Visiter Helsinki en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Explorez Helsinki, capitale finlandaise, lors d’un week-end où l’histoire rencontre la modernité. Fondée au XVIe siècle, la ville a pris son essor dans les années 1800 sous l’influence russe, façonnant ses larges rues et ses demeures néoclassiques. Imprégnez-vous du charme du quartier du design, visitez la forteresse maritime de Suomenlinna, et plongez dans la culture nordique au Musée National de Finlande.

Entre sa riche histoire et ses joyaux contemporains, Helsinki promet une expérience captivante en deux ou trois jours.

Jour 1 – Le centre-ville de Helsinki

Dès votre arrivée, ne perdez pas une minute, le centre-ville d’Helsinki vous accueille avec le charme de ses bâtiments magnifiques et son ambiance animée. Pour votre première journée, voici quelques endroits incontournables à explorer.

La Gare centrale d’Helsinki – Rautatieasema

Commencez votre journée à Helsinki en explorant la gare centrale, une œuvre emblématique du style romantique national. Conçue par l’architecte Eliel Saarinen, elle se distingue par son entrée impressionnante ornée de colosses. La gare, point central du réseau ferroviaire finlandais, offre une ambiance animée avec boutiques, restaurants et connexions faciles vers divers quartiers de la ville. Construite suite à un concours en 1904, la gare a ouvert ses portes en 1919 et demeure la plus fréquentée de Finlande, probablement votre point d’arrivée depuis l’aéroport.

Place du Sénat

La Place du Sénat sert de point central pour explorer l’histoire d’Helsinki, avec la statue d’Alexandre comme point focal. C’est le début d’une aventure qui mène aux trésors du Palais du Gouvernement, de la Cathédrale Luthérienne, de la Maison Sederholm et du Bâtiment Principal de l’Université.

Le Palais du Gouvernement

Commencez par le majestueux Palais du Gouvernement, une pièce maîtresse politique qui a façonné le destin de la Finlande. Ses élégantes façades reflètent une histoire politique riche et complexe.

La Cathédrale Luthérienne

La Cathédrale luthérienne d’Helsinki se dresse sur la Place du Sénat avec sa façade immaculée. Construite entre 1830 et 1852 à l’emplacement de l’ancienne Église de Ulrika Eleonora, elle arbore quatre dômes rappelant la Cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg. À l’intérieur, la sobriété étonnante contraste avec son extérieur majestueux.

La Maison Sederholm

Explorez ensuite la charmante Maison Sederholm, l’un des bâtiments les plus anciens d’Helsinki. Avec son charme historique préservé, elle offre un aperçu fascinant de la vie passée dans la ville.

Le bâtiment principal de l’Université

Enfin, ne manquez pas le Bâtiment Principal de l’Université, symbole du savoir et de l’éducation. Son architecture emblématique incarne l’esprit académique et culturel qui anime Helsinki. Chacun de ces lieux contribue à tisser la riche trame de l’histoire et de la diversité de la capitale finlandaise.

Le quartier Kauppatori

Poursuivez votre première journée en explorant le quartier de Kauppatori à Helsinki. Flânez au Port d’Helsinki, explorez la place animée et la halle du marché (Kauppatori) pour des découvertes locales. Ne manquez pas de vous offrir une vue exceptionnelle depuis la grande roue qui domine le paysage. Laissez-vous emporter par l’ambiance dynamique de ce quartier, entre animations locales, produits frais et perspectives captivantes.

Le Musée National de Finlande

Rendez-vous ensuite au Musée National de Finlande, une fenêtre fascinante sur l’histoire et la culture du pays. Explorez des expositions captivantes, des artefacts uniques et plongez dans les récits qui ont façonné la Finlande au fil des siècles.

La Rock Church

Rendez-vous ensuite à la Rock Church, également connue sous le nom d’église Temppeliaukio. À moins de 10min à pied du musée national de Finlande, découvrez une église impressionnante taillée dans la roche. Un exemple exceptionnel de l’expressionnisme architectural des années 1960, elle a été achevée en 1969. Les parois de l’église, composées de rocs de 5 à 8 mètres de haut, et sa coupole atteignant 13 mètres sont en pierre de granit. Créant ainsi une atmosphère unique filtrée par la lumière du jour.

La chapelle de Kamppi

La chapelle de Kamppi est un lieu unique à Helsinki. Construite en 2012, elle est connue pour son design moderne et minimaliste. Située au cœur du quartier de Kamppi, cette petite chapelle en bois offre un espace de calme et de sérénité au milieu de l’agitation urbaine. L’architecture épurée et la tranquillité qui y règne en font un lieu de retraite populaire pour les habitants et les visiteurs.

Sauna public Allas Sea Pool

Pour clôturer une journée intense de visites à Helsinki, une expérience relaxante au sauna public Allas Sea Pool s’impose. Profitez d’une vue panoramique sur la mer tout en vous imprégnant de l’authenticité d’un sauna finlandais.

