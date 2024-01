Visiter Sofia en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

ofia, nichée à 590 mètres d’altitude au pied du massif du Vitocha et abritant une population de 1,4 million d’habitants, présente une fusion fascinante du passé et du présent. Des églises majestueuses aux dômes ornés aux monuments imposants de l’Armée Rouge, cette ville raconte une histoire riche. Malgré des traces d’architecture soviétique, Sofia se distingue par sa verdure, offrant des parcs immenses et des jardins paisibles. C’est également l’une des plus anciennes villes d’Europe, et elle brille grâce à son passé, avec une architecture romaine et une gestion exemplaire des canalisations. Ce guide vous invite à un week-end de 2 à 3 jours pour explorer cette ville extraordinaire.

Jour 1: centre-ville

Pour entamer votre première journée à la découverte du cœur de Sofia, il est conseillé de commencer tôt ! Le centre-ville de Sofia est un trésor culturel et historique, un véritable patrimoine mondial à explorer dès les premières lueurs du jour.

Cathédrale Alexandre Nevski

Pour commencer votre première journée à Sofia, il n’y a rien de mieux que de visiter la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, véritable joyau et référence emblématique de la ville. Construite après le déclin de l’Empire ottoman, elle se distingue comme l’une des plus grandes églises orthodoxes des Balkans, capable d’accueillir environ 10 000 personnes. En explorant cet édifice majestueux, dont la plupart des structures de Sofia datent des années 1880, vous serez émerveillé tant par son extérieur photogénique que par son intérieur opulent.

Le marché aux puces

On poursuit l’aventure en flânant dans le marché aux puces situé juste en face, un lieu idéal pour découvrir des trésors locaux et des souvenirs uniques. Attention, les prix y sont légèrement plus élevés, reflet du succès touristique du site. Ce marché offre un charmant aperçu de la culture bulgare, avec ses étals variés et son atmosphère authentique.

L’église de Sainte-Sophie

Ensuite, visitez l’église de Sainte-Sophie, située en face de la Cathédrale Alexandre-Nevski. Cette église byzantine, l’une des plus anciennes, est remarquable pour son emplacement et son importance historique. Elle a donné son nom à la ville de Sofia au XIVe siècle, et sa structure en briques rouges rappelle l’église Saint-Georges Rotunda, témoignant de l’histoire de la ville depuis les années 1500.

L’Église Russe de Saint-Nicolas

Dans le même quartier, découvrez l’Église Russe de Saint-Nicolas, un autre édifice religieux, témoignant de la diversité des lieux de culte à Sofia. Cette église se distingue par ses couleurs vives, ses toits étincelants en doré, et l’incessant ballet de pigeons qui y a élu domicile, créant ainsi une ambiance singulière.

Église de Saint-Georges

Votre visite à Sofia ne serait pas complète sans passer par l’église Saint-Georges Rotunda, la plus vieille structure de la ville. Située au cœur de l’ancienne Serdica, cette église du IVème siècle, avec ses briques rouges caractéristiques, symbolise les différentes époques historiques de Sofia. En plein centre-ville, dans la cour de la présidence, elle offre un contraste frappant avec la modernité environnante.

L’église Saint Nedelja

Avant de conclure votre première journée à Sofia, faites un détour par l’église Saint Nedelja, un autre monument incontournable situé en plein cœur de la ville. Vous la trouverez facilement, car elle se dresse à l’entrée de la rue piétonne Vitocha, un lieu vibrant de l’activité urbaine. L’accès à cette église est gratuit, vous permettant d’admirer son architecture extérieure sans contrainte.

La rue Vitocha

La rue Vitocha, située au cœur de Sofia, est une destination incontournable pour conclure une journée de visite. Elle incarne le pouls de la ville, avec son atmosphère animée et son mélange unique de culture et de divertissement. Cette artère urbaine foisonne de restaurants, cafés et bars, offrant un large choix pour dîner ou prendre un verre. En flânant sur cette rue piétonne, on s’imprègne de l’essence de Sofia : l’énergie de ses habitants, l’architecture captivante et la vie nocturne trépidante.

Jour 2: Culture et détente urbaine

Explorez des sites emblématiques, des espaces verts et des monuments qui racontent l’histoire de Sofia, de l’Antiquité à l’époque moderne.

La Synagogue de Sofia

Commencez par la Synagogue de Sofia, située au cœur de la ville. Cette synagogue est la plus grande des Balkans et la troisième en Europe, pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. Son importance historique et culturelle est un témoignage de la diversité culturelle de Sofia.

L’amphithéâtre de Serdica

Poursuivez avec l’Amphithéâtre de Serdica, un vestige impressionnant de l’époque romaine. Situé dans l’hôtel Arena di Serdica, cet amphithéâtre offre une perspective unique sur l’histoire antique de la ville.

