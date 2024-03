Visiter Riga en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Riga, capitale de la Lettonie, est une destination idéale pour un week-end de 2 à 3 jours. Cette ville, à l’atmosphère d’un village dans une grande métropole, séduit par son charme unique. En explorant Riga lors d’un week-end, vous découvrirez un patrimoine riche et authentique. Entre les ruelles médiévales, les édifices Art nouveau et les saveurs culinaires locales, chaque moment passé à Riga est une invitation à la découverte. Ce séjour court mais intense vous permettra de saisir l’essence de la Lettonie. Notamment à travers les incontournables de cette capitale chaleureuse et accueillante.

Jour 1 : La vieille ville et centre historique

Pour une escapade à Riga depuis la France, l’avion est le choix le plus rapide, surtout pour un court séjour. À votre arrivée, Riga vous émerveille immédiatement avec ses quartiers historiques. Le premier jour, plongez dans l’ambiance unique de la vieille ville.

Arpenter la vieille ville de Riga

La vieille ville de Riga est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle vous offre un réseau fascinant de ruelles pittoresques, de maisons médiévales, de cathédrales majestueuses et de places animées. Pour explorer Riga de la meilleure manière qui soit, il vous suffit de vous promener tranquillement dans les rues. Et de visiter les cathédrales et les églises, et d’apprécier son charme intemporel.

VOIR AUSSI : Visiter Nicosie en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Le monument de la liberté

À l’entrée de la vieille ville de Riga, trône fièrement le Monument de la Liberté. C’est un lieu de rassemblement pour les habitants lors des festivités nationales. Au sommet, une silhouette féminine, surnommée Milda, tient en main trois étoiles symbolisant les trois régions historiques de la Lettonie. Ce monument, érigé en mémoire des soldats tombés pendant la Guerre d’indépendance lettone, sera un incontournable de votre visite.

Le trio architectural des trois frères

Une autre opportunité de visite exceptionnelle s’offre à vous : le trio architectural bien connu sous le nom des Trois Frères. Ces trois maisons, construites par une même famille à un siècle d’intervalle (au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle). Elle sont le reflet de l’évolution architecturale de la ville au fil du temps.

La maison des Têtes Noires

Situé sur la place Rätslaukums, la maison des Têtes Noires est sans conteste l’emblème de Riga que vous devrez absolument visiter. Vous y trouverez également l’office du tourisme. Où vous pourrez obtenir une carte de la ville et des conseils pour vos visites. Érigée en 1344 pour des marchands allemands, cette maison fut malheureusement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a été fidèlement reconstruite au début des années 2000. Aujourd’hui, elle offre un musée avec un espace consacré à l’histoire de Riga.

L’hôtel de ville de Riga (R?gas Doms)

Toujours sur la place, il serait dommage de ne pas visiter l’Hôtel de Ville de Riga (R?gas Doms). C’est l’un des éléments les plus emblématiques de cette esplanade. Cet édifice se distingue par son architecture remarquable et sert fréquemment de point central pour les événements et les cérémonies officielles de la ville.

Le monument de Roland

Profitez également pour voir cette fabuleuse sculpture. C’est le symbole vivant de l’histoire et des valeurs de la ville. En se tenant devant ce monument, les visiteurs se connectent à l’esprit de liberté et d’indépendance qui a animé Riga et d’autres villes hanséatiques à travers les âges.

L’église Saint Pierre

À quelques pas de là, l’imposante église de la Nativité de Riga s’élève majestueusement au-dessus de la vieille ville. Avec son clocher atteignant 72 mètres de hauteur, cette église de style gothique est vieille de plus de 800 ans. Elle figure parmi les édifices médiévaux les plus anciens de la Baltique. L’intérieur de l’église, bien que sobre, vaut la peine d’être exploré, en particulier pour l’ascension jusqu’à la plateforme d’observation offrant une vue panoramique imprenable sur Riga.

VOIR AUSSI : Château d’Europe : Les 5 joyaux architecturaux les plus beaux d’Europe

La place Livu

Juste à côté, la place Livu, l’une des plus belles de Riga, prend vie pendant la saison estivale avec ses charmants jardins. C’est l’endroit idéal pour savourer un repas en terrasse ou siroter un verre à n’importe quel moment de la journée.

Le château de Riga

Ne manquez pas le fameux château de Riga, siège présidentiel depuis 1995, incarne l’histoire mouvementée de la Lettonie. Construit au XIVe siècle par les chevaliers teutoniques, il a connu de nombreuses transformations. Bien qu’il ne soit pas toujours ouvert au public en raison de ses fonctions gouvernementales, ses jardins offrent une vue pittoresque sur la vieille ville de Riga et la rivière Daugava.

