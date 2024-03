Visiter Vilnius en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Vilnius, plus grande ville de Lituanie, est une étape incontournable dans les pays baltes. Animée et festive, la ville regorge de bars, cafés et restaurants abordables. Les rues sont le terrain de jeux des peintres et des chanteurs, ajoutant à son ambiance unique. Surnommée « la ville dans la forêt« , elle allie harmonieusement nature et urbanisme, imprégnée des influences polonaises, russes et allemandes. L’architecture témoigne de ces héritages variés, offrant un attrait supplémentaire à Vilnius. Avec une multitude d’activités et de sites à découvrir, un séjour de trois jours promet d’être captivant. Malgré son succès croissant, elle offre encore des escapades hors des sentiers battus. Que vous connaissiez bien ou non la ville, vous découvrirez toujours de nouvelles expériences à Vilnius.

Jour 1 : Exploration historique et culturelle

Dès votre arrivée, plongez-vous sans attendre dans l’histoire et la culture de Vilnius. Pour entamer votre séjour, voici les lieux incontournables à explorer dès le premier jour.

La Cathédrale de Vilnius

Commencez votre exploration par la visite de la Cathédrale de Vilnius, un monument emblématique construit en 1769. À l’intérieur, découvrez le sarcophage d’argent du roi Casimir, pesant près de 600 kilos, ainsi que d’autres trésors. Cette cathédrale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dédiée à saint Stanislas et saint Ladislas, vous captivera par son histoire et son architecture remarquable.

Le Château de Vilnius

Découvrez les ruines fascinantes du Château de Vilnius, datant du XIVe siècle. Malgré son état en ruines, le château dégage toujours une aura historique envoûtante. Il fournit un regard captivant sur l’histoire de Vilnius et de la Lituanie, enrichissant la compréhension de l’évolution de la ville au fil des siècles.

La Tour Gediminas

La Tour de Gediminas est le dernier vestige du château de Vilnius. Elle se dresse comme un symbole historique et un point de vue exceptionnel sur la ville. Construite entre le XIVe et le XVe siècle, elle porte le nom du grand-duc Gediminas et attire de nombreux visiteurs. Pour la découvrir, vous pouvez monter la colline à pied ou prendre le funiculaire pour environ 1,50 €. À l’intérieur, un musée expose l’histoire de Vilnius et du château à travers des maquettes en bois et diverses expositions. Du sommet, sous le drapeau lituanien, la vue sur Vilnius est époustouflante, rendant la visite incontournable pour son panorama et son plongeon dans le passé lituanien.

L’université de Vilnius

Visitez l’Université de Vilnius, parmi les plus anciennes d’Europe de l’Est, fondée en 1579. Sa beauté est remarquable, avec une cour magnifique et une galerie impressionnante. Ses bâtiments historiques et ses cours intérieures offrent un aperçu de la richesse culturelle et éducative de Vilnius. En vous promenant, vous découvrirez des fresques, des sculptures et une ambiance qui respire l’histoire et le savoir.

La Vieille Ville

Pour une après-midi idéale, baladez-vous dans la Vieille Ville de Vilnius, un joyau inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Commencez vers midi pour savourer les plats typiques des restaurants locaux, une belle entrée en matière dans la culture lituanienne. Ensuite, flânez dans les rues chargées d’histoire. Vilnius, avec ses constructions datant du 13e siècle, offre un cadre exceptionnel. Historiquement, beaucoup de ses quartiers servaient de ghettos juifs, témoignant d’une riche histoire. Aujourd’hui, la vieille ville charme par ses ruelles sinueuses, ses édifices gothiques, baroques, et ses cafés accueillants.

Le Palais des Grands Ducs de Lituanie

Ce musée se trouve à proximité de l’une des artères principales de la vieille ville, facilitant ainsi votre parcours culturel. C’est le lieu idéal pour approfondir votre connaissance du riche patrimoine culturel et artistique lituanien, souvent méconnu hors des frontières du pays. À travers ses collections variées, allant des artefacts archéologiques aux œuvres d’art, le musée retrace l’histoire de la Lituanie depuis ses origines jusqu’à l’époque contemporaine. La visite du palais est une réplique minutieuse de l’ancienne résidence des grands-ducs de Lituanie. Elle offre une immersion fascinante dans le passé grandiose du pays.

Le Parc Vingis

Si vous recherche un cadre assez reposant, terminez votre journée par une promenade au Parc Vingis. C’est le plus grand parc de Vilnius et l’un des plus beaux du pays. Situé à seulement 35 minutes à pied de la Vieille Ville, il est le refuge parfait pour les sportifs et les amoureux de la nature. Ombragé et bordé par une rivière, le parc est doté de manèges, de cafés, et propose la location de rollers et de vélos. Tout au long de l’année, il accueille également divers grands événements, tels que des concerts et des compétitions sportives. Avec un peu de chance, vous pourrez donc assister à un concert en plein air et vivre une soirée mémorable.