Le parc Borisova Gradina

Après ces visites chargées d’histoire, accordez-vous une pause détente dans le Parc Borisova gradina, le plus ancien et le plus grand parc de Sofia. Profitez de ses espaces verts pour vous ressourcer et admirer la nature en plein cœur de la ville.

Le monument à l’armée soviétique

Explorez le Monument à l’Armée Soviétique, un site emblématique qui a vu passer de nombreuses métamorphoses artistiques au fil du temps. Ce monument revêt une grande importance dans l’histoire moderne de la Bulgarie et vous réserve des découvertes fascinantes à Sofia.

Largo et les bâtiments Stalinistes

Faites une halte à Largo, un ensemble de bâtiments imposants construits sous Staline. Situés près des Bains Centraux, ces édifices reflètent une époque importante de l’histoire bulgare. L’un d’entre eux a été transformé en centre commercial, offrant une expérience de shopping unique.

La mosquée Banja Baši

Profitez d’une parenthèse de sérénité en visitant la Mosquée Banja Baši, située à proximité des Bains Centraux de Sofia. C’est la seule mosquée de la ville, nichée dans un quartier souvent surnommé le « carrefour de la tolérance« . Si la curiosité vous pousse à la découvrir, assurez-vous de planifier votre visite en dehors des heures de prière pour explorer cette magnifique mosquée et en apprendre davantage sur la diversité culturelle de Sofia.

Les Bains Centraux de Sofia

Avant de terminer votre journée, faites un détour par les Bains Centraux de Sofia, anciens thermes transformés en musée d’Histoire de Sofia depuis 2015. Explorez ce site historique qui offre un aperçu fascinant de la tradition des bains à Sofia, complémentaire à celle de Budapest mais tout aussi riche en histoire. Les bains, avec leur architecture néo-baroque et néo-renaissance, sont désormais un espace culturel accueillant des expositions artistiques et des événements.

La Rue Graf Ignatiev

Pour clore en beauté votre deuxième journée de visite à Sofia, plongez dans l’atmosphère animée de la rue Graf Ignatiev. Cette rue piétonne du centre-ville regorge de cafés, de bars, de boutiques et de stands de street food, créant une ambiance dynamique en soirée. C’est l’endroit idéal pour déguster des spécialités locales, siroter des cocktails et profiter de la vie nocturne de la ville.

Le Quartier des Arts de Kapana

Pour terminer en apothéose votre deuxième jour à Sofia, envisagez Kapana comme une alternative séduisante à la rue Graf Ignatiev. Ce quartier artistique offre une atmosphère tout aussi dynamique, mais avec une touche créative unique. Kapana, berceau de l’art et de la culture, est parsemé de cafés et de bars originaux où l’art local est souvent exposé. La soirée dans ce quartier est ponctuée de musique, d’art de rue et de saveurs culinaires variées, offrant une expérience plus intime et artistique comparée à l’effervescence de la rue Graf Ignatiev.

Jour 3 : Découverte et alternatives à Sofia

Pour votre troisième journée, explorez Sofia d’une manière unique, en vous aventurant hors des sentiers battus pour découvrir des joyaux cachés et des expériences authentiques.

L’Église Boyana

Commencez votre journée en découvrant l’Église Boyana, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet édifice religieux est réputé pour ses fresques médiévales exceptionnelles qui vous plongeront dans l’art et l’histoire de la Bulgarie.

Le Parc et le Palais de Vrana

Ensuite, partez à la rencontre du parc et du palais de Vrana, l’un des sites les plus récents de Sofia. Bien que ce domaine fût la propriété privée de la famille royale bulgare, il a ouvert ses portes aux visiteurs en 2013. Admirez l’architecture en cours de restauration, les fontaines élégantes et la collection botanique. Profitez d’une promenade romantique ou explorez en toute décontraction, avec des visites guidées gratuites les weekends.

Le musée national d’histoire

Le Musée National d’Histoire de Sofia, situé au pied du mont Vitosha, est l’un des plus grands musées des Balkans et un trésor de la culture bulgare. Abritant plus de 650 000 objets, il offre un voyage fascinant à travers l’histoire bulgare, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque moderne. Les visiteurs peuvent admirer d’exceptionnels artefacts thraces, y compris des trésors en or, des vestiges romains, des objets médiévaux, ainsi que des reliques de la Renaissance nationale bulgare.

