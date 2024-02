Visiter Zagreb en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Zagreb, la vibrante capitale de la Croatie, est un mélange captivant de tradition et de modernité. Avec ses quelque 800 000 résidents, la ville offre une atmosphère à la fois animée et accueillante. Elle se trouve à 150 mètres d’altitude, bordée par la montagne Medvednica et la rivière Save. Elle offre un séjour confortable avec une atmosphère animée, des restaurants, des bars et des services de qualité. La ville est surtout connue pour ses quartiers distincts : Gornji Grad et Donji Grad, chacun ayant son propre caractère. Pour un court séjour, Zagreb est une destination idéale, offrant à la fois histoire et culture dans un cadre européen charmant.

Jour 1 : Immersion dans Gornji Grad

Gornji Grad, le cœur historique de Zagreb, regorge de trésors culturels et historiques. Voici un parcours pour découvrir ses sites les plus marquants.

La cathédrale de Zagreb

Commencez votre journée par la visite de ce site emblématique. La cathédrale de Zagreb, emblème de la ville de style néo-gothique. C’est une icône qui se dresse majestueusement depuis des décennies. Située à l’entrée du quartier de Kaptol, le plus ancien de Zagreb, cette cathédrale aux tours jumelles est un lieu central pour les événements religieux et culturels. Elle a survécu à l’épreuve du temps, y compris le séisme de 1880, qui l’a gravement endommagée.

Le Tunnel Gric

Le Tunnel Gric, ancien abri de la Seconde Guerre mondiale est devenu un lieu majeur lors de la guerre des Balkans, est aujourd’hui ouvert gratuitement au public. Il accueille régulièrement des événements culturels, offrant une expérience unique. Accessible depuis plusieurs points de la ville, dont la rue Mesnicka, près du funiculaire, et la rue Radiceva, cette visite est incontournable pour quiconque souhaite explorer l’histoire mouvementée de Zagreb d’une manière unique.

La Stone Gate

Poursuivez votre exploration de Zagreb en découvrant la Dernière Porte de Gradec. Cette porte historique, dernier vestige de la ville d’origine de Gradec, est désormais un lieu de dévotion en raison d’un événement marquant de son histoire. Lorsqu’un incendie dévastateur a ravagé la ville, ne laissant qu’un tableau de la Vierge Marie intact. Ce tableau est exposé dans le passage de la porte, où les habitants continuent de venir prier et laisser leurs messages, perpétuant ainsi une tradition séculaire de dévotion.

Le Marché Dolac

Après avoir exploré la place centrale de Zagreb et la statue du général Jelacic, ne manquez pas de visiter le marché Dolac, l’épicentre de la vie urbaine de la ville. Ce marché animé est un véritable trésor gastronomique et culturel. Vous pourrez déguster des produits frais, des spécialités locales, et vous immerger dans l’atmosphère vibrante de Zagreb.

L’église Saint Marc de Zagreb

Marchez ensuite vers l’église Saint-Marc, célèbre pour son toit coloré et son architecture exceptionnelle. Bien qu’il ne soit pas possible de visiter l’intérieur, prenez un moment pour admirer son architecture remarquable et pour capturer quelques photos mémorables. Les bâtiments pittoresques environnants et la place piétonne vous transporteront dans une autre époque.

Tour Lotrš?ak

N’oubliez pas de visiter la Tour Lotrš?ak, l’un des symboles de la vieille ville de Zagreb. La Tour Lotrš?ak offre une vue unique sur Zagreb, et si vous arrivez vers midi, ne manquez pas la traditionnelle relève de la garde qui se déroule à l’arrivée du funiculaire. Cette tour historique était autrefois une fortification essentielle de la ville et reste aujourd’hui un symbole de Zagreb, marquée par le coup de canon quotidien tiré depuis plus d’un siècle pour indiquer l’heure aux habitants de Zagreb.