La rue Pilies

Si vous préférez rester au cœur de la capitale et vivre une soirée animée, optez pour une soirée dans la Vieille Ville. Pour clore cette première journée, profitez d’un dîner dans le quartier animé de la Rue Pilies. Cette partie centrale de la Vieille Ville est célèbre pour son ambiance dynamique et ses nombreux restaurants proposant une variété de cuisines, des spécialités locales aux plats internationaux.

Jour 2 : Art, mémoire et détente

Pour votre deuxième journée à Vilnius, les possibilités de visites sont nombreuses.

Le quartier Užupis

C’est un quartier à ne pas manquer lors de votre visite de la capitale lituanienne. Ce quartier bohème est réputé pour son charme unique et sa créativité particulière. Les ruelles sont ornées de magnifiques sculptures et de peintures murales vivantes, créant une atmosphère à part. Užupis s’est proclamé une république indépendante en 1998, dotée de son propre drapeau, hymne national et monnaie. Sa constitution, rédigée avec humour, mérite d’être lue. Si vous avez la chance de visiter le quartier le 1er avril, votre passeport sera tamponné par des gardes-frontières fictifs.

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Vilnius, la capitale de la Lituanie, est riche en édifices religieux qui présentent une diversité de styles architecturaux. Parmi eux, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul est un chef-d’œuvre du baroque, érigée sur l’emplacement d’une ancienne église en bois. Ce qui frappe le plus à l’intérieur de cette église, c’est sa blancheur éclatante. Elle offre un spectacle d’art baroque avec ses fresques et sculptures détaillées.

L’église Sainte-Anne

L’église Sainte-Anne de Vilnius est un incontournable de la ville. Elle se démarque par son architecture gothique flamboyant du XVIe siècle. Son extérieur, composé principalement de briques rouges, offre un exemple remarquable de l’ingéniosité architecturale, avec des façades ornées de motifs délicats et de flèches élancées qui captivent le regard. Cette église est non seulement un symbole de Vilnius mais aussi un chef-d’œuvre de l’architecture gothique.

Les musées de Vilnius

Vilnius regorge de nombreux autres musées intéressants à explorer. Le musée des Victimes du Génocide, situé dans un ancien quartier général du KGB, offre une expérience particulièrement poignante en relatant l’histoire de la ville pendant l’occupation soviétique.

Le marché Hales

Les marchés urbains sont souvent considérés comme le cœur et l’âme des villes, et Vilnius ne fait pas exception à cette règle ! Le marché Hales, l’un des plus anciens et des plus vastes de la ville, est un endroit incontournable pour découvrir l’atmosphère locale. Le meilleur moment pour faire des emplettes est en fin de matinée, lorsque le marché est animé et regorge de produits frais. Bien que rénové en 2006, certains estiment qu’il a perdu de son charme tandis que d’autres le trouvent plus beau et plus propre. Avec ses 112 ans d’existence, le marché Hales est un véritable incontournable de Vilnius.

La Porte de l’Aurore

La Porte de l’Aurore est l’un des sites les plus emblématiques et sacrés de Vilnius. Datant du XVIe siècle, elle est la dernière des portes de la ville qui subsiste encore aujourd’hui et fait partie intégrante des anciennes fortifications de Vilnius. Elle est nottament connu pour abriter l’icône miraculeuse de la Vierge Marie. Et est considérée comme l’une des plus importantes et vénérées icônes catholiques de la Lituanie.

Promenade rivière de la Vilnia

Si vous visitez Vilnius pendant l’été, une promenade le long de la rivière Vilnia est un incontournable. Par beau temps, se balader le long de la Vilnia ou de la Néris devient une activité prisée, que ce soit pour courir, faire du vélo ou simplement se détendre en plein air.

Soirée Mémorable à Vilnius: Entre Užupis et la Vieille Ville

Après une journée bien remplie à Vilnius, rendez-vous à Užupis pour une soirée unique. Comparé à Montmartre à Paris ou Christiania à Copenhague, ce quartier bohème offre une atmosphère détendue. Découvrez des bars et restaurants où vous pourrez déguster de la bière lituanienne et des plats créatifs. Notamment au café-bar Užupio kavin? offrant une vue sur la rivière Vilnia. Pour une expérience plus traditionnelle, explorez la Vieille Ville le long des rues comme Pilies g. et Vokie?i? g. où vous trouverez des pubs historiques comme le B?si Tre?ias.

Jour 3 : Expériences incontournables à Vilnius

Aujourd’hui, laissez-vous tenter par des expériences uniques et la beauté de ses environs pour finir votre séjour en beauté. Chaque activité révèle une facette différente de Vilnius et de ses alentours, promettant des souvenirs inoubliables et une fin de séjour mémorable.

