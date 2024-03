Visiter Tallinn en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Tallinn, la pittoresque capitale de l’Estonie, vous attend pour un week-end qui restera gravé dans votre mémoire. Sa vieille ville médiévale empreinte de charme et sa scène gastronomique émergente promettent des expériences inoubliables à chaque repas. Lors de votre court séjour de 2 à 3 jours, explorez les trésors culturels et architecturaux, plongez dans la vie nocturne animée, et prenez le temps de vous détendre dans les charmants cafés et parcs. À Tallinn, vous aurez l’impression de découvrir la majeure partie de la ville en un temps record. Tout en sachant qu’il en reste encore tant à explorer lors de votre prochaine visite.

Jour 1 : La vieille ville et Toompea

Dès votre arrivée, Tallinn vous séduit instantanément avec ses quartiers chargés d’histoire. Lors de votre premier jour, plongez dans l’atmosphère captivante de la vieille ville.

Vieille ville

Tallinn, la capitale estonienne, abrite une vieille ville qui a obtenu le statut de Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, et ce n’est pas sans raison. Cette cité médiévale dévoile un charme intemporel à travers ses ruelles pittoresques, ses maisons médiévales parfaitement préservées, ses majestueuses cathédrales et ses places animées. Que vous préfériez une exploration en solo ou guidée, la vieille ville de Tallinn est une étape incontournable.

Town Hall Square (Place de l’hôtel de ville)

La place principale de Tallinn, Raekoja plats, bat au rythme de l’histoire entourée de remparts et de 26 tours de guet historiques. La place de l’hôtel de ville abrite des édifices aux façades colorées et aux détails en fer forgé, captivant les photographes. Depuis des siècles, elle reste le cœur vibrant de la vieille ville, accueillant marchés, concerts, festivals, et même l’exposition annuelle d’arbres de Noël depuis 1441 !

Raeapteek

Il y a aussi la pharmacie de la mairie de Tallinn. Elle est l’une des plus anciennes pharmacies en opération continue en Europe, datant d’environ 1415. Arborant une signalétique médiévale sur son charmant bâtiment blanc, elle conserve une tradition exceptionnelle. Aujourd’hui gérée par la ville, la pharmacie propose une gamme variée de produits en plus des médicaments. Bien qu’elle ait subi quelques modifications au fil des siècles, elle préserve encore l’atmosphère d’autrefois.

L’église Saint-Esprit

À gauche de la pharmacie, suivez la petite ruelle charmante pour atteindre l’église Saint-Esprit, un lieu de visite incontournable. Érigée en 1300, cette église abrite la plus ancienne cloche de la ville, datant de 1433, et deux autres du XVIIe siècle. L’église est connue pour son intérieur richement décoré, notamment un autel gothique précieux commandé à Bernt Notke en 1483.

Le charmant passage St Catherine

Le passage Sainte-Catherine est situé au cœur du centre historique de Tallinn. C’est un endroit charmant et peu commun qui vous mènera près des remparts de la ville. Il est bordé d’ateliers artisanaux, créant une atmosphère romantique et médiévale.

Explorez les remparts de la ville

Tallinn est entourée de remparts, mais malheureusement, la plupart ne sont pas accessibles au public, à l’exception d’une petite section. Lors de votre visite à Tallinn, ne manquez pas l’occasion d’explorer cette partie préservée des remparts, offrant une vue panoramique sur la ville, ainsi qu’une autre perspective depuis une tour.

Le château de Toompea

Le château de Toompea, perchée sur une colline, abrite le parlement estonien (Riigikogu) et le célèbre bureau de poste de Toompea. Avec ses bâtiments majestueux et une vue spectaculaire depuis le plateau calcaire de 170 pieds, cet endroit est un véritable joyau. Autrefois une forteresse médiévale, la colline a été transformée au XVIIIe siècle en un château de style baroque qui témoigne de l’histoire riche de Tallinn.

La cathédrale St. Alexander Nevsky

Sur la colline de Toompea, faites un arrêt pour admirer la fabuleuse cathédrale Alexander Nevsky. Elle est construite dans un style néo-russe à coupole et date de 1884 à 1900. Cette cathédrale est un symbole historique important de l’époque où l’Estonie faisait partie de l’Empire russe. Elle est la plus grande et la plus belle cathédrale à coupoles de Tallinn.

Le charmant jardin du roi Danois

Pour passer de la ville basse à la ville haute, empruntez un escalier menant directement au jardin danois. En arrivant sur une petite place, vous aurez une vue sur les remparts et la ville, ainsi que trois statues en bronze représentant trois moines sans visages.

La place de la Liberté

Pour un dîner serein en fin de journée, optez pour la Place de la Liberté. Située au cœur de Tallinn, cette place emblématique offre un large éventail de restaurants. Vous y trouverez une variété de cuisines, allant des spécialités locales aux plats internationaux.

Le quartier de Telliskivi

Pour une soirée animée après le dîner, dirigez-vous vers le quartier de Telliskivi. Ce secteur créatif, proche du centre-ville, est réputé pour ses bars branchés et ses clubs. Vous y vivrez une expérience nocturne dynamique, avec des DJ, de la musique live et une ambiance électrique.

