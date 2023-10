10 Destinations dog-friendly en Europe

Si vous êtes un passionné des animaux et que vous ne concevez pas de partir en voyage sans votre fidèle compagnon à quatre pattes, vous êtes au bon endroit. Voyager avec son animal de compagnie peut être une expérience mémorable, à condition de choisir judicieusement votre destination dog-friendly. Voici 10 endroits en Europe où les voyageurs accompagnés de leur chien sont les bienvenus.

1. La Laponie Finlandaise

Que ce soit en été ou en hiver, la Laponie Finlandaise est une destination exceptionnelle pour les amoureux des chiens et de la nature. C’est un lieu véritablement pet-friendly, où la nature est ouverte à tous et même protégée par la loi.

En été, la Laponie offre des paysages verdoyants, des lacs cristallins et des sentiers de randonnée à perte de vue. En hiver, la Laponie se transforme en un paysage magique recouvert de neige. C’est le paradis des chiens de traîneau. Et vous pouvez vivre l’expérience unique de conduire votre propre attelage de chiens à travers les étendues blanches. Les hôtels et les chalets en bois sont équipés pour vous et votre chien. Ainsi, vous permettant de profiter de la beauté hivernale de la Laponie.

2. La Grèce

La Grèce, tant sur ses îles que sur le continent, est une destination dog-friendly conviviale pour les propriétaires de chiens. De nombreuses plages accueillent les visiteurs à quatre pattes, bien que les réglementations puissent varier d’un endroit à l’autre. De plus, de nombreux hébergements, tels que les hôtels et les locations de vacances, sont ouverts aux animaux de compagnie. Facilitant ainsi la planification de votre voyage avec votre chien. Que vous vous promeniez le long des côtes méditerranéennes, découvriez les vestiges antiques ou exploriez la campagne pittoresque. La Grèce offre des possibilités diverses pour des vacances mémorables avec votre fidèle ami à quatre pattes.

3. L’Italie

L’Italie est véritablement le pays des quatre pattes. Il offre des espaces entièrement dédiés aux chiens. On retrouve des services spécialisés tels que des salons de toilettage, des séances d’éducation, et même des pet sitters. De plus, vous trouverez ces espaces sur de nombreuses plages italiennes. Notamment la célèbre Dog Beach de San Vincenzo et Baubeach, située dans le parc naturel de Baucountry. Pendant que vous vous détendez et vous baignez, votre chien peut lui aussi profiter de vacances inoubliables.

L’Italie accueille chaleureusement les animaux de compagnie et leurs maîtres, notamment dans les établissements touristiques où ils sont souvent les bienvenus. De plus, de nombreux restaurateurs et commerçants sont heureux de proposer une gamelle d’eau à votre animal de compagnie. Pour faciliter les déplacements avec vos animaux, les compagnies ferroviaires locales, telles que Trenitalia et Thello, offrent des options « dog-friendly ».

4. La Croatie

Si vous êtes un amoureux des chiens et que vous souhaitez partir en randonnée avec votre fidèle compagnon, la Croatie est une destination exceptionnelle à explorer. Cette magnifique nation offre une variété d’opportunités pour les randonneurs canins. L’une des attractions phares est le Parc National des lacs de Plitvice, où les chiens sont les bienvenus à condition qu’ils soient maintenus en laisse, vous permettant ainsi de découvrir ensemble la beauté naturelle de cet endroit magique.

En plus des parcs nationaux, de nombreuses plages croates sont ouvertes aux chiens, offrant ainsi la possibilité à votre ami à quatre pattes de se rafraîchir et de s’amuser dans les eaux cristallines de l’Adriatique.

5. L’Allemagne

Lorsque vous planifiez un voyage en Allemagne avec votre chien, vous entrez dans l’une des destinations les plus dog-friendly au monde. Pour commencer votre aventure, il vous suffit d’embarquer pour Berlin, Hambourg ou Francfort. De nombreux hôtels sont ravis d’accueillir les chiens, et les restaurants dog-friendly vous permettent de savourer un repas en compagnie de votre fidèle ami. Mais ce n’est pas tout, car nos amis à quatre pattes sont même les bienvenus dans les trains et les parcs nationaux allemands, offrant ainsi une expérience de voyage complète et harmonieuse pour vous et votre chien.

