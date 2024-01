Visiter Luxembourg en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Luxembourg Ville, nichée au sein du Grand-Duché, se démarque par sa taille modeste et sa singularité. Avec une population d’environ 120 000 habitants, elle offre une expérience urbaine unique tout en préservant une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce qui frappe le plus à Luxembourg, c’est sa structure à plusieurs niveaux. La ville est divisée en deux zones principales : la ville haute et la ville basse. La géographie unique se distingue par la présence pratique de plusieurs ascenseurs et ponts, facilitant ainsi les déplacements entre ces deux zones. Pour une escapade de deux ou trois jours, Luxembourg se révèle être une destination parfaite, alliant découverte et histoire dans un cadre européen pittoresque.

Jour 1 : Découverte de la vieille ville

La vieille ville aussi connu sour le nom de Ville Haute de Luxembourg est un écrin de trésors historiques et culturels. Pour une journée riche en découvertes, voici un itinéraire qui englobe les sites les plus emblématiques.

Palais Grand-Ducal

Commencez votre journée par la découverte du Palais Grand-Ducal. Érigé au XVIe siècle, ce bâtiment remarquable arbore un style Renaissance flamand. C’est ici que réside et travaille le Grand-Duc de Luxembourg, chef de l’État, depuis 1890. Le Palais sert non seulement de résidence, mais également de bureau pour le Grand-Duc, témoignant de son rôle central dans les affaires d’État. Comme le palais royal en Angleterre, il est constamment sous la surveillance du service de garde du château.

La place Guillaume II

Après avoir admiré le Palais Grand-Ducal, une courte promenade vous mènera à la Place Guillaume II. Cette place devient le lieu de retrouvailles apprécié des résidents et des visiteurs, créant une atmosphère détendue et conviviale. L’Hôtel de Ville, qui s’y trouve, est un autre exemple de l’architecture remarquable de la ville.

La Cathédrale Notre-Dame

Après avoir exploré le Palais Grand-Ducal, dirigez-vous vers la Cathédrale Notre-Dame. C’est un trésor d’architecture en plein cœur de Luxembourg. Cet édifice, initialement une église construite par les Jésuites dès 1613, se distingue par son style gothique tardif. Ce n’est qu’en 1870 qu’elle acquiert son statut de cathédrale et devient le siège de l’archevêché.

Le chemin de la Corniche

Terminez votre matinée en vous rendant sur le Chemin de la Corniche pour apprécier la beauté de la capitale luxembourgeoise. Surnommé « le plus beau balcon d’Europe« , ce chemin offre une promenade unique le long des anciens remparts. La vue panoramique sur la vieille ville et la vallée en contrebas offre un spectacle à ne pas manquer.

Le Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA)

Si vous appréciez les musées, vous pouvez profiter d’une halte au Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) de Luxembourg. Ce musée, riche en collections, offre un voyage à travers le temps, mettant en lumière les différentes périodes de l’histoire du Luxembourg.

L’ancien marché-aux-poissons

Juste après votre visite au Musée National d’Histoire et d’Art, profitez pour explorer l’ancien Marché-aux-Poissons, situé juste devant le musée. Ce lieu historique, autrefois le cœur des activités commerciales de la ville, se tenait à l’intersection de deux anciennes voies romaines. C’est ici que les premiers marchés de Luxembourg-ville se sont établis, tout près du château fort comtal.

Gëlle Fra

Gëlle Fra, ou le « Monument du Souvenir« , se situe sur la Place de la Constitution. Ce monument avec sa statue dorée rend hommage aux soldats luxembourgeois des deux guerres mondiales. C’est un lieu emblématique pour se souvenir et admirer la vue sur la ville.

La place d’Armes

Terminez votre journée de découverte à Luxembourg par une soirée agréable à la Place d’Armes. La réputation de cette place, bien plus intime que celle de la Place Guillaume II, repose sur son ambiance chaleureuse et accueillante. Autour de la place, les rues piétonnes regorgent de charmantes boutiques, de passages couverts, de délicieux restaurants et de cafés conviviaux.

L’ascenseur de Pfaffenthal

Pour ajouter une touche originale à la fin de votre première journée, dirigez-vous vers l’ascenseur de Pfaffenthal. Ce trajet exceptionnel dans une cabine en verre vous élève à 71 mètres, offrant des vues saisissantes sur la ville. L’accès à l’ascenseur est gratuit pour les piétons et les cyclistes, fonctionnant tous les jours de 5h45 à 1h00 du matin.

Jour 2 : Découverte de la Ville Basse

Le deuxième jour à Luxembourg est consacré à la découverte de la fascinante Ville Basse.

