l’ancien crée une atmosphère unique en son genre. Les étagères et les espaces, conçus avec une touche artistique, offrent une expérience visuelle remarquable.

La Piata Unirii

Piata Unirii, véritable joyau de Bucarest, se démarque par son ambiance vivante et son importance historique. Cette place centrale est le reflet de la ville moderne et offre une fusion captivante de commerces et d’activités culturelles. Elle est le lieu de rassemblement par excellence pour les habitants et les visiteurs. Il symbolise également le dynamisme de la capitale roumaine.

Curtea Veche

Non loin de Piata Unirii, Curtea Veche se dresse comme un monument historique fascinant. Cet ancien palais princier, associé à Vlad Tepes, le célèbre Vlad l’Empaleur ou Dracula, est chargé d’histoires et de mystères. La visite de Curtea Veche vous permettra de remonter le temps et d’explorer un chapitre de l’histoire roumaine.

Le musée national d’histoire de Roumanie

Le Musée National d’Histoire de Roumanie est une étape incontournable pour quiconque s’intéresse à l’histoire et à la culture roumaines. Ce musée, situé dans le cœur vibrant de Bucarest, offre un panorama complet de l’histoire roumaine, de la préhistoire à l’époque moderne.

La Calea Victoriei

Calea Victoriei est une avenue historique et élégante de Bucarest, réputée pour son charme architectural et son ambiance animée. Vous pourrez déambuler le long de cette avenue, admirer ses bâtiments historiques bien préservés, explorer ses boutiques chic et vous détendre dans ses cafés animés.

L’Athénée Roumain

Pour clôturer votre première journée à Bucarest, visitez l’Athénée Roumain, un monument culturel emblématique construit en 1888 par l’architecte français Galleron. L’Athénée Roumain est la salle de concert la plus prestigieuse du pays, dédiée aux arts et à la culture. L’architecte français Albert Galleron a cherché à créer un temple antique au cœur d’une ville moderne. Donnant ainsi naissance à un mélange étonnant d’architecture classique agrémentée de touches françaises. Et si vous avez la chance d’assister à un concert, vous pourrez apprécier la superbe acoustique de cet endroit.

Le quartier Uranus

Si vous recherchez une soirée dynamique et riche en histoire, ne cherchez pas plus loin que le Quartier Uranus. Ce quartier, magnifiquement préservé, offre une expérience immersive dans l’histoire tout en proposant une scène nocturne vibrante. Les rues d’Uranus sont bordées de cafés, de bars et de lieux culturels où l’animation ne s’arrête jamais.

Jour 2 : Architecture et espaces verts

Entamez votre deuxième journée de découverte à Bucarest en explorant l’architecture majestueuse de la ville, puis détendez-vous au cœur d’espaces verts apaisants. Pour cette deuxième journée, voici les lieux essentiels à explorer.

Le palais du parlement

Commencez votre deuxième journée par la visite du palais du Parlement. Cet imposant édifice est le deuxième plus grand au monde après le Pentagone et témoigne de cette période controversée de l’histoire roumaine. Le palais du Parlement demeure l’un des édifices les plus célèbres de Bucarest, avec une superficie de plus de 330 000 mètres carrés et plus de 1 000 chambres.

Le musée national d’art de Roumanie

Ne manquez pas de découvrir le Musée National d’Art de Roumanie. Situé dans le Palais royal de Bucarest, édifié au 19ème siècle par l’architecte français Paul Gottereau. Ce musée regroupe trois collections distinctes : l’art roumain antique et médiéval, les peintures roumaines modernes, et l’art européen. Vous y trouverez d’importantes icônes religieuses, des œuvres maîtresses du 19ème siècle. Ainsi qu’une impressionnante Galerie d’Art Européen comprenant 12 000 œuvres réparties par nationalité.

L’Ateneul Român

Ensuite, rendez-vous à l’Ateneul Român, situé au cœur de Bucarest. Ce bâtiment circulaire, orné et surmonté d’un dôme, ouvert en 1888, représente le prestige culturel de la capitale roumaine. En tant que salle de concert la plus réputée de la ville, l’Ateneul Român accueille l’Orchestre Philharmonique « George Enescu » et le célèbre Festival George Enescu. Sa structure élégante et son acoustique exceptionnelle en font un lieu magique pour les concerts.

Le Parc Ci?migiu

Pour une pause sérénité en plein cœur de la ville, visitez le Parc Ci?migiu. C’est un espace de détente prisé par les locaux. Situé à l’ouest de l’avenue Victoria, ces jardins entourent un lac artificiel et représentent le plus ancien et le plus vaste parc du centre de Bucarest, ouvert en 1860. Un endroit idéal pour une promenade tranquille ou une pause café loin de l’agitation urbaine.

Le musée du Village Roumain

Le musée du Village Roumain, un site en plein air qui vous transportera dans la vie rurale de la Roumanie. Situé au bord du lac Her?str?u, ce musée abrite une impressionnante collection de maisons traditionnelles et d’autres structures provenant de toute la campagne roumaine. Fondé en 1936, c’est l’un des plus anciens musées en plein air d’Europe. Vous y découvrirez plus de 300 structures, offrant un aperçu fascinant de l’histoire rurale roumaine.

La place Charles de Gaulle

Pour une expérience historique enrichissante, ne manquez pas la Place Charles de Gaulle au centre de Bucarest. Au cœur de cette place se dresse un monument créé par l’artiste roumain Paul Neagu, inauguré en 1997, pour commémorer la révolution de 1989. C’est un lieu emblématique qui témoigne du passé récent de la ville et offre un aperçu fascinant de son histoire contemporaine.

