Visiter Copenhague en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Envisagez-vous un week-end riche en découvertes ? Pourquoi ne pas plonger dans l’univers captivant de Copenhague pendant 2 ou 3 jours ? Cette métropole danoise, réputée pour sa beauté et sa diversité d’activités, est à la fois une oasis contemporaine et sereine, où l’architecture moderne se marie harmonieusement avec un patrimoine historique et culturel riche. Laissez-vous séduire par cette ville aux mille facettes et explorez ses quartiers emblématiques. Notre guide de voyage vous accompagnera à travers cette expérience unique.

Jour 1 : Exploration de la vieille ville

Découvrez les charmes de la vieille ville de Copenhague lors de cette première journée.

Tour du Rundetarn

Commencez votre journée en montant au sommet du Tour du Rundetarn, une tour ronde emblématique qui vous offrira une vue panoramique à couper le souffle sur Copenhague. Cette tour est bien plus qu’un simple point de vue. En fait, elle est associée à l’église de la Trinité, située à côté, dans le quartier latin de la Vieille Ville de Copenhague. Lors de votre montée, vous pourrez également apprécier l’architecture et l’atmosphère de ce quartier, entouré de cafés, de bibliothèques et de bâtiments universitaires.

Stroget

Après votre visite au Tour du Rundetarn, rendez-vous à Stroget, la célèbre rue piétonne de la vieille ville de Copenhague. Cette rue animée, l’une des plus grandes rues commerçantes piétonnes d’Europe. Sur la place Højbro Plads, vous trouverez la statue d’Absalon, le fondateur de Copenhague. Vous pourrez également profiter de la place Amagertorv, au cœur de Stroget, où des artistes de rue, musiciens et acrobates créent une ambiance culturelle vivante.

Palais de Christiansborg

Après cette immersion dans l’histoire royale, poursuivez votre journée en vous rendant au Palais de Christiansborg, un édifice d’importance politique majeure. Situé au cœur de Copenhague, il sert de siège au Parlement danois, au ministère d’État et à la Cour suprême. La partie ouverte au public vous offre un aperçu captivant de l’histoire politique du Danemark, avec des salles richement décorées et des espaces où se prennent des décisions cruciales pour le pays.

Musée National de Copenhague

C’est un véritable trésor culturel qui propose des expositions captivantes couvrant l’histoire et la culture du Danemark, de l’âge de la pierre à l’époque moderne. Ce musée vous offre une opportunité unique d’explorer les riches héritages du pays, des artefacts anciens aux témoignages de l’évolution de la société danoise au fil des siècles. Vous pourrez découvrir des pièces uniques, des œuvres d’art exceptionnelles et des découvertes archéologiques fascinantes qui vous plongeront au cœur de l’histoire danoise.

Le parc Kongens Have

Après cette immersion culturelle, offrez-vous un moment de détente en vous promenant dans le parc Kongens Have, le jardin le plus ancien et le plus fréquenté de Copenhague. Ce parc se distingue par une organisation soigneusement symétrique qui en fait un lieu idéal pour une balade paisible et pour se ressourcer au cœur de la ville.

Le château de Rosenborg

Poursuivez votre exploration en vous rendant au château de Rosenborg, situé au sein du parc Kongens Have. Ce château abrite les précieux joyaux de la couronne danoise, et sa visite vous plongera dans l’histoire royale du pays. Vous découvrirez des trésors historiques, des pièces somptueusement décorées et l’élégance intemporelle de ce château emblématique.

Le parc d’attraction Tivoli

Pour clore cette journée inoubliable à Copenhague, offrez-vous une soirée magique au Parc d’Attraction Tivoli. Les Jardins de Tivoli, situés en plein cœur de Copenhague, sont bien plus qu’un simple parc d’attractions. Ils proposent des expositions, des restaurants, des concerts et une variété d’attractions pour tous les âges. L’endroit est soigneusement entretenu, offrant une expérience de parc d’attractions de première classe.

À noter qu’il s’agit de l’un des plus anciens parcs d’attractions au monde, et il a même servi d’inspiration à Walt Disney pour la création de Disneyland en Californie.

Jour 2 : Plongée dans l’Histoire et la Culture

Cette deuxième journée vous emmènera à la découverte de trésors historiques, de sites royaux emblématiques.

Le Château de Rosenborg

Commencez votre deuxième jour en explorant le Château de Rosenborg. Datant du XVIIe siècle, est non seulement une résidence royale, mais aussi un musée renfermant d’exceptionnelles collections d’objets royaux. Son immense parc environnant ajoute au charme de cet endroit, et n’oubliez pas d’explorer le 2e sous-sol pour y découvrir les trésors les plus fascinants du château.

