Tout savoir sur le ciné-tourisme : guide complet

Au cœur des tendances émergentes en matière de voyage, le ciné-tourisme, également connu sous le nom de « set-jetting » chez les anglophones, s’affirme comme une passion grandissante. Un nombre croissant de voyageurs expriment un vif intérêt pour les destinations qui ont servi de toile de fond à leurs films ou séries préférés.

Le ciné-tourisme offre une façon captivante de vivre ses passions cinématographiques à travers le globe.

C’est quoi le ciné-tourisme ?

Le ciné-tourisme, aussi appelé « set-jetting », séduit les amateurs de cinéma. C’est une tendance de voyage où les amateurs de cinéma visitent des destinations spécifiques en raison de leur lien avec des films, des séries télévisées ou d’autres productions cinématographiques. Les voyageurs cinéphiles sont attirés par les lieux de tournage emblématiques, les paysages et les décors qui ont été immortalisés à l’écran.

Cette forme de tourisme permet une immersion totale. Les cinéphiles vivent une expérience unique en visitant des lieux associés à leurs films préférés. Cela peut inclure des visites de sites de tournage, des circuits guidés ou simplement l’exploration de destinations marquées par des œuvres cinématographiques.

Le ciné-tourisme est alimenté par le pouvoir de l’influence médiatique, en particulier avec la popularité croissante des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime. Ils ont élargi la portée des productions cinématographiques à l’échelle mondiale. Les voyageurs sont de plus en plus inspirés par ce qu’ils voient à l’écran et cherchent à vivre ces expériences de première main.

L’ascension du Ciné-Tourisme

Le cine-tourisme, de plus en plus populaire, est devenu une tendance de voyage en plein essor. Les chiffres récents confirment cette croissance selon une étude de Hotels.com, Abritel et Expedia.fr à la fin de 2022. Les documentaires, films et séries en streaming sont désormais la deuxième source d’inspiration pour les voyages (20 %), dépassant les réseaux sociaux (13 %). Le petit écran rivalise avec les recommandations d’amis ou de famille (42 %).

Notons que le cinéma a joué un rôle clé dans la popularité de nombreuses destinations, alimentant notre imagination cinématographique. Un exemple est l’utilisation de points de vue spécifiques dans les parcs nationaux américains, immortalisés dans des westerns avec John Wayne, une tradition qui persiste depuis longtemps.

Le Futur du Ciné-Tourisme

L’essor continu du ciné-tourisme soulève des questions importantes sur le destin des destinations prisées. Un enjeu majeur réside dans le risque de surfréquentation de ces lieux. Par exemple, une ville croate, déjà impactée par le tourisme de croisière et attractive économiquement avec des vols low cost, a vu son cas amplifié par la saga « Game of Thrones ». Cette tendance a forcé les autorités à restreindre le flux touristique en 2019, prenant le risque de perdre sa place sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

L’émergence d’un tourisme thématique, qu’il soit sportif, cinématographique, culturel, ou lié à des festivals, est indéniable. La diversité des expériences proposées par une destination devient importante pour assurer son attrait sur la durée. Ainsi, le défi futur du ciné-tourisme consiste à trouver un équilibre harmonieux entre l’attrait cinématographique et la préservation authentique des lieux.

En conclusion, plonger dans l’univers captivant du ciné-tourisme offre bien plus qu’une simple excursion. C’est une expérience immersive qui transcende les écrans pour donner vie à nos films préférés. Cependant, il est important de considérer l’impact potentiel du tourisme de masse à l’avenir.

En bonus les 3 destinations ciné-tourisme incontournables

Plongeons dans l’univers captivant du ciné-tourisme en découvrant les 3 destinations incontournables à travers le globe. Des décors emblématiques qui ont servi de toile de fond à des chefs-d’œuvre cinématographiques, ces lieux éveillent la curiosité des voyageurs avides d’aventures dignes du grand écran.

Sur les traces d’Harry Potter

Partir à la découverte des lieux emblématiques du tournage de la saga Harry Potter est une expérience incontournable, adaptée aussi bien aux grands qu’aux petits. C’est une aventure parfaite à partager en famille. Si vous rêvez de marcher sur les pas d’Harry Potter et de plonger dans le pays où la magie est devenue réalité, mettez le cap sur l’Angleterre. Les studios Warner, situés au nord de Londres, ont été le cœur battant de cette épopée cinématographique. Cependant, l’émerveillement atteint son apogée lorsque vous repérez le quai 9¾ à la gare de King’s Cross et identifiez les sources d’inspiration des décors de Poudlard, comme la bibliothèque d’Oxford, le château Alnwick, ou encore la cathédrale de Durham.

Sur les traces du Seigneur des Anneaux

La Nouvelle-Zélande, écrin majestueux du Seigneur des Anneaux, est une destination phare du ciné-tourisme. Explorez les multiples lieux de tournage, dispersés à travers tout le pays. Élaborez un circuit de visite pour vous assurer de ne rien manquer. Commencez votre aventure par la majestueuse montagne du Destin. Pour cela rendez-vous au Mont Ngauruhoe dans le parc national de Tongariro. Poursuivez votre exploration du monde des Hobbits en visitant la reconstitution de leur village à Hobbiton, également connu sous le nom de Hobbitville, près de Matamata sur l’île du Nord. À Wellington, ne manquez pas l’opportunité de faire une pause cinéphile en visitant le Weta Studio. Explorez les coulisses captivantes de la création cinématographique, découvrez les détails fascinants des effets spéciaux et plongez dans l’univers magique de la production cinématographique.

Sur les traces de Game of Thrones

La série Game of Thrones, inspirée des captivants romans de George R. R. Martin, a capturé l’attention mondiale dès sa première saison en 2011. L’Espagne, véritable joyau du ciné-tourisme, a accueilli une part significative des décors des dernières saisons de la saga. Des lieux devenus emblématiques tels que le monastère de San Juan de Gaztelugatxe, la ville médiévale de Cáceres, ou encore le château de Zafra ajoutent une dimension palpable à cette série phénomène.

