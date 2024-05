Visiter Göteborg en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Au sud-ouest de la Suède se trouve Göteborg, surnommée « yeutaibory » par les habitants. C’est la deuxième plus grande ville du pays, offrant un contraste dynamique avec Stockholm. Avec ses 500 000 habitants, cette ville dynamique se positionne comme un pivot culturel stratégique entre Stockholm, Oslo, et Copenhague. Elle attire les visiteurs par son mélange unique de dynamisme urbain et de tranquillité maritime. Göteborg est plus qu’une simple escale, c’est une destination promettant une découverte inoubliable au cœur de la Scandinavie.

Jour 1 : Le cœur de Göteborg

Pour cette première journée vous découvrirez le véritable pouls de la ville. Plongeant ainsi dans son atmosphère accueillante et son passé riche en histoire.

Le quartier Haga

Göteborg se dévoile à merveille lorsqu’on la parcourt à pied. Et une visite du quartier Haga s’impose comme point de départ idéal. Fondé au milieu du XVIIe siècle, ce coin conserve précieusement son cachet d’antan. Notamment grâce avec ses bâtiments anciens disséminés le long de ses ruelles. Haga se distingue aujourd’hui par son atmosphère conviviale. Actuellement, c’est un quartier animé, apprécié tant le jour que la nuit. Il offre une diversité de magasins, des options vintage aux alternatives éco-responsables.

VOIR AUSSI : Visiter Stockholm en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

La rue Haga Nygata

Ne manquez pas lors de votre visite du quartier la rue Haga Nygata, célèbre pour ses cafés pittoresques et ses boutiques d’artisanat local. Flânez le long de cette charmante rue pavée, imprégnée d’une atmosphère bohème unique.

La place Järntorget

Au cœur de Göteborg, la place Järntorget s’anime surtout dès la fin de journée avec ses afterworks tendance. Imprégnez-vous de l’ambiance conviviale et décontractée de ce lieu prisé des habitants et des visiteurs.

Découvrez la pause Fika au café Hurasen

Avant de poursuivre votre exploration, plongez-vous dans la tradition suédoise avec une pause Fika au Café Hurasen, où la convivialité et les délices sucrés ou salés sont à l’honneur. Situé dans la rue Haga Nygata, ce café renommé pour ses roulés à la cannelle vous offre une expérience authentique.

Skansen Kronan

Pour une vue imprenable sur Göteborg, faites l’ascension de Skansen Kronan, perché sur la colline de Risåsberget. Cette balade vous mènera à cette forteresse du 17? siècle, équipée de 23 canons. Au fil des ans, elle a servi de prison, de résidence de médecine d’urgence. Et aujourd’hui, elle abrite un musée, offrant ainsi un aperçu captivant de l’histoire locale.

Le quartier de Majorna

Situé à l’ouest du centre-ville de Göteborg, Majorna conserve son charme historique tout en offrant une ambiance bohème et artistique. Ses rues colorées abritent des galeries d’art, des boutiques vintage et des cafés indépendants. Explorez ce quartier dynamique en flânant dans ses ruelles, en découvrant ses restaurants variés et en participant à ses événements culturels.

Sjöfartsmuseet Göteborg

À proximité de Majorna, ne manquez pas de visiter le Sjöfartsmuseet Göteborg. C’est un musée spécialisé dédié à l’histoire maritime de la Suède et à la faune marine. Doté d’une documentation approfondie et d’équipements de qualité, ce musée offre une immersion captivante dans le monde de la navigation et de la vie marine.

VOIR AUSSI : Musée de la Musique à Paris : une visite interactive pour toute la famille

Trädgårdsföreningen

Au cœur de Göteborg, le Trädgårdsföreningen est un parc remarquable, offrant une escapade verdoyante en plein centre-ville. Sa serre et sa roseraie sont des joyaux à découvrir, entretenus avec soin pour le plus grand plaisir des visiteurs. L’accès gratuit en fait une destination incontournable pour une pause naturelle lors de votre séjour à Göteborg.