Jour 2 : De Kadriorg à Lennusadam

Embarquez pour une aventure captivante de Kadriorg à Lennusadam, explorant les trésors de Tallinn.

Le parc de Kadriorg

Débutez votre journée à Tallinn par la sérénité du parc Kadriorg. Ce joyau verdoyant, proche du centre-ville, est accessible facilement en tramway. Promenez-vous parmi les chênes et les lilas, découvrant de charmantes maisons transformées en musées.

Le palais de Kadriorg

Le Palais de Kadriorg est un trésor architectural et artistique. Aujourd’hui, ce palais baroque abrite une partie du Musée d’Art estonien. L’intérieur est un éblouissement, avec ses fresques, sculptures et détails raffinés. Les collections y présentent des œuvres estoniennes et européennes, enrichies par des expositions temporaires.

Le centre culturel Kumu

Inauguré en 2006, le Kumu est le remarquable bâtiment principal du Musée d’Art d’Estonie. C’est un lieu incontournable pour tous les amateurs de culture estonienne. Cet établissement high-tech immense remplit le rôle à la fois de galerie nationale. Exposant les classiques de l’art estonien, et de musée d’art contemporain, mettant en avant les dernières tendances artistiques.

L’église de Saint Olaf

L’église Saint-Olaf, érigée au 12ème siècle et nichée à l’extrémité de la rue Pikk, compte parmi les plus magnifiques de Tallinn. Pourtant, elle est aussi la plus malchanceuse, ayant été foudroyée à huit reprises et incendiée à trois reprises. Son clocher, qui s’élève à 124 mètres, a déjà été le plus haut édifice du monde.

L’église de Saint Nicolas

Juste après, explorez l’Église Saint-Nicolas, un joyau architectural. Assistez à ses concerts d’organistes, presque chaque weekend, entouré de statues de saints, de représentations de squelettes et d’armoiries en argent qui ornent ses murs. Après sa restauration en 1980, elle est devenue un musée d’art religieux, exposant une collection précieuse.

La cathédrale Sainte Vierge Marie

Une autre merveille à découvrir sur place est la Cathédrale de la Vierge Marie, située également sur la colline de Toompea, offrant un panorama impressionnant sur la ville. Bien que cet édifice ait ses origines entre le 13ème et le 14ème siècle, il a subi de nombreuses modifications et reconstructions au fil des siècles. Cette église évangélique luthérienne estonienne présente un mélange de styles architecturaux, notamment la célèbre tour de style baroque ajoutée au 18ème siècle.

La prison Patarei

Une visite particulièrement unique à ne pas manquer est celle de la célèbre prison de Patarei. Vous aurez l’occasion d’explorer les allées préservées des détenus dans la cour, de voir une sélection de cellules, de toilettes, de couloirs, ainsi que les salles administratives, les salles d’exécution, la chambre où la condamnation à mort était prononcée, et bien d’autres pièces encore.

Deux musées incontournables à Tallinn

Lors de votre séjour à Tallinn, vous serez confronté à un choix difficile parmi de nombreuses attractions. Deux musées particulièrement intéressants méritent votre attention :

Le musée du KGB est situé dans l’hôtel Viru. Cet hôtel a une histoire fascinante, ayant accueilli à la fois des clients étrangers et des agents secrets du KGB. Le personnel peut vous proposer une visite guidée concise mais perspicace.

est situé dans l’hôtel Viru. Cet hôtel a une histoire fascinante, ayant accueilli à la fois des clients étrangers et des agents secrets du KGB. Le personnel peut vous proposer une visite guidée concise mais perspicace. Le musée maritime de Seaplane Harbour Lennusadam a été rénové et a rouvert ses portes en 2012. Le musée est situé dans un immense hangar sur deux étages, avec une partie en extérieur. Vous y apprendrez tout sur l’histoire maritime estonienne, la Seconde Guerre mondiale, les armes et les sous-marins. Vous pouvez porter des uniformes pour des photos, ressentir la pression de l’eau, essayer des simulateurs d’avion ou de bateau, et piloter un bateau électrique.

Balti Jaama Turg

La ville de Tallinn vous invite à explorer le Balti Jaama Turg avant 17 heures. En plus d’être un lieu idéal pour un dîner culturel, ce marché offre une variété de produits locaux. Vous y trouverez des articles artisanaux uniques, des aliments frais et des spécialités estoniennes.

Une soirée sour les étoiles au Katusekino

Pour une soirée unique, le Katusekino est le choix parfait. Ce cinéma en plein air, situé sur le toit d’un immeuble, offre une expérience cinématographique exceptionnelle. Sous les étoiles, vous pourrez profiter de films dans un cadre original et mémorable.

Von Krahl Bar

Si le temps ne permet pas une soirée en plein air, le Von Krahl Bar est une excellente alternative. Situé dans la vieille ville, ce bar, relié à un théâtre, attire les fans de musique underground. De la musique reggae au rock progressif, sa diversité musicale est impressionnante.

