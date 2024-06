Visiter Edimbourg en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Capitale de l’Écosse, Édimbourg est une ville au patrimoine culturel et humain remarquable, offrant une escapade parfaite pour rompre avec la routine quotidienne et explorer une nouvelle culture. Entre balades en pleine nature, visites de sites historiques et rencontres inattendues, votre séjour promet des souvenirs inoubliables. Pour une immersion totale dans l’atmosphère écossaise, suivez notre guide pour découvrir les trésors de la ville, tels que le château d’Édimbourg et la Royal Mile, lors d’un week-end riche en découvertes. Que vous soyez amateur d’histoire, de nature ou simplement en quête d’aventure, Édimbourg saura vous séduire par sa beauté intemporelle et ses couleurs chatoyantes, même sous les ciels souvent gris.

Jour 1 : La vieille ville d’Édimbourg

Découvre le cœur historique d’Édimbourg avec une journée dédiée à ses sites emblématiques et à son patrimoine riche.

Le château d’Édimbourg

La visite incontournable du château d’Édimbourg et de la vieille ville est l’essence même de votre séjour dans la capitale écossaise. Perché sur une colline volcanique, le château offre une vue imprenable et une immersion dans l’histoire écossaise, à découvrir lors d’une visite guidée. Ne manquez pas de visiter ces sites emblématiques lors de votre exploration du château d’Édimbourg :

Chapelle Sainte-Marguerite : Une chapelle médiévale dédiée à Sainte Marguerite d'Écosse, offrant une expérience spirituelle unique.

Appartements Royaux : Des salles richement décorées utilisées autrefois par les rois et reines d'Écosse, offrant un aperçu de la vie royale.

Honneurs de l'Écosse : Les symboles de la royauté écossaise, comprenant la couronne, l'épée et le sceptre, exposés dans toute leur splendeur.

Différentes prisons : Témoins sombres de l'histoire pénitentiaire écossaise, dont la prison de la Porte de la Reine et celle de la Porte de David, offrant un aperçu fascinant du passé carcéral du château.

Victoria Street

Après avoir exploré le château d’Édimbourg, descendez la colline et empruntez la pittoresque Victoria Street. Située à proximité de la Royal Mile, cette rue offre un charme unique avec ses boutiques pittoresques et son architecture colorée, vous permettant de découvrir la vie locale et le riche patrimoine d’Édimbourg.

La cathédrale Saint-Gilles

Fondée dans les années 1120, cette cathédrale offre une expérience captivante, témoignant de la transition du catholicisme au protestantisme. Bien que techniquement elle ne soit pas une cathédrale, elle mérite amplement une visite. En tant que plus ancien édifice religieux d’Édimbourg, la cathédrale Saint-Gilles est un trésor architectural incontournable. Nichée au cœur de la vieille ville entre le Château, le Palais de Holyrood et la Royal Mile, elle incarne l’histoire et la spiritualité de la ville.

La Royal Mile

Descendez la Royal Mile, l’axe principal bordé de boutiques, de cafés et de sites historiques. Cette rue emblématique vous transporte à travers l’histoire et la culture écossaise, avec des lieux incontournables à découvrir à chaque pas. Mais la Royal Mile est également l’endroit idéal pour se détendre et profiter de la vie à l’écossaise, imprégnée de convivialité et de chaleur.

Le Palais de Holyrood et son parc

Dirigez-vous ensuite vers le parc de Holyrood pour profiter de vues panoramiques depuis le sommet d’Arthur’s Seat. Le Palais de Holyroodhouse, à l’extrémité du Royal Mile, est ouvert jusqu’à 18h00 d’avril à octobre et jusqu’à 16h30 de novembre à mars. Découvrez les intrigues royales et les secrets du Palais de Holyrood, l’ancienne résidence officielle des rois d’Écosse. Avec en point d’orgue les ruines de l’abbaye de Holyrood, témoignant des couronnements et des événements historiques passés.