Le musée de la ville de Zagreb et le musée des arts naïfs

Ne manquez pas de visiter le Musée de la Ville de Zagreb, qui retrace l’histoire de la ville depuis ses origines. Il offre un regard fascinant sur son évolution au fil du temps. Poursuivez votre exploration avec une visite au Musée des Arts Naïfs, mettant en lumière les œuvres d’artistes autodidactes, offrant ainsi un aperçu unique de la créativité artistique spontanée.

Le Théâtre national croate

Pour clore en beauté votre journée, explorez le Théâtre National Croate, un splendide édifice du XIXe siècle. Il constitue l’épicentre des arts du spectacle à Zagreb, proposant une variété d’opéras, de ballets et de pièces de théâtre. Même si vous ne prévoyez pas d’y assister à une représentation, l’extérieur du théâtre est une merveille architecturale à ne pas manquer lors de votre promenade à Zagreb.

Jour 2 : Donji Grad et ses attraits

Le deuxième jour est dédié à l’exploration de Donji Grad, le secteur moderne de Zagreb.

La Place Ban-Jela?i?

Pour bien commencer votre deuxième journée à Zagreb, dirigez-vous vers la place Ban-Jela?i?. Elle est située à proximité du marché Dolac. Cette place piétonne, l’une des plus vastes de Croatie avec ses plus de 100 mètres de long. Elle est le point de convergence de la population croate. Au centre de cette place emblématique trône la statue du général autrichien et homme d’État croate, Jelacic.

L’artère Ilica

Ilica est incontournable, impossible de la manquer. Cette rue, partant de la place centrale et s’étirant vers l’ouest, est la voie principale de Zagreb, accueillant trams et boutiques. Elle vibre d’activité, surtout à l’approche de Noël. Ilica se distingue par ses belles façades et ses recoins cachés, où se nichent terrasses ombragées, musées, boutiques d’artisans, et passages secrets menant à d’autres quartiers de la ville.

Le parc de Tuskanac

Ne manquez pas l’occasion de faire une halte au parc de Tuskanac. Cet oasis vert, fréquenté par des joggeurs, des familles en pique-nique, des musiciens amateurs et des amoureux, offre une pause rafraîchissante au cœur de la ville. Si vous cherchez un peu de verdure pendant votre séjour, c’est l’endroit idéal dans le centre de Zagreb. Au printemps et en été, le Summer Garden, un bar en plein air à proximité, propose chaque soir un petit concert dans une ambiance détendue, loin des touristes.

Le Musée des relations rompues

Pour une expérience tout à fait unique lors de votre deuxième journée à Zagreb, ne manquez pas la visite du Musée des Cœurs Brisés. Niché dans un ancien palais baroque, ce musée insolite raconte des histoires, souvent très personnelles, de relations amoureuses. Chacune de ces histoires est unique, et un manuel en français est disponible pour une meilleure compréhension.

Musée Mimara ou Musée d’Art Contemporain

Si vous préférez une expérience artistique différente, vous avez le choix entre deux musées à Zagreb. Le Musée Mimara abrite une impressionnante collection d’œuvres d’art européennes, tandis que le Musée d’Art Contemporain se consacre à l’art moderne. Ces deux musées offrent des perspectives différentes sur l’art, que ce soit à travers des œuvres classiques ou contemporaines.

Le Pavillon des arts de Zagreb

Partez à la découverte du Pavillon des Arts à Zagreb, une galerie d’art située dans un magnifique pavillon. Ce lieu mérite assurément une visite, offrant une expérience agréable de flânerie artistique. Cependant, il est à noter que la collection de tableaux reste encore assez limitée, ce qui permet une visite rapide. Malgré cela, le charme de l’édifice et les œuvres exposées en font une étape intéressante pour découvrir l’aspect culturel de Zagreb.