La tour de la Poudrière

Situé au cœur du centre historique, ce vestige était à l’origine une partie du système de défense de la ville. Mais dans les années 1937-1940, elle fut intégrée au Musée Letton de la Guerre. L’emplacement de la Tour de la Poudrière est considéré comme le cœur de Riga. Il y a mille ans, c’était l’emplacement du château en bois d’antan.

Le parc Bastion Hill

Pour une fin de journée paisible et détendue lors de votre première journée à Riga, une visite du Parc Bastion Hill est incontournable. Considéré comme l’un des lieux les plus romantiques de la ville. Ce parc enchanteur se distingue par ses sentiers sinueux, ses allées verdoyantes, un charmant jardin de pierres, et une cascade d’eau apaisante.

Soirée à l’Opéra National de Lettonie

Si vous êtes un amateur d’art et de culture, une soirée à l’Opéra National de Lettonie est une expérience inoubliable. Outre la possibilité d’assister à des spectacles magnifiques, allant du ballet classique à l’opéra moderne, vous aurez également l’occasion d’admirer l’architecture impressionnante de l’édifice.

VOIR AUSSI : Découvrez les coulisses du célèbre Casino de Monaco

Soirée dans le Quartier de Miera Iela

Pour ceux qui préfèrent une ambiance plus décontractée, le quartier branché de Miera Iela est l’endroit idéal. Connu comme le quartier « hipster » de Riga, Miera Iela est célèbre pour ses cafés tendance, ses petites boutiques et ses bars uniques.

Jour 2 : Art nouveau et les zones modernes de Riga

Pour votre deuxième journée à Riga, de nombreuses opportunités de visites s’offrent à vous. Partons à la découverte des zones modernes et de l’art nouveau de la ville.

La rue Alberta et ses rues voisines

Pour votre première étape à Riga, plongez dans l’Art Nouveau en parcourant la célèbre Rue Alberta. Ici, vous pourrez admirer une multitude de bâtiments Art Nouveau, la majorité étant l’œuvre de l’architecte Mikhail Eisenstein. Pour ne rien manquer des différents styles et des immeubles fascinants, explorez également les rues voisines, telles que Strelnieku et Elizabetes, pour une immersion complète dans cet art architectural captivant.

Le musée d’Art nouveau

Visitez le Musée de l’Art Nouveau, situé au 12 Rue Alberta, l’épicentre de l’Art Nouveau à Riga. Vous y découvrirez l’importance de ce mouvement au début du XXe siècle. Avec la reconstitution d’un appartement d’époque, dans la maison de l’architecte letton Konstantins Peksens, concepteur de plus de 250 bâtiments à Riga. L’intérieur a été restauré dans le style des années 1900.

La majestueuse cathédrale de la nativité de Riga

Lors de votre séjour à Riga, la célèbre et magnifique Cathédrale de la Nativité de Riga est un monument que vous ne pourrez pas manquer. Son impressionnante silhouette extérieure surpasse largement son intérieur. Les coupoles dorées de cette cathédrale se distinguent de loin. Située à proximité du Musée national des Beaux-Arts, en bordure du parc de l’Esplanade, elle représente la deuxième plus grande cathédrale orthodoxe des pays Baltes.

VOIR AUSSI : Visiter Budapest en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Shopping au marché central

Ne manquez pas de visiter le Marché Central de Riga, le plus grand marché couvert d’Europe. Il se situe dans les anciens hangars à Zeppelin de la Première Guerre mondiale, à proximité de la gare routière de Riga. Les cinq hangars abritent une multitude de vendeurs proposant viandes, fruits, légumes, fleurs, poissons et bien plus encore. C’est un lieu animé où l’on a envie d’acheter de tout.

Académie des sciences

Pour une vue panoramique exceptionnelle sur Riga, ne manquez pas de monter au sommet de l’emblématique bâtiment de l’Académie lettone des sciences. Situé dans le quartier de Moscou, cet édifice de style stalinien est un héritage visuel de l’ère soviétique qui domine la skyline de Riga depuis n’importe quel point de la ville.

Promenade au Boulevard Ring

La zone entourant la vieille ville de Riga, connue sous le nom de « Boulevard Ring » (Boulevardu loks en letton), est un magnifique espace qui combine histoire et nature. Autrefois emplacement des fortifications de la ville, cette zone a été métamorphosée en une série de parcs et d’espaces verts luxuriants. Les anciennes douves sont devenues un charmant canal, offrant aujourd’hui la possibilité de promenades en bateau.

Le quartier d’Andrejsala

En soirée, ne manquez pas de vous aventurer dans un ancien quartier industriel transformé en un hotspot créatif et nocturne. Ici, des clubs et des bars uniques, aménagés dans d’anciens entrepôts rénovés, vous offriront une expérience nocturne incomparable.

Le quartier de Berga Baz?rs

Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, ce quartier historique légèrement éloigné du centre-ville vous attend. Vous y trouverez une atmosphère sophistiquée, avec des bars à vins, des restaurants élégants et des cafés confortables, parfaits pour une soirée paisible.

