Visiter Londres en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

En quête d’une immersion rapide mais captivante? Londres, une métropole vibrante qui brille parmi les plus impressionnantes au monde, vous ouvre ses portes. Alors que la découverte complète de cette ville culturellement riche nécessiterait bien plus qu’un week-end, plongez dans l’essence de Londres en seulement trois jours. Son ambiance typiquement britannique se mêle harmonieusement à une ouverture d’esprit cosmopolite. Vivez un week-end mémorable, explorez ses monuments emblématiques, déambulez dans ses quartiers branchés, et découvrez la diversité qui fait tout son charme. Préparez-vous pour une expérience aussi rapide que captivante!

Jour 1 – Découverte des Classiques

Dès votre arrivée, la ville vous captive avec ses monuments historiques et son riche patrimoine royal. Pour votre première journée, plongez au cœur palpitant de la métropole, explorant ses sites les plus emblématiques.

Big Ben et le Parlement

Commencez votre journée par la célèbre tour de l’horloge du Palais de Westminster, Big Ben. C’est un symbole incontournable de Londres. Situés le long de la rive nord de la Tamise, ils offrent une vue imprenable sur le fleuve et sont des témoins privilégiés de l’histoire politique britannique. Visitez l’intérieur du Parlement pour mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie britannique.

L’Abbaye de Westminster

À proximité, l’Abbaye de Westminster capte l’attention avec sa façade gothique remarquable. Cet emplacement historique est réputé pour accueillir les sépultures de figures éminentes comme Isaac Newton et Charles Darwin. Cet édifice est un incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture.

Saint James’s Park

On poursuit notre exploration avec Saint James’s Park, une étape incontournable pour les visiteurs de Londres. Ce parc séduit par son étendue d’eau sereine, la vue sur des édifices historiques, des jardins richement fleuris et une faune variée. Son emplacement stratégique près des principales attractions londoniennes en fait un choix privilégié pour découvrir la nature et l’histoire au cœur de la ville.

Trafalgar Square

Trafalgar Square est située juste au-dessus de Saint James’s Park. Cette place est célèbre pour ses fontaines majestueuses, ses statues imposantes et sa proximité avec des bâtiments iconiques comme la National Gallery et l’église Saint Martin-in-the-Fields. Elle est un lieu privilégié pour des rassemblements, des célébrations et des événements publics, brillant particulièrement lors des fêtes de fin d’année.

Le National Gallery

Enfin, visiter le National Gallery qui s’impose comme une étape essentielle pour les amateurs d’art. Ce musée renferme une collection impressionnante d’œuvres d’art européennes. De la Renaissance à l’Impressionnisme, chaque visiteur trouve ici de quoi nourrir sa passion pour l’art et l’histoire.

Saint Martin-in-the-Fields

En poursuivant votre itinéraire, Saint Martin-in-the-Fields se distingue par son architecture élégante et son rôle actif au sein de la communauté. L’église accueille régulièrement des concerts de musique classique et des événements communautaires.

Elle offre ainsi un espace culturel et de rencontre au cœur de Londres.

La Garde Royale au Palais de Buckingham

Pour une première journée inoubliable à Londres, planifiez votre visite au Palais de Buckingham vers 10h30 pour peut-être assister à la fascinante relève de la Garde Royale. Cette expérience dure environ 45 minutes, a lieu tous les jours en juin et juillet, et tous les deux jours le reste de l’année. Ce symbole de la monarchie britannique abritait la résidence officielle de la reine d’Angleterre. Vous pouvez également explorer l’intérieur du palais, notamment les écuries royales, où vous découvrirez des carrosses somptueux, des uniformes et des chevaux utilisés lors des cérémonies.

Le Green Park

Green Park se révèle être l’endroit parfait pour une échappée en famille. Ce magnifique parc offre une évasion verdoyante au cœur de la ville animée de Londres. Vous pourrez vous promener le long des chemins sinueux, profiter de la verdure luxuriante et peut-être même vous asseoir près du lac pour une pause tranquille.

Cathédrale Saint-Paul

C’est la deuxième plus grande cathédrale du monde. Ce chef-d’œuvre allie harmonieusement le style classique et baroque, et rivalise en grandeur avec la Basilique Saint-Pierre de Rome. La cathédrale a connu plusieurs transformations, de sa construction en bois à sa reconstruction après l’incendie de 1666, pour devenir l’imposant édifice que l’on connaît aujourd’hui.

London Eye

Avant de terminer votre journée par une soirée mémorable, ne manquez pas le London Eye, la plus grande roue d’Europe, à seulement 15 minutes à pied de Trafalgar Square. Offrant une vue panoramique à plus de 130 mètres d’altitude, cette attraction emblématique vous permettra de contempler Londres sous tous ses angles. Chaque capsule accueille jusqu’à 25 personnes, et un tour complet de 30 minutes vous garantit une expérience mémorable pour toute la famille.

Leicester Square

Terminez votre journée à Leicester Square, le lieu idéal pour une soirée animée et culturelle. Ce square est le centre du divertissement londonien, connu pour ses 17 statues de bronze représentant des stars du cinéma. Entourée de cinémas et de théâtres prestigieux, Leicester Square offre une expérience inoubliable aux amateurs de culture et de vie nocturne.