Le parc Zrinjevac

Pour terminer votre journée de visite à Zagreb, ne manquez pas Zrinjevac, un endroit incontournable à quelques pas de la place principale. L’ambiance rappelle le Paris des années 1920 avec ses réverbères, son kiosque, ses fontaines et les façades des bâtiments qui se dessinent à travers les arbres. Il y a toujours quelque chose à faire ici, que ce soit des concerts, du théâtre ou des festivals culinaires. C’est un incontournable de votre visite à Zagreb, et notez que le parc s’étend de l’autre côté du boulevard, avec de nombreuses activités en plein air. Notamment une patinoire en hiver pendant la période de l’Avent.

Le quartier de Tkalciceva

Pour conclure votre journée à Zagreb, immergez-vous dans l’effervescence nocturne de la rue Tkalciceva, surnommée la « rue de la soif » pour sa profusion de bars et restaurants. Cet ancien ruisseau transformé en rue piétonne pittoresque est le cœur battant de la vie nocturne zagreboise. Ici, vous pouvez savourer la cuisine locale dans un éventail de restaurants ou vous détendre dans des bars cosy, tout en profitant de l’atmosphère vivante et chaleureuse.

Jour 3 : Joyaux naturels et historiques

Votre dernière journée à Zagreb vous emmène à la découverte de ses joyaux naturels et historiques. Cette journée promet une expérience riche et variée. Gardez à l’esprit que toutes les activités ne sont peut-être pas réalisables en une seule journée. Alors choisissez en fonction de vos préférences et de votre emploi du temps.

Le Parc Maksimir

Commencez votre matinée au Parc Maksimir, situé à l’est du centre-ville. Ce parc, véritable poumon vert de Zagreb, est un havre de paix et de tranquillité. Il abrite des forêts denses, des lacs pittoresques, et des prairies fleuries. De plus, il offre un cadre idéal pour une promenade matinale ou un pique-nique relaxant. Ce parc est aussi un lieu d’observation privilégié de la faune locale, alliant nature et détente.

Le Lac Jarun

Le Lac Jarun, au sud-ouest du centre-ville, est une destination de choix pour les amateurs de loisirs en plein air. Surnommé « la mer de Zagreb« , ce lac est entouré de plages et de parcs. Il offre des activités variées comme le vélo, le roller, et les sports nautiques. C’est un lieu parfait pour se détendre, nager, ou simplement profiter du soleil, avec une atmosphère vivante et des cafés en bord de lac.

Excursion aux lacs de Plitvice

Pour une aventure plus lointaine, prévoyez une excursion aux Lacs de Plitvice. C’est un site naturel spectaculaire situé à environ 2 heures de route de Zagreb. Ce parc national, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est célèbre pour ses lacs en cascade et ses forêts luxuriantes. C’est un paradis pour les randonneurs. Il offre des sentiers serpents à travers des paysages à couper le souffle.

Le Mont Sljeme

Profitez d’une journée pour une ascension du mont Sljeme, le point culminant de la montagne Medvednica, au nord de Zagreb. Ce mont offre des pistes de randonnée et de ski, selon la saison. En prime, il offre des vues panoramiques sur la ville et les environs. C’est l’endroit idéal pour s’évader de l’agitation urbaine et respirer l’air frais de la montagne, tout en découvrant un autre aspect de la région de Zagreb.

Le Zoo de Zagreb

Une alternative si vous souhaitez passer un moment avec les enfants en famille est de visiter le Zoo de Zagreb, situé dans le Parc Maksimir. Ce zoo est une oasis de découverte et d’éducation, où les enfants peuvent admirer une grande diversité d’espèces animales, des tigres majestueux aux girafes élancées. En plus de l’observation des animaux, le zoo propose des programmes éducatifs interactifs, enrichissant la visite d’une dimension pédagogique. Les ateliers, jeux et présentations sont conçus pour sensibiliser les jeunes visiteurs à la conservation de la nature et à la biodiversité.

Conseils pratiques pour un week-end réussi à Zagreb

Pour un week-end mémorable à Zagreb, suivez ces conseils pour une planification optimale de votre séjour.

