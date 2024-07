Visiter Glasgow en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Glasgow est la plus grande ville d’Écosse. Elle attire l’attention malgré la préférence souvent accordée à sa voisine, Édimbourg. Dynamique et moderne, elle est reconnue comme la « ville de l’architecture et du design », la « ville de la culture » et la « ville du sport« . La plaçant ainsi parmi les destinations européennes les plus captivantes. Avec ses musées renommés, ses galeries d’art, ses parcs et sa scène artistique, Glasgow promet des souvenirs inoubliables.

Jour 1 : Le cœur de Glasgow

Découvrez le centre vibrant de Glasgow, où histoire et modernité se rencontrent sur la célèbre George Square.

George Square

Au cœur du centre-ville de Glasgow, George Square incarne l’esprit de la ville. Baptisée en l’honneur de Georges III, cette place piétonne majestueuse offre une atmosphère accueillante. Elle offre un aperçu dynamique de la vie locale et de l’histoire de la ville. De plus elle est entourée de bâtiments historiques et animée par de nombreux événements et festivals.

L’hôtel de ville de Glasgow

Au centre de George Square, l’Hôtel de Ville de Glasgow se distingue par son architecture Renaissance remarquable. Ce lieu emblématique, centre névralgique de la politique locale, offre des visites guidées gratuites plusieurs jours par semaine. En plus d’être un centre administratif, il joue également un rôle central lors des célébrations et événements de la ville

Merchant’s House

Le Merchant’s House est le siège de l’une des plus anciennes et prestigieuses organisations de Glasgow. Anciennement la guilde des marchands, il représente la communauté marchande de la ville. Ce bâtiment abrite une importante organisation caritative à Glasgow, offrant une assistance aux organisations caritatives locales.

La Cathédrale Saint Mungo

Située sur une colline dans le quartier d’East End, la cathédrale Saint Mungo se démarque comme l’icône de Glasgow. Sa construction date du 12ème siècle. Aussi connue sous le nom de High Kirk de Glasgow, cette cathédrale gothique médiévale impressionne par son architecture imposante. La visite intérieure, gratuite et accessible sur réservation, permet d’explorer ses magnifiques vitraux et la crypte renfermant la tombe de Saint Mungo, saint patron de la ville,immortalisée également dans des scènes de la série télévisée Outlander.

La Nécropole de Glasgow

Juste à côté de la cathédrale, la nécropole de Glasgow vous invite à une expérience unique. Bien qu’elle ne soit pas la plus joyeuse, cette nécropole est vraiment impressionnante avec un style néo-classique saisissant.

Buchanan Street

Buchanan Street se présente comme le cœur battant du commerce à Glasgow. Cette avenue piétonne est jalonnée de magasins célèbres, de petites boutiques indépendantes et de cafés accueillants. Les façades des bâtiments, mêlant le charme victorien aux designs modernes, offrent un spectacle visuel captivant.

Ne manquez pas de visiter le Princes Square Shopping Centre pour une expérience de shopping unique. Vous y trouverez une architecture raffinée et des boutiques variées.

Le GoMA

Situé sur Buchanan Street, le GoMA est un musée d’art moderne qui attire les amateurs d’art avec ses œuvres locales et internationales. Installé dans un édifice historique qui a successivement fait office de résidence et de bibliothèque.

La statue du Duc de Wellington

Devant le musée, la statue du Duc de Wellington, ornée d’un cône de signalisation, témoigne de l’esprit espiègle de la ville. Cette curiosité est devenue un symbole célèbre de Glasgow. À noter que la municipalité a finalement accepté de laisser le cône en place après de nombreux remplacements par les citoyens.

The Lighthouse

The Lighthouse sert de centre dédié au design et à l’architecture. Ce lieu emblématique a été conçu par le célèbre architecte Charles Rennie Mackintosh. Les visiteurs peuvent grimper jusqu’au sommet de la tour pour admirer une vue spectaculaire à 360 degrés sur le centre-ville de Glasgow. Ouvert en 1999, ce centre culturel est devenu un symbole de l’engagement de Glasgow envers ces disciplines artistiques.

Glasgow Green

Glasgow Green, situé sur la rive nord du Clyde près du centre-ville, est le parc public le plus ancien de Glasgow. Il remonte même au 15ème siècle. Cet espace vert historique fut le théâtre des premières parties de football dans les années 1800. Le parc invite à la détente, à la promenade et à l’admiration de diverses statues et monuments. En été, il se transforme en scène musicale avec des concerts de cornemuse.

Le People’s Palace

Situé à Glasgow Green, le People’s Palace est un musée gratuit dédié à l’histoire des habitants de Glasgow. Devant le musée se trouve la Doulton Fountain, la plus grande fontaine en terre cuite au monde. Elle est ornée de figures des anciennes colonies britanniques. Les visiteurs peuvent aussi profiter des jardins d’hiver, des serres tropicales où l’on peut boire un café ou déjeuner entouré de palmiers et de plantes exotiques.