Mary King’s Close

Le Mary King’s Close est une étape incontournable lors d’un séjour à Édimbourg. Cette allée souterraine, avec son réseau de ruelles tortueuses, vous plonge dans l’histoire fascinante de la ville. En explorant ses anciennes rues commerçantes et les chambres des victimes de la peste, vous ferez un véritable voyage dans le temps.

Église Tron

Au cœur de la Royal Mile se trouve l’Eglise de Tron, un lieu emblématique d’Édimbourg. Autrefois un lieu de culte protestant appartenant à l’Église Presbytérienne d’Écosse, cette église a été transformée après sa fermeture en 1952. Aujourd’hui, elle abrite un petit marché de vêtements et d’accessoires artisanaux, ainsi qu’un bureau de change. De plus, elle accueille des spectacles du Fringe Festival en août et des événements de Hogmanay pour le Nouvel An écossais.

Visite insolite

Pour une touche insolite lors de votre première journée, envisagez une visite guidée des fantômes, idéalement avant ou après le dîner. Vous pouvez trouver ces visites le long de la Royal Mile, entre l’Église Tron et la Cathédrale Saint-Gilles. Plongez dans l’histoire mystérieuse d’Édimbourg en français, à travers des récits captivants de fantômes et d’histoires paranormales.

Jour 2 : La nouvelle ville d’Édimbourg

Profite d’une exploration de la nouvelle ville, combinant élégance architecturale, espaces verts et vie culturelle vibrante.

Le Scott Monument

Pour commencer votre journée en beauté, rien de mieux qu’une petite vue panoramique. Rendez-vous au sommet du Scott Monument, une structure gothique imposante située à l’extrémité est de Princes Street. En gravissant ses marches, vous pourrez admirer les jardins de Princes Street, la galerie nationale d’Écosse et d’autres monuments emblématiques du centre-ville.

Les Jardins des Princes Street

Une balade dans les jardins de Princes Street offre une parenthèse de verdure au cœur de la ville. Séparant la vieille ville de la nouvelle, ces jardins sont chéris par les habitants et les visiteurs. En plus d’être un havre de paix, leur emplacement en hauteur offre une vue imprenable sur la vieille ville et le château d’Édimbourg. Vous y trouverez également deux lieux incontournable :

L’horloge florale qui est une attraction remarquable. Elle offre une vision unique du temps à travers ses fleurs colorées et ses motifs saisonniers.

qui est une attraction remarquable. Elle offre une vision unique du temps à travers ses fleurs colorées et ses motifs saisonniers. La fontaine victorienne en fer est quand à elle une pièce d’architecture élégante et historique, ajoutant une touche de charme à l’environnement verdoyant.

Georges Street

Même pour ceux qui ne raffolent pas du shopping, il est indéniable que Princes Street et George Street surpassent les autres artères commerçantes du centre-ville par leur grandeur et leur diversité. Une visite incontournable pour tous !

Charlotte Square

Charlotte Square est une place emblématique d’Édimbourg, en Écosse, faisant partie de la New Town, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Située à l’extrémité ouest de George Street, elle fait face à St Andrew Square à l’est. Les jardins au cœur de la place sont privés et ne sont pas ouverts au public.

Quartier Leith

Faites un détour par Leith, un incontournable d’Édimbourg ! Autrefois un port industriel, ce quartier en pleine transformation offre désormais une expérience unique avec ses restaurants et bars, tout en conservant son charme industriel.

Scottish National Portrait Gallery

Dans le quartier de New Town, datant d’environ 250 ans, se dresse le Scottish National Portrait Gallery. Cette magnifique structure incarne l’élégance et la richesse de ce quartier face à la Vieille Ville. Même si vous n’êtes pas intéressé par la collection de portraits, découvrir cet édifice tout en dégustant un café est une expérience à ne pas manquer. Pour les amateurs d’art et d’histoire, une visite du musée vous permettra de mieux connaître les personnages clés de l’Écosse.

