Envie de découvrir un pays authentique et riche en histoire ? La Géorgie, petit joyau situé entre l’Europe et l’Asie, vous promet des souvenirs impérissables. Voici les 15 choses à faire et à voir absolument lors de votre voyage en Géorgie.

1. Explorer Tbilissi

Capitale animée et cosmopolite, Tbilissi, offre un mélange unique d’architecture ancienne et moderne, avec ses quartiers pavés et ses bâtiments futuristes. Ne manquez pas la Vieille Ville, le tramway aérien jusqu’à la forteresse de Narikala et bien sûr les bars et restaurants branchés pour déguster une cuisine géorgienne savoureuse.

Surplombant la ville depuis des siècles, la forteresse de Narikala offre un panorama exceptionnel sur toute la capitale. Pour y accéder facilement, embarquez dans le tramway aérien de Tbilissi.

2. Découvrir les sites troglodytes

La Géorgie est parsemée de maisons et églises creusées dans la roche, tels que les sites d’Uplistsikhé et Vardzia. Laissez-vous surprendre par ces œuvres d’art naturelles et architecturales uniques au monde.

3. S’aventurer en Svanétie

Région montagneuse, la Svanétie est un vrai trésor pour les amoureux des grands espaces et de la randonnée. Entre sommets majestueux, sentiers de trekking et villages traditionnels comme Oushgouli, il y a de quoi faire !

4. Visiter Koutaïssi

Deuxième plus grande ville géorgienne, Koutaïssi abrite plusieurs sites incontournables tels que le parc national de Kolkheti, idéal pour observer la faune et la flore locales.

5. Explorer les monastères

La Géorgie possède une richesse culturelle impressionnante avec ses nombreux monastères. Parmi les plus célèbres, on trouve Mtskheta ou encore Stepantsminda. Ne manquez pas non plus les monastères cachés dans les régions reculées comme Touchétie et Khevsourétie.

Ville-musée située non loin de Tbilissi, Mtskheta offre un véritable voyage dans le temps avec son patrimoine religieux exceptionnel. Le monastère de Djvari, perchée sur une colline, offre une vue imprenable sur la ville et les environs.

6. Flâner à Sighnaghi

Sleepy and charming, Sighnaghi is a must-visit for its picturesque cobblestone streets, stunning views of the Alazani Valley, and delicious local wine.

7. Atteindre les sommets de Kazbegi et Stepantsminda

Offrant des paysages époustouflants, la région de Kazbegi et son village Stepantsminda sont parfaits pour les randonneurs en quête d’aventure et de dépaysement. N’oubliez pas d’arpenter le célèbre sentier menant à l’église de Tsminda Sameba située sur une colline face au mont Kazbegi.

8. Pour les amoureux de trekking, direction Touchétie

Région reculée et sauvage de la Géorgie, la Touchétie vous permettra de découvrir un mode de vie ancestral tout en pratiquant la randonnée dans des décors somptueux.

9. Visiter Vardzia, cité troglodytique

Véritable chef-d’œuvre architectural, la cité troglodytique de Vardzia est incontestablement l’un des sites les plus impressionnants de Géorgie avec ses 600 grottes, dont certaines sont encore habitées !

10. Explorer le parc national de Kolkheti

Ce parc national abrite une riche biodiversité et est le repère d’innombrables espèces animales ainsi que de nombreux écosystèmes. Il offre également aux visiteurs la possibilité de pratiquer diverses activités telles que des balades en barque ou encore l’observation d’oiseaux.

11. S’émerveiller devant l’authenticité de Khevsourétie

La Khevsourétie représente une immersion totale dans le passé, avec ses villages isolés, ses coutumes ancestrales et son authenticité préservée. Un incontournable pour ceux qui souhaitent déconnecter du monde moderne tout en découvrant la culture géorgienne profonde.

12. Plonger au cœur de Touchétie, territoire sauvage

Vivant au rythme de la nature, les habitants de la Touchétie ont développé un mode de vie unique sublimé par un paysage époustouflant. Aventurez-vous dans cette région et vivez l’expérience mémorable de la Géorgie sauvage.

13. Faire un pèlerinage à Mtskheta, ville sainte

Mtskheta, ancienne capitale géorgienne, est aussi considérée comme la ville spirituelle du pays tant son importance religieuse est grande. Les amoureux d’architecture et d’histoire seront comblés par la visite des innombrables monuments chargés de mémoire.

14. Emprunter la route militaire géorgienne

Cette route mythique relie la Russie à Tbilissi et traverse de nombreux sites incontournables comme Kazbegi, Stepantsminda ou encore Gudauri. Les paysages grandioses qui jalonnent le parcours vous en mettront plein les yeux !

15. S’émerveiller devant les panoramas d’Uplistsikhé

Située sur une colline, l’imposante cité troglodytique d’Uplistsikhé offre des vues incomparables sur les gorges de Mtkvari et les montagnes environnantes. En visitant ce site exceptionnel, vous découvrirez une page fascinante de l’histoire géorgienne.

Voyage en Géorgie : est-ce que ça vaut le coup ? la réponse en vidéo !

En résumé, la Géorgie, avec ses trésors cachés et ses paysages à couper le souffle, offre une expérience inoubliable à chaque visiteur. De Tbilissi à Mtskheta, en passant par les montagnes de Svanétie et les cités troglodytiques de Vardzia, chaque recoin du pays raconte une histoire unique. Que ce soit pour l’architecture, la nature, la cuisine ou la culture, la Géorgie a de quoi satisfaire tous les goûts. Alors, n’attendez plus pour vous lancer dans cette aventure géorgienne et créer vos propres souvenirs mémorables.