Le Pont Adolphe

Commencez par ce pont emblématique, offrant une vue spectaculaire sur la vallée. Le Pont Adolphe relie le centre historique au quartier de la Gare. Ce pont impressionnant, qui s’étend sur 153 mètres au-dessus de la vallée de la Pétrusse, est un témoin de l’histoire de la ville depuis plus d’un siècle.

La Tour du Musée de la Banque

La Tour du Musée de la Banque attire l’attention dès votre arrivée pour cette deuxième journée. Située de l’autre côté de la rive du Pont Adolphe, son architecture unique rappelle celle d’une tour de conte de fées. Cette magnifique structure, bien que récente, affiche un design qui semble être tout droit sorti d’une époque lointaine.

Les Casemates du Bock

Poursuivez votre découverte de la Ville Basse en visitant les célèbres Casemates du Bock. Ces structures, semblables à des bunkers, furent érigées au 17ème siècle comme moyen de défense pour la ville. Aujourd’hui accessibles aux visiteurs, elles offrent une expérience unique de découverte sous les roches de Luxembourg. Ne manquez pas de traverser le Pont du Schlassbréck, qui relie le Rocher du Bock au centre-ville, pour une expérience complète de cette partie emblématique de Luxembourg.

L’Abbaye de Neumünster

L’Abbaye de Neumünster, située dans le charmant quartier du Grund de la Ville Basse de Luxembourg, est un incontournable pour son histoire riche et son architecture saisissante. Fondée en 1606, elle a servi d’abbaye bénédictine, de prison, et est aujourd’hui un centre culturel dynamique. De plus, les bâtiments préservés et les jardins tranquilles de l’abbaye offrent un aperçu exceptionnel de l’architecture monastique.

La chapelle Saint-Quinrin

Après la visite de l’Abbaye de Neumünster, dirigez-vous vers la Chapelle Saint-Quirin, un lieu empreint de mystère et d’histoire. Nichée dans la vallée de la Pétrusse, cette chapelle est dédiée à Quirin de Neuss. Elle se distingue par sa localisation près d’une source rocheuse réputée pour ses vertus miraculeuses, particulièrement pour les maladies des yeux. Taillée directement dans le rocher, la chapelle arbore une façade gothique datant de 1355, tandis que son toit et son clocher ont été ajoutés à la fin du 19ème siècle.

Le Mur de Wenceslas

L’après-midi de votre deuxième journée à Luxembourg est idéal pour explorer les systèmes défensifs historiques de la ville. Dans la vallée, vous trouverez le Mur de Wenceslas, une partie de l’enceinte défensive développée par Vauban. Ce mur avait initialement une longueur de 875 mètres, avec 37 tours et 15 portes, jouant un rôle dans la défense de la Ville Basse ainsi que du Plateau du Rham.

Les Tours Vauban

Après cette expérience, votre prochaine étape vous mènera à la découverte des Tours Vauban. Visibles depuis la Corniche, elles sont des structures massives et bien conservées. Ces tours, qui ont remplacé des constructions médiévales, incluent la Porte d’Eich et la Porte des Bons Malades. Vauban a renforcé ces points stratégiques en 1685, intégrant des forts pour verrouiller la vallée et renforcer les défenses de la ville.

Le Pont du Château

En poursuivant vous ne pourrez pas manquer le Pont du Château, un élément clé de son patrimoine. Il a été construit en 1735 en grès rouge. Remplaçant un ancien pont en bois, il offre plusieurs accès à la Ville Haute, y compris des passages souterrains.

Le Plateau du Rham

Enfin, le Plateau du Rham est un site témoignant d’une civilisation remontant à l’âge de fer. Au XVe siècle, il a été intégré dans le système défensif de la ville-forteresse de Luxembourg. Sous Vauban, au XVIIe siècle, des casernes militaires y ont été aménagées, qui abritent aujourd’hui des institutions sociales.

Le quartier de Clausen

Pour une soirée mémorable dans la ville basse du Luxembourg, le quartier de Clausen est l’endroit idéal. Connu pour son ambiance vivante, Clausen regorge de bars et de clubs où la musique et la bonne humeur règnent. La soirée peut débuter par un dîner dans l’un des nombreux restaurants qui offrent une cuisine variée, suivi d’une tournée des bars locaux pour goûter aux bières et vins luxembourgeois.

Jour 3 : Découverte des joyaux naturels du Luxembourg

Pour cette troisième journée, plongez dans la beauté naturelle et le patrimoine historique du Luxembourg avec ces trois destinations exceptionnelles.

