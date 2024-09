Que voir sur la côte Amalfitaine ?

La côte Amalfitaine est l’une des destinations les plus pittoresques et prisées d’Italie. Elle se situe dans la région de Campanie, au sud de Naples. Cette étroite bande côtière de 50 kilomètres est un véritable joyau qui s’étend le long de la mer Tyrrhénienne. Connue pour ses falaises escarpées, ses eaux cristallines, ses charmants villages perchés, et ses paysages à couper le souffle, la côte Amalfitaine offre une expérience visuelle et sensorielle sans égale.

La côte Amalfitaine est non seulement une destination de vacances. Mais aussi une immersion dans une culture riche et une histoire fascinante, où chaque village raconte une histoire unique. Découvrez les trésors de la côte Amalfitaine, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Suivez notre guide pour ne rien manquer des meilleurs endroits à visiter !

Le village Sorrento

La côte Amalfitaine regorge de villages pittoresques, chacun offrant un charme unique.

Sorrento est l’un des joyaux de la région. Ce village côtier, animé et plein de vie, offre des panoramas superbes sur la baie de Naples et l’île de Capri. Flânez dans ses ruelles étroites bordées de boutiques artisanales et de cafés. Ne manquez pas la Piazza Tasso et promenez-vous le long du Corso Italia pour une expérience vivante.

Le matin, admirez le lever du soleil sur le Vésuve, et le soir, profitez des rayons dorés illuminant Capri. La végétation méditerranéenne et les citrons réputés de Sorrento ajoutent des couleurs éclatantes à la ville. Connue pour son Limoncello, Sorrento est aussi un excellent point de départ pour explorer la côte Amalfitaine.

Le village Positano et sa plage Marina Grande

Lors de votre visite sur la côte Amalfitaine, ne passez pas à côté de Positano et de sa célèbre plage, Marina Grande. Ce site incontournable combine le charme du village aux plages idylliques avec son sable doré et ses eaux turquoise.

Découvrez la beauté de Positano, avec ses maisons colorées perchées sur les collines. Et profitez des vues impressionnantes sur la mer depuis la plage. Flânez dans les ruelles sinueuses du village, visitez l’église Santa Maria Assunta avec son dôme en céramique colorée, et admirez le panorama époustouflant depuis la mer. La plage Marina Grande est le cadre idéal pour compléter votre découverte de ce lieu magique. Vous y découvrirez des eaux turquoise cristallines et des vues spectaculaires sur les falaises abruptes.

Ravello et la plage de Castiglione

Ravello, perché à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, est un havre de paix réputé pour ses jardins luxuriants. Mais également pour ses villas historiques et son festival de musique classique attirant des artistes renommés chaque été. La Villa Rufolo avec ses jardins en terrasses et la Villa Cimbrone avec la « Terrazza dell’Infinito » offrent des vues spectaculaires sur la mer.

À quelques pas de là, ne manquez pas la plage de Castiglione. Réputée pour son sable fin et doré, ses eaux cristallines et son ambiance tranquille, elle est entourée de falaises verdoyantes. C’est l’endroit parfait pour se détendre après avoir exploré Ravello, avec une vue imprenable sur le littoral et un environnement paisible, idéal pour se ressourcer.

Maiori et Minori

Les villages de Maiori et Minori offrent des plages de sable rares sur la côte Amalfitaine.

Maiori, avec sa longue promenade animée, est idéal pour une journée de détente. Elle est moins fréquentée que d’autres villages de la côte. Elle séduit par son atmosphère calme et ses plages de sable fin. Découvrez les églises locales, comme Santa Maria a Mare avec sa coupole ornée de majoliques. Maiori est aussi un lieu de tournage célèbre, avec des restaurants inspirés par les films de Rossellini.

Minori, plus petite et tranquille, est renommée pour ses pâtisseries et ses spécialités locales. Ne manquez pas la Villa Romana, une villa antique bien préservée, qui témoigne de l’histoire ancienne de la région.

Le village d’Atrani

Lors de votre visite sur la côte Amalfitaine, ne manquez pas le petit village de Atrani. Avec ses quelques milliers d’habitants, Atrani offre une ambiance authentique de village de pêcheurs. Les lumières rouges des bateaux de pêche illuminent la mer, créant une atmosphère unique.

Le village, prisé par les visiteurs pour ses vues spectaculaires, est un lieu de choix pour les amateurs de tranquillité et de beauté. Atrani, avec ses places pittoresques, ses fontaines et ses églises baroques, est également un site populaire pour les tournages de films, notamment sur la Piazza Umberto.

Le Sentier des Dieux

Pour les amoureux de randonnée, il y a un lieu à ne pas rater lors de votre voyage sur la côte Amalfitaine : le Sentier des Dieux. Ce parcours commence à Bomerano, au-dessus de Positano, et relie ce village à Nocelle. Il offre des vues spectaculaires sur la mer Tyrrhénienne.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce sentier panoramique serpente à flanc de montagne à travers la garrigue, avec des points de vue époustouflants de Praiano à Capri. Comptez environ 2 à 3 heures pour atteindre Nocelle depuis Bomerano, avec un dénivelé notable. Les plus aventuriers peuvent poursuivre jusqu’à Positano, en descendant 1 700 marches.

La Corniche

Ne manquez pas la corniche de la côte Amalfitaine, un itinéraire spectaculaire de 80 kilomètres partant de Sant’Agata, juste au-dessus de Sorrento. Cette route sinueuse, qui serpente le long des falaises. Elle offre des vues imprenables sur la mer Tyrrhénienne et révèle des panoramas à couper le souffle à chaque virage. Bordée de villas, de bougainvilliers et d’arbres fruitiers, elle raconte l’histoire fascinante d’une route creusée dans la montagne au XIXe siècle.

Que vous choisissiez de la parcourir en scooter, en voiture ou en bus, cette expérience est un véritable must lors de votre visite.

Pour conclure,

Pour voir la côte Amalfitaine sous un autre angle, envisagez une excursion en bateau. Cette activité permet de découvrir les paysages côtiers spectaculaires sous une perspective unique. Notamment avec des vues imprenables sur les falaises abruptes, les villages pittoresques et les eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne.

Pendant cette excursion, explorez des merveilles comme la Grotta dello Smeraldo et la Grotta Azzurra, réputée pour son eau bleu azur éclatante. Ils offrent des panoramas époustouflants sur leurs maisons en cascade et leurs jardins luxuriants.

Il y a encore plein d’autres merveilles à découvrir. Voici une petite sélection pour vous donner envie de voyager avant même d’y être.

Bonus : Quand visiter la côte Amalfitaine ?

La côte Amalfitaine, avec ses paysages spectaculaires, se découvre toute l’année selon vos envies. En été, vous pourrez profitez aisément du soleil et de ses plages animées. Alors que durant le printemps et l’automne, le temps est plus doux et moins fréquentés. Une période parfaite pour explorer la région en toute sérénité, admirer les fleurs ou les couleurs d’automne, et faire des randonnées. Et pour finir L’hiver offre une ambiance calme. C’est idéale pour découvrir la côte sans la foule, avec la magie des fêtes de Noël en bonus.

Bonus vidéo : Un petit vlog d’une Youtubeuse pour voir la côte Amalfitaine sous un autre angle