La Petite Sirène

Suite à votre visite au Château de Rosenborg, dirigez-vous vers la sérénité de la Petite Sirène, l’emblème de Copenhague, perché à l’embouchure du port. Cette statue légendaire, inspirée par Hans Christian Andersen, captivera votre regard et vous invitera à la réflexion. Elle fascine chaque année près d’un million de visiteurs grâce à son élégance discrète, offrant une pause méditative le long de l’Øresund, au cœur de la capitale danoise.

Le Palais d’Amalienborg

Continuez vers le Palais Royal d’Amalienborg, la résidence d’hiver de la famille royale, en traversant le quartier résidentiel chic et en direction de l’église de Marbre, inspirée de la basilique Saint-Pierre de Rome. En chemin, vous passerez devant le Palais Royal avec ses gardes en uniforme de contes de fées. Une fois au Palais Royal d’Amalienborg, vous pourrez apprécier la symétrie des quatre façades néo-classiques identiques et vous plonger dans les intérieurs rococos de cet endroit historique.

Le Musée d’Art National

Pour une immersion dans l’art danois et européen, ne manquez pas de visiter le Musée d’Art National (Statens Museum for Kunst). Ce musée abrite une collection impressionnante d’œuvres allant de la Renaissance à l’art moderne. Vous serez captivé par la diversité artistique exposée ici, allant des chefs-d’œuvre classiques aux expérimentations artistiques contemporaines.

La citadelle de Kastallet

Ensuite, poursuivez votre exploration en vous rendant à Kastellet, une ancienne citadelle de défense située au nord de la ville. Cette forteresse en étoile parfaitement préservée est un exemple impressionnant de l’architecture militaire européenne du XVIIe siècle. En vous promenant à l’intérieur de ses remparts, vous découvrirez des bâtiments bien conservés, un moulin à vent pittoresque et de vastes espaces verts qui invitent à la détente.

Excursion en bateau

La deuxième journée de votre voyage peut se conclure en beauté avec une excursion en bateau dans les canaux de la ville. Cette expérience vous permettra de voir Copenhague sous un tout autre angle, avec ses bâtiments colorés se reflétant dans les eaux tranquilles. Glissez doucement le long des canaux pittoresques tout en écoutant les commentaires fascinants du guide, qui vous révélera l’histoire et les anecdotes de cette ville magnifique.

Le quartier de Nyhavn

Après cette grosse journée, dirigez vous vers le quartier de Nyhavn. Il offre une expérience nocturne unique à Copenhague. Les quais de ce quartier pittoresque s’illuminent le soir, créant une atmosphère féérique pour admirer le coucher de soleil sur le canal. Les restaurants en bord de mer proposent une délicieuse cuisine locale, tandis que les bars animés vous permettent de savourer des boissons tout en profitant de l’animation. Cette scène vivante est parfaite pour se détendre, prendre des photos mémorables et terminer votre journée en beauté.

Jour 3 : Découverte des quartiers éclectiques

Commencez votre troisième journée à Copenhague en explorant les quartiers éclectiques de la ville. Offrant ainsi un aperçu vibrant de sa culture contemporaine.

Le quartier de Norrebro

Commencez par une visite du Quartier de Norrebro, un quartier branché et multiculturel. Il est prisé pour sa scène artistique dynamique, ses boutiques vintage, ses cafés modernes et ses parcs agréables. Vous vous aventurerez dans l’un des quartiers les plus branchés de Copenhague, où l’atmosphère hipster règne en maître. Parcourez ses rues colorées, admirez les œuvres d’art de rue captivantes. Et faites une pause bienvenue dans l’un des cafés tendance, restaurants et bars qui ponctuent votre parcours.

Quartier de Vesterbro

Continuez votre exploration par Vesterbro, un quartier dynamique et tendance qui a connu une transformation remarquable. Autrefois célèbre pour son passé sulfureux lié à la culture pornographique des années 1960. Vesterbro est aujourd’hui l’épicentre d’une scène artistique florissante, attirant des étudiants, des artistes et des esprits indépendants.

Jardin Botanique Frederiksberg

Le Jardin Botanique de Frederiksberg est situé dans le quartier de Frederiksberg de la capitale danoise. C’est une escapade charmante pour toute la famille. Ce jardin offre bien plus qu’une simple touche de nature. Il séduit par sa diversité botanique, ses jardins thématiques soigneusement aménagés, et un superbe palais de verre. En explorant ses allées, vous découvrirez une magnifique roseraie, un café niché au cœur d’une serre pittoresque, ainsi que des arbres aux têtes sculptées.