Le Lac de Pancharevo

L’après-midi, choisissez entre deux expériences uniques pour terminer votre journée. Optez pour une balade le long du lac de Pancharevo, situé à 12 km au sud-est du centre-ville. Les habitants de Sofia le surnomment la « Mer de Sofia » en raison de son emplacement pittoresque entre les montagnes de Vitosha et de Lozen. C’est l’endroit idéal pour prendre un bain de soleil, nager, pêcher et pratiquer des sports nautiques. Prenez les bus 1 ou 3 depuis la station de métro Tsarigradsko shose pour rejoindre les plages du lac.

Le Mont Vitosha

En alternative, offrez-vous une escapade au Mont Vitosha, que ce soit pour une randonnée revigorante ou pour admirer la vue panoramique sur Sofia. Ce parc naturel offre un cadre magnifique et rafraîchissant, vous permettant de vous reconnecter avec la nature tout en restant à proximité de la ville.

Le quartier de Lozenets

Pour terminer cette journée riche en découvertes, explorez le quartier de Lozenets à Sofia. Découvrez ses cafés pittoresques et ses petits restaurants locaux, offrant une expérience culinaire authentique pour clore en beauté votre visite de la ville.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Sofia

Afin de profiter pleinement de votre week-end à Sofia, voici quelques conseils pratiques pour optimiser votre expérience.

Où manger à Sofia ?

Au cours de votre visite de 3 jours à Sofia, explorez les quartiers emblématiques de la ville pour déguster les spécialités locales. Pour un petit-déjeuner délicieux, rendez-vous au Park Bar, dans le quartier du parc Borisova Gradina. Savourez la banitza, une délicieuse pâtisserie au fromage, pour une expérience culinaire authentique, disponible dans de nombreuses boulangeries. Pour des plats bulgares plus élaborés, le restaurant Happy Bar & Grill propose une variété de plats locaux dans plusieurs quartiers de Sofia, tandis que le restaurant Made in Home dans le quartier de Lozenets offre une expérience gastronomique raffinée. Sofia regorge de trésors culinaires à découvrir pendant votre séjour.

Où dormir à Sofia ?

Pendant votre escapade de 3 jours à Sofia, choisissez judicieusement votre lieu de séjour pour une expérience optimale. Le quartier de Vitosha offre une variété d’options d’hébergement, allant des hôtels élégants aux appartements confortables. Le centre-ville de Sofia est également une option prisée, avec de nombreux hôtels et auberges adaptés à différents budgets. Si vous préférez une atmosphère plus paisible, le quartier de Lozenets est réputé pour ses hôtels de charme. N’hésitez pas à utiliser des sites de réservation d’hôtels pour trouver l’endroit qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget pour un séjour agréable à Sofia.

Où sortir à Sofia ?

Lors de votre week-end de 2-3 jours à Sofia, découvrez les quartiers animés de la vie nocturne de la ville. Le quartier de Vitosha Street est le point de départ idéal pour une soirée animée, regorgeant de bars, de clubs et de restaurants branchés. Si vous recherchez une ambiance alternative, rendez-vous à Kapana, le quartier des arts, où vous trouverez des bars et des cafés branchés. Ne manquez pas le bar Rakia & Co, spécialisé dans cette boisson bulgare emblématique. Pour une expérience culturelle unique, assistez à un spectacle au National Palace of Culture (NDK), un centre culturel majeur de Sofia. La capitale bulgare offre une vie nocturne diversifiée, adaptée à tous les goûts, pour une soirée mémorable à Sofia.

Le transport à Sofia ?

Pour visiter les incontournables de Sofia, marcher à pied est idéal, car de nombreuses attractions sont proches les unes des autres dans le centre-ville. Cependant, le réseau de transports en commun, comprenant tramways, bus et métro, est bien développé pour les déplacements plus longs. Vous pouvez économiser en optant pour la Sofia City Card, qui offre un accès illimité aux transports publics et des réductions pour les attractions. C’est un moyen pratique et économique d’explorer Sofia. Assurez-vous de vérifier les horaires de transport pour planifier votre visite efficacement.

Sofia est-elle dangereuse ?

Lorsque l’on envisage de visiter une nouvelle destination, la question de la sécurité se pose souvent. En ce qui concerne Sofia, la capitale bulgare, vous pouvez être rassuré. En dehors des précautions de base applicables partout, vous ne devriez pas ressentir d’insécurité particulière dans ce pays. Sofia offre une atmosphère accueillante et paisible, avec une population chaleureuse et une vie urbaine animée. De plus, l’un des avantages majeurs de la ville est son coût de la vie abordable, ce qui en fait une destination attrayante pour les voyageurs soucieux de leur budget. Alors, voyagez sereinement à Sofia et profitez de tout ce que cette ville fascinante a à offrir !

Bonus Vidéo : Reportage en Bulgarie pour une découverte de la capitale Sofia