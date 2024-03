Visiter Bratislava en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Située le long des rives du Danube, Bratislava est devenue la capitale de la Slovaquie il y a plus de deux décennies. Malgré sa taille modeste, elle offre une expérience abordable aux voyageurs. Dès vos premiers pas dans les rues de Bratislava, vous ressentirez une atmosphère semblable à celle de Vienne. Avec ses immeubles colorés et ses façades ornées, invitant à une exploration à pied. La ville, avec sa population légèrement supérieure à 400 000 habitants. Elle se présente comme une capitale paisible et accueillante, éloignée de l’agitation des grandes métropoles, où règne une atmosphère sereine et tranquille.

Jour 1 : Découverte du vieux Bratislava

Dès votre arrivée, Bratislava vous transporte instantanément dans son passé historique. Voici les incontournables à découvrir lors de votre premier jour dans la ville

Le château de Bratislava

Perché sur une petite colline à l’ouest de la ville, le Château de Bratislava offre une vue imprenable sur le Danube et la ville. Détruit par un incendie en 1811, il a été entièrement restauré dans sa forme d’origine. Aujourd’hui, il abrite le Musée de l’Histoire et de la Révolution de Velours. C’est une plongée fascinante dans l’histoire et la création de la Slovaquie. À l’intérieur, les dorures bien entretenues ajoutent à la beauté du lieu. À ne pas oublier, le jardin adjacent qui se pare de couleurs éclatantes au printemps, offrant une expérience visuelle remarquable.

La vieille ville

La majeure partie du centre-ville est piétonne, ce qui rend la promenade extrêmement agréable. Au fil des années, le centre-ville a subi d’importants développements et modernisations. De nombreux bâtiments ont été restaurés avec soin. Et vous découvrirez de petites boutiques pittoresques, des cafés charmants, et des bars sympas qui ont ouvert leurs portes partout dans la vieille ville.

La place Hlavne Namestie

Située en plein cœur de la vieille ville, la place Hlavne Namestie est le point de convergence par excellence. Cette place historique était autrefois animée par une imposante fontaine en forme de feuille de tilleul qui fonctionnait à merveille. Malheureusement, suite à la chute du communisme, son entretien a été négligé. Depuis 2007, cette fontaine d’antan est malheureusement hors d’usage. Cependant, elle demeure un point important à admirer, rappelant l’histoire passée de Bratislava.

L’hôtel de ville

L’hôtel de ville est situé sur la place principale Hlavné námestie. C’est un trésor architectural qui a évolué au fil des siècles. Originalement une maison-tour au 14ème siècle, il a été étendu au 15ème siècle en fusionnant plusieurs maisons bourgeoises. Suite à diverses reconstructions, il arbore aujourd’hui un mélange de styles. Cela va du Renaissance au Baroque, en passant par le Néo-Renaissance et le Néo-Gothique.

La rue Michalska

La rue Michalska est l’une des destinations incontournables de Bratislava. Elle allie charme historique et ambiance animée. Bordée de boutiques et de restaurants, elle attire touristes, artistes de rue et habitants, particulièrement pendant les chaudes soirées d’été slovaques.

La porte Saint-Michel

Au bout de la rue Michalska se dresse la Porte Saint-Michel, un vestige des anciennes fortifications médiévales de la ville. Construite vers 1300, elle offre une perspective unique sur le passé de Bratislava avec sa hauteur impressionnante de 51 mètres. La porte a été reconstruite dans un style baroque distinctif en 1758, ajoutant une touche de caractère à son apparence. De plus, elle offre une vue panoramique sur les toits de la ville depuis le sommet de sa tour.

L’église bleue (L’église Sainte-Élisabeth)

Une merveille à découvrir à Bratislava est l’Église Sainte-Élisabeth, également connue sous le nom de l’Église Bleue. Son extérieur et son intérieur sont entièrement bleus, ce qui en fait une œuvre d’art unique. Elle est l’une des plus belles expressions de l’architecture Art Nouveau dans le monde. Conçue par l’architecte hongrois Odon Lechner, elle a été achevée en 1908 et se distingue par sa tour cylindrique de 36 mètres.

Le théâtre National Slovaque

Le Théâtre National Slovaque a une histoire architecturale en deux actes, avec deux emplacements distincts. L’ancien bâtiment, érigé entre 1885 et 1886, trône sur la place Hviezdoslavovo námestie. Quant au nouveau bâtiment, il adopte un style résolument moderne. Et il se situe dans le quartier contemporain de la vieille ville, à proximité du Danube.

Aujourd’hui, ces deux bâtiments continuent d’être le théâtre de représentations de ballets, d’opéras et de pièces de théâtre.

