Visiter Nicosie en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Nicosie, une ville unique au monde, vous accueille. Une ligne invisible sépare Chypre de la Chypre du Nord, mais aussi le contemporain de l’ancien. Imaginez Lefkosia au sud, vibrant au rythme de la vie moderne. Contrastant avec la Lefko?a au nord, imprégnée de l’histoire qui a façonné chaque pierre de ses rues. Au-delà de cette dualité, Nicosie s’épanouit. Elle offre une expérience unique où la méditerranée influence le sud. Tandis que le nord se pare de beautés architecturales. Explorez cette ville partagée, ressentez l’énergie palpable de ses contrastes, et plongez dans une aventure où chaque rue est une page d’histoire à découvrir.

Jour 1 : Découverte du nord de Nicosie

Votre première journée à Chypre sera centrée sur la partie nord de l’île, à Lefko?a. Préparez-vous à explorer des ruelles imprégnées d’histoire, des musées riches en culture. Mais également une architecture qui raconte des siècles de traditions captivantes.

Porte de Kyrenia

Lors de votre première journée à Nicosie, il est essentiel de visiter La Porte de Kyrenia, un vestige historique majeur. Érigée au 16ème siècle par les Vénitiens, cette porte était le principal accès vers le nord de Nicosie. De nos jours, elle se dresse comme un symbole puissant du patrimoine vénitien de Chypre. Elle offre un aperçu captivant de l’histoire de la ville. La Porte de Kyrenia, avec sa structure robuste et son design remarquable, constitue un point de départ idéal pour explorer le riche passé de Nicosie.

VOIR AUSSI : Top 8 des destinations ensoleillées en Europe pour des vacances

Musée de Barbarie

Juste à côté de la Porte de Kyrenia, le Musée de Barbarie, installé dans une prison ottomane d’antan, offre une expérience éducative profonde. Ce musée expose de manière émouvante les divers conflits ayant façonné l’histoire de Chypre. Il s’agit d’un espace mémoriel incontournable pour saisir les complexités des tensions intercommunautaires qui ont traversé l’île.

Sélection de Musées pour une découverte culturelle

Après le musée de Barbarie, en cas de temps limité, voici une liste d’autres musées intéressants à visiter en ville :

Musée Byzantin : Présente une riche collection d’icônes et d’artéfacts de l’époque byzantine.

: Présente une riche collection d’icônes et d’artéfacts de l’époque byzantine. Musée d’Art Populaire : Offre un aperçu de l’artisanat et de la culture traditionnelle chypriote.

: Offre un aperçu de l’artisanat et de la culture traditionnelle chypriote. Musée Leventis : Expose l’histoire sociale et culturelle de Nicosie à travers diverses périodes.

Parc de Kyrenia

Proche de la Porte de Kyrenia, le Parc de Kyrenia est un havre de paix. C’est un lieu idéal pour une halte relaxante au cœur de la ville. Avec ses étendues verdoyantes et ses bancs à l’ombre, ce parc représente un lieu parfait pour se reposer après une immersion dans l’histoire.

Ce cadre tranquille est l’endroit rêvé pour une pause ressourçante.

Le Büyük Han

Poursuivez votre journée par la visite du Büyük Han. C’est un ancien caravansérail ottoman transformé en un vibrant centre culturel et commercial. Ce lieu historique, avec ses cours intérieures pittoresques bordées de boutiques artisanales et de cafés, offre une immersion authentique dans l’artisanat et la culture de Chypre. C’est l’endroit parfait pour apprécier l’artisanat local et goûter aux saveurs chypriotes, tout en s’imprégnant de l’atmosphère unique d’un bâtiment chargé d’histoire.

La Mosquée Selimiye

La Mosquée Selimiye à Nicosie était autrefois connue sous le nom de Cathédrale Sainte-Sophie. C’est un monument historique unique, mélangeant l’architecture gothique avec des ajouts ottomans. Construite au XIIIe siècle, elle fut convertie en mosquée au XVIe siècle après la conquête ottomane. Ce site emblématique reflète la coexistence culturelle et religieuse à Chypre. Avec ses minarets imposants ajoutés à sa structure gothique originale. La mosquée offre une expérience spirituelle et esthétique rare. À l’intérieur, les visiteurs peuvent admirer des détails tels que des voûtes gothiques, des inscriptions islamiques, et une ambiance de quiétude.

VOIR AUSSI : Google Flights : L’outil ultime pour trouver les meilleurs vols

La Vieille Ville

Pour conclure cette première journée, une soirée dans la vieille ville de Nicosie s’impose. Ce quartier historique est entouré de remparts vénitiens. Il mêle maisons anciennes et charmants établissements. Vous découvrez des tavernes traditionnelles pour déguster la cuisine locale, comme des mezze variés et la fameuse tarte aux épinards. Vous profitez d’un verre d’Ouzo en terrasse, imprégnant ainsi de la vie locale et de l’atmosphère unique de la vieille ville.