Jour 2 : Entre Shopping et Quartiers Vivants

Cette deuxième journée vous fait découvrir le Londres moderne et vibrant. De la mode à la culture urbaine, explorez les quartiers les plus branchés et cosmopolites de la capitale.

Covent Garden

Commencez votre deuxième journée à Londres par la découverte de Covent Garden, un quartier vibrant du West End. Historiquement un marché aux fleurs puis un marché de fruits et légumes sous une magnifique verrière, Covent Garden a été rénové en 1974 pour devenir un centre commercial dynamique. Aujourd’hui, l’endroit est un véritable carrefour de cafés et restaurants gourmands, ainsi que de boutiques pour une expérience de shopping variée. Sur la place, les spectacles de rue captivent les visiteurs.

Notting Hill

Si vous avez le temps et l’occasion, ne manquez pas de visiter le légendaire quartier de Notting Hill. C’est une étape incontournable à Londres, avec ses rues pittoresques et colorées, notamment Lancaster Road. Portobello Road est le cœur de la vie du quartier, où collectionneurs et amateurs d’objets et de textiles d’occasion trouveront leur bonheur parmi les brocanteurs, friperies et petits bars typiques.

Camden Town

Camden Town, lors de votre deuxième journée à Londres, est une étape incontournable. Ce quartier vibrant est reconnu pour ses marchés aux puces, son ambiance musicale alternative et ses options de restauration variées. Camden Town est également célèbre pour son marché et son atmosphère underground, punk et gothique. Au fil des années, ce quartier alternatif est devenu une destination touristique majeure, caractérisée par ses nombreux marchés (dont le célèbre Camden Market), ses bars et restaurants atypiques, ses boutiques de style gothique, ainsi que par les façades originales de ses bâtiments.

Regent Street et Oxford Street

Regent Street et Oxford Street, deux des plus grandes artères commerciales de Londres, offrent une expérience de shopping inégalée. Ces rues sont le paradis des amateurs de shopping avec une multitude de magasins pour tous les goûts et budgets. En plus du shopping, ces lieux sont animés par des spectacles de rue incroyables, ajoutant une touche de magie à l’atmosphère. De plus, pour les amateurs de théâtre, assister à une comédie musicale dans l’un des théâtres du quartier est une expérience à ne pas manquer.

Le musée d’histoire naturelle

Situé à South Kensington, le Musée d’Histoire Naturelle de Londres est une étape incontournable pour les passionnés de sciences naturelles. Accessible via la station South Kensington, ce musée fascine avec ses collections variées en botanique, zoologie et archéologie, présentant des spécimens impressionnants du monde entier. De plus, il propose des expositions interactives et des activités éducatives adaptées à tous les âges, faisant de votre visite une expérience captivante pour toute la famille.

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus, célèbre pour ses écrans publicitaires imposants et son ambiance vibrante, est une escale incontournable lors d’une soirée à Londres. La place s’anime particulièrement le soir, lorsque ses néons colorés s’illuminent. Elle offre un large éventail de divertissements avec ses boutiques, restaurants, cinémas et théâtres. Ne manquez pas la fontaine d’Eros, un emblème de la ville, en plein cœur de cette place historique

Soho

Pour conclure cette journée intense, une escapade nocturne à Soho s’impose. Ce quartier londonien, chargé d’histoire, promet des découvertes surprenantes. Autrefois connu pour ses sex-shops, la prostitution et les maisons closes, Soho s’est complètement transformé. Aujourd’hui, ce quartier a fait peau neuve, se débarrassant de toute activité illégale pour laisser place à un environnement plus accueillant et sûr. Ses belles rues offrent désormais une expérience nocturne diversifiée, combinant culture, gastronomie et divertissement.

Jour 3 : Exploration Insolite

Pour une immersion complète dans l’essence de Londres, une troisième journée s’impose.

La Tour de Londres

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Tour de Londres est une attraction incontournable. Construite en 1066, elle a servi de prison, de lieu d’exécution, d’arsenal et de résidence royale. Explorez la collection inestimable des joyaux de la couronne, ainsi que des édifices historiques comme la Tour Blanche, la chambre des tortures et la Chapelle Royale.

Le City Hall

Situé entre le Pont de Londres et le Tower Bridge, le City Hall de Londres est une mairie extravagante qui ne manquera pas de captiver votre attention. Ce bâtiment de 10 étages, s’élevant à 45 mètres de hauteur, arbore une architecture en verre très originale au design futuriste. Conçu par l’architecte Norman Foster, le City Hall met en avant des systèmes d’économie d’énergie innovants.

Tower Bridge

Le Tower Bridge est un majestueux pont-levis de style victorien flanqué de deux tours gothiques. Admirez-le depuis les rives de la Tamise, une vue particulièrement magique la nuit, et si possible, explorez son intérieur. Vous pourrez visiter l’ancienne salle des machines à vapeur dans l’une des tours et découvrir le fonctionnement ingénieux de ce pont du 19ème siècle. Pour les audacieux sans vertige, une passerelle tout en verre sur le pont supérieur offre une vue imprenable sur Londres et la Tamise, ainsi qu’une exposition instructive sur la construction du pont et les monuments de la ville.