Manger et sortir à Zagreb

Pour une expérience gastronomique et nocturne complète à Zagreb, voici des endroits incontournables :

Tkalciceva Street . C’est le cœur battant de la vie nocturne . Cette rue est aussi un paradis gastronomique, proposant une multitude de restaurants et de bars. Parfait pour dîner puis continuer la soirée dans l’ambiance électrique des clubs.

. C’est le . Cette rue est aussi un paradis gastronomique, proposant une multitude de restaurants et de bars. Parfait pour dîner puis continuer la soirée dans l’ambiance électrique des clubs. Ilica : Cette rue commerciale offre des expériences culinaires diversifiées. Le Swanky Mint Hostel est une excellente option pour savourer un repas sur une terrasse multi-niveaux , suivie d’une soirée détendue au bord de la piscine. L’Art Park, quant à lui, est idéal pour un repas en plein air accompagné de musique.

: Cette offre des expériences culinaires diversifiées. Le Swanky Mint Hostel est une excellente option pour savourer un repas sur une , suivie d’une soirée détendue au bord de la piscine. L’Art Park, quant à lui, est idéal pour un repas en plein air accompagné de musique. Place des Fleurs (Cvjetni Trg) : Avec ses bars et restaurants confortables . C’est un lieu agréable pour dîner et boire un verre dans une atmosphère locale.

: Avec ses . C’est un lieu agréable pour dîner et boire un verre dans une atmosphère locale. Jela?i? Square . Elle offre une combinaison de restaurants raffinés et de bars à vin élégants . Idéale pour ceux qui recherchent une soirée sophistiquée.

. Elle offre une combinaison de . Idéale pour ceux qui recherchent une soirée sophistiquée. Rues Opatovina et Radiceva . Moins fréquentées par les touristes, ces rues proposent une variété de restaurants authentiques et de bars appréciés par les habitants. Offrant ainsi une expérience culinaire plus authentique.

. Moins fréquentées par les touristes, ces rues proposent une variété de et de bars appréciés par les habitants. Offrant ainsi une expérience culinaire plus authentique. Parc Maksimir . Ce parc paisible est un choix parfait pour un repas en famille ou une soirée tranquille, avec ses cafés et ses espaces verts.

. Ce parc paisible est un choix parfait pour un repas en famille ou une soirée tranquille, avec ses cafés et ses espaces verts. Quartier culturel autour du Théâtre National. Pour les amateurs de culture, ce quartier offre non seulement des spectacles, mais aussi des restaurants et des bars pour une soirée enrichissante.

Où dormir à Zagreb ?

Pour un séjour à Zagreb, Gornji Grad et Donji Grad offrent des options variées, alliant luxe et accessibilité. Dans Gornji Grad, les rues comme Radi?eva offrent un cadre historique et paisible. Avec des options d’hébergement allant de charmants appartements à des hôtels haut de gamme. Donji Grad, autour de la rue Ilica et de la place Ban Jela?i?, est le lieu idéal pour ceux qui recherchent à la fois l’effervescence urbaine et des hébergements variés. Vous y trouverez de tout, depuis des auberges de jeunesse économiques jusqu’à des hôtels de luxe comme l’Esplanade Zagreb Hotel.

Se déplacer à Zagreb

Pour découvrir Zagreb, la marche et le tramway sont les meilleurs moyens. Le centre-ville, compact et riche en sites d’intérêt, se prête idéalement à une exploration à pied. En moins de trente minutes, vous pouvez passer d’un point remarquable à un autre. Pour les destinations un peu éloignées, le tramway est une excellente option. Avec un réseau efficace et des tarifs abordables (environ 60 centimes d’euro par trajet), il facilite les déplacements. Les tickets se trouvent dans les kiosques Tisak ou Novine, et des passes journaliers ou sur 72 heures sont également disponibles.