Calton Hill

Surplombant la ville, Calton Hill offre une vue panoramique saisissante d’Édimbourg. Son ascension facile et bien entretenue convient à tous. Du sommet, admirez le monument de Dugald Stewart en premier plan, un mémorial dédié au célèbre philosophe écossais du XVIIIe siècle, Dugald Stewart (1753-1828). Tandis que la vieille ville et le château d’Édimbourg se dressent en arrière-plan. C’est l’un des points de vue les plus spectaculaires de la ville. Il offre une vue sur la mer d’un côté et les toits de New Town ainsi que les hauteurs d’Old Town de l’autre.

Rose Street

Pour clore cette seconde journée en beauté, direction Rose Street. Parallèle à Saint Georges street, cette rue est réputée pour ses pubs dans le quartier de New Town. L’ambiance y est particulièrement animée en soirée, surtout les week-ends. Vous y trouverez de charmants pubs historiques tels que le Kenilworth ou le Dirty Dick’s bar. C’est l’endroit idéal pour savourer un verre et déguster une bonne cuisine après une journée bien remplie à explorer la ville.

Jour 3 : Découverte des paysages écossais

Le troisième jour, après avoir exploré l’essence urbaine d’Édimbourg, il est temps de découvrir les trésors naturels et historiques qui entourent la ville.

Rosslyn Chapel et Abbotsford House

Si vous êtes intéressé par une journée riche en histoire, ne manquez pas la visite de deux sites emblématiques lors de votre troisième jour à Édimbourg. Tout d’abord, explorez la mystérieuse Rosslyn Chapel, datant du XVe siècle et rendue célèbre par le film « Da Vinci Code« . Cette chapelle étonnante est réputée pour ses sculptures complexes et ses gravures énigmatiques, suscitant toujours des questions et des théories fascinantes sur leur signification. Ensuite, plongez dans l’intimité de l’éminent écrivain écossais Sir Walter Scott en visitant Abbotsford House, sa résidence historique. Imprégnez-vous de l’atmosphère de son univers néogothique à travers les boiseries, les armures et les livres exposés dans cette demeure emblématique.

Le château de Tantallon et les villages côtiers

Pour une escapade différente, envisagez une visite au Château de Tantallon, une imposante forteresse en ruines perchée sur un promontoire face à la mer. Il offre une plongée dans l’histoire médiévale écossaise et des vues panoramiques sur le Bass Rock. Après cette exploration, dirigez-vous vers les charmants villages côtiers de North Berwick ou Dunbar, où vous pourrez savourer un déjeuner en bord de mer tout en observant la faune locale, notamment les oiseaux marins, dans un cadre pittoresque.

Le Palais de Linlithgow

Si vous souhaitez ajoutez une touche d’histoire à votre itinéraire, alors la visite de Linlithgow est le lieu qu’il vous faut ! Découvrez le fameux Palais de Linlithgow, le lieu de naissance de Marie, reine des Scots. Bien que désormais en ruines, ce palais regorge de charme et offre un aperçu fascinant de la vie royale écossaise du XVIe siècle. Vous pourrez vous promener dans ses cours élégantes, admirer son architecture impressionnante et vous émerveiller devant ses jardins bien entretenus.

Découverte des Pentland Hills

Les Pentland Hills, situées à proximité d’Édimbourg, offrent une évasion idéale pour les amoureux de la nature. Ce massif propose des sentiers de randonnée avec des vues imprenables sur la ville et le Firth of Forth. Les amateurs de cyclisme y trouveront aussi leur bonheur sur des chemins adaptés. La région est également parfaite pour observer la faune, notamment des cerfs et divers oiseaux. Que vous optiez pour une randonnée dynamique ou un pique-nique relaxant au bord d’un lac, les Pentland Hills garantissent une journée remplie d’activités en plein air.

Conseils pour un week-end réussi à Édimbourg

Édimbourg, avec son mélange captivant d’histoire ancienne et de dynamisme moderne, attire des visiteurs tout au long de l’année. Pour profiter pleinement de votre escapade, une préparation minutieuse est essentielle.