Le parc Herastrau

Privilégier la fin de journée pour vous rendre au Parc Herastrau, un espace de plus de 200 hectares le long d’un vaste lac. Considéré comme le plus beau parc de Bucarest. Il offre des sentiers propices à la balade et à la course à pied, ainsi que la possibilité de louer des barques pour une virée sur le lac. En été, le parc accueille de nombreux festivals, et en soirée, il devient le lieu de prédilection de certains des meilleurs clubs de la ville.

L’Arc de Triomphe

Pour une dernière visite, rendez vous à l’Arc de Triomphe de Bucarest. C’est un monument commémoratif de grande importance. Perché sur la Place Charles de Gaulle, cet arc offre un point de vue idéal pour des photos mémorables au coucher du soleil. Construit sur le modèle de l’arc de Paris, il célèbre la victoire de l’armée roumaine lors de la Première Guerre mondiale et l’union des trois provinces roumaines. À l’intérieur, un petit musée vous plonge dans l’histoire de l’arc original et de la ville.

La rue Lipscani

Pour clôturer en beauté votre séjour à Bucarest, retournez dans la rue Lipscani de la vieille ville pour une dernière soirée animée. Cette partie de la vieille ville est renommée pour sa vie nocturne animée, abritant de nombreux bars et restaurants branchés. C’est l’endroit parfait pour profiter de la scène nocturne de la ville et vous imprégner de l’ambiance effervescente de Bucarest sous les étoiles.

Jour 3 : Bucarest insolite

Si vous avez l’opportunité de passer une troisième journée à Bucarest, voici 3 suggestions pour explorer ses environs.

Le Palais Snagov et de son Monastère

Le Palais Snagov et son monastère est situés sur une île pittoresque du Lac Snagov. Ils offrent une plongée dans l’histoire et les légendes roumaines. Ce site est célèbre pour son lien avec Vlad l’Empaleur, personnage ayant inspiré Dracula. La visite de ce lieu historique est une expérience inoubliable, mêlant nature, architecture et mystère.

Les grottes de Sl?nic Prahova

Les grottes de Sl?nic Prahova sont un trésor géologique situé à une heure de Bucarest. Ces grottes impressionnantes, connues pour leurs formations rocheuses et leur atmosphère unique, offrent une aventure souterraine captivante. C’est une occasion rare de découvrir les merveilles naturelles cachées sous la terre roumaine.

La ville de Sinaia et du Château de Pele?

La ville de Sinaia, surnommée la « Perle des Carpates », est une escapade magnifique à environ deux heures de Bucarest. Le Château de Pele?, niché dans cette ville pittoresque, est un chef-d’œuvre architectural. Ce château, ancienne résidence royale, se distingue par son design élaboré et ses intérieurs somptueux.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Bucarest

Cette ville offre une expérience de voyage riche et diversifiée, parfaite pour un court séjour. Découvrez les meilleurs conseils pour profiter pleinement de votre week-end à Bucarest.

Où dormir à Bucarest ?

Lors de votre séjour à Bucarest, vous serez heureux de savoir que la ville est réputée pour être l’une des moins chères d’Europe en matière d’hébergement. Vous trouverez aisément des auberges de jeunesse ainsi que des hôtels plus luxueux à des tarifs abordables. Le choix du quartier dépendra de vos préférences, mais des endroits comme Lipscani et Floreasca vous offriront un accès pratique aux attractions touristiques et à la vie nocturne. Pour ceux en quête de tranquillité, Tineretului est une option idéale, notamment pour les familles.

Où sortir à Bucarest ?

La capitale roumaine, Bucarest, offre une vie nocturne inoubliable avec une variété de lieux allant des pubs aux bars et aux clubs. Les quartiers incontournables comme Lipscani et Tineretului vous invitent à découvrir l’hospitalité roumaine ou à profiter de concerts live. Pour une expérience unique, le rooftop « Nomad Skybar » offre une ambiance fantastique et une vue panoramique. Tandis que THE VAULT, en sous-sol de l’hôtel The Marmorosch, vous permet de siroter des cocktails dans un ancien coffre-fort. Bucarest vous surprendra également par ses nombreux bars et restaurants dans le centre-ville, où les terrasses sont animées en permanence.

Quel moyen de transport privilégier durant votre séjour ?

Bucarest, la capitale roumaine, offre divers moyens de transport pour vous déplacer dans la ville et explorer ses attractions. Le métro de Bucarest, en service depuis 1979, est un choix populaire, transportant plus de 750 000 passagers chaque jour. Il est pratique pour se rendre rapidement d’un endroit à un autre. Les bus sont utiles pour atteindre des zones plus éloignées de la ville, bien que le métro soit souvent plus efficace. Enfin, les taxis sont disponibles pour des trajets plus courts et sont généralement abordables, grâce à des options telles qu’Uber. N’oubliez pas que la monnaie locale à Bucarest est le leu roumain (RON).

Bonus vidéo : Court reportage pour découvrir Bucarest autrement !

Voici quelques idées pour explorer Bucarest lors de votre séjour. Cette liste n’est pas exhaustive, mais vous donne un aperçu des attractions incontournables de la ville. Vous pouvez regarder une vidéo pour découvrir davantage de facettes de Bucarest et trouver de l’inspiration pour vos futurs voyages.