Profitez de cette oasis verdoyante au cœur de Copenhague pour une expérience botanique mémorable.

Parc Frederiksberg Have

Poursuivez votre journée en vous offrant une promenade apaisante au Parc Frederiksberg Have, situé à proximité du Jardin Botanique. Ce parc tranquille vous accueille avec ses vastes pelouses, ses étangs sereins et une ambiance paisible. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer en famille et profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les enfants peuvent jouer sur les pelouses, les amoureux de la nature apprécieront les paysages sereins, et chacun peut savourer une pause relaxante dans cet écrin de verdure.

Quartier de Christiania

Pour finir, rendez-vous au quartier de Christiania, qui s’est auto-déclaré ville libre et dispose de sa propre monnaie. L’origine de ce quartier remonte à des squatteurs, chômeurs et hippies qui occupaient une ancienne caserne. Le quartier a fonctionné de manière autogérée de 1976 à 2013, créant une atmosphère unique et charmante. Parcourez les ruelles, plongez dans les installations artistiques, et laissez-vous immerger dans l’esprit créatif de ce quartier fascinant. Les options ne manquent pas : des cafés et bars animés, des espaces de détente en plein air, des bâtiments colorés, et des initiatives originales, y compris un skatepark hors du commun. Explorez les boutiques artisanales, flânez dans les jardins, et ne ratez pas le petit marché local.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end de 2-3jours à Copenhague

Avant de partir pour un week-end à Copenhague, il est essentiel de vous familiariser avec les éléments clés tels que l’hébergement, le divertissement et les options de transport.

Comment se Déplacer ?

Pour se déplacer à Copenhague, vous avez à votre disposition diverses options pratiques. L’une des plus populaires est le vélo, car la ville est dotée d’un excellent réseau de pistes cyclables. Vous pouvez facilement louer un vélo pour explorer la ville à votre rythme. De plus, les transports en commun, tels que les bus et les métros, sont efficaces et bien entretenus. Pour une option économique et pratique, envisagez d’obtenir la Copenhagen Card, qui offre un accès illimité aux transports publics et à de nombreuses attractions de la ville.

Où Manger ?

Copenhague regorge de restaurants offrant une cuisine danoise authentique et internationale. Pour goûter à la cuisine danoise traditionnelle, essayez des plats comme les smørrebrød (sandwichs ouverts) ou le frikadeller (boulettes de viande). Le quartier de Nyhavn est réputé pour ses restaurants de fruits de mer. Tandis que le marché de Torvehallerne propose une variété de produits frais et de délices gastronomiques. N’oubliez pas de goûter aux pâtisseries danoises, comme les wienerbrød, dans les cafés de la ville.

Où Se Loger Lors d’un Séjour à Copenhague

Copenhague offre un large éventail d’options d’hébergement pour tous les budgets. Vous pouvez opter pour des hôtels de luxe situés dans le centre-ville offrant des vues panoramiques sur la ville, ou choisir parmi une sélection d’auberges de jeunesse et de chambres d’hôtes plus abordables. Les quartiers de Vesterbro, Norrebro et Christianshavn sont des endroits populaires pour séjourner en raison de leur ambiance animée et de leur proximité avec les attractions principales. Assurez-vous de réserver votre hébergement à l’avance, surtout pendant la saison touristique.

Où Sortir à Copenhague ?

Copenhague ne manque pas d’options pour une vie nocturne animée. Les quartiers de Vesterbro et de Norrebro sont célèbres pour leurs bars, leurs clubs et leurs cafés branchés. La rue principale de Vesterbro, Istedgade, est particulièrement populaire pour sa scène de vie nocturne. De plus, le quartier de Nyhavn propose de superbes vues sur le port et est idéal pour déguster des boissons tout en profitant de l’ambiance. Les amoureux de la musique trouveront également une variété de concerts et de spectacles dans toute la ville.

Quand visiter Copenhague ?

Le moment idéal pour visiter Copenhague dépend de vos préférences. Les mois de mai et de juin offrent des températures agréables et des journées longues, parfaits pour explorer la ville. L’hiver, de décembre à février, est froid mais peut être charmant avec les marchés de Noël. En août, le Copenhague Fashion Festival est une option pour les amateurs de mode, malgré les averses possibles. Choisissez en fonction de vos préférences climatiques et d’événements.

Bonus Vidéo : Copenhague vue du ciel en 4k.