6. L’Irlande

Le pays regorge d’hébergements et de restaurants qui ouvrent leurs portes aux chiens. Créant ainsi une atmosphère conviviale pour les voyageurs avec des compagnons canins. Un avantage particulier de voyager avec votre chien en Irlande est que même lors de vos excursions sur la plage, votre fidèle compagnon ne devrait jamais avoir trop chaud, grâce au climat doux de l’île. Que vous souhaitiez explorer les charmes des villes irlandaises ou vous aventurer à la campagne verdoyante, l’Irlande offre des possibilités infinies pour des balades mémorables avec votre chien.

Alors, embarquez votre compagnon à quatre pattes et ajoutez une touche spéciale à votre road trip en Irlande !

7. La Lettonie

La Lettonie, souvent négligée dans les itinéraires touristiques européens, réserve pourtant un accueil chaleureux aux voyageurs accompagnés de leurs chiens. Vous serez agréablement surpris de découvrir plus de 200 hébergements ouverts aux chiens. Ainsi qu’un nombre tout aussi impressionnant de restaurants prêts à les accueillir. En ville, vous pouvez vous promener dans des endroits charmants tels que le Parc Bastejkalns, où votre chien pourra profiter de l’atmosphère verdoyante et agréable. Si vous recherchez une aventure en pleine nature, ne manquez pas de faire de la cani-rando dans le parc national de Kemeri, une expérience inoubliable pour vous et votre chien.

8. La suisse

Si vous envisagez une aventure en Suisse avec votre chien, vous serez enchanté de découvrir que ce pays alpin est extrêmement accueillant envers les animaux de compagnie. De nombreuses activités et endroits sont adaptés à la présence de chiens, en faisant une destination idéale pour des voyages mémorables avec votre fidèle compagnon.

Lors de votre séjour en Suisse de nombreux sentiers de randonnée sont accessibles aux chiens, vous permettant d’explorer les Alpes suisses ensemble. De plus, de nombreux hôtels, chalets et auberges en Suisse sont heureux d’accueillir les chiens, offrant ainsi un hébergement confortable pour vous et votre compagnon à quatre pattes. Et si vous souhaitez vivre une aventure aquatique, de nombreuses plages et lacs suisses sont également ouverts aux chiens.

9. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas, pays de la liberté et de l’ouverture d’esprit, sont l’endroit idéal pour emmener votre chien. De nombreux lieux et activités accueillent les animaux de compagnie. Vous pouvez monter à bord de bateaux ou visiter le parc floral de Keukenhof avec votre chien, à condition de le tenir en laisse. De plus, vous trouverez des bars dog-friendly comme le café Woof & Me, où votre compagnon à quatre pattes est le bienvenu. Cependant, la plupart des musées ne permettent pas l’entrée aux chiens, mais ne vous inquiétez pas, car Amsterdam regorge d’autres activités passionnantes à découvrir avec votre fidèle ami.

10. La Corse

La Corse, cette île méditerranéenne pleine de charme, est un véritable paradis pour les propriétaires de chiens. Ici, vous pourrez profiter de vacances inoubliables en compagnie de votre fidèle ami à quatre pattes. De nombreuses plages de l’île sont ouvertes aux chiens, offrant ainsi la possibilité à votre compagnon de s’amuser dans les eaux turquoise de la Méditerranée. Les sentiers de randonnée en Corse sont également adaptés à la présence de chiens, vous permettant d’explorer la beauté sauvage de l’île ensemble. De plus, de nombreux hébergements, comme les gîtes et les locations de vacances, acceptent les animaux de compagnie en Corse, facilitant ainsi la planification de votre séjour.

En conclusion, de nombreux pays en Europe sont véritablement dog-friendly et accueillent chaleureusement les animaux de compagnie. Il offre ainsi d’innombrables opportunités de voyager avec nos fidèles amis à quatre pattes. Il est essentiel de se renseigner sur les règles spécifiques de chaque pays et de les respecter scrupuleusement. En respectant ces règles, vous pouvez profiter de vacances incroyables en compagnie de votre chien, que ce soit en explorant des parcs nationaux, en vous détendant sur des plages, en découvrant des villes pittoresques, ou en partageant des aventures en plein air.

Bonus Vidéo : Vidéo en anglais du top 10 pays d’Europe dog-friendly