Le quartier de Kirchberg

Avant de partir explorer les environs, profitez-en pour retourner au nord-est de la Ville Haute de Luxembourg-Ville afin de visiter le quartier de Kirchberg. Il abrite des institutions européennes telles que la Cour de Justice de l’Union européenne, ainsi que de nombreuses entreprises internationales. Mais Kirchberg ne se limite pas à cela. Il offre également des expériences culturelles avec des sites tels que le musée d’art contemporain Mudam et la Philharmonie Luxembourg.

Une visite à Kirchberg permet de découvrir une facette contemporaine de la ville luxembourgeoise.

La Petite Suisse

Cette région, surnommée pour sa ressemblance avec le paysage suisse, est célèbre pour ses vallées verdoyantes, ses formations rocheuses impressionnantes, et ses sentiers de randonnée pittoresques. La région est idéale pour les amateurs de nature et de randonnées, offrant des panoramas époustouflants et une faune et flore diversifiées. Les formations rocheuses de l’Echternach, en particulier, sont un spectacle à ne pas manquer.

Découverte de Vianden

Vianden, avec ses ruelles médiévales et son célèbre château, est un plongeon dans l’histoire. Le Château de Vianden, l’une des plus grandes forteresses d’Europe de l’époque gothique, surplombe la ville et offre une vue imprenable sur les environs. La ville elle-même regorge de charmantes boutiques et cafés, parfait pour une promenade relaxante après la visite du château.

La rivière Alzette

Parcourez les abords de l’Alzette, une rivière paisible qui serpente à travers le Luxembourg. En longeant l’Alzette, vous traverserez des villages pittoresques et des paysages luxuriants, notamment autour de Hesperange et Mersch. Cette promenade est une occasion parfaire pour apprécier la sérénité de la nature et observer la faune locale. En suivant son cours, vous découvrirez comment la rivière a façonné la topographie et l’histoire.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Luxembourg

Pour profiter au maximum de votre séjour à Luxembourg-Ville, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à planifier votre voyage.

Où dormir / se loger à Luxembourg

Lors de votre séjour à Luxembourg-Ville, vous aurez un large choix d’options d’hébergement. Si vous préférez être au cœur de l’action, l’hypercentre de la ville et la vieille ville (Ville Haute) sont des choix populaires. Ces quartiers offrent un accès facile aux sites touristiques, aux restaurants et aux boutiques. Pour une expérience plus moderne, le quartier de Kirchberg est connu pour ses hôtels contemporains. Si vous recherchez la tranquillité, le quartier de Grund (connu sous le nom de « Ville Basse”), situé au bord de la rivière Alzette, offre une atmosphère paisible.

Se déplacer à Luxembourg

Luxembourg dispose d’un excellent réseau de transport en commun, notamment des bus et des trains, ce qui facilite les déplacements dans la ville et ses environs. Vous pouvez envisager d’acheter une carte de transport pour simplifier vos déplacements. De plus, ne manquez pas l’occasion de prendre l’ascenseur de Pfaffenthal, qui offre une vue imprenable sur la ville depuis les hauteurs. Pour les explorations à pied, l’hypercentre est parfaitement adapté, vous permettant de découvrir de nombreux sites à votre rythme.

Où manger à Luxembourg ?

La scène gastronomique de Luxembourg est diversifiée et offre une variété de cuisines internationales. Dans la vieille ville, vous trouverez de charmants restaurants servant une cuisine luxembourgeoise authentique. Clausen est réputé pour sa vie nocturne animée, avec de nombreux bars et clubs où vous pourrez savourer des boissons locales et internationales. Explorez les restaurants le long de la rivière Alzette à Grund pour une expérience culinaire unique. Vous y trouverez une ambiance charmante qui ajoute une touche spéciale à votre repas. N’oubliez pas de goûter aux spécialités locales telles que le jambon d’Ardennes et les plats à base de fromage.

Une destination à découvrir

Le Luxembourg, souvent méconnu par rapport à ses voisins européens, est une destination qui vaut indéniablement la peine d’être découverte. Malgré l’absence de la gastronomie française renommée ou des plages ensoleillées de l’Espagne, ce petit pays a ses atouts. Un séjour de trois jours au Luxembourg offre l’opportunité de se ressourcer et d’explorer de nouveaux horizons, sans les longues files d’attente et l’affluence touristique des grandes destinations européennes. Ce calme et cette authenticité font du Luxembourg une destination idéale pour une expérience européenne intime et mémorable.

Bonus Vidéo : Reportage sur le Luxembourg avec les secrets du pays le plus riche du monde