Le quartier de Lindholmen

Dans le quartier dynamique de Lindholmen, ne manquez pas Saluhallen, un marché couvert animé où les saveurs locales et internationales se rencontrent. Explorez les stands colorés proposant des produits frais, des spécialités suédoises et des délices gastronomiques. .

La cour intérieure Magasinsgatan

La cour intérieure de Magasinsgatan est un véritable joyau caché de Lindholmen, prisé pour ses food trucks, ses terrasses ensoleillées et ses boutiques de vêtements et de design. Faites une pause détente en savourant une délicieuse cuisine de rue ou explorez les magasins uniques pour dénicher des trésors mode et déco.

Le Victoriapassagen

Promenez-vous dans le charmant Victoriapassagen, un passage entre les rues Vallgatan et Södra Larmgatan, où vous découvrirez une sélection de boutiques branchées et un café en extérieur.

GöteborgsOperan

Avant d’entamer votre soirée, terminez votre journée en admirant la Maison de l’Opéra de Göteborg (GöteborgsOperan). Ce bâtiment remarquable, situé au bord de l’eau, est un véritable chef-d’œuvre architectural.

VOIR AUSSI : 8 activités hivernales à ne pas rater à Stockholm

Promenade nocturne le Long de la Göta älv

Après avoir admiré la Maison de l’Opéra de Göteborg, prolongez votre soirée en vous promenant le long du port ou de la rivière Göta älv. Observez les lumières scintillantes de la ville se refléter dans les eaux calmes, créant une atmosphère magique et romantique.

Andra Långgatan

Et enfin, terminez votre soirée dans le quartier animé d’Andra Långgatan, connu pour sa vie nocturne éclectique. C’est l’endroit idéal pour savourer un cocktail dans un bar branché ou pour découvrir la musique live locale.

Jour 2 : Culture et Nature

Cette journée alterne entre moments de découverte culturelle dans les musées et les espaces d’art, et détente dans les plus beaux parcs de la ville

Feskekôrka : L’Église du Poisson

Dans cette deuxième journée à Göteborg, ne manquez pas de commencer votre matinée à Feskekôrka, l’église du poisson. Ce marché historique de fruits de mer, datant du XIXe siècle, est une véritable institution gastronomique de la ville. Conçu par l’architecte suédois Victor von Gegerfelt, ce bâtiment remarquable est surnommé l’église du poisson en raison de son architecture gothique singulière.

Le parc Slottsskogen

Slottsskogen, également connu sous le nom de « la forêt du château« , est un parc familial idéalement situé en face du jardin botanique de Göteborg. Avec ses 1,37 kilomètres carrés de verdure, ce parc ravira les amoureux des animaux avec son zoo pour enfants abritant des élans, des moutons, des phoques, des manchots et des poneys de Gotland. L’extrémité nord du parc abrite même un observatoire qui organise des événements d’observation des étoiles pour les visiteurs en été.

VOIR AUSSI : Découvrez les 6 parcs Disney à travers le monde

Le jardin botanique de Palmhuset

Le jardin botanique de Palmhuset est le plus grand de Suède. Entretenu avec soin, ce jardin raconte l’histoire de la botanique en Suède à travers ses vastes étendues. L’ambiance rappelle les jardins de Versailles, mais avec une touche nordique distincte, propre aux Scandinaves.

La place Kungsportsplatsen

Kungsportsplatsen, souvent considéré comme le cœur vibrant de Göteborg, est une place emblématique où l’énergie de la ville se concentre. Au centre de cette place animée se dresse la Kungsporten, une ancienne porte de la ville datant du XVIIe siècle. Ne manquez pas la fontaine Götaplatsbrunnen, une œuvre d’art moderne qui ajoute une touche de charme à cet espace public.

La place Götaplatsen

Götaplatsen, l’épicentre culturel de Göteborg, est une place incontournable pour les amateurs d’art et de culture. Dominée par la majestueuse salle de concert Konserthuset, cette place accueille également le Musée des Beaux-Arts de Göteborg, l’un des plus grands musées d’art de Suède. Vous pourrez découvrir les sculptures étonnantes de Carl Milles, dont la célèbre Poseidon, qui trône au sommet d’une fontaine.