Jour 3 à Tallinn : Découverte des environs

Le troisième jour à Tallinn s’annonce riche en découvertes. Explorez les alentours de la ville pour une conclusion inoubliable de votre voyage.

Le parc National de Lahemaa

Pour commencer votre aventure, dirigez-vous vers le Parc National de Lahemaa. Il est célèbre pour sa biodiversité et ses paysages variés, est l’endroit idéal pour se connecter à la nature. Ici, vous pouvez parcourir des sentiers forestiers, découvrir des marais et observer la faune locale. C’est une fenêtre ouverte sur l’écosystème estonien, offrant une pause paisible loin de l’agitation urbaine.

La cascade de Jägal

Sur le chemin du retour, faites une halte à la cascade de Jägala. La Cascade de Jägala, la plus grande d’Estonie, est un site à couper le souffle. Elle offre un cadre magnifique pour des photos et est un lieu de détente idéal. Sa beauté naturelle est particulièrement saisissante en hiver, quand la cascade gèle et forme un mur de glace spectaculaire.

Excursion sur l’Île de Saaremaa

Si vous avez plus de temps, envisagez une excursion sur l’île de Saaremaa. L’île de Saaremaa se distingue par sa culture unique et son histoire riche. Avec ses vieux moulins à vent, ses spas naturels et le cratère de Kaali, l’île offre une expérience culturelle et historique profonde.

Découvrir Helsinki

Helsinki, accessible en deux heures de bateau, est une excellente option pour un week-end prolongé. Cette ville offre un mélange unique d’architecture moderne et de tradition. En utilisant notre guide sur Helsinki, découvrez les incontournables de la ville, des musées aux quartiers animés, pour un week-end inoubliable.

Conseils pour un Week-end Inoubliable à Tallinn

Préparez votre week-end à Tallinn en réservant votre hébergement à l’avance et en planifiant vos visites pour une expérience sans tracas.

La gastronomique et la vie nocturne à Tallinn

À Tallinn, la scène culinaire et la vie nocturne sont aussi diversifiées que captivantes. Pour une expérience gastronomique inoubliable, visitez le quartier de Telliskivi. C’est le hotspot de la cuisine créative, où des restaurants comme ‘F-Hoone’ sur Telliskivi 60a offrent des plats délicieux dans une ambiance bohème.

Pour les amateurs de vie nocturne, le quartier de Kalamaja est incontournable. Les rues comme Põhja pst regorgent de bars branchés et de clubs animés, parfaits pour ceux qui cherchent à plonger dans l’énergie nocturne de Tallinn.

Enfin, pour une soirée élégante, dirigez-vous vers le centre historique, en particulier autour de la place de l’Hôtel de ville. Ici, des établissements mêlent histoire et modernité, offrant une expérience culinaire raffinée dans un cadre historique.

Les meilleurs quartiers pour séjourner à Tallin

Pour votre séjour à Tallinn, choisir le bon quartier est essentiel pour une expérience mémorable. Chaque quartier a son propre charme et caractéristiques, vous permettant de trouver l’endroit qui correspond parfaitement à vos attentes.

La Vieille Ville est le cœur battant de Tallinn, où l’histoire se mêle à la modernité. Ce quartier historique, avec ses édifices médiévaux et ses ruelles pavées, offre une plongée dans le passé et une ambiance culturelle riche.

Uus Maailm, situé à proximité du centre, est un quartier paisible et authentique. Idéal pour ceux qui cherchent à échapper à l’agitation tout en restant proche des attractions principales, il propose une atmosphère détendue et conviviale.

Kalamaja, le quartier des étudiants et des jeunes professionnels, est connu pour son dynamisme. Avec ses nombreux bars et restaurants, c’est le lieu parfait pour ceux qui souhaitent découvrir la vie nocturne de Tallinn.

Pirita, avec ses plages et sa proximité avec la mer Baltique, est une destination privilégiée en été. Ce quartier offre des promenades magnifiques en bord de mer et une tranquillité appréciable.

Rocca al Mare, le plus verdoyant des quartiers de Tallinn, est un véritable havre de paix. Avec ses parcs, son zoo et son musée en plein air, il offre une expérience unique de la vie estonienne dans un cadre naturel et serein.

City Pass – Tallinn Card

Si vous prévoyez de visiter Tallinn, vous pouvez économiser de l’argent en optant pour la Tallinn Card. Elle est disponible en trois options de durée : 24h, 48h ou 72h, avec un accès illimité aux transports en fonction de votre choix. Cette carte vous donne accès à plus de 40 musées et attractions. Vous pouvez consulter la liste complète des musées et attractions inclus dans la Tallinn Card en ligne. Vous n’avez pas besoin d’imprimer la carte, il vous suffit d’utiliser l’application pour la présenter. N’oubliez pas de réserver votre Tallinn Card à l’avance pour en profiter au maximum.

Bonus vidéo : Court reportage sur la fameuse belle ville de la mer Baltique Tallinn !

Pour une dernière dose d’inspiration, n’hésitez pas à regarder ce court reportage de 10 minutes qui vous confirmera que c’est la destination idéale pour votre prochain voyage.