Promenade sur les berges du Danube

Pour conclure votre première journée à Bratislava, profitez d’une promenade le long du Danube au coucher du soleil. Les quais offrent une ambiance agréable avec leurs restaurants et bars. Pour une expérience unique, envisagez de dîner à bord d’un bateau sur le Danube.

Jour 2 : Culture et Panorama de la ville

Pour votre deuxième journée à Bratislava, plongez-vous dans la culture et profitez de vues panoramiques impressionnantes en explorant la ville.

La tour UFO

Pour une vue panoramique de Bratislava, rendez-vous à la plateforme d’observation du pont UFO. Elle est perchée à 85 mètres de hauteur avec son restaurant « UFO » offrant une expérience culinaire unique. Le pont d’observation offre de superbes panoramas, étant le plus long de sa catégorie. Visitez tôt le matin pour le lever du soleil ou revenez le soir pour un dîner avec vue sur le coucher de soleil. Accédez-y en traversant le célèbre pont du Soulèvement National Slovaque, également connu sous le nom de Novy Most, inauguré en 1972.

La découverte des statues de bronze de Bratislava

Explorez les statues atypiques de Bratislava lors de votre deuxième journée. Elles ajoutent une touche de caractère unique à la ville, dont celle d’un égoutier en métal au centre-ville (Panská 251/1). En explorant, vous découvrirez également d’autres statues intéressantes. Telles qu’un soldat de Napoléon sur la place Hlavné Namestie et une représentation de Hans Christian Andersen sur Hviezdoslavovo námestie.

Palais Présidentiel (Palais Grassalkovich)

Le Palais Grassalkovich est un magnifique monument datant de 1760. Il fut autrefois la résidence et le lieu de rencontres pour de nombreux membres de l’aristocratie austro-hongroise et des Habsbourgs. Situé derrière le palais, le vaste parc, connu sous le nom de jardin présidentiel, est ouvert à tous.

La rue Obchodná

La rue Obchodná est une artère commerçante animée. Elle est parfaite pour une session shopping ou pour savourer la cuisine locale dans l’un des nombreux restaurants. Vous pourrez découvrir une variété de boutiques et de lieux de restauration pour une expérience authentique à Bratislava.

Eurovea

Si vous préférez un environnement plus contemporain, Eurovea est un grand centre commercial situé au bord du Danube. Il se distingue par ses boutiques diverses et ses nombreux bars et cafés en bord de rivière. C’est un endroit idéal pour combiner vos emplettes avec une pause détente en profitant de la vue sur le Danube.

Le jardin botanique

Découvrez le Jardin Botanique de Bratislava, un véritable trésor naturel au cœur de la ville. Explorez sa collection variée de plantes, ses jardins thématiques bien entretenus et son atmosphère sereine propice à la détente.

Le château de Devin

Le Château de Devín, bien que situé légèrement en dehors de la ville, mérite une demi-journée d’exploration. Il s’agit de l’un des trois châteaux historiquement reconnus les plus anciens en Slovaquie. Ils offrent un aperçu fascinant de l’histoire de la région. Son emplacement stratégique lui a permis de contrôler les routes commerciales le long du Danube et de l’ambre, attirant des peuples tels que les Celtes et les troupes de Napoléon.

Aujourd’hui, les ruines du château abritent un musée fascinant, et la vue panoramique depuis le sommet du château est tout simplement spectaculaire.

La vie nocturne dans la vieille ville

Pour clore votre deuxième journée à Bratislava, plongez-vous dans l’animation de la vieille ville. Explorez les ruelles pavées et découvrez les bars, pubs et clubs qui animent la nuit bratislavienne. Deux adresses incontournables sont le Nu Spirit Bar pour ses cocktails créatifs et la musique live. Ainsi que le Subclub, un lieu emblématique de la scène électronique situé dans un bunker sous-terrain.

Jour 3 : Les alentours de Bratislava

Au réveil de votre troisième journée à Bratislava, après avoir exploré la ville sous différents aspects, il est temps de continuer votre aventure.

Le Musée Danubiana Meulensteen

Le Musée Danubiana Meulensteen Art Museum, situé sur une péninsule du Danube près de Bratislava. C’est une destination incontournable pour les amateurs d’art moderne et contemporain. Avec son architecture évoquant un navire et ses vues spectaculaires sur le fleuve, ce musée propose une collection d’œuvres d’artistes slovaques et internationaux. Ainsi que des jardins de sculptures en plein air et des événements culturels variés. Fondé en 2000, il est devenu un centre culturel majeur avec des expositions temporaires et une collection permanente dynamique.

