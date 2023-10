Visiter Lisbonne en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Bienvenue dans un voyage envoûtant au cœur de Lisbonne, la ville aux sept collines, où chaque rue raconte une histoire millénaire et chaque quartier dégage son charme unique. Préparez-vous à découvrir une expérience inoubliable à travers les ruelles pavées, les monuments historiques et les quartiers animés. Voici notre guide complet pour explorer Lisbonne en 3 jours !

Jour 1 : À la découverte de l’histoire et de la culture

Cette capitale portugaise offre une plongée captivante dans les siècles passés et une immersion dans le dynamisme culturel qui caractérise la vie actuelle de la ville. Lisbonne vous réserve une journée mémorable, riche en découvertes et en émotions.

Alfama : Le quartier pittoresque

Votre aventure débute dans le charmant quartier de l’Alfama, un labyrinthe de ruelles étroites, de maisons aux tuiles colorées et de mélodies de fado envoûtantes. L’Alfama, le quartier le plus ancien de Lisbonne, regorge de trésors. Explorez ses rues sinueuses, imprégnez-vous de son histoire et admirez les azulejos, ces carreaux de faïence colorés ornant les façades.

VOIR AUSSI : Nos conseils pour découvrir la charmante Comporta au Portugal

Le château São Jorge

Le château de São Jorge, perché au sommet d’une des sept collines de Lisbonne, offre une vue panoramique à couper le souffle sur la ville et l’estuaire du Tage. Situé dans la freguesia de Castelo, ce château médiéval domine le centre historique d’Alfama. Lors de votre visite, vous pourrez non seulement explorer le château lui-même, mais aussi profiter de ses « miradouro » (points de vue) qui vous offriront des perspectives magnifiques.

N’oubliez pas de découvrir la tour Ulysse, la statue du roi Manuel I, le point de vue de Santa Luzia, la porte Martim Moniz, ainsi que les murailles et les jardins qui entourent le château.

Une particularité du château de São Jorge est la présence de paons se pavanant dans les pelouses, ajoutant une touche unique à votre visite.

Panthéon national

Votre prochaine étape vous mènera au majestueux Panthéon national, un trésor architectural de Lisbonne. Cet édifice imposant est un exemple impressionnant de l’architecture portugaise. Il est également le dernier lieu de repos de nombreuses personnalités portugaises illustres. Ne manquez pas l’opportunité de gravir les marches pour atteindre le sommet du dôme, d’où vous pourrez profiter d’une vue panoramique spectaculaire sur la ville de Lisbonne.

Après cette visite passionnante, offrez-vous un déjeuner bien mérité dans l’un des petits restaurants locaux. Vous pourrez y savourer une cuisine portugaise authentique composée de plats délicieux préparés avec des ingrédients frais et locaux.

Baixa et Praca do Comercio

Explorez Baixa, un quartier fascinant où l’histoire de la ville se dévoile à chaque coin de rue. Et ne manquez pas la Praca do Comercio, l’une des places les plus emblématiques de Lisbonne, située au bord du fleuve Tage. Son impressionnante architecture et ses vastes espaces ouverts en font un lieu incontournable pour les visiteurs. Profitez de cette opportunité pour prendre des photos mémorables et contempler le fleuve qui s’étend à perte de vue.

Le musée du Chiado

Ensuite, poursuivez votre exploration culturelle en visitant le musée du Chiado. Ce musée abrite une précieuse collection d’œuvres d’art portugaises, offrant ainsi un aperçu de la riche culture artistique du pays. Vous découvrirez des peintures, des sculptures et d’autres formes d’expression artistique qui vous permettront de mieux comprendre l’âme créative du Portugal.

Soirée à Bairro Alto

Terminez votre journée en beauté et plongez dans la vie nocturne animée du quartier de Bairro Alto. Ce quartier est réputé pour ses rues étroites animées et ses nombreux bars, restaurants et clubs.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir la musique fado, une tradition portugaise empreinte de mélancolie et de passion.

VOIR AUSSI : 6 bonnes raisons de partir à Malaga pour vos prochaines vacances

Jour 2 : Élégance, Nature et Culture à Lisbonne

Après une première journée riche en découvertes à Lisbonne, votre deuxième journée promet d’être tout aussi captivante.

Avenida da Liberdade

Votre deuxième journée à Lisbonne commence par une promenade le long de l’Avenida da Liberdade, une avenue majestueuse qui respire l’élégance. Bordée d’arbres et ponctuée de fontaines, elle offre une vue imprenable sur l’architecture grandiose de la ville. Cette avenue est également réputée pour ses boutiques de luxe, où vous pouvez flâner et découvrir des articles de haute qualité.

Jardin Botanique

Après votre balade le long de l’avenue, il est temps de vous détendre au Jardin Botanique de Lisbonne. Ce havre de verdure situé au cœur de la ville offre une échappée paisible au milieu de l’agitation urbaine. Vous pouvez vous promener parmi les plantes exotiques, admirer les diverses collections botaniques, et profiter d’un déjeuner au calme dans cet environnement naturel.

