Visiter Vienne en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Embarquez pour une plongée au cœur de Vienne lors de cette aventure de trois jours. Cette ville fascinante, capitale de l’Autriche, déborde d’histoire et de culture. Elle se révèle comme un joyau en Europe centrale, attirant des voyageurs du monde entier. En un court laps de temps de trois jours, découvrez les trésors cachés de Vienne. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable lors de votre escapade de trois jours à Vienne !

Jour 1 : Exploration du Cœur de Vienne

Pour entamer votre première journée à la découverte du cœur de Vienne, il est recommandé de se lever tôt! Cette partie de la ville est constamment animée, quel que soit le moment de l’année. Le centre historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et il déborde d’une atmosphère charmante qui mérite d’être explorée dès les premières lueurs du jour.

Baladez-vous simplement à travers les rues piétonnes et laissez-vous impressionner par ces bâtisses chargées d’histoire!

L’emblématique Stephansdom, Cathédrale Saint-Étienne

La cathédrale Saint-Étienne, communément appelée Stephansdom, est l’un des monuments emblématiques de Vienne. Construit dans les années 1100, cet édifice de style gothique se distingue par sa hauteur et son style singulier au milieu des bâtiments baroques. Pour les intrépides prêts à défier les hauteurs, l’aventure dans le Stephansdom offre deux choix saisissants :

La tour sud . Elle baptisée Steffi par les Viennois, propose une vue saisissante sur Vienne après avoir surmonté les 343 marches.

. Elle baptisée Steffi par les Viennois, propose après avoir surmonté les 343 marches. La Tour Nord. Si l’idée de l’ascension ne vous enchante guère, optez pour l’ascenseur menant à la tour nord. Elle dévoile un panorama alternatif sur la ville et le toit aux motifs géométriques vivement colorés.

Explorez ces hauteurs et vous serez accueillis par la renommée Pummerin. C’est une cloche imposante d’Europe dont le son retentit exclusivement lors d’événements spéciaux. Notamment pour le Nouvel An, Pâques, la Pentecôte, et d’autres festivités marquantes.

Le Palais Impérial de la Hofburg

Continuer votre aventure par l’imposant Palais de la Hofburg, aussi connu comme le Palais impérial de Vienne. Ce joyau architectural, parmi les plus vastes au monde. Il révèle les secrets des Habsbourg qui y ont résidé pendant plus de six siècles. L’intérieur dévoile les splendides appartements impériaux, les trésors légendaires, et le musée dédié à Sissi. Chaque coin de cette résidence, aujourd’hui transformée en divers musées, porte l’empreinte raffinée de cette illustre dynastie.

Découvrez les trésors du Palais de la Hofburg avec ses incontournables. Tels que les appartements de l’empereur Franz-Joseph et de l’impératrice Sisi, des joyaux d’histoire. Plongez dans la magnificence de la bibliothèque nationale d’Autriche, parmi les plus belles au monde. Explorez le Trésor impérial de Vienne, un témoignage précieux de l’histoire impériale, caché dans la partie la plus ancienne du palais. Et pour terminer, n’oubliez pas l’élégante école espagnole d’équitation, offrant des expériences uniques.

La Rathaus

Continuer avec l’hôtel de ville de Vienne, la Rathaus, construit à la fin du 19e siècle. Avec son style néogothique imposant, cette icône de 98 mètres de haut est gratuite à visiter. Profitez du charme de la place et du parc, agrémentés de fontaines et de statues. En hiver, ne manquez pas le marché de Noël animé avec une immense patinoire devant la Rathaus illuminée aux couleurs de Noël.

Le Palais de Belvédère

Explorez les splendeurs du palais de Belvédère, un ensemble architectural séduisant divisé en deux parties, unies par des jardins magnifiques. Dans la première partie, plongez dans l’univers artistique avec la collection inestimable de Gustave Klimt, une exposition captivante qui révèle la richesse de l’art viennois. Dans la deuxième partie, découvrez la majestueuse galerie de marbre et laissez-vous surprendre par les expositions temporaires qui viennent enrichir ce lieu d’une diversité artistique toujours renouvelée.

Une pause dans un Heuriger

Revitalisez-vous dans l’atmosphère chaleureuse d’un Heuriger ou d’un Beisl. Ces tavernes, ancrées dans la culture viennoise, offrent une cuisine traditionnelle autrichienne, avec des plats tels que le Wiener Schnitzel, le Strudel et les Knödel, dans un cadre rustique. Profitez également des vins locaux, souvent mélangés à de l’eau minérale pour créer un Spritzer.

Kunsthistorisches Museum

L’après-midi, plongez dans l’histoire artistique en explorant le musée de l’histoire de l’art (Kunsthistorisches Museum ou KHM), l’un des plus grands musées du monde, érigé en 1891 par l’empereur pour abriter les collections de la famille impériale. Vous découvrirez une fascinante exposition d’œuvres d’art couvrant plusieurs millénaires, le tout dans un cadre véritablement extraordinaire.