Les Gothia Towers

Avant de débuter votre soirée, dirigez-vous vers les Gothia Towers, trois bâtiments prestigieux au centre de Göteborg. Ces tours abritent un hôtel 5 étoiles, un restaurant renommé, un spa et une piscine au 19ème étage. Au 23ème étage, le bar-restaurant Heaven 23 offre des vins, cocktails et une vue imprenable sur la ville, idéale au crépuscule.

VOIR AUSSI : Dormir dans un igloo : Une expérience insolite à tester cet hiver

Le quartier Avenyn

Si vous recherchez l’animation nocturne à Göteborg, ne manquez pas Avenyn. C’est le quartier branché qui abrite depuis plus d’un siècle une multitude de bars, théâtres et discothèques. Pour les amateurs de théâtre et de musique classique, la partie sud d’Avenyn regorge de salles prestigieuses. Telles que le théâtre des arts de la scène Lorensbergsteatern et le Théâtre municipal de Göteborg.

Jour 3 : Aventure en plein air

Que vous optiez pour la découverte de l’archipel ou pour une excursion dans la nature à proximité de la ville, vous finirez votre visite sur une note de sérénité et d’émerveillement.

Explorez l’archipel de Göteborg

Pour une aventure mémorable lors de votre troisième journée à Göteborg, je vous recommande de consacrer une journée à l’exploration de l’archipel de la ville. Avec plus de 8 000 îles à découvrir, cet archipel offre un paysage naturel époustouflant, rivalisant avec celui de Stockholm. Styrsö, l’île principale de l’archipel sud, est un choix idéal. Ses charmantes demeures en bois, ses pontons pittoresques et l’interdiction des véhicules à moteur ajoutent à son attrait authentique. Explorez ses quatre hameaux uniques, accessibles grâce à plusieurs embarcadères disséminés sur l’île.

Un tour en Paddan

Une alternative captivante pour explorer Göteborg est de prendre part à un tour en Paddan. Cette excursion vous permet de visiter la ville depuis les canaux, offrant une perspective unique sur les nombreux sites d’intérêt de Göteborg. À bord des bateaux commentés, vous en apprendrez davantage sur l’histoire de la ville et la construction du canal Göta.

Le parc d’attractions de Liseberg

Pour une troisième journée mémorable à Göteborg, ne manquez pas une visite au Parc d’attractions de Liseberg. Depuis 1923, ce parc emblématique offre plus de 40 manèges et attractions adaptés aux familles, aux couples et aux groupes. Pour une montée d’adrénaline, testez l’attraction Balder, des montagnes russes en bois atteignant une vitesse maximale de 90 kilomètres/heure. Notez que le parc est ouvert pendant les mois d’été, avec des horaires d’ouverture limités en hiver.

La réserve naturelle de Delsjön

Göteborg est entourée de magnifiques paysages naturels. Pour une alternative relaxante à l’exploration urbaine et insulaire, envisagez une journée ou une demi-journée d’excursion dans des endroits comme la réserve naturelle de Delsjön. Cette oasis de verdure offre des sentiers de randonnée pour tous les niveaux, des lacs paisibles idéaux pour le kayak ou la baignade, et des aires de pique-nique pour une pause détente au cœur de la nature. La réserve est facilement accessible en transport public ou en vélo depuis le centre de Göteborg.

VOIR AUSSI : Explorez les aventures hivernales en Europe : des itinéraires de voyage inoubliables

Conseils pour un Week-end Réussi à Göteborg

Göteborg regorge de charmantes attractions, de délicieux restaurants et d’événements culturels passionnants, alors préparez-vous à vivre une expérience mémorable dans cette ville dynamique de Suède !

Où manger à Göteborg ?

Göteborg, souvent saluée comme la capitale culinaire de la Suède, offre une variété impressionnante de restaurants pour tous les goûts et tous les budgets. Pour une expérience gastronomique authentique, dirigez-vous vers le quartier de Haga, où vous pourrez déguster des spécialités suédoises dans des cafés et bistrots charmants, nichés dans des bâtiments historiques. Ne manquez pas de goûter aux célèbres « kanelbullar » (roulés à la cannelle) dans l’un des nombreux cafés de ce quartier.

