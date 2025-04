Méditerranée ou Europe du Nord : quelle croisière choisir ?

Vous avez sans doute déjà rêvé de voguer vers des destinations fascinantes, des lieux inattendus ou d’une beauté à couper le souffle. En la matière, deux types de destinations sortent du lot : Les croisières sur la méditerranée et en Europe du Nord. Entre les deux, votre cœur balance ? On vous explique sans plus tarder les clés de leur succès et ce que chacune peut vous faire découvrir pour vos prochaines vacances.

Les croisières sur la Méditerranée, au gré de différentes cultures qui s’entremêlent

La Méditerranée est un monde en soi, foisonnant de cultures différentes, de paysages et d’histoires millénaires. Embarquer pour une croisière sur la méditerranée, c’est ouvrir la porte sur une multitude d’expériences singulières. De l’effervescence de Barcelone à la douceur de vivre italienne à Naples, en passant par les îles Santorin ou Ibiza, chaque escale proposée par msc croisières fait voyager vos sens.

La croisière sur la méditerranée vous porte vers les ports historiques de Gênes, Venise ou Dubrovnik. Ils sont tous imprégnés d’une histoire fascinante où le destin de chaque destination se croise sans cesse. À bord, vous profitez du confort du bateau, mais à chaque descente à terre, c’est un concentré de cultures qui vous attend. La musique grecque, les spécialités marocaines, l’art byzantin à Istanbul, ou l’ambiance andalouse à Malaga vous emporte à chaque escale. Les amateurs d’Histoire ne sont pas en reste : Rome et sa Fontaine de Trevi, Olympie et ses vestiges antiques, ou encore Jérusalem et sa dimension spirituelle incomparable.

Les croisières en Méditerranée orientale révèlent des trésors insoupçonnés. Entre la Crète, Corfou et Mykonos, découvrez des plages secrètes, des criques sauvages et des villages perchés. Si vous aspirez à explorer des horizons plus larges, certaines croisières prolongent l’évasion jusqu’au Portugal ou aux Canaries. La douceur de vivre chargée d’histoire forgent le succès des croisières méditerranéennes.

Une croisière en Europe du Nord au cœur de paysages féériques

L’Europe du Nord n’est pas non plus avare en paysages idylliques d’un autre genre. Une croisière dans cette région, c’est l’assurance d’un spectacle permanent. Les fjords norvégiens, avec leurs cascades vertigineuses et leurs montagnes plongeant dans la mer, offrent une expérience presque irréelle. Les petits villages de pêcheurs, les glaciers et les reliefs spectaculaires se succèdent sans jamais se ressembler.

Même si quand on parle d’Europe du Nord, on pense rapidement à la Norvège, on n’oublie pas aussi de s’arrêter en Islande avec ses terres volcaniques, au Groenland encore sauvage, ou dans les capitales nordiques que sont Copenhague, Stockholm et Helsinki. Là-bas, design contemporain et traditions ancestrales cohabitent en harmonie. Ces escales sont aussi des opportunités de découvrir des coins moins connus comme la petite ville d’Åndalsnes nichée dans les montagnes norvégiennes, le port de pêche allemand de Warnemünde ou encore l’Île de Gotland classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les croisières dans la mer Baltique, elles, vous plongent dans l’histoire médiévale de Tallinn, dans la douceur scandinave de Göteborg ou dans les trésors artistiques d’Amsterdam. Vous pouvez aussi profiter d’une croisière hivernale pour visiter les nombreux marchés de Noël féériques d’Hambourg ou de Bruges.

L’Europe du Nord ne se raconte pas, elle se vit. Et en croisière, c’est un privilège que de la découvrir au fil de l’eau.