Trnava

Surnommée la « Rome slovaque« , cette ville séduit par son riche patrimoine ecclésiastique et son ambiance médiévale. Ses ruelles pavées, bordées de bâtiments historiques, mènent à des places charmantes et des églises impressionnantes. Une visite de Trnava promet un plongeon captivant dans l’histoire et la culture slovaques.

Les Carpates de Petite Fatra

Destination de choix pour les amoureux de la nature, cette chaîne de montagnes offre des randonnées à travers des paysages variés, allant de vallées verdoyantes à des sommets rocheux. Les sentiers de randonnée y sont accessibles à tous niveaux et promettent des vues spectaculaires, idéales pour se ressourcer loin de l’agitation urbaine.

Vignobles de Pezinok

À courte distance de Bratislava, Pezinok est au cœur d’une région viticole florissante. La visite de ses vignobles permet de découvrir les traditions viticoles locales et de déguster des vins slovaques de qualité. Le cadre pittoresque, entre vignes et architecture traditionnelle, ajoute au charme de l’expérience.

Bratislava Hot Serenaders

Si l’opportunité se présente, ne manquez pas l’occasion d’assister à un concert des Bratislava Hot Serenaders. Cet orchestre slovaque renommé, spécialisé dans le jazz et la musique populaire des années 1920 et 1930, offre une expérience musicale captivante.

Conseils pour un week-end réussi à Bratislava

Bratislava est une destination attrayante pour les voyageurs à petit budget tout au long de l’année. Pour profiter pleinement de votre séjour sans trop dépenser, prévoyez votre hébergement à l’avance et planifiez vos visites pour économiser de l’argent sur place.

Où manger à Bratislava ?

Si vous vous trouvez à Bratislava avec une envie de découvrir la cuisine locale, plongez dans l’ambiance des quartiers historiques où les tavernes traditionnelles, ou « Kr?ma« , vous accueillent à bras ouverts. Pour un repas typiquement slovaque, ne ratez pas l’expérience d’un dîner dans des établissements nichés au cœur de la vieille ville. Parmi les spécialités, les Bryndzové halušky, quenelles de pomme de terre au fromage de brebis, sont un must. Pour ceux à la recherche de saveurs internationales, Bratislava ne déçoit pas. Les rues animées près de la place Hviezdoslavovo námestie regorgent de choix, allant des burgers sur des rooftops à la cuisine asiatique raffinée.

Où dormir ?

À Bratislava, vous avez l’embarras du choix en matière d’hébergement. Pour une atmosphère paisible, envisagez de séjourner dans le quartier résidentiel de Palisády. Si vous préférez être au cœur de l’action, le centre-ville historique et les rues avoisinantes comme Obchodná sont parfaits, avec leurs nombreux bars, restaurants et sites historiques. Pour une expérience plus haut de gamme, le quartier autour du château de Bratislava. Il offre des hébergements élégants avec une vue imprenable sur la ville. Enfin, pour les voyageurs à petit budget, le quartier de Petržalka, de l’autre côté du Danube, propose des options plus abordables.

La vie nocturne à Bratislava

À Bratislava, la vie nocturne bat son plein, surtout dans les rues animées comme Laurinská et Obchodná. C’est là, où se concentrent bars et clubs offrant une diversité d’ambiances pour tous les goûts. Parmi les lieux à ne pas manquer, l’UFO Bar offre une expérience unique avec sa vue panoramique sur la ville, idéale au coucher du soleil. Pour une ambiance plus intime, le Michalska cocktail room. Il est caché derrière une porte de placard au Urban Bistro et promet des cocktails inventifs dans un cadre secret et exclusif. Les amateurs de vin trouveront leur bonheur au Grand Cru Wine Gallery, un espace cosy où découvrir les vins slovaques.

Venir à Bratislava et se déplacer

À Bratislava, vous pouvez facilement vous déplacer à pied pour explorer la ville. Mais les bus et les trams sont également efficaces et abordables pour les trajets plus longs. Une carte touristique de 1 à 3 jours peut être une bonne option pour ceux qui souhaitent visiter de nombreux sites et utiliser les transports publics.

Si vous arrivez de l’étranger, l’aéroport de Bratislava est une option, bien que l’aéroport de Vienne, situé à proximité, soit souvent utilisé pour les vols internationaux. Vous pouvez rejoindre Bratislava depuis Vienne en bus en environ 45 à 60 minutes. Les trains et les liaisons en bateau entre Vienne et Bratislava offrent également des expériences uniques pour vous rendre à la ville et explorer ses environs.

Découvrez la ville de Bratislava en vidéo !