La bibliothèque nationale

Explorez la splendeur de la bibliothèque nationale d’Autriche, un incontournable de votre visite. Ce lieu magnifique abrite une collection impressionnante de plus de 7 millions d’ouvrages, de papyrus, d’objets et de globes. Une expérience à la fois enrichissante et captivante vous attend dans ce temple du savoir.

Opéra Staatsoper

Assistez à un spectacle au Staatsoper (Opéra d’État) de Vienne. C’est une expérience incontournable pour tout amateur de musique classique. Considéré comme l’un des opéras les plus prestigieux au monde, il occupe une place éminente dans le patrimoine culturel de la ville. Si l’opéra n’est pas votre préférence, une visite guidée est vivement recommandée. Elle offre une plongée dans l’histoire du monument et vous conduit dans les coulisses, révélant les secrets passionnants de cet édifice emblématique.

Pour une soirée mémorable, nous vous conseillons également d’assister à un spectacle nocturne dans ce lieu magique qui prend une atmosphère encore plus envoûtante à la lueur des étoiles.

Jour 2 : Vienne insolite

Suite à une première journée riche en découvertes à Vienne, votre deuxième journée s’annonce tout aussi captivante

Le musée Hundertwasser

Pour ce deuxième jour, partez à la découverte du musée Hundertwasser et suivez les traces de Friedensreich Hundertwasser. C’est un architecte contemporain autrichien emblématique de Vienne. Sa réalisation majeure, la station de traitement des déchets de la ville à l’arrêt de métro Spittelau, est une prouesse artistique. Hundertwasser a transformé ce bâtiment en une œuvre colorée, symbolisée par la cheminée ronde bleue et dorée, devenue emblématique de la ville.

Hundertwasserhaus

Dirigez-vous vers la Hundertwasserhaus, un ensemble d’appartements écologiques aux couleurs vibrantes où aucune ligne n’est droite ! Son style singulier évoque celui de Gaudi. N’oubliez pas de faire un détour par le café au rez-de-chaussée, dont la décoration reflète parfaitement l’esprit des lieux.

Le quartier de Hietzing

Bienvenue dans le charmant quartier de Hietzing à Vienne, situé à seulement 10 minutes en métro du centre-ville. Ce quartier pittoresque offre des bâtiments élégants de la belle époque et du Jugendstil, créant une atmosphère unique. Explorez les petites rues charmantes, parcourez les boutiques locales et profitez du caractère vivant du marché.

Pour les amateurs d’art, le cimetière d’Hietzing abrite la sépulture de Gustav Klimt, et vous avez également la possibilité de visiter sa dernière demeure de son vivant. Un coin de Vienne riche en histoire et en charme à découvrir !

Outer Castle Gate

Ne manquez pas la majestueuse Outer Castle Gate. C’est une immense porte de ville composée de cinq grands arcs, a été érigée au XIXe siècle pour remplacer celle détruite par l’armée de Napoléon. Ce monument imposant témoigne de la volonté de Vienne de préserver son histoire même après les périodes tumultueuses, ajoutant une touche de grandeur à la trame urbaine de la ville. Explorez cette porte emblématique, qui s’érige comme une sentinelle du passé au cœur de la capitale autrichienne.

La place Marie-Thérèse

Découvrez la place Marie-Thérèse se dévoile, agrémentée d’un monument dédié à l’impératrice éponyme. Cet endroit renferme non pas un, mais deux musées jumeaux, créant une expérience culturelle enrichissante pour les amateurs d’art et d’histoire. Le Musée d’Histoire de l’Art et le Musée d’Histoire Naturelle se dressent majestueusement, offrant une plongée fascinante dans le passé et la diversité du savoir humain. N’hésitez pas à explorer cet espace chargé d’histoire et de splendeur au cœur de Vienne.

Jour 3 : Détente et exploration

Pour votre troisième journée à Vienne, préparez-vous à une expérience mêlant détente et exploration, vous offrant l’opportunité de découvrir encore davantage les trésors de la ville.

Café traditionnels de Vienne

Commencez votre dernière journée en explorant les cafés traditionnels de Vienne, de véritables joyaux à la décoration magnifique. Ces établissements élégants sont incontournables, ancrés dans la culture des salons de café qui jouent un rôle essentiel dans la vie sociale locale. Inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, ces cafés offrent une expérience authentique. Quelques adresses à ne pas manquer :

Cafe Sperl : Une institution depuis la fin du XIXe siècle, avec un décor d’origine splendide.

: Une institution depuis la fin du XIXe siècle, avec un décor d’origine splendide. Café Schwarzenberg : Au cœur du centre historique, il propose des boissons typiques.

: Au cœur du centre historique, il propose des boissons typiques. Café Central: Fréquenté par des personnalités telles que Freud ou Trotsky, mais préparez-vous à attendre un peu en raison de sa popularité.