Jour 2 : Découverte du Sud de Nicosie

Votre deuxième journée à Nicosie se concentrera sur la découverte des trésors culturels et historiques du sud de la ville.

Le Musée de Chypre

Commencez votre deuxième journée à Nicosie par une visite au Musée de Chypre. Ce musée est situé dans la partie sud de la ville. Ce musée est un trésor pour ceux qui s’intéressent à l’archéologie et à l’histoire. Il expose une impressionnante collection d’artefacts retraçant l’histoire de Chypre depuis la préhistoire jusqu’à la période romaine. C’est un lieu indispensable pour comprendre en profondeur le riche passé de l’île et pour admirer des pièces historiques qui racontent des millénaires d’histoire et de civilisation.

La Cathédrale Agios Ioannis

Continuez votre parcours à Nicosie en visitant la Cathédrale Agios Ioannis, un chef-d’œuvre architectural. Cette cathédrale, construite au XVIIe siècle, est un écrin pour des fresques byzantines éblouissantes, offrant une immersion dans l’art religieux byzantin. Ces fresques, qui couvrent la majorité des murs et du plafond, datent pour la plupart de la construction de la cathédrale et sont remarquables pour leur vivacité et leurs détails historiques. Agios Ioannis n’est pas seulement un site d’une grande beauté artistique, mais aussi un lieu de sérénité et de recueillement, reflétant la spiritualité profonde de l’île.

L’Aqueduc de Nicosie

Découvrez ensuite l’aqueduc de Nicosie, un vestige impressionnant de l’ancien système d’approvisionnement en eau de la ville. Plus ancien aqueduc de l’île, il représente une prouesse d’ingénierie du 18ème siècle. Cet aqueduc, autrefois vital pour l’approvisionnement en eau de la ville, s’étendait du Kyrenia Gate au Famagusta Gate, traversant la ville. Sa structure en arc de pierre est un témoin rare de l’histoire urbaine de Nicosie.

VOIR AUSSI : Comment financer votre prochain voyage ? Les solutions de financement possibles

Le Monument Eleftheria

Poursuivez votre exploration avec le Monument de la Liberté. Situé à proximité de l’aqueduc, ce monument est un symbole puissant de la liberté et de l’histoire moderne de Nicosie. Il offre un contraste saisissant avec l’ancienne structure hydraulique, représentant la résilience et l’évolution de la ville à travers les âges.

Jardin Municipal et Ledra street

Dirigez-vous ensuite vers le Jardin Municipal, situé en plein cœur de Nicosie. Ce jardin est un véritable oasis urbain, offrant un cadre paisible avec ses sentiers ombragés, ses vastes pelouses, et ses aires de jeux conviviales. C’est l’endroit parfait pour se détendre et profiter d’un moment de tranquillité en pleine ville.

Ensuite, plongez dans l’agitation urbaine en visitant la Rue Ledra, une rue commerçante animée et un des axes principaux de Nicosie. Cette rue est bordée de diverses boutiques, cafés et restaurants, reflétant la vitalité et la diversité de la ville moderne. La Rue Ledra est idéale pour faire du shopping, déguster des spécialités locales dans un café. Ou pour simplement observer le dynamisme quotidien de Nicosie.

Le Checkpoint

Après votre balade sur Ledra Street, faites une pause au Checkpoint de la rue Ledra, un point de passage chargé de signification entre le nord et le sud de Nicosie. Ce checkpoint symbolise non seulement la division historique, mais aussi le lien potentiel entre les communautés grecque et turque de la ville. Il est un rappel tangible des complexités politiques et culturelles de Nicosie, offrant une perspective unique sur l’histoire récente de la ville.

La Place Eleftheria

Terminez votre deuxième journée à Nicosie sur la Place Eleftheria, le cœur vibrant de la vie sociale et culturelle dans la partie sud de la ville. Cette place est célèbre pour ses vastes espaces ouverts, ses installations artistiques intrigantes, et une variété d’établissements nocturnes animés. Elle représente un point de rencontre important pour les habitants et les visiteurs, offrant un mélange unique d’art, de culture, et de divertissement. La Place Eleftheria est l’endroit idéal pour ressentir le pouls de la vie urbaine moderne de Nicosie, avec ses événements culturels, ses expositions artistiques et son ambiance dynamique en soirée.

VOIR AUSSI : Top 5 des îles méditerranéennes paradisiaques à ne pas manquer !

Jour 3 : Hors sentiers battus

Pour cette troisième journée à Nicosie, échappez aux sentiers classiques et plongez dans une aventure authentique. Plusieurs options s’offrent à vous, chacune promettant une expérience hors des sentiers battus, entre nature préservée et trésors mythiques.

Parc National d’Athalassa

Sortez des sentiers battus pour votre troisième journée à Nicosie en découvrant le parc national d’Athalassa. À quelques minutes du centre-ville, ce parc de 840 hectares offre une évasion verdoyante. Parcourez les 20 kilomètres de sentiers, respirez l’air frais, et choisissez entre un pique-nique sous les arbres endémiques de l’île ou une séance courageuse de baignade dans le lac.