Où loger à Édimbourg ?

Pour un accès facile aux sites d’intérêt et à la vie nocturne, privilégie le centre-ville. Voici quelques quartiers à considérer :

Old Town : Au cœur de l’histoire, parfait pour ceux qui souhaitent explorer le château d’Édimbourg et la Royal Mile. Idéal pour plonger dans le passé médiéval de la ville.

: Au cœur de l’histoire, parfait pour ceux qui souhaitent explorer le château d’Édimbourg et la Royal Mile. Idéal pour plonger dans le passé médiéval de la ville. New Town : Connu pour ses splendides architectures géorgiennes et ses rues commerçantes comme Princes Street et George Street. C’est une option plus moderne et élégante.

: Connu pour ses splendides architectures géorgiennes et ses rues commerçantes comme Princes Street et George Street. C’est une option plus moderne et élégante. Leith : Si tu préfères un endroit plus éclectique et animé, ce quartier portuaire regorge de pubs, de restaurants et de boutiques indépendantes.

: Si tu préfères un endroit plus éclectique et animé, ce quartier portuaire regorge de pubs, de restaurants et de boutiques indépendantes. Haymarket et Dalry : Plus abordable et juste à l’ouest du centre, parfait pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix tout en restant proche du centre.

: Plus abordable et juste à l’ouest du centre, parfait pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix tout en restant proche du centre. Stockbridge et Canonmills : Offrent une ambiance de village avec des cafés, des galeries d’art et des marchés hebdomadaires, idéal pour les familles.

Où sortir à Édimbourg ?

La vie nocturne d’Édimbourg est riche et variée. Pour une soirée typiquement écossaise, rendez-vous dans les pubs historiques comme The Last Drop ou The World’s End sur la Royal Mile. Pour les familles, les quartiers comme Stockbridge et Bruntsfield offrent une ambiance plus détendue avec des cafés et des boutiques. Si vous recherchez de la musique live, The Jazz Bar ou Whistlebinkies sont des incontournables de la ville.

Les spécialités à Édimbourg ? Où manger ?

À Édimbourg, la scène culinaire allie tradition écossaise et influences internationales. Pour une expérience typique, ne manquez pas de goûter au haggis, servi avec « neeps and tatties » (navets et pommes de terre), ou optez pour le saumon écossais, souvent proposé fumé. Le Cullen Skink, une soupe riche de haddock fumé, pommes de terre et oignons, est également une spécialité à découvrir. Parmi les adresses incontournables, The Witchery by the Castle vous offre une expérience gastronomique unique près du château. Pour un déjeuner rapide, rendez-vous chez Oink célèbre pour ses succulents sandwichs au porc rôti. Les amateurs de fruits de mer devraient essayer Fishers in Leith, tandis que The Scran & Scallie à Stockbridge vous propose des plats écossais modernes dans un cadre de gastropub.

Quel moyen de transport privilégier ?

Le centre d’Édimbourg est compact et se prête bien à la marche. Pour des déplacements plus longs, le réseau de bus Lothian est efficace avec des billets à l’unité autour de 1,80 £ ou un pass journalier illimité à environ 4 £. Pour explorer les sites plus éloignés, comme le port de Leith ou les Pentland Hills, une location de voiture peut être pratique.

Le meilleur moment pour visiter Édimbourg

Édimbourg est charmante toute l’année, mais chaque saison offre une expérience distincte. Le mois d’août est vibrant avec le célèbre Festival Fringe. Pour une expérience moins touristique, mai et septembre offrent un temps agréable et moins de foules. L’hiver est magique, surtout lors du Hogmanay, le Nouvel An écossais.

Petit bonus pour les familles

Les attractions telles que le Musée National d’Écosse et le Zoo d’Édimbourg sont parfaites pour les enfants, avec beaucoup d’activités interactives. Les parcs comme Holyrood Park et les jardins de Princes Street fournissent de grands espaces pour se détendre et jouer.

Bonus vidéo : Visite virtuelle de la ville d’Edimbourg !