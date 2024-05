Top 10 des plus beaux jardins au monde

Rien n’égale la sérénité et la beauté éclatante d’un jardin magnifiquement entretenu. À travers le monde, certains jardins se distinguent non seulement par leur beauté visuelle mais aussi par leur importance historique et leur impact sur le bien-être des visiteurs. Ce guide explore les 10 plus beaux jardins au monde, des terrains verdoyants de la France aux paysages colorés du Maroc.

Préparez-vous à être émerveillé par ces chefs-d’œuvre de la nature et de l’homme.

1. Le jardin Majorelle, Maroc

Au cœur de Marrakech se trouve le Jardin Majorelle, créé en 1923 par l’artiste Jacques Majorelle et restauré plus tard par Yves Saint-Laurent. Ce jardin séduit les visiteurs du monde entier notamment par ses nuances de bleu Majorelle et sa collection variée de plantes exotiques. Sur 10 000 mètres carrés, il abrite plus de 300 espèces végétales venues des cinq continents. Offrant ainsi une biodiversité éblouissante avec ses cactus, ses bambous, ses bassins et ses fontaines. Au centre du parc se trouve même le Musée Berbère. Celui-ci expose des trésors de l’histoire et de la culture marocaine, ajoutant ainsi une dimension culturelle enrichissante à cette expérience sensorielle unique.

VOIR AUSSI : À la découverte des 5 meilleurs Parcs Nationaux d’Afrique du Sud

2. Le jardin botanique de Singapour

Singapour brille dans le top 10 avec son jardin botanique, une destination prisée des visiteurs. Depuis 2015, ce joyau est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, étant le premier jardin tropical à bénéficier de cet honneur. Renommé pour ses orchidées, abritant 1200 espèces, ce jardin est une oasis verte au cœur de la ville. Son Jardin National des Orchidées, renfermant la plus grande collection mondiale de ces fleurs délicates, est une attraction majeure. Les visiteurs peuvent également se ressourcer dans le jardin d’eau, un havre de tranquillité qui célèbre l’harmonie entre l’homme et la nature.

3. Le Butchart Gardens

Parmi les dix plus beaux jardins du monde se distingue le Butchart Gardens, un joyau botanique situé à Brentwood Bay. Ce jardin offre des panoramas époustouflants tout au long de l’année, évoluant au gré des saisons. Au printemps, il s’éveille avec l’éclosion des premières fleurs, tandis qu’en automne, le jardin japonais se pare de couleurs spectaculaires. Même en hiver, la neige enveloppe délicatement la flore, créant une ambiance magique. Fondé en 1904 sur l’île de Vancouver par la vision de Jennie Butchart, ce jardin est aujourd’hui un site historique national du Canada, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Transformant une ancienne carrière de calcaire, les Butchart Gardens sont devenus un spectacle de jardins thématique. Notamment japonais, italien et rose, chacun offrant une harmonie visuelle et une beauté captivante.

4. Le Kings Park

Situé au cœur de la ville de Perth, en Australie, Kings Park est reconnu comme l’un des plus grands et des plus beaux parcs du monde. Mais également comme un joyau national australien. Avec plus de 3000 plantes uniques, ce parc offre une diversité botanique remarquable. En plus de sa richesse naturelle, Kings Park abrite également des œuvres d’art et une sélection de pièces historiques. De plus, le parc est un centre de recherche scientifique renommé, contribuant à la préservation de la biodiversité locale. En outre, il est célèbre pour ses manifestations culturelles, notamment des projections de films en plein air, ajoutant une touche de divertissement à son charme naturel.

Kings Park se distingue comme l’un des plus beaux parcs du monde et comme une destination incontournable en Australie.

5. Le jardin d’Europe : Keukenhof

Classé parmi les plus beaux jardins au monde, Keukenhof, souvent appelé le jardin d’Europe, est renommé pour son exposition annuelle de tulipes. Chaque année, des millions de bulbes éclatent en un festival de couleurs changeant, offrant aux visiteurs une expérience visuelle unique. Niché dans la région sud de la Hollande, ce parc présente plus de 7 millions de bulbes en fleurs, comprenant environ 800 variétés de tulipes. Avec son paysage constamment renouvelé et sa diversité florale éblouissante, Keukenhof enchante les visiteurs du monde entier.

VOIR AUSSI : Les plus beaux châteaux de la Loire à visiter

6. Les jardins de Versailles

Parmi les nombreux jardins magnifiques de France, les Jardins de Versailles se distinguent par leur élégance incomparable. Conçus par André Le Nôtre pour Louis XIV, ces jardins majestueux s’étendent sur plus de 800 hectares, témoignant de la grandeur et de la sophistication de la royauté française. Ornés de fontaines dansantes, de sculptures exquises et de parterres de fleurs soigneusement arrangés, ces jardins offrent une expérience visuelle et historique inégalée. Ainsi, se balader dans ces jardins, c’est comme remonter le temps et découvrir la richesse de la France royale.

7. Les jardins suspendus de Babylone

Parmi les sept merveilles du monde antique se trouvent les Jardins Suspendus de Babylone. C’est une création légendaire qui continue de fasciner les visiteurs venant du monde entier. Ces jardins légendaires évoquent des oasis de verdure au cœur du désert. Leur création témoigne de l’ingéniosité humaine, utilisant des systèmes d’irrigation sophistiqués pour cultiver une diversité de plantes et d’arbres. En se promenant à travers ces jardins, on peut imaginer un lieu enchanteur où la beauté naturelle se marie à l’ingénierie humaine.

8. Les jardins de l’Alhambra

Les Jardins de l’Alhambra, considérés parmi les plus beaux au monde, ajoutent une touche de raffinement à la forteresse. D’origine hispano-arabe, ces jardins offrent calme et beauté avec leurs canaux, fontaines et jets d’eau. Ils sont un exemple remarquable de l’art des jardins islamiques, où les jeux d’eau et les jeux de lumière créent une atmosphère magique. Ces jardins soulignent également l’importance de l’eau dans la culture islamique. Et offre ainsi aux visiteurs une expérience unique imprégnée d’histoire et de tranquillité.

VOIR AUSSI : Château d’Europe : Les 5 joyaux architecturaux les plus beaux d’Europe

9. Le jardin botanique Nong Nooch

Le Jardin botanique Nong Nooch en Thaïlande est un véritable joyau. Il est célèbre pour ses jardins tropicaux luxuriants abritant une multitude d’orchidées, de fougères et de fleurs exotiques. Avec sa réputation internationale, c’est le plus grand jardin botanique d’Asie du Sud-Est, attirant des visiteurs du monde entier. En plus de sa collection botanique impressionnante, le parc propose également des spectacles culturels traditionnels thaïlandais, des expositions d’art et des activités de loisirs. Il offre ainsi une expérience complète pour les amateurs de nature et de culture.

10. Bellagio Conservatory & Botanical Garden

Dans ce dernier Top 10, Las Vegas est une surprise. Le Bellagio Conservatory & Botanical Garden offre une expérience inattendue dans la ville du jeu. Ce jardin intérieur de 14 000 mètres carrés n’est pas un simple jardin, mais plutôt une exposition florale permanente. Chaque saison, une équipe composée de 120 horticulteurs, ingénieurs et designers crée une composition impressionnante de plus de 10 000 fleurs. Offrant ainsi aux visiteurs une expérience florale spectaculaire tout au long de l’année.