Abbaye de Bellapais

L’Abbaye de Bellapais, aussi appelée Bellapaïs, est un monument historique situé au nord du petit village de Bellapais, dans la partie nord de Chypre contrôlée par les Turcs, environ cinq kilomètres de la ville de Kyrenia. Cette abbaye, un monastère construit par les Canons Réguliers au 13ème siècle, se trouve à une altitude de 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle domine majestueusement le village et offre une vue imprenable sur la ville de Kyrenia et la mer Méditerranée.

Le village Paphos

Choisissez l’exploration approfondie de Paphos, l’un des sites touristiques majeurs de Chypre. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce village de pêcheurs regorge de trésors culturels et naturels. Parmi les incontournables, visitez les Tombeaux des Rois, un site archéologique impressionnant datant de l’Antiquité. Explorez également le Kato Paphos Archaeological Park, abritant des vestiges romains, des mosaïques fascinantes, et le célèbre pilier d’Aphrodite.

Pour une immersion totale, rendez-vous au Fort de Paphos, offrant une vue panoramique sur le port. Terminez votre journée en flânant dans le pittoresque port de Paphos, où les tavernes locales vous invitent à savourer des délices culinaires en bord de mer. Cette journée hors sentier battu promet une découverte authentique de la richesse naturelle et culturelle de Chypre.

VOIR AUSSI : Top 10 des plus beaux villages de France à découvrir

Conseils pour profiter de votre week-end à Nicosie

La capitale chypriote séduit avec son mélange unique d’histoire et de modernité. Pour une escapade réussie, planifiez soigneusement votre séjour en anticipant l’hébergement et les découvertes à l’avance.

Les quartiers de la ville

Ayios Dometios : Offre une ambiance locale avec des options abordables en matière d’hébergement, de restaurants et de boutiques.

Offre une ambiance locale avec des options abordables en matière d’hébergement, de restaurants et de boutiques. Trypiotis : Quartier historique proposant une expérience élégante avec des bars sophistiqués, bien que légèrement plus coûteux.

Quartier historique proposant une expérience élégante avec des bars sophistiqués, bien que légèrement plus coûteux. Engomi : Énergie animée avec des options variées, allant du traditionnel au moderne, adaptées à différents budgets.

Énergie animée avec des options variées, allant du traditionnel au moderne, adaptées à différents budgets. Vieille ville (rue Onasagorou) : Des bars diversifiés offrant des expériences variées, parfaits pour une soirée entre amis.

Des bars diversifiés offrant des expériences variées, parfaits pour une soirée entre amis. Proche du parc municipal (surtout dans le nord) : Atmosphère paisible et évasion tranquille, idéale pour une expérience naturelle tout en explorant les beautés architecturales du nord de Nicosie.

Où dormir à Nicosie ?

Le choix d’hébergement dépend de vos préférences et de votre budget, influencé par la division nord-sud de la ville. Les hôtels du centre-ville offrent une expérience luxueuse dans le sud. Tandis que Ayios Dometios ou Trypiotis propose une option abordable, reflétant l’authenticité de Nicosie. Optez pour la tranquillité avec les hôtels près du parc municipal ou du lac de Gourri, idéal pour une expérience naturelle dans le nord.

Où sortir à Nicosie ?

Ayios Dometios offre une soirée abordable, tandis que Trypiotis dans le sud propose une expérience élégante. Plongez dans l’énergie animée de Engomi avec des options variées pour tous les budgets. Les bars autour de la rue Onasagorou dans la vieille ville offrent des expériences diverses à des tarifs différents, parfaits pour une soirée entre amis. En été, profitez des terrasses animées avec vue sur la ville pour une expérience nocturne mémorable.

VOIR AUSSI : Les 10 pays les moins chers à visiter en Europe

Où manger à Nicosie ?

La scène culinaire de Nicosie est un régal pour les papilles. Ne manquez pas les délices de la cuisine chypriote dans les tavernes du quartier de Trypiotis. Les mezze chypriotes sont incontournables, offrant une variété de saveurs locales. Les cafés du quartier de Strovolos sont parfaits pour une pause café à la chypriote. Essayez le « halloumi » grillé, une spécialité locale. N’oubliez pas de goûter aux desserts chypriotes, comme les « loukoumades », pour une expérience sucrée authentique.

Meilleure période pour se rendre à Nicosie

La meilleure période pour visiter Nicosie, comme la plupart de Chypre, est au printemps (avril à juin) et à l’automne (septembre à novembre). Pendant ces saisons, le climat est agréable avec des températures douces. C’est donc l’idéales pour explorer la ville et ses environs sans la chaleur estivale intense. Les mois d’été (juillet et août) peuvent être très chauds, tandis que l’hiver (décembre à février) peut être plus frais, mais offre toujours des conditions clémentes par rapport à d’autres destinations européennes.

Bonus Vidéo : 5 bonnes raisons d’aller visiter l’île de Chypre