Praca Luis Camoes

Après avoir exploré le Jardin Botanique, votre matinée se termine en beauté sur la Praca Luis Camoes. Cette place animée est le rendez-vous de l’art et de la culture à Lisbonne. Vous serez fasciné par les artistes de rue talentueux qui exposent leurs œuvres, créant une atmosphère créative unique. Les cafés et les terrasses vous invitent à vous détendre tout en observant la vie quotidienne des habitants.

Belém : Un Voyage dans le Temps

Lors de votre deuxième journée, l’après-midi vous réserve une escapade à Belém, un district situé à environ 35 minutes en tramway du centre de Lisbonne. C’est un véritable coffre au trésor de l’histoire, avec des monuments classés au Patrimoine mondial de l’Unesco nichés dans l’église de Santa Maria de Belém. Une courte escapade en tramway vous plongera dans un passé riche en découvertes.

VOIR AUSSI : Top 8 des destinations ensoleillées en Europe pour des vacances

La Tour de Belém

Construite au 16ème siècle pour protéger le port de Lisbonne, la Tour de Belém est un véritable joyau architectural. Vous pourrez admirer une vue panoramique spectaculaire depuis son sommet après avoir gravi ses étroites marches de 30 mètres.

Pour information, afin d’éviter les files d’attente, il est recommandé d’acheter un billet coupe-file.

Padrão dos Descobrimentos

À seulement 10 minutes de marche, le Monument aux Découvertes (Padrão dos Descobrimentos) s’élève majestueusement. Érigé en 1960 en l’honneur de Henri le Navigateur, ce monument de 52 mètres de haut rend hommage aux explorateurs portugais des Grandes découvertes. Il représente une caravelle et présente des sculptures impressionnantes.

Le monastère des Hiéronymites

Toujours dans le quartier de Belém, vous découvrirez le Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos), une merveille architecturale érigée en 1501 pour célébrer le retour de Vasco de Gama d’Inde. Même si vous n’avez pas le temps de visiter l’intérieur, l’extérieur du monastère offre un aperçu de l’architecture portugaise classique.

Bord de Mer de Belém

Après avoir visité le Monastère des Hiéronymites, prévoyez un moment pour vous détendre le long du bord de mer de Belém. Vous pourrez déguster des délicieux pasteis de nata, ces pâtisseries portugaises emblématiques, dans l’un des cafés en bord de mer.

Pour conclure en beauté votre journée à Belém, optez sans hésiter pour une brève excursion en bateau en fin de journée. Vous aurez ainsi la chance unique d’admirer les monuments de Belém depuis le fleuve, une expérience inoubliable sublimée par le coucher de soleil sur le Tage.

VOIR AUSSI : Château d’Europe : Les 5 joyaux architecturaux les plus beaux d’Europe

Jour 3 : Détente et Exploration

Pour votre troisième journée à Lisbonne, nous avons préparé une expérience relaxante et enrichissante qui vous permettra de découvrir davantage de trésors de la ville.

Le Sanctuaire du Cristo Rei,

Dans cette troisième journée, commencez votre exploration par une visite au Sanctuaire du Cristo Rei, l’un des symboles emblématiques de Lisbonne. Inspirée de la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, elle offre une vue panoramique spectaculaire sur Lisbonne, le fleuve Tage et le célèbre pont du 25 avril. Pour le visiter, il vous suffit de prendre un court trajet en bateau depuis Cais do Sodré jusqu’à Cacilhas, suivi d’une marche d’environ 35 minutes jusqu’au sanctuaire.

Le Castelo de São Jorge

Perché au sommet de la colline la plus élevée du centre historique de Lisbonne. Le Castelo de São Jorge, ou Château Saint-Georges, est un site historique emblématique de Lisbonne perché au sommet d’une des sept collines de la ville. Ce château possède une histoire riche, remontant à l’époque romaine, puis construit par les Maures au 11e siècle. Initialement une forteresse défensive, il est devenu la résidence royale des rois portugais. L’architecture mauresque prédomine, avec ses murailles, tours, remparts et jardins, mais a subi des modifications au fil des siècles.

Une visite au château offre une vue panoramique époustouflante sur Lisbonne, le fleuve Tage et le pont du 25 avril.

Le Miradouro da Senhora do Monte

Le Miradouro da Senhora do Monte, situé dans le quartier de Graça, est célèbre pour sa vue imprenable sur Lisbonne. Depuis ce belvédère, vous pourrez admirer les collines pittoresques de l’Alfama, les eaux scintillantes de l’estuaire du Tage, ainsi que les toits colorés des maisons qui s’étendent à perte de vue. La particularité de ce point de vue est son ambiance paisible, ce qui en fait un lieu idéal pour se détendre et profiter du paysage.

VOIR AUSSI : 3 jours depuis Lisbonne : Nos incontournables !

Sintra : Une Excursion Magique

Pour compléter votre journée, envisagez une excursion à Sintra, une ville pittoresque située à proximité de Lisbonne. Vous serez enchanté par les palais et les jardins enchanteurs de Sintra, notamment le Palais national de Sintra avec ses cheminées coniques emblématiques et le Palais de la Regaleira, célèbre pour son réseau de grottes mystérieuses et ses jardins luxuriants.

