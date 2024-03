Visiter Ljubljana en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Un court séjour suffit pour plonger dans l’atmosphère de la dolce vita slovène à Ljubljana. Nichée au cœur du pays, cette capitale verdoyante charme par sa taille modeste et ses innombrables attraits. Surnommée la « bien-aimée » en slovène, cette ville séduit par son ambiance douce et romantique. Accessible facilement depuis Paris, Ljubljana offre une expérience séduisante où culture, nature et gastronomie s’entremêlent harmonieusement. Désignée capitale verte de l’Europe en 2016, elle met en avant son environnement préservé à travers ses nombreux parcs verdoyants et les majestueuses montagnes qui l’entourent.

Ljubljana, une ville riche en histoires et en merveilles, attire les aventuriers en quête de découvertes européennes

Jour 1 : Découverte historique au cœur de Ljubljana

En arrivant à Ljubljana, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, la capitale slovène vous accueille avec son mélange unique de charme historique et de dynamisme culturel.

Le château de Ljubljana

Surplombant majestueusement la ville depuis une colline, le Château de Ljubljana représente un emblème de la capitale slovène. Accessible à pied ou en funiculaire, il offre une vue panoramique à couper le souffle depuis ses remparts, ainsi que des expositions sur l’histoire slovène et un musée de la marionnette. Une partie des remparts et le parc sont gratuits, mais un droit d’entrée de 7,50€ est requis pour explorer la chapelle, la tour du guet et les expositions. La vue depuis ses 375 mètres d’altitude, les expériences au Théâtre des Marionnettes et les expositions temporaires, comme « Parallel Worlds of Alan Hranitelj », offrent une expérience enrichissante pour les visiteurs.

Le quartier de l’Église St Florian

Lorsque vous redescendez à pied du Château, prenez le temps de flâner dans le quartier de l’Église St Florian. Ce quartier pittoresque et animé vous accueille avec ses terrasses ensoleillées, ses petits restaurants et ses cafés accueillants. La ruelle qui longe l’église est une véritable explosion de couleurs, avec des façades ornées de fleurs et de peintures murales, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

La cathédrale Saint-Nicolas

La cathédrale Saint-Nicolas est un joyau de l’art baroque à ne pas manquer lors de votre visite à Ljubljana. Son intérieur richement décoré et sa coupole en trompe-l’œil en font une destination incontournable pour les amateurs d’architecture. Facilement reconnaissable avec son dôme vert et ses deux tours jumelles, elle est située sur la place Vodnik, à proximité du Tromostovje.

Le Marché Central

Le Marché Central de Ljubljana, véritable cœur battant de la ville, offre une expérience authentique pour découvrir les produits locaux et l’artisanat. Éloigné des attractions touristiques habituelles, ce marché est une véritable immersion dans la vie quotidienne de la ville. Situé derrière la Cathédrale Saint-Nicolas, il propose une variété de délices. Notamment un remarquable « marché aux fleurs séchées » où des grand-mères slovènes vendent des bouquets et des couronnes à des prix abordables.

La Vieille Ville

Un autre point essentiel de cette fabuleuse capitale est de prendre le temps de flâner dans la vieille ville. Comme toute vieille ville digne de ce nom, celle-ci regorge de charme et mérite amplement que vous lui consacriez du temps. Entre ses ruelles bordées de bâtiments anciens et de petites boutiques, c’est le cœur de la ville, le long de la rivière près du château. Vous y découvrirez une architecture ancienne, des maisons colorées, des églises et de nombreux endroits pour vous détendre autour d’un café ou pour déguster des mets locaux.

La place Stari Trg

Stari Trg, le cœur de la ville, vous accueille avec ses devantures en bois datant du 19e siècle. Cette rue pittoresque offre une immersion dans le passé, avec ses bâtiments bien préservés et son atmosphère charmante.

Mestni Tjg

Mestni Tjg est une autre destination incontournable, abritant l’hôtel de ville et la fontaine de Robba. Ce lieu historique dégage un charme incomparable, avec son architecture élégante et ses éléments décoratifs impressionnants.

La rivière Ljubljanica

Terminez votre journée en beauté en profitant d’une agréable promenade le long des quais de la Rivière Ljubljanica. Laissez-vous séduire par l’ambiance conviviale des bars et cafés qui bordent la rivière. Elle offre un cadre parfait pour vous détendre et apprécier simplement le moment présent.

Jour 2 : Découverte des quartiers emblématiques et de la nature environnante

Poursuivez votre exploration de Ljubljana avec une journée riche en découvertes culturelles et urbaines, ainsi qu’une soirée animée dans l’un des quartiers emblématiques de la ville.

