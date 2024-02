Quels sont les pays desservis par l’Eurostar ?

L’Eurostar est un train à grande vitesse qui relie plusieurs pays d’Europe en offrant un service de transport rapide et confortable. Dans cet article, nous allons explorer les différents pays desservis par l’Eurostar et les principales villes qui sont connectées par ce moyen de transport. Avec l’Eurostar, vous pouvez voyager à travers les frontières européennes sans avoir à prendre l’avion !

France : Paris et au-delà

Le premier pays desservi par l’Eurostar est, bien sûr, la France. La capitale française, Paris, est connectée à Londres via le tunnel sous la Manche, permettant aux voyageurs de rejoindre ces deux métropoles européennes en seulement 2 heures et 20 minutes. Grâce aux lignes TGV françaises, les passagers peuvent également poursuivre leur voyage dans d’autres villes françaises telles que Lyon, Marseille, ou Bordeaux avec des correspondances rapides et pratiques.

Voyager depuis Paris

Depuis la gare de Paris-Nord, où arrive l’Eurostar, il est possible de se rendre dans de nombreuses autres destinations françaises grâce à la SNCF et ses trains de grande vitesse. Vous pouvez ainsi voyager pour des liaisons directes ou avec une seule correspondance vers des villes telles que Lille, Strasbourg, Rennes, Toulouse et Nantes, entre autres. Le temps de trajet varie en fonction de la distance parcourue, mais les TGV offrent un confort et une rapidité incomparables par rapport aux trajets en voiture ou en avion.

Belgique : relier Bruxelles à l’Europe

L’Eurostar dessert également la Belgique avec des trains directs pour Bruxelles. La capitale belge est non seulement un centre politique et économique européen, mais aussi une porte d’entrée vers d’autres destinations belges comme Anvers, Gand et Liège. Les trajets entre Londres et Bruxelles prennent environ 2 heures, ce qui fait de cette liaison un choix idéal pour les voyages d’affaires et d’agrément.

Correspondances vers d’autres villes belges

En arrivant à la gare de Bruxelles-Midi, vous pouvez facilement accéder au réseau ferroviaire belge SNCB pour poursuivre votre voyage vers d’autres destinations en Belgique. Des trains rapides et fréquents permettent de rejoindre rapidement les principales villes du pays, souvent sans avoir besoin de réservation. Ne manquez pas l’occasion de découvrir les merveilles architecturales de la Belgique, ses plats savoureux et ses bières artisanales lors de votre séjour.

Pays-Bas : liaisons directes vers Amsterdam et Rotterdam

Depuis avril 2018, l’Eurostar propose des liaisons directes entre Londres et deux importantes villes des Pays-Bas : Amsterdam et Rotterdam. Ces connexions offrent aux voyageurs une alternative plus rapide et plus écologique que l’avion pour se rendre dans ces destinations prisées. Le trajet entre Londres et Amsterdam dure environ 3 heures et 50 minutes, tandis que le temps de parcours pour Rotterdam est légèrement inférieur (3 heures et 30 minutes).

Explorer les Pays-Bas grâce à la NS

Les gares d’Amsterdam Centraal et de Rotterdam Centraal sont également reliées au réseau ferroviaire néerlandais NS. Les passagers peuvent profiter de trains rapides et efficaces pour se rendre dans d’autres villes des Pays-Bas comme Utrecht, La Haye ou Eindhoven. De plus, les liaisons internationales permettent de rejoindre facilement l’Allemagne, notamment Cologne et Düsseldorf, avec des correspondances vers leurs réseaux ferroviaires nationaux.

Royaume-Uni : Voyagez au cœur du pays

Le terminus de l’Eurostar au Royaume-Uni est la gare de London St Pancras, une véritable plaque tournante des transports qui offre aux voyageurs de nombreuses options pour explorer le reste du pays. Grâce aux lignes à grande vitesse et aux trains classiques, vous pouvez prendre un train à destination de villes telles que Leeds, Manchester, Birmingham, Liverpool, Cambridge et Édimbourg, ainsi que découvrir la campagne anglaise ou les côtes pittoresques.

Transports en commun à Londres

En plus des liaisons ferroviaires interurbaines, la gare de London St Pancras est également connectée directement au métro de Londres, ce qui facilite grandement les déplacements dans la ville. Avec plusieurs lignes de métro accessibles depuis la gare, vous pouvez facilement rejoindre tout point de la capitale britannique pour faire du tourisme, assister à des réunions d’affaires ou simplement profiter de l’atmosphère animée de Londres.

Autres liaisons internationales

Bien que l’Eurostar concentre principalement ses services sur les quatre pays mentionnés (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni), il est également possible de voyager plus loin en Europe grâce aux correspondances avec d’autres trains internationaux. Par exemple, en combinant un trajet Eurostar avec un Thalys ou un TGV, vous pouvez atteindre des destinations telles que Cologne, Francfort, Zurich, Genève, Milan ou même Barcelone.

Plan complet des lignes du réseau Eurostar

Découvrez ci-dessous le réseau de lignes Eurostar à grande vitesse directes et indirectes entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Plan des lignes du réseau Eurostar (Source : https://www.eurostar.com/fr-fr/destinations/le-plan-de-route)

En somme, l’Eurostar offre un moyen rapide et écologique de voyager entre quelques-unes des principales villes européennes et constitue une excellente option pour ceux qui souhaitent éviter les tracas des aéroports. Grâce aux nombreuses possibilités de correspondance vers d’autres réseaux ferroviaires nationaux, vous pouvez également explorer davantage de destinations avec facilité et confort.