Profitez du sauna pour une fin relaxante après une journée d’exploration à Helsinki.

Jour 2 – Plongée dans le Design et la Culture

Cette deuxième journée d’exploration nous plonge au cœur du Quartier du Design, où l’art et la créativité s’entrelacent pour offrir une expérience culturelle unique. De marchés pittoresques à des musées captivants, c’est la journée idéale pour une immersion enrichissante au cœur de cette métropole finlandaise.

Design District Market

Commencez par explorer le cœur artistique du quartier au Design District Market. Ce marché propose une variété de créations artistiques, de pièces de design uniques à des articles artisanaux.

Design Museum

Ensuite, plongez dans l’histoire du design finlandais au Design Museum. Des expositions fascinantes mettent en lumière l’évolution du design à travers les décennies, des classiques intemporels aux dernières tendances.

Marimekko Flagship Store

Poursuivez votre journée en découvrant l’éclat des motifs emblématiques au Marimekko Flagship Store. Marque emblématique de design finlandais, Marimekko est réputée pour ses imprimés audacieux et colorés.

Arabia Design Centre

Explorez ensuite l’art de la céramique à l’Arabia Design Centre. Cet espace dédié présente des créations exceptionnelles, allant de la poterie traditionnelle aux pièces de design contemporain.

Esplanadi

Terminez votre exploration du Quartier du Design par une promenade le long d’Esplanadi. Bordée de boutiques de design, de cafés et de galeries d’art, cette avenue pittoresque offre une atmosphère unique.

L’église Saint-Jean (Johanneksen kirkko)

On poursuit notre exploration d’Helsinki avec l’église Saint-Jean, un joyau néo-gothique au cœur de la ville. D’architecture impressionnante, cette église conçue par Carl Ludvig Engel offre une expérience artistique et spirituelle unique. Entourée d’un charmant parc, l’église Saint-Jean offre un havre de paix au cœur de la ville. Il invite à la contemplation et à la découverte de son riche héritage architectural.

Le quartier de Katajanokka

Prenez votre fin de journée pour vous promener dans le charmant quartier de Katajanokka. Ce quartier, réputé pour son atmosphère paisible et ses bâtiments Art Nouveau. Il offre une expérience pittoresque le long de ses rues bordées d’arbres. Profitez de la quiétude des environs, découvrez les édifices historiques et admirez les vues magnifiques sur la mer.

L’Église Orthodoxe Uspenski

Située au cœur du quartier de Katajanokka, l’Église Orthodoxe Uspenski attire le regard avec ses dômes emblématiques. Témoin de l’influence russe, cette église orthodoxe est un joyau architectural, offrant une expérience visuelle et spirituelle unique. Les détails complexes de ses ornements intérieurs et la vue panoramique sur la ville depuis sa position élevée en font une étape incontournable lors de votre visite à Katajanokka.

Parc Sibelius et son monument

Pour conclure cette deuxième journée mémorable à Helsinki, dirigez-vous vers le paisible quartier de Töölö et découvrez le Parc Sibelius. Ce parc verdoyant, dédié au compositeur Jean Sibelius, offre une atmosphère sereine et des paysages pittoresques.

Au cœur du parc, vous trouverez le Monument Sibelius, une œuvre impressionnante en hommage au grand compositeur finlandais. Les courbes élégantes des tubes d’acier créent une harmonie visuelle, reflétant la musicalité du génie artistique de Sibelius.

Jour 3 – Exploration authentique

En ce troisième jour à Helsinki, nous vous invitons à sortir des sentiers battus pour vivre une expérience unique. Choisissez parmi des escapades hors du commun et des excursions captivantes, car aujourd’hui, Helsinki se dévoile sous un angle exclusif et surprenant.

L’île de Lauttasaari

En cette troisième journée, vous pouvez profiter d’une escapade apaisante en explorant l’île de Lauttasaari, une oasis de tranquillité à proximité du centre-ville d’Helsinki. Dotée de sentiers pittoresques, cette île offre une échappée verte où vous pourrez vous ressourcer au milieu de la nature préservée. Profitez des vues panoramiques sur la mer, découvrez les charmants recoins de l’île et savourez un moment de quiétude loin de l’agitation urbaine.

La plage de Hietaniemi

Si vous visitez Helsinki en été, plongez dans une expérience rafraîchissante le long de la plage de Hietaniemi. Offrant bien plus qu’un simple paysage côtier, cette plage emblématique vous invite à la baignade dans les eaux cristallines de la mer Baltique. Profitez également des activités estivales telles que le beach-volley, les pique-niques sur le sable fin et les promenades relaxantes le long du littoral.