La place Gornji Trg

La place Gornji Trg est sublimée par ses bâtisses médiévales et l’église Saint-Florian, rénovée par le fameux Plecnik en 1934. Cette place offre une véritable expérience de voyage dans le temps, où l’histoire se mêle à l’architecture contemporaine pour créer un paysage unique et captivant.

Le musée national de Slovénie

Si vous êtes passionné par les musées et désirez en apprendre davantage sur l’histoire du pays, une halte au Musée National s’impose. Plongez dans l’histoire slovène avec une visite de ce musée, où l’art et le patrimoine se rencontrent pour offrir une perspective fascinante sur le passé de la Slovénie.

Le pont des Dragons

Ne manquez pas le pont emblématique de la ville, gardé par ses célèbres statues de dragons, symboles de Ljubljana. D’ailleurs, les références au dragon sont multiples à Ljubljana. Il figure sur le drapeau et les armoiries de la ville, et orne également ce fameux pont des dragons. Ce pont est décoré de quatre majestueuses statues de dragons en cuivre, faisant la renommée de la cité.

Le Triple Pont (Tromostovje)

Le fameux Triple Pont est un pont unique et une curiosité architecturale à ne pas manquer à Ljubljana. Conçu par Jože Ple?nik, célèbre architecte slovène du XXe siècle, ce pont est l’une de ses œuvres les plus emblématiques. Il a notamment contribué à la conception urbanistique de Ljubljana. Et ses ouvrages spectaculaires sont aujourd’hui des symboles de la capitale. Le Triple Pont est constitué de l’ancien pont en pierre auquel Ple?nik a ajouté deux ponts piétons latéraux.

La place Presernov et de l’église Franciscaine

La Place Presernov est un lieu incontournable à Ljubljana, dominé par l’Église Franciscaine Notre-Dame-de-l’Annonciation, reconnaissable à sa couleur rose distinctive. Cette église emblématique, au cœur de la place, attire le regard avec sa façade remarquable. Construite dans un style baroque, elle est un témoignage de l’histoire et de la richesse architecturale de la ville. La Place Presernov est quand à elle un point de rencontre animé, où les habitants et les visiteurs se rassemblent pour admirer l’architecture.

La Colonnade Ple?nik

En longeant la rivière Ljubljanica, vous découvrirez la colonnade Ple?nik, un lieu animé où des brasseries et des commerces font face. Elle offe une atmosphère vibrante, particulièrement pendant le mois d’août avec l’Open Kitchen Food Festival (Odprta Kuhna). Ce festival culinaire populaire réunit des dizaines de restaurants, glaciers et bars de Ljubljana et de toute la Slovénie, proposant leurs spécialités à emporter.

Le Parc Tivoli

Le Parc Tivoli est le plus grand espace vert de la ville. C’est une oasis naturelle et culturelle prisée des habitants de Ljubljana. Imaginé en 1813 par l’ingénieur français Jean Blanchard. Il fut rénové par Ple?nik dans les années 1920. Ce parc de plus de 500 hectares offre de nombreuses promenades à travers la forêt ou le long d’itinéraires aménagés. La promenade Jakopi?, notamment, propose des expositions photographiques en plein air. Vous pourriez même y découvrir une piste de saut à ski, symbole de la passion pour ce sport en Slovénie.

Le quartier de Trnovo

Si vous cherchez un lieu emblématique et romantique à Ljubljana, ne cherchez pas plus loin que le pont du quartier de Trnovo. Ce charmant pont est l’endroit parfait pour une promenade romantique le long de la rivière Ljubljanica. Avec ses ruelles pittoresques et son ambiance tranquille, le quartier de Trnovo offre une escapade idyllique pour les couples en quête de moments mémorables. Ne manquez pas non plus l’église de Trnovo. C’est un joyau architectural qui ajoute une touche d’histoire et de beauté à cet endroit déjà enchanteur.

Le quartier Metelkova

Terminez votre journée en beauté en flânant dans les ruelles animées du quartier de Metelkova. L’art, la musique et la culture alternative vous attendent pour une soirée mémorable. C’est un véritable melting-pot artistique et alternatif. Bien que ce quartier mérite une visite pour son street art et sa culture alternative, il est important de respecter quelques règles. Telles que ranger son appareil photo et son téléphone, car les habitants ne sont pas toujours enclins à être photographiés. Cependant, malgré son caractère parfois controversé, Metelkova Mesto offre une atmosphère unique. En particulier le soir, lorsque ses bars et clubs LGBT et alternatifs accueillent une foule animée. C’est un endroit coloré et atypique où règne une énergie artistique palpable, faisant de lui l’un des quartiers les plus vivants de la ville, tant de jour que de nuit.

