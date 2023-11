Découvrez les 10 terrains de golf exceptionnels à explorer dans le monde

Si le golf est votre passion et que le voyage vous appelle, plongez dans notre sélection exclusive de 10 parcours de golf exceptionnels parmi les 40 000 disponibles dans le monde. Des vastes terrains aux panoramas à couper le souffle, cette sélection vous offre l’opportunité idéale de fusionner votre amour pour le golf avec vos escapades touristiques. Maximisez le plaisir de vos vacances en plein air en découvrant ces véritables joyaux golfiques.

1. Le Golf de l’Océan Club aux Bahamas

Découvrez le golf légendaire aux Bahamas à l’Ocean Club, un joyau côtier prisé. Ce parcours offre aux amateurs une expérience unique. Il mêle les défis du jeu à la beauté de l’océan, entouré de palmiers, d’eaux turquoise et de pelouses impeccables.

Le parcours de golf de l’Ocean Club, faisant partie de l’Atlantis Resort sur l’île de Paradise, est une création de Tom Weiskopf. Inauguré en janvier 2001, ce parcours de 18 trous, par 72, offre des vues imprenables sur l’archipel des bahamas. Le positionnant parmi les destinations les plus stimulantes pour les amateurs de golf.

2. Le Golf d’Abu Dhabi

Explorez la fascinante Abu Dhabi, la troisième ville des Émirats Arabes Unis et la capitale de l’émirat d’Abu Dhabi. Témoin d’une croissance spectaculaire grâce aux revenus pétroliers, la ville se tourne aujourd’hui vers la culture et le tourisme. Classé parmi les golfs les plus somptueux au monde, cet endroit exceptionnel vous accueille avec un Club House extraordinaire et même une piscine privée pour les golfeurs. Une particularité unique réside dans la possibilité de jouer de nuit. Notamment grâce à des éclairages puissants qui illuminent tout le domaine. Une véritable oasis, surtout lorsque les températures grimpent jusqu’à près de 50° en pleine saison.

3. Le Bali National Golf Club

Découvrez dans l’envoûtante Bali, une destination de plus en plus convoitée. Et combinez ce voyage de rêve avec votre passion pour le golf. Le Bali National Golf Club est niché près de Kuta dans le sud de Bali. Il offre bien plus qu’un parcours exceptionnel et des greens parfaits. Il vous immerge dans un cadre authentiquement indonésien. Avec 18 trous, un PAR de 72, une distance de 6284 mètres et une construction remontant à 1991, cet endroit promet une expérience de golf exceptionnelle.

Ce terrain de golf offre des vues à couper le souffle sur le majestueux Gunung Agung et l’océan Indien.

4. Le Real Club Valderrama à Cadix en Espagne

Le Real Club Valderrama à Cadix, en Andalousie, Espagne, se distingue en tant que meilleur club de golf du pays et destination de voyage incontournable. Dès le trou N°2, un imposant chêne-liège sur le fairway défie les golfeurs, ajoutant à la complexité du parcours. En 1997, il a accueilli la Ryder Cup, marquant l’histoire en tant que premier site hors des terres traditionnelles de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Au-delà du golf, Valderrama séduit les voyageurs par son ambiance captivante. Mais également par son cadre pittoresque garantissant une expérience mémorable à chaque visite.

5. Le Torrey Pines en Californie

Découvrez l’incroyable parcours de Torrey Pines à La Jolla, en Californie, États-Unis. C’est une destination incontournable qui marie à la perfection le golf et le voyage. Niché le long de l’océan Pacifique, ce parcours sublime captivera votre imagination avec ses falaises majestueuses. Les fairways spacieux, typiquement américains, offrent une expérience de jeu unique, défiant le vent océanique. Le trou N°12, un par 4 de 458 mètres, rappelle que Torrey Pines a été le théâtre de l’US Open 2008, remporté par Tiger Woods après un palpitant playoff de 18 trous contre Rocco Mediate.

6. L’Évian Resort Golf Club en France

Le golf à l’Évian Resort Golf Club, situé à Évian, en France est une destination qui combine harmonieusement le golf et le tourisme. Étroitement bordé par le Lac Léman, ce parcours vous offre une perspective exceptionnelle à 500 mètres d’altitude. Ainsi il offre une vue imprenable sur Lausanne. Depuis son inauguration en 1904, le parcours a subi des transformations majeures, accueillant désormais le prestigieux tournoi Majeur du circuit professionnel féminin : The Evian Championship. Ses trous exigeants mettent à l’épreuve votre dextérité, surtout sur des greens réputés pour leur rapidité.

7. L’Anahita Golf à l’île Maurice

L’île Maurice ne se contente pas d’offrir une immersion dans la beauté tropicale avec ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et sa culture chaleureuse. Elle constitue également un terrain de golf technique et spectaculaire, ajoutant une dimension sportive inoubliable à cette expérience paradisiaque. Conçu par Ernie Els lui-même, le parcours s’intègre magnifiquement dans le paradis tropical mauricien. Jouer sous les cocotiers offre un plaisir indescriptible, une expérience à vivre pour en saisir toute la beauté. Les fairways larges, conformes aux normes USGA, n’enlèvent rien à la technicité de ce parcours inscrit au calendrier du Tour Européen depuis quelques années.

8. Le Golf Club de Crans-Sur-Sierre en Suisse

À 1 500 mètres d’altitude, le Golf Club de Crans-Sur-Sierre en Suisse offre une vue impressionnante, associant de manière remarquable la beauté panoramique des Alpes suisses au plaisir du golf. Entouré par les sommets majestueux, le spectacle est à couper le souffle, offrant une véritable bouffée d’oxygène. Séjourner dans cet endroit unique pour une expérience de golf est une façon incomparable de recharger ses batteries. Le parcours de 18 trous, conçu par le célèbre Severiano Ballesteros, se classe sans conteste parmi les plus beaux golfs de la planète.

9. Le Old Course en Ecosse

Le Old Course, parmi les plus anciens et mythiques parcours de golf au monde, demeure une référence incontournable. Le Royal and Ancient (R&A), club membre influent, façonne les règles du golf mondial avec l’USGA. Ce golf unique se distingue par d’immenses greens doubles, une innovation où 14 trous se partagent 7 greens, instaurant le standard mondial des 18 trous. Cette destination incontournable offre bien plus que le golf. À St Andrews, plongez dans l’histoire en visitant le château et la cathédrale.

Le Old Course est l’icône d’une expérience écossaise complète.

10. L’Oslo Golfklubb en Norvège

L’Oslo Golfklubb en Norvège, perché au nord de la capitale et bordant un sublime lac, est bien plus qu’un simple golf. En tant que plus ancien parcours du pays, il se révèle être une destination incontournable, attirant des golfeurs du monde entier avec son parcours accessible à tous. Niché dans un cadre arboré et vallonné, ce petit coin de paradis offre des paysages dignes de cartes postales. Pour profiter pleinement de cette expérience, explorez les trésors de la Norvège à proximité. Visitez les attractions culturelles d’Oslo, découvrez les rives du lac avoisinant, ou partez à l’aventure dans les paysages pittoresques environnants.

En résumé chaque parcours offre un cadre unique et une expérience de jeu extraordinaire. Mais ce n’est pas tout. Ces lieux sont également des opportunités de voyage passionnantes. C’est bien plus qu’une partie de golf, c’est une aventure complète qui marie la passion sportive à la découverte de nouveaux endroits.

Bonus Vidéo : Les 5 terrains de Golf les plus chers du monde