Merchant City

Merchant City est un quartier animé, réputé pour ses nombreux bars, restaurants et magasins. Il constitue un lieu idéal pour un déjeuner ou une promenade à travers ses charmantes ruelles pavées. En plus de sa scène gastronomique, le quartier brille par ses galeries d’art et ses théâtres. Offrant ainsi un panorama culturel riche et diversifié à ses visiteurs.

Jour 2 : L’ouest de Glasgow

Découvrez l’ouest de Glasgow, une région riche en parcs verdoyants et en institutions culturelles fascinantes.

L’université de Glasgow

Fondée en 1451, l’Université de Glasgow à une architecture qui rappelle Poudlard. C’est l’une des institutions les plus prestigieuses du monde. Chaque année, elle accueille 25 000 étudiants venus de tous les coins du globe.

Pour quiconque visite Glasgow, un passage par cette université s’impose pour s’immerger dans une ambiance digne de Harry Potter et admirer un chef-d’œuvre architectural.

Kelvingrove Park

Si vous cherchez un espace vert à Glasgow, Kelvingrove Park est l’endroit parfait. Ce parc, riche en arbres et traversé par la rivière Kelvin, offre des promenades pittoresques avec une vue magnifique sur l’université. Idéal pour les familles, il dispose également d’aires de jeux pour enfants. Pour une expérience plus étendue, suivez la Kelvin Walkway depuis le parc jusqu’au jardin botanique de Glasgow, une balade qui promet de belles découvertes.

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Ce musée, l’un des plus prestigieux d’Écosse, offre gratuitement une immersion dans l’art et l’histoire. Avec ses 22 galeries thématiques, il présente une collection variée incluant peintures, sculptures, art nouveau, mobilier, ainsi que des expositions sur l’histoire naturelle et les armes médiévales.

Le canal de Forth and Clyde

Le canal de Forth and Clyde traverse Glasgow, offrant un cadre idéal pour le vélo, la course à pied ou une simple promenade. Le parcours, qui débute à Maryhill ou au parc de Kelvingrove, longe la rivière et relie les rivières Forth et Clyde. Ce sentier est une belle option pour ceux qui cherchent à explorer la ville d’une manière différente et tranquille.

Le musée des transports “Riverside”

Le Riverside Museum, célèbre pour son architecture moderne signée Zaha Hadid, est un incontournable à Glasgow. Situé sur les rives de la Clyde, ce musée gratuit offre un voyage captivant à travers l’histoire des transports. Des premiers vélos aux voitures de Formule 1, en passant par les tramways et les trains à vapeur, la collection variée attire tous les publics. Son design exceptionnel et ses expositions interactives enrichissent l’expérience.

Hampden Park

C’est le stade national d’Écosse et un arrêt obligatoire pour les passionnés de sport. Ce lieu historique accueille les matchs de Queen’s Park FC, le plus ancien club de football du pays. Le stade héberge aussi le musée du football écossais, un paradis pour les fans désirant plonger dans l’histoire du football national. Avec une impressionnante collection de 2500 objets, dont la célèbre Coupe d’Écosse, le plus vieux trophée national au monde, ce musée enrichit chaque visite.

Ashton Lane

Ashton Lane, une petite rue pavée située à l’ouest de Glasgow, est un véritable bijou urbain. Avec ses illuminations, ses pubs traditionnels, et ses restaurants animés, cette ruelle est l’endroit parfait pour expérimenter une soirée écossaise authentique. Très prisée des étudiants et des jeunes professionnels, Ashton Lane offre une atmosphère conviviale et animée.

Finnieston

Finnieston est un quartier tendance de Glasgow, reconnu pour sa diversité culinaire et ses options de divertissement. Ce quartier offre une multitude de restaurants, incluant des sandwicheries haut de gamme, des cafés artisanaux et des établissements bio qui mettent à l’honneur la viande écossaise ainsi que les poissons et fruits de mer locaux. Les bars chics servent des bières artisanales et du gin, tandis que les pubs traditionnels proposent une vaste sélection de whiskys et des soirées de musique folk. Pour les amateurs de musique live, les salles du SEC Armadillo et du SSE Hydro, situées près du fleuve, accueillent des concerts rock et pop. Finnieston est aussi un centre vibrant de la vie nocturne, parfait pour ceux qui cherchent à vivre une expérience culturelle riche après le coucher du soleil.

Jour 3 : Hors des sentiers battus

Glasgow ne vous laissera pas de répit et vous invitera à poursuivre votre exploration. Direction les alentours en Écosse pour une immersion dans les paysages écossais et conclure votre aventure en beauté.

Loch Lomond

Loch Lomond est le plus vaste lac d’Écosse et se trouve au cœur du Parc National des Trossachs. C’est une destination idéale pour s’évader de l’agitation urbaine. Situé juste au nord de Glasgow, une visite ici s’impose pour ceux qui apprécient les grands espaces. Ce site pittoresque est parfait pour des randonnées le long du lac, explorer des ruines de château, ou même faire un peu de shopping à Loch Lomond Shores.