Le Parc Harry Potter

Pour les amateurs d’Harry Potter, réservez votre après-midi pour une visite au Parc Harry Potter, une expérience inoubliable. Que vous soyez avec des enfants ou des adultes, cette activité est incontournable. Vous pourrez consacrer une journée entière à explorer le parc Harry Potter, où vous découvrirez les véritables décors des films et des animations captivantes pour les petits et les grands. Même si vous n’êtes pas un fan inconditionnel d’Harry Potter, la visite du parc vous émerveillera.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Londres

À Londres, comme dans toute grande ville, une préparation minutieuse s’impose pour un séjour sans surprises. Pensez à réserver votre hébergement et à planifier vos activités à l’avance pour une escapade réussie.

Où dormir à Londres ?

Lors de votre séjour à Londres, vous aurez un vaste choix d’options d’hébergement. Les quartiers de Mayfair et Kensington abritent des hôtels de luxe prestigieux pour les voyageurs en quête d’élégance. Si vous préférez un hébergement abordable, les auberges de jeunesse de King’s Cross et Camden sont d’excellentes options. Assurez-vous de réserver à l’avance pour garantir la disponibilité, en particulier pendant les périodes touristiques. De plus, considérez des quartiers comme Shoreditch pour une ambiance branchée avec du street art et des stands de street food, Notting Hill et Holland Park pour leur charme bourgeois et leur atmosphère paisible, ou encore Soho pour profiter de la vie nocturne animée de la ville.

Où sortir à Londres ?

La vie nocturne à Londres est diversifiée et passionnante, avec de nombreux quartiers branchés à explorer. Voici quelques-uns des quartiers les plus populaires pour sortir le soir :

Soho : Soho est célèbre pour sa vie nocturne vibrante, avec une multitude de bars, de clubs et de théâtres. C'est l'endroit idéal pour passer une soirée animée à Londres.

Soho est célèbre pour sa vie nocturne vibrante, avec une multitude de bars, de clubs et de théâtres. C’est l’endroit idéal pour passer une soirée animée à Londres. Shoreditch : Shoreditch attire les artistes et les hipsters avec ses bars branchés et son marché de Brick Lane. Vous y trouverez une ambiance décontractée et créative.

Shoreditch : Shoreditch attire les artistes et les hipsters avec ses bars branchés et son marché de Brick Lane. Vous y trouverez une ambiance décontractée et créative.

Camden : Camden est réputé pour son marché éclectique et sa scène musicale indépendante. C'est un quartier idéal pour les amateurs de musique en live et les amateurs d'art alternatif.

South Bank : South Bank offre des bars en bord de rivière avec une vue magnifique sur la Tamise. C'est un endroit parfait pour une soirée romantique ou pour profiter de l'ambiance paisible de la ville.

King's Cross : King's Cross est devenu un quartier tendance avec de nombreux bars et restaurants branchés. C'est un excellent endroit pour découvrir la scène culinaire de Londres.

Brixton : Brixton est animé par sa scène musicale dynamique, avec de nombreux bars et clubs proposant une variété de genres musicaux.

Dalston : Dalston est le repaire des amateurs de musique électronique, avec de nombreux clubs et soirées dédiées à ce genre musical.

Où manger ?

Londres est un véritable paradis culinaire, proposant une multitude de choix pour tous les palais et budgets. Si vous recherchez des saveurs chinoises authentiques, ne manquez pas Chinatown. Pour les amateurs de cuisine indienne épicée, Brick Lane est une destination de choix. Le Borough Market est un incontournable pour les gourmands en quête de produits frais et de plats de rue. Si vous préférez une diversité de cuisines, Soho offre une multitude d’options, tandis que Kensington brille par ses restaurants élégants. Camden Market est également un lieu phare pour les gourmets, proposant une variété de mets et de produits artisanaux. De plus, à Shoreditch, le marché local est une expérience unique où vous pourrez dénicher de la nourriture, des vieux vinyles et des vêtements vintage parmi plus de cent trente traders.

Le transport à Londres

Pour vous déplacer efficacement à Londres, vous avez plusieurs options de transport. Le métro est le moyen de transport le plus utilisé. Cependant, la complexité de son réseau peut nécessiter une application ou une carte pour vous orienter. Les bus à deux étages offrent une option pittoresque pour admirer la ville, tandis que les taxis sont disponibles mais plus coûteux. Vous pouvez également opter pour des cartes de transport comme la Oyster Card (idéale pour un séjour de 3 jours) ou la Travel Card (plus adaptée pour un séjour prolongé) pour économiser sur les trajets en transports en commun.

Bonus Vidéo : Documentaire sur Londres

Dans cette vidéo, découvrez les plus belles facettes de la ville britanniques. Un avant goût de ce que vous allez découvrir lors de votre voyage en famille, en groupe d’amis ou en amoureux !