Vol en Montgolfière au dessus d Vilnius

Pour cette troisième journée, si vous recherchez une expérience hors du commun, ne manquez pas l’opportunité de survoler Vilnius en montgolfière. Vous aurez l’occasion unique de découvrir la ville sous un angle inédit. Après une heure de vol, vous terminerez en beauté en savourant du champagne lors de l’atterrissage en douceur dans une prairie.

Le jardin Bernardin

Situé au cœur de la ville, le Jardin Bernardin est l’endroit parfait pour une pause nature et tranquillité. Flânez parmi ses allées, ses fontaines et admirez la variété de ses plantations.

Le Château de Trakai

Ne manquez pas la visite du château de Trakai, un véritable joyau médiéval perché sur une île du lac Galv?. Son architecture époustouflante et son histoire fascinante vous transporteront littéralement dans une autre époque. À seulement 28 km à l’ouest de Vilnius, les lacs paisibles de Trakai, ornés d’îles et dominés par ce château, font partie des sites les plus magnifiques du patrimoine de l’ancienne Lituanie. C’est une aventure digne d’un conte de fées, au cœur d’un château perché sur une île.

Visiter la Colline aux Croix de Šiauliai

N’oubliez pas de visiter la Colline aux Croix, un lieu emblématique de la résilience et de la spiritualité lituaniennes. Cette site impressionnant, orné de milliers de croix, offre une expérience profondément émouvante. De plus, ne ratez pas l’occasion d’admirer le coucher de soleil depuis la colline des Trois Croix, l’une des meilleures expériences à vivre à Vilnius. C’est là que vous pourrez contempler l’un des plus beaux couchers de soleil de la planète.

Conseils pour profiter pleinement de votre week-end à Vilnius

Vilnius est une destination prisée toute l’année par de nombreux visiteurs. Pour tirer le meilleur parti de votre week-end, une bonne préparation s’impose.

Où séjourner à Vilnius ?

Les hôtels à Vilnius sont réputés pour leur rapport qualité-prix avantageux. Vous pourrez ainsi profiter d’un séjour confortable sans vous ruiner. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de choisir un hôtel situé dans le centre historique de la ville. Cela vous permettra de bénéficier facilement de divers services et de découvrir les sites touristiques à proximité. En optant pour un hébergement dans le vieux centre de Vilnius, vous serez au cœur de l’action et pourrez pleinement profiter de tout ce que la ville a à offrir.

Où sortir à Vilnius ?

Vilnius regorge de quartiers animés et de lieux branchés pour une soirée inoubliable. Pour une ambiance festive, rendez-vous dans le quartier de la vieille ville, où vous trouverez une multitude de bars, pubs et clubs. La rue Vilniaus est réputée pour ses bars animés, parfaits pour déguster des boissons locales dans une atmosphère conviviale. Pour une soirée plus sophistiquée, explorez le quartier de Pilies Street, où vous trouverez des restaurants élégants et des bars à cocktails branchés. Pour une expérience authentique, découvrez le quartier bohème d’Užupis, connu pour ses cafés artistiques et ses galeries d’art. Quel que soit votre choix, Vilnius offre une vie nocturne dynamique et variée, adaptée à tous les goûts et à toutes les envies.

Où manger à Vilnius ?

Découvrez une expérience culinaire authentique en explorant les restaurants traditionnels de Vilnius. La rue Pilies, au cœur de la Vieille Ville, regorge également de restaurants proposant une variété de plats, allant des spécialités lituaniennes aux cuisines internationales. Pour une expérience culinaire plus décontractée, explorez les marchés locaux tels que le marché Hales. En dehors de ces quartiers, des restaurants tels que le Dziaugmas et le Sweet Root, réputés pour leur cuisine de qualité. Ils offrent une expérience culinaire authentique dans le centre historique de Vilnius.

Voyager et se déplacer à Vilnius

Vilnius est facilement accessible grâce aux compagnies low-cost telles que Wizz Air, airBaltic et Ryanair, offrant des vols directs depuis Paris en moins de 3 heures. Une fois sur place, la marche à pied est idéale pour explorer la ville et admirer son architecture variée, mêlant les styles baroque, gothique et rococo. Pour les déplacements internes, le réseau de transports en commun, comprenant bus et trolleybus, est pratique et abordable, avec des tickets individuels à 1 EUR et des cartes électroniques rechargeables à 1,50 EUR.

Quand partir à Vilnius ?

Pour planifier au mieux votre voyage en Lituanie, il est important de choisir la période idéale. Vilnius bénéficie d’un climat légèrement humide et assez frais, similaire à celui de la Belgique. Pour ceux en quête de soleil et de chaleur estivale, les mois de juillet et août sont recommandés. On retrouve des températures avoisinant les 20°C. En revanche, les mois d’hiver, notamment décembre, janvier et février, peuvent être très froids. Le printemps et la fin de l’été offrent généralement des journées agréables et des températures douces, ce qui en fait une période idéale pour visiter Vilnius. Cependant, la ville peut être charmante à toute période de l’année.