Jour 3 : Les incontournables des environs

Pour votre troisième jour à Riga, plusieurs idées s’offrent à vous, promettant ainsi une fin mémorable à votre séjour.

La plage de Jurmala

Vous pouvez opter pour une excursion à la plage de Jurmala, une station balnéaire accessible en 30 minutes de train depuis Riga. Bien que les eaux de la mer Baltique puissent être fraîches pour la baignade, la vaste plage de sable blanc est très agréable. Assurez-vous de visiter le Pavillon Bleu, avec ses charmantes maisons en bois de style Art Nouveau. Jurmala compte également plusieurs sanatoriums de l’époque soviétique, qui peuvent être une expérience à découvrir.

VOIR AUSSI : Les 10 plus belles plages de France

Un excursion à Sigulda

Lors de votre troisième journée à Riga, une excursion à Sigulda, surnommée la « Suisse de la Lettonie ». Elle vous offrira une expérience mémorable. Située dans le Parc National de la Gauja, cette charmante ville est célèbre pour ses paysages pittoresques et ses sites historiques, notamment le Château de Turaida. Ce château offre une vue spectaculaire sur la vallée environnante et une plongée fascinante dans l’histoire médiévale lettone.

Le château de Rund?le

À environ une heure et demie de route au sud de Riga, le château de Rund?le se dresse comme un des plus beaux exemples d’architecture baroque et rococo en Lettonie. Conçu par Francesco Bartolomeo Rastrelli, l’architecte du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg, le château invite à une expérience immersive dans le luxe et la splendeur de l’époque baroque.

Le parc national de la Gauja

Situé à l’est de Riga, ce parc est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et de l’histoire en Lettonie. Ce parc diversifié offre des forêts luxuriantes, des lacs paisibles, et des falaises spectaculaires comme la falaise Ergelu. Accessible en voiture, à vélo ou par bateau, notamment sur la pittoresque Rivière Amata, le parc est aussi un lieu chargé d’histoire. Il abrite des sites tels que l’église luthérienne de Turaida et le mémorial de la Rose de Turaida.

Conseils pour un week-end mémorable à Riga

Afin de profiter au maximum de votre week-end, une préparation minutieuse s’impose. Assurez-vous de réserver votre hébergement et de planifier vos visites aux sites d’intérêt à l’avance pour éviter tout désagrément une fois sur place.

Où Boire et manger à Riga ?

À Riga, la scène culinaire est un mélange savoureux de cuisine traditionnelle lettone et de saveurs internationales. Dans la vieille ville (Vecr?ga), vous trouverez une abondance de restaurants offrant des plats locaux authentiques, parfaits pour découvrir les saveurs de la Lettonie. Pour ceux qui recherchent une cuisine de haute qualité, le quartier autour de l’Opéra National de Lettonie est réputé pour ses établissements gastronomiques, où les chefs locaux et internationaux servent des plats innovants et raffinés. Les quartiers branchés comme le district de Miera Iela sont l’endroit idéal pour explorer des cafés et des bistros contemporains, mettant en avant des ingrédients locaux de saison dans une ambiance décontractée et artistique.

VOIR AUSSI : Cracovie : 5 activités différentes à faire dans la ville

Où dormir à Riga ?

Pour votre séjour à Riga, les quartiers idéaux pour se loger sont la vieille ville et le centre-ville. Ces zones sont parfaites pour être au cœur de l’animation et à proximité des principales attractions touristiques. Si vous visitez Riga pendant l’été, pensez à réserver votre hébergement à l’avance, car les hôtels y sont très demandés. Dans le vieux Riga, le Relais le Chevalier est une excellente option, offrant des chambres élégamment décorées et un accueil chaleureux. Pour les voyageurs à budget limité, le Blue Bird Hostel est un choix judicieux, proposant à la fois des chambres privées et des dortoirs capsules modernes et confortables. Cette variété d’options garantit que vous trouverez facilement un hébergement adapté à vos besoins et à votre budget à Riga.

Se déplacer à Riga

Le périmètre touristique de la ville de Riga n’est pas très étendu, ce qui permet de tout explorer à pied, notamment si vous séjournez dans le centre ou dans la vieille ville. Les gares ferroviaire et routière sont également situées à proximité de la vieille ville, simplifiant ainsi vos déplacements. De plus, l’aéroport de Riga est accessible en bus grâce à la ligne n°22, qui part toutes les trente minutes, offrant un trajet d’environ 30 minutes pour un coût d’environ 2€. Le système de transport de Riga est donc pratique et efficace pour les voyageurs.

Vous avez désormais une liste d’idées pour votre week-end à Riga. Profitez-en au maximum !

Bonus vidéo : Reportage d’échappée belles sur la belle ville de Riga en Lettonie