Le long de l’avenue Avenyn et dans le quartier animé de Linné, vous trouverez une multitude de restaurants offrant des cuisines du monde entier.

Pour les amateurs de fruits de mer, le marché aux poissons de Feskekôrka, avec son architecture rappelant une église, est un incontournable. Vous y trouverez des poissons et des fruits de mer frais, et pourrez même savourer des plats préparés sur place.

Où dormir à Göteborg ?

Le centre-ville : Séjourner en centre-ville vous permet d’avoir un accès facile aux principales attractions, aux restaurants, et à la vie nocturne. Bien que les options d’hébergement puissent être un peu plus chères dans cette zone, la commodité et l’ambiance animée valent souvent le coût supplémentaire.

Haga : Pour ceux qui recherchent une atmosphère plus calme et historique, Haga est un excellent choix. Ce quartier offre une gamme d’hébergements de charme, des petites auberges aux appartements de location.

Majorna : Ce quartier est une excellente option pour les voyageurs à la recherche d’une expérience locale authentique. Majorna est connu pour sa scène artistique et ses cafés confortables. Les options d’hébergement ici tendent à être plus abordables.

Linné : Situé à proximité de Haga et du centre-ville, Linné est un quartier dynamique, offrant une bonne sélection d’hôtels et de locations de vacances. Il est parfait pour ceux qui veulent être près de l’action mais dans un environnement un peu plus détendu.

VOIR AUSSI : 7 voyages en train inoubliables à travers le monde

Où sortir à Göteborg ?

La vie nocturne de Göteborg est vibrante et variée, avec un choix de bars, pubs et clubs pour tous les goûts.

Avenyn : La principale avenue de Göteborg, Avenyn, est le cœur battant de la vie nocturne avec une multitude de bars et de clubs. Pour une expérience authentique, ne manquez pas de visiter les pubs suédois traditionnels où vous pourrez déguster des bières locales.

: La de Göteborg, Avenyn, est le avec une multitude de bars et de clubs. Pour une expérience authentique, ne manquez pas de visiter les pubs suédois traditionnels où vous pourrez déguster des bières locales. Andra Långgatan : Pour une soirée plus décontractée , dirigez-vous vers Andra Långgatan. Cette rue est célèbre pour son ambiance bohème et ses nombreux pubs et bars.

: Pour une , dirigez-vous vers Andra Långgatan. Cette rue est célèbre pour son ambiance bohème et ses nombreux pubs et bars. Järntorget : Järntorget est un autre lieu incontournable pour les noctambules. Elle offre une sélection variée de bars et de restaurants pour une soirée réussie.

Goteborg Pass

Optez pour le Pass Tout Inclus pour maximiser votre séjour à Göteborg. Ce pass vous offre un accès illimité à une multitude d’activités et de sites pendant 3 jours dès la première utilisation. Avec une tarification avantageuse, il vous permet d’explorer la ville sans vous soucier de chaque billet d’entrée. Le Pass inclut des attractions telles que le Paddan Tour, le Maritiman, l’Universeum, le Musée de Göteborg, le mini-golf à Slottsskogen, ainsi que le Musée maritime et l’Aquarium. Il est accessible pour seulement 684,00 SEK pour les adultes et 519,00 SEK pour les enfants de 6 à 15 ans.

Comment re rendre à Göteborg en Suède ?

Pour rejoindre Göteborg, plusieurs options s’offrent à vous. La compagnie aérienne Air France propose des vols réguliers depuis Paris Charles de Gaulle jusqu’à l’aéroport de Landvetter à Göteborg. Une fois arrivé à l’aéroport, vous pouvez facilement rejoindre le centre-ville en 30 minutes en bus avec Flygbussarna.

Pour une alternative économique, vous pouvez également opter pour le bus ou le train. C’est une manière économique de traverser le pays tout en prenant le temps d’admirer le paysage et de vous mêler à la vie locale.

Bonus : Découvrez Göteborg à travers une vidéo

Pour vous inspirer davantage, ne manquez pas de visionner une vidéo sur Göteborg avant votre départ.