Pink Street de Cais do Sodré : Vie Nocturne Animée

Enfin, pour clore en beauté votre séjour à Lisbonne, la soirée vous invite à vivre une expérience animée dans la ville. Rendez-vous à la célèbre Pink Street de Cais do Sodré, un lieu emblématique de la vie nocturne lisboète. Cette rue animée est bordée de bars, de restaurants et d’établissements de divertissement qui prennent vie à la tombée de la nuit. Que vous souhaitiez passer une soirée tranquille autour d’un bon repas ou que vous ayez l’énergie pour danser jusqu’au petit matin, la Pink Street saura combler les attentes de chaque visiteur.

Conseils pour bien profiter votre week-end à Lisbonne

Pour profiter pleinement de votre séjour à Lisbonne, voici quelques conseils pratiques à garder en tête. Planifier avec soin vos visites et activités peut vous aider à découvrir tous les trésors que cette ville a à offrir. Consultez l’office du tourisme de Lisbonne pour une meilleure organisation et pour ne rien manquer de cette destination captivante.

Où Dormir à Lisbonne ?

Lisbonne offre une variété de quartiers adaptés à différents types de voyageurs. Voici quelques recommandations en fonction de vos préférences :

Baixa et Chiado : Si vous recherchez un quartier animé au cœur de la ville, Baixa et Chiado sont des choix parfaits. Vous y trouverez de nombreux hôtels, restaurants, boutiques et une vie nocturne animée.

Alfama : Pour une expérience plus authentique et pittoresque, séjournez dans le quartier de l’Alfama. Ses ruelles étroites, ses maisons colorées et son ambiance historique en font un excellent choix.

Belém : Si vous préférez un environnement plus paisible, Belém est un quartier résidentiel avec de beaux parcs et des sites historiques. C’est un excellent choix pour les familles ou ceux qui recherchent la tranquillité tout en restant à proximité des attractions.

Bairro Alto : Pour les voyageurs en quête de vie nocturne et d’ambiance animée, Bairro Alto est le quartier à considérer. Il regorge de bars, de restaurants et de clubs, en faisant le lieu idéal pour sortir le soir.

Avenida da Liberdade : Si vous recherchez le luxe et les boutiques haut de gamme, séjournez près de l’Avenida da Liberdade.

Parque das Nações : Pour une ambiance moderne et des vues sur l’eau, Parque das Nações est un excellent choix. C’est également l’emplacement de l’Expo 98, offrant des attractions contemporaines et un environnement calme.

VOIR AUSSI : Quels sont les meilleurs quartiers de Lisbonne ? Top 18 à visiter et spécificités

Où manger à Lisbonne ?

Lisbonne regorge de quartiers offrant une cuisine variée et délicieuse. Le quartier de Bairro Alto est réputé pour sa vie nocturne animée, mais il abrite également de nombreux restaurants et cafés offrant une cuisine locale savoureuse. Alfama est idéal pour découvrir la cuisine portugaise authentique dans ses tasquinhas locales, de petits restaurants traditionnels. Si vous recherchez une expérience gastronomique diversifiée, le Mercado da Ribeira, également connu sous le nom de Time Out Market, propose une multitude de stands offrant des plats délicieux à déguster. En explorant Lisbonne, vous trouverez de délicieuses surprises culinaires à chaque coin de rue.

Comment se déplacer à Lisbonne?

Lisbonne dispose d’un excellent réseau de transports en commun pour faciliter vos déplacements dans la ville. Vous pourrez utiliser les trams, les bus, les métros, et même les téléphériques pour vous déplacer efficacement. Pour simplifier votre expérience, envisagez d’obtenir une carte Viva Viagem rechargeable.

Une particularité charmante de Lisbonne est l’utilisation des trams historiques, notamment le célèbre Tram 28. Ces trams pittoresques vous offrent l’opportunité de découvrir les charmes de la ville tout en vous déplaçant de manière efficace. De plus, dans le centre-ville, de nombreux sites sont facilement accessibles à pied, ce qui vous permet de vous imprégner encore davantage de l’atmosphère lisboète.

Où Sortir : Vie nocturne ?

Si vous recherchez une expérience artistique et une vie nocturne animée à Lisbonne, le quartier LX Factory est un incontournable. Il est célèbre pour ses galeries d’art, ses boutiques vintage et ses restaurants branchés, offrant une atmosphère créative et dynamique. Pour une soirée animée, dirigez-vous vers la Pink Street à Cais do Sodré, où vous trouverez une multitude de bars, de restaurants et de clubs pour profiter de la vie nocturne lisboète dans toute sa splendeur.

Le climat à Lisbonne

Lisbonne jouit d’un agréable climat méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, tandis que les hivers sont doux et pluvieux. Pour profiter de températures plus douces et d’une ambiance moins touristique, il est conseillé de visiter la ville au printemps ou en automne. Les mois estivaux de juin à septembre sont les plus fréquentés, marqués par des températures élevées.

Bonus Vidéo : Les 10 spots préférés à Lisbonne d’un Youtubeur