Stirling Castle

Facilement accessible depuis Glasgow, Stirling Castle est une visite incontournable pour votre troisième jour. Perché sur une colline volcanique, ce château offre des vues époustouflantes sur la région de Stirling. Il est essentiel pour comprendre l’histoire écossaise, ayant servi de forteresse stratégique et de résidence royale. Aujourd’hui, ce monument national permet de parcourir les époques à travers ses expositions bien préservées. Sa proximité avec Glasgow en fait une option pratique et enrichissante pour une excursion d’une journée.

New Lanark

C’est un village inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il se distingue par son histoire industrielle remarquable et son cadre bucolique le long de la Clyde. Fondé au 18ème siècle, ce site offre une fenêtre sur la révolution industrielle à travers ses moulins textiles et les réformes sociales innovantes de Robert Owen. Aujourd’hui, grâce à des efforts de conservation minutieux, le village conserve son apparence du début du 19ème siècle. Sa proximité avec Glasgow en fait une excellente option pour une journée d’excursion enrichissante, combinant histoire, éducation et nature.

Loch Katrine

Loch Katrine se situe dans le district de Stirling. Et c’est une destination idéale pour échapper à l’agitation urbaine. Ce lac, principal réservoir d’eau pour Glasgow, est célèbre pour ses paysages époustouflants qui inspirent les photographes et les amoureux de la nature. Vous pouvez y faire une croisière en bateau à vapeur ou profiter d’une randonnée relaxante. Loch Katrine offre non seulement une beauté naturelle mais aussi une richesse historique, étant le cadre du poème « La Dame du Lac » de Sir Walter Scott et lieu de naissance du célèbre bandit Rob Roy.

Conseils pour une expérience mémorable à Glasgow

Une planification soignée peut transformer une courte visite à Glasgow en une expérience mémorable pour les voyageurs avides de nouvelles découvertes.

Où dormir à Glasgow ?

À Glasgow, les options d’hébergement s’adaptent à tous les goûts et besoins. Les familles trouveront leur bonheur dans le West End. C’est un quartier tranquille avec des espaces verts et des activités culturelles, idéal pour un séjour détendu. Les jeunes et les amateurs de vie nocturne préféreront le City Centre, vibrant et central, parfait pour ceux qui veulent profiter des soirées animées et de la proximité des attractions principales. Pour un séjour plus luxueux, Merchant City offre élégance et histoire, avec ses hôtels chic et ses boutiques de luxe. Chaque quartier de Glasgow propose une ambiance particulière, assurant une expérience sur mesure selon vos préférences de voyage.

Où manger à Glasgow ?

Glasgow combine ainsi tradition et innovation pour créer une scène gastronomique vibrante et diversifiée. Dans le Merchant City, vous pouvez savourer des plats écossais traditionnels au Café Gandolfi ou explorer la cuisine créative chez Guy’s. Le West End, avec son ambiance bohème, abrite des perles comme Stravaigin, qui propose une cuisine écossaise moderne, et Ubiquitous Chip, connu pour ses ingrédients locaux de qualité. Finnieston, le quartier tendancedu moment, est l’endroit idéal pour des repas raffinés au Gannet ou pour déguster des fruits de mer frais chez Crabshakk. Pour une touche plus informelle, dirigez-vous vers le Southside où Ranjit’s Kitchen offre d’excellentes options végétariennes indiennes et The Bungo impressionne avec sa cuisine inventive.

Où sortir à Glasgow ?

Glasgow brille par sa scène nocturne vibrante, offrant une multitude d’activités pour tous les noctambules. Que vous souhaitiez savourer un dîner, assister à des concerts, vous immerger dans l’animation des rues ou vous détendre dans les pubs et clubs, Glasgow après le coucher du soleil est un incontournable.

Ashton Lane . Cette charmante ruelle pavée dans le West End est parsemée de bars, pubs, restaurants et même un cinéma, créant une ambiance festive.

. Cette charmante ruelle pavée dans le West End est parsemée de bars, pubs, restaurants et même un cinéma, créant une ambiance festive. Finnieston . Explorez ce quartier pour ses excellents restaurants et son ambiance artistique, notamment au SWG3, un centre culturel dynamique où l’art contemporain rencontre la musique live.

. Explorez ce quartier pour ses excellents restaurants et son ambiance artistique, notamment au SWG3, un centre culturel dynamique où l’art contemporain rencontre la musique live. Merchant City. Ce quartier est un carrefour de l’élégance avec ses bars à vins, restaurants branchés, et clubs animés, parfait pour une soirée divertissante.

Se déplacer à Glasgow

Glasgow offre un réseau de transport efficace avec un métro circulaire qui relie le centre-ville, le West End et le sud de la ville. Il opère de 6h30 à 23h30 en semaine et de 10h à 18h le dimanche. Un billet de métro coûte 1,45 livres pour les adultes et 0,70 pour les enfants, avec des options de billets journaliers et hebdomadaires à des tarifs avantageux. En plus du métro, la gare Centrale de Glasgow dessert l’Angleterre et la Glasgow Queen Street connecte avec le nord de l’Écosse.

Bonus vidéo : Un joli reportage d’Échappées belles sur l’Ecosse en elle même