Les 8 hôtels les plus instagrammables du monde

Vous avez sûrement déjà croisé ces hôtels à couper le souffle sur Instagram ou Pinterest. Notamment avec leur design impeccable, leurs piscines incroyables, ou leurs décors paradisiaques. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu de ces aventures visuelles où chaque photo raconte une histoire unique. Plongez dans notre sélection des 8 hôtels les plus Instagrammables du monde. Ces établissements vous transporteront dans des paysages à couper le souffle, des intérieurs dignes des magazines, et des atmosphères propres aux véritables havres de paix. Bien que cette liste puisse évoluer au gré des tendances, elle vous offre un aperçu des lieux les plus photogéniques à explorer pour votre prochaine aventure.

1. Amangiri, Utah, États-Unis

Niché au cœur du désert infini de l’Utah, Amangiri se présente comme un chef-d’œuvre de design. Avec 34 suites réparties sur une étendue de 2500m2, cet hôtel offre une expérience unique. L’élément central est une piscine extérieure immense, entourée de chaises longues pour se détendre au soleil. Certaines suites possèdent même leur propre piscine privée et un braséro pour des soirées étoilées inoubliables. Dans ce décor minimaliste et dramatique, les opportunités de photos époustouflantes sont infinies. Faisant d’Amangiri un incontournable pour votre liste de voyages.

VOIR AUSSI : Quels sont les 10 pays les plus grands du monde ? (

2. The Icehotel, Jukkasjärvi, Suède

Au cœur de notre sélection des hôtels les plus Instagrammables du monde se trouve l’Icehotel. C’est une œuvre d’art éphémère sculptée chaque année à partir de glace et de neige. Il se situe dans le village de Jukkasjärvi, en Suède. Cet hôtel unique est bien plus qu’un simple lieu de séjour, c’est une expérience arctique incomparable qui séduira les amateurs d’aventures hivernales et les passionnés de photographie. Avec ses chambres en glace, ses aurores boréales, ses activités passionnantes, et une cuisine arctique authentique. Chaque moment passé à l’Icehotel offre une occasion de capturer des souvenirs inoubliables et des photos Instagrammables à couper le souffle.

Pour ceux en quête de l’exceptionnel dans un cadre à la fois moderne et naturel, l’Icehotel est une destination qui ne peut être ignorée.

3. Casa Cook Rhodes, Kolymbia, Grèce

Situé sur la côte Nord-Est de l’île de Rhodes, Casa Cook Rhodes incarne l’équilibre parfait entre architecture contemporaine, style bohème et atmosphère méditerranéenne. Il offre aux voyageurs une escapade Instagrammable inoubliable. Il fut conçu en collaboration avec des experts en design tels que l’architecte locale Vana Pernari et le studio berlinois Lambs & Lions. Cet hôtel réservé aux adultes séduit par son esthétique épurée. Les bâtiments d’un blanc éclatant se fondent harmonieusement dans le paysage environnant. Tandis que les intérieurs minimalistes, ornés de teintes terreuses et de mobilier en bois brut, apportent une touche bohème à chaque espace. Chaque chambre dispose d’une terrasse et d’une piscine privée. Invitant à des moments de détente en bord de mer, et le restaurant Kitchen Club propose une cuisine méditerranéenne fraîche et locale.

4. The Giraffe Manor, Nairobi, Kenya

Le Giraffe Manor à Nairobi, au Kenya, se distingue non seulement comme un hôtel de luxe, mais aussi comme l’un des hôtels les plus instagrammables du monde. Notamment, grâce à ses interactions uniques avec les girafes Rothschild résidentes. Les invités peuvent vivre des moments rares, tels que les girafes se penchant vers les fenêtres et les terrasses des chambres. Offrant ainsi des opportunités de photos exceptionnelles. Situé dans une forêt indigène de 12 hectares, ce manoir historique des années 1930 mêle habilement le charme d’antan avec la conservation de la faune, créant une expérience immersive et photogénique.

VOIR AUSSI : Le classement des 6 plus belles pyramides du monde

5. Poseidon Undersea Resorts, Fidji

Le Poseidon Undersea Resorts aux Fidji représente une merveille d’innovation et de luxe. S’établissant comme un des hôtels sous-marins les plus fascinants et instagrammables au monde. Situé dans les eaux cristallines des Fidji, cet hôtel unique permet aux invités de séjourner littéralement sous l’océan. Il offre des vues spectaculaires sur le récif corallien vibrant et la vie marine éblouissante à travers les parois transparentes de ses suites et installations. Chaque aspect de l’hôtel est conçu pour maximiser l’expérience sous-marine. Avec des chambres luxueusement aménagées aux restaurants et salons offrant une perspective panoramique sur l’océan. C’est un paradis pour les amateurs de photographie et les amoureux de la nature, qui peuvent capturer des moments inoubliables entourés par la beauté tranquille et mystérieuse du monde sous-marin.

6. OKU Ibiza, Espagne

Parmi les établissements les plus photogéniques au monde, l’OKU Ibiza se démarque par son élégance bohème inimitable. Son design contemporain et épuré, caractérisé par un mobilier au design minimaliste, des terrasses en bois et des sols en béton ciré, offre un cadre exceptionnel. En journée, l’hôtel propose une ambiance paisible exclusivement réservée aux adultes, tandis que les soirées se transforment en fêtes animées par des DJ réputés. Optez pour une expérience unique en choisissant une chambre design avec accès direct à une piscine privée, ajoutant une touche d’exception à votre séjour sur l’île blanche d’Ibiza, Espagne.

7. The Reatreat at Blue Lagoon, Islande

The Retreat at Blue Lagoon est une adresse cinq étoiles. C’est une véritable perle au milieu du célèbre Lagon Bleu en Islande, une merveille du monde selon National Geographic. Cet hôtel incarne le luxe ultime avec un lagon privé de plus de 900 m2, directement accessible depuis la Lagoon Suite, offrant une intimité inégalée au cœur de cette merveille géothermique. Mais ce n’est pas tout, un spa niché au sein de la lave environnante propose des traitements exclusifs dans un cadre naturel spectaculaire. De plus, les restaurants offrent des panoramas à couper le souffle sur le lagon, créant une expérience culinaire inoubliable.

8. La Valise Tulum, Méxique

La Valise Tulum, nichée sur la magnifique Riviera Maya au Mexique, est un incontournable parmi les hôtels Instagrammables du monde. Ce lieu d’exception allie charme et intimité dans l’une des destinations les plus tendances de la planète. Avec ses cinq chambres offrant des vues spectaculaires sur la mer des Caraïbes, ses bungalows nichés au cœur d’un jardin tropical luxuriant, et ses lits équipés de rails permettant de les faire glisser vers l’extérieur pour une nuit romantique sous les étoiles face à l’océan, La Valise Tulum offre une expérience inoubliable. De plus, ses piscines d’un bleu turquoise éclatant offrent le cadre parfait pour des photos mémorables.

Ces hôtels sont non seulement luxueux mais offrent également des décors uniques et magnifiques, ce qui les rend parfaits pour capturer des moments inoubliables sur Instagram. Alors, ne laissez pas cette opportunité vous échapper, planifiez votre séjour, réservez votre chambre, et préparez-vous à créer des souvenirs exceptionnels.