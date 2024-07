Top 10 des lacs les plus beaux d’Europe

Ces étendues d’eau, mélange subtil de terre et de liquide, enchantent dès le premier coup d’œil. Que ce soit en altitude ou issus d’éruptions volcaniques, les lacs offrent des panoramas remarquables. Ils constituent des éléments essentiels du paysage européen, souvent des destinations prisées. Que vous soyez amateur de randonnée, passionné de sports nautiques ou simplement en quête de tranquillité, ces lacs vous éblouiront à coup sûr. Découvrez notre sélection des 10 lacs les plus beaux d’Europe.

1. Le lac Léman

Le Lac Léman, partagé entre la France et la Suisse, est une destination phare en Europe. Son paysage évolue au gré des saisons, offrant une expérience unique. Cet immense lac alpin est réputé pour ses eaux claires et les villes pittoresques qui le bordent, comme Genève, Lausanne et Montreux. En plus de sa beauté naturelle, ce lac propose une multitude d’activités. Cela va de la randonnée à la voile en passant par le ski nautique et même la plongée sous-marine. En prime il à une vue imprenable sur les Alpes et une multitude de châteaux environnants.

2. Le lac d’Annecy

Niché au cœur de la Haute-Savoie, le lac d’Annecy est une perle parmi les lacs alpins européens. Entouré par des sommets majestueux, il offre un paysage à couper le souffle. Les activités y sont aussi diverses que passionnantes, allant de la randonnée à la voile en passant par le paddle. Ce lac séduit également par ses nombreux points de vue remarquables, comme le Pâquier, le Mont Veyrier ou le Pont de l’Abîme. Avec ses eaux cristallines et ses environs pittoresques, le lac d’Annecy promet une expérience inoubliable pour les amateurs de plein air.

3. Le lac de Bled

Le Lac de Bled, sculpté par le glacier Bohinj, est un bijou slovène de 1,45 km². Il se situe ****à moins de trois quarts d’heure de route de Ljubljana. Figurant parmi les plus beaux lacs d’Europe, il attire par son île centrale. Autrefois lieu de culte dédié à la déesse de la fertilité, cette île regorge de légendes. Aujourd’hui, l’église de la Mère de Dieu, accessible par 99 marches, y trône, accueillant toujours des mariages selon la tradition locale. En hiver, une brume mystérieuse enveloppe parfois le lac, ne laissant émerger que l’île, renforçant son aura magique. La colline d’Ojstrica offre alors une vue saisissante sur ce spectacle naturel.

4. Le Hallstättersee

Maintenant, c’est direction l’Autriche que se trouve l’un des plus beaux lacs d’Europe : le Hallstättersee. Avec ses plus de 8,5 km², ce joyau niché au pied du massif de Dachstein offre des promenades paisibles sur l’eau. Vous pouvez choisir entre des excursions en bateau électrique ou des croisières pour explorer les environs. Le village de Hallstatt, aux maisons pastel et aux ruelles pittoresques, dévoile un charme unique à chaque coin de rue. N’hésitez pas à flâner à pied et à emprunter les escaliers qui mènent aux points de vue sur le lac. Ce petit coin d’Autriche séduit par son charme authentique, faisant du Hallstättersee un incontournable parmi les plus beaux lacs d’Europe.

5. Les Lacs de Plitvice

Les Lacs de Plitvice, en Croatie, offrent bien plus qu’un simple lac : pas moins de 16 lacs sont à découvrir dans ce parc national. Renommés pour leur eau d’une couleur intense, leurs petites cascades et leur paysage naturel époustouflant, ces lacs figurent sans conteste parmi les plus beaux d’Europe. Vous pourrez les explorer à travers des sentiers de randonnée, parfois sous forme de passerelles en bois. La disposition en plusieurs niveaux crée des gradins aux teintes émeraude ou bleutée, offrant ainsi un spectacle saisissant à chaque détour.

6. Le lac Balaton

Le Lac Balaton, plus grand lac d’eau douce d’Europe centrale. Il se situe en Hongrie et est surnommé la « mer hongroise » en raison de sa taille impressionnante (592 km²). Il attire les vacanciers estivaux avec ses plages et ses activités nautiques. Ce lac offre une diversité unique avec ses stations balnéaires animées comme Siófok et Balatonfüred. Ainsi que les vignobles de Badacsony où l’on peut déguster les vins locaux. De plus, les thermes de Hévíz, situés sur ses rives, offrent des bains thermaux dans le plus grand lac thermal naturel du monde. Le Lac Balaton crée un microclimat autour de lui, avec ses eaux peu profondes (12 mètres maximum) et sa température estivale atteignant régulièrement 25 degrés. Les villes environnantes, comme Keszthely avec son palais baroque imposant, regorgent de trésors architecturaux témoignant de la richesse et de l’histoire de cette région depuis des siècles.

7. Le Lac Kerið

Le Lac Kerið, en Islande, brille malgré sa petite taille. Situé au sommet d’un volcan, ce demi-kilomètre carré attire des visiteurs du monde entier en quête d’un des joyaux de l’Islande. Sa particularité réside dans son cadre : entouré d’une caldeira d’un rouge intense contrastant magnifiquement avec ses eaux d’un bleu profond. Une végétation d’un vert vifsemble parfois dévaler l’ovale quasi parfait de cette caldeira. Ajoutant ainsi une touche finale à cette merveille naturelle vieille de seulement 3000 ans. Le lac Kerið, en Islande, se distingue par sa beauté brute et radicale. Malgré les variations rapides des couleurs selon la météo islandaise, il est difficile de détacher les yeux de ce spectacle naturel captivant.

8. Le lac Päijänne

Si vous cherchez des lacs plus beaux les uns que les autres, alors le lac Päijänne doit figurer sur votre liste. Situé en Finlande, ce lac offre une expérience unique dans la nature finlandaise. Ses eaux limpides sont entourées d’une dense forêt abritant une variété d’animaux sauvages. Tels que des castors, des renards et des élans. Pour découvrir ses nombreux îlots et plages sablonneuses, une balade en kayak est une excellente idée.

9. Lac d’Ohrid

Le lac d’Ohrid est niché entre la Macédoine et l’Albanie. C’est un véritable bijou à découvrir si vous êtes en quête de l’un des plus beaux lacs d’Europe. Ce joyau naturel des Balkans est non seulement d’une grande beauté, mais il est également imprégné d’histoire et de culture. La ville d’Ohrid, établie sur les rives du lac. Il possède un riche patrimoine architectural datant de plus de 2 000 ans. Avec ses eaux claires, sa délicieuse cuisine régionale, ses monastères et ses montagnes environnantes, ce lac offre une destination à la fois méconnue et grandiose.

10. Le lac Wörthersee

Le lac Wörthersee, en Autriche, offre une escapade parfaite pendant les mois estivaux. C’est un lieu idéal pour la baignade, le paddle, le kayak et la voile. Ses plages tranquilles invitent à la détente, avec des restaurants et des cafés à proximité pour se rafraîchir. En hiver, le paysage est transformé en un décor magique avec les montagnes enneigées. C’est l’occasion parfaite pour s’initier à la randonnée en raquette dans les environs pittoresques du lac.

Parmi les nombreux lacs d’Europe, il est difficile de faire un choix. Comme vous l’avez remarqué, la plupart des lacs cités sont entourés de montagnes. C’est ce mariage entre terre et eau qui rend la magie des lacs si captivante. Ces lacs offrent des paysages variés et des expériences uniques.