Le Château de Schönbrunn et ses jardins

Poursuivez direction la grandeur impériale au Château de Schönbrunn. Ce site historique, autrefois résidence d’été des Habsbourg, vous transporte dans l’opulence du passé. Explorez les somptueuses salles du palais, découvrez les intrigues royales et admirez l’architecture baroque qui a résisté au fil du temps. Ensuite, promenez-vous dans les vastes jardins à la française, où chaque allée raconte une histoire et chaque bosquet offre un coin de tranquillité.

Le Prater

Le Prater de Vienne, autrement appelé Wurstelprater, est bien plus qu’un simple parc d’attractions. Depuis l’installation du premier manège à poneys en 1887 et l’ouverture de « la Venise de Vienne » en 1895, il a connu des transformations notables. Les canaux ont cédé la place à de larges allées, et les vendeurs de glaces ont remplacé les marionnettistes. Malgré son aspect ancien, le Prater conserve un charme unique avec des attractions telles que des maisons hantées, des montagnes russes et des autos tamponneuses. Loin des parcs modernes, le Prater offre une expérience rétro authentique, parfaite pour une journée divertissante.

La Grande Roue du Prater

La Grande Roue du Prater à Vienne, construite en 1897 pour marquer les 50 ans de règne de l’empereur Franz Joseph I, reste un symbole historique. Survivant à une expropriation pendant la Première Guerre mondiale et reconstruite après un incendie pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle incarne la résilience. Avec ses actuels 15 wagons au lieu des 30 originaux, elle témoigne du passage du temps. Aujourd’hui, cette icône du Prater demeure une attraction phare, attirant les visiteurs pour sa vue panoramique et son lien avec l’histoire complexe de Vienne.

Croisière sur le canal du Danube

Pour une troisième journée mémorable à Vienne, l’après-midi sera marqué par une croisière sur le Danube. Explorez la ville sous un angle différent, en découvrant ses charmes depuis les eaux du majestueux fleuve. Cette expérience vous offrira des vues exceptionnelles sur les paysages environnants, avec des villages pittoresques bordés de vignobles. Embarquez pour une aventure relaxante et immersive, une façon idéale de conclure votre séjour de trois jours à Vienne.

Le Museumsquartier

Enfin, pour clore en beauté votre séjour, rendez-vous au Museumsquartier, le quartier des musées, qui se vante d’être l’un des complexes museaux les plus vastes au monde. Ce lieu est également une destination prisée, souvent animée par divers événements. S’installer sur une terrasse dans cet endroit alliant patrimoine et modernité est une expérience très agréable. En été, le Museumsquartier attire de nombreux visiteurs cherchant à parfaire leur bronzage tout en profitant de l’animation constante du lieu.

Astuces pour un week-end mémorable à Vienne

Afin de tirer le meilleur parti de votre escapade à Vienne, voici des conseils judicieux à prendre en considération. Pour vous assurer de ne rien manquer des trésors que cette ville impériale a offrir, n’hésitez pas à consulter les ressources de l’office du tourisme de Vienne.

Où dormir à Vienne ?

Lors de votre séjour à Vienne, choisissez votre hébergement en fonction de vos préférences. Le quartier de Innere Stadt offre une proximité avec les principales attractions historiques. Si vous préférez une atmosphère plus bohème, le quartier de Neubau est idéal, regorgeant de cafés artistiques et de boutiques indépendantes. Pour une expérience plus tranquille, considérez Döbling, connu pour ses vignobles et son ambiance détendue.

La vie nocture à Vienne ?

La vie nocturne de Vienne est animée et diversifiée. Le quartier de Leopoldstadt, avec ses bars branchés et ses clubs, est idéal pour ceux qui aiment danser jusqu’au bout de la nuit. Pour une ambiance plus décontractée, explorez les pubs traditionnels autrichiens dans le quartier de Josefstadt. Les soirées d’été peuvent être enchantées dans les jardins à bière de Grinzing, offrant une expérience conviviale au clair de lune.

Où manger à Vienne ?

La scène gastronomique de Vienne est un délice pour les amateurs de cuisine. Goûtez aux spécialités autrichiennes dans les restaurants de Innere Stadt. Pour une expérience authentique, dirigez-vous vers les Heuriger à Grinzing, où vous pourrez savourer des plats locaux accompagnés de vins viennois. Le quartier de Wieden est également connu pour ses restaurants éclectiques, proposant des options végétariennes et internationales pour satisfaire tous les palais.

Comment se déplace à Vienne ?

Se déplacer à Vienne est facile grâce à son excellent système de transport en commun. Le vélo est une option populaire, avec des pistes cyclables bien aménagées. Pour une expérience pittoresque, prenez le tramway le long du Ringstraße, offrant une vue sur les principaux sites. Les quartiers centraux comme Innere Stadt sont souvent mieux explorés à pied, permettant une immersion totale dans l’atmosphère de la ville.

Bonus Vidéo : Un joli documentaire sur la capitale d’Autriche, Vienne