Excursion en bateau

Si vous voulez vivre une expérience inoubliable à Helsinki, ne manquez pas l’excursion en bateau à travers l’Archipel. Embarquez pour une aventure maritime exceptionnelle, où chaque île raconte une histoire unique. Les paysages côtiers pittoresques, la brise marine et la diversité des îles font de cette excursion une escapade magique, révélant une facette enchanteresse de la région d’Helsinki que vous n’oublierez pas de sitôt.

La forteresse de Suomenlinna

Partez à l’aventure à la forteresse de Suomenlinna. Érigée progressivement à partir de 1748 sur un archipel appartenant au district d’Helsinki, Suomenlinna (Sveaborg) est une forteresse maritime empreinte d’histoire. Explorez ses remparts, découvrez ses casernes et plongez dans le passé fascinant de cet ensemble inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le sauna Löyly

Pour clore votre séjour à Helsinki, plongez dans la culture finlandaise au fameux sauna Löyly. Niché au bord de la mer, cet établissement emblématique vous offre une expérience authentique du sauna finlandais.

Vivez comme un vrai Finlandais : sauna à Löyly suivi d’une immersion dans les eaux de la Baltique pour clore votre séjour à Helsinki en beauté.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Helsinki

La capitale finlandaise séduit les visiteurs à chaque saison. Pour une escapade réussie, anticipez votre séjour en organisant logement et découvertes à l’avance, écartant ainsi toute surprise désagréable sur place.

Où dormir à Helsinki ?

À Helsinki, le choix d’hébergement dépend de vos préférences et de votre budget. Pour une expérience luxueuse, explorez les hôtels du centre-ville, offrant un accès facile aux principales attractions. Si vous recherchez une ambiance plus locale et conviviale, les quartiers de Kallio ou Punavuori regorgent d’options d’hébergement abordables, avec des boutiques et des restaurants à proximité. Les voyageurs à la recherche d’une atmosphère paisible peuvent opter pour les hôtels près du parc Kaivopuisto ou de la baie de Toolonlahti.

Où sortir ?

Découvrez la diversité de la vie nocturne à Helsinki en fonction de vos préférences. Pour une soirée tranquille en famille, le marché couvert d’Hakaniemi offre un cadre pittoresque. Si vous recherchez une soirée élégante, explorez les bars chics du design district de Punavuori. Plongez dans l’énergie électrique du quartier de Kamppi, offrant des options variées de l’électro au jazz. Pour une soirée entre amis, le quartier Kallio est idéal avec ses bars éclectiques autour de la rue Helsinginkatu. En été, les terrasses du port ajoutent une touche spéciale à votre expérience nocturne, offrant une vue magnifique sur la mer.

Où manger ?

La pause café est une institution à Helsinki, et il est incontournable de goûter aux délices de cette tradition. Pour une expérience authentique, explorez les cafés confortables du quartier de Kallio, où vous pourrez savourer des pâtisseries finlandaises délicieuses. Les « korvapuusti » (escargots à la cannelle) sont une spécialité locale incontournable. Les cafés du design district de Punavuori offrent une atmosphère élégante et des options de café variées, idéales pour une pause détente. N’oubliez pas de goûter au « pullakahvi« , café accompagné d’une pâtisserie, pour vivre pleinement cette tradition à Helsinki.

Quel moyen de déplacement privilégier lors de votre week-end ?

Lors de votre week-end, privilégiez les transports en commun à Helsinki, notamment le tramway, le métro et les bus. La ville dispose d’un réseau bien développé et efficace qui vous permettra de vous déplacer facilement d’un point à un autre. Si votre itinéraire inclut plusieurs visites touristiques, la Helsinki Card pourrait être avantageuse. Elle offre l’accès aux transports publics et à de nombreux musées. De plus, la marche est une excellente option pour explorer les quartiers pittoresques d’Helsinki, comme le centre-ville et le bord de mer.

Conseils vestimentaires pour visiter Helsinki en hiver

Avant de partir, la réflexion sur comment s’habiller peut être déterminante. Optez pour des chaussures de marche hivernales fiables et un manteau de ski robuste pour une tenue à la fois confortable et adaptée à Helsinki en hiver. À Helsinki, l’accent est mis sur le confort plutôt que sur le style. Les Finlandais privilégient la chaleur et des chaussures robustes, peu importe l’apparence, alors assurez-vous d’être à l’aise pour explorer cette magnifique ville.

Quand partir à Helsinki ?

Pendant les mois d’été à Helsinki, de juin à août, la ville connaît les « nuits blanches« , où le soleil ne se couche presque pas. Cette luminosité prolongée crée des journées étendues, offrant aux visiteurs l’opportunité unique d’explorer la ville et de participer à des activités même tard dans la soirée. Cependant, si vous préférez des températures plus fraîches et la possibilité de découvrir la ville sous un manteau de neige, l’hiver, de décembre à février, peut être tout aussi charmant. Les marchés de Noël et les activités hivernales ajoutent une atmosphère festive.

Vidéo bonus : découvrez Helsinki vu par un drone en 4k !