Jour 3 : Sortir des sentiers au plus proche de la nature

Au réveil de votre troisième journée, la tentation de prolonger votre aventure sera irrésistible. Sortez de la capitale et partez explorer les sentiers pittoresques qui serpentent à travers les paysages slovènes.

La Colline de Šmarna Gora

Un incontournable pour les amateurs de randonnée, la Colline de Šmarna Gora propose une expérience naturelle inoubliable. Avec ses sentiers bien entretenus et ses vues panoramiques époustouflantes, cette colline offre une escapade parfaite loin de l’agitation de la ville. En gravissant ses pentes verdoyantes, vous serez récompensé par une vue imprenable sur la région environnante, offrant ainsi une pause rafraîchissante dans votre exploration de Ljubljana.

Découvrez Bled

Bled, nichée au cœur des Alpes Juliennes, est une destination de choix pour une escapade d’une journée. Sa proximité avec le célèbre Lac de Bled en fait un cadre naturel spectaculaire, attirant des visiteurs du monde entier. Cette petite ville de 8000 habitants offre une variété d’activités en plein air. Avec des sentiers de randonnée aux points de vue panoramiques. Bled est souvent comparée au Lac d’Annecy pour son charme et son patrimoine médiéval. De la promenade dans le cœur de ville à la découverte du Château de Bled perché sur son île, chaque coin recèle des trésors à découvrir.

Découvrez Velika Planina

À seulement 45 minutes en voiture depuis le centre de Ljubljana, ne manquez pas l’opportunité de découvrir Velika Planina, un village pittoresque au cœur des alpages slovènes. Empruntez le téléphérique jusqu’au sommet pour profiter d’une vue époustouflante sur les environs. Si vous êtes véhiculé, suivez les indications pour la station inférieure du téléphérique, où vous pourrez embarquer dans un télésiège jusqu’au village. Ouvert toute l’année, le téléphérique propose des tarifs abordables et des rotations régulières. Pour une expérience naturelle et authentique près de la capitale, Velika Planina est un choix parfait.

Conseils pour un Week-end Réussi à Ljubljana

Ljubljana, une destination prisée toute l’année, demande une préparation minutieuse pour un week-end réussi. Assurez-vous de réserver votre hébergement à l’avance et de planifier vos visites aux sites incontournables pour éviter les mauvaises surprises sur place.

Où dormir à Ljubljana ?

Le choix de votre hébergement à Ljubljana est essentiel pour une expérience réussie. La plupart des hôtels se trouvent dans le centre-ville, offrant une variété d’options pour tous les budgets. Le centre historique est idéal pour sa position centrale, tandis que les appartements près du parc Tivoli offrent une ambiance verdoyante et paisible. Le quartier Trnovo, au nord, propose également des zones résidentielles à proximité du centre-ville. Que vous optiez pour un appartement, un hôtel ou une auberge de jeunesse, Ljubljana offre une diversité d’hébergements.

Où manger et sortir à Ljubljana ?

Pour une expérience culinaire authentique, dirigez-vous vers le quartier animé de Metelkova Mesto, où vous trouverez une variété de restaurants et de bars alternatifs. Essayez le « Špajza » pour des plats slovènes traditionnels et une atmosphère décontractée. Dans le centre-ville historique, la rue Stari Trg regorge de charmants cafés et restaurants. Arrêtez-vous au « Gostilna As » pour déguster une cuisine slovène raffinée dans un cadre élégant et chaleureux. Et pour une ambiance plus animée, rendez-vous sur les quais de la rivière Ljubljanica. Vous trouverez une multitude de bars et de terrasses. Essayez le « Lolita » pour des cocktails créatifs et une vue imprenable sur la ville depuis sa terrasse en plein air.

Pour une expérience gastronomique authentique, ne manquez pas le marché central de Ljubljana. Vous pourrez découvrir les produits locaux et les spécialités slovènes tout en vous imprégnant de l’atmosphère animée du marché.

Comment se rendre à Ljubljana ?

L’accessibilité à Ljubljana est facile, que ce soit en voiture, en avion ou en train. En voiture, il est possible de rejoindre la ville en passant par le Tunnel du Mont-Blanc depuis la France. Les vols réguliers depuis Paris opérés par des compagnies telles qu’Adria ou Air France. Les voyageurs peuvent également opter pour des vols low-cost vers Venise, puis louer une voiture pour rejoindre Ljubljana. De plus, le pass Interrail offre une option intéressante pour ceux qui préfèrent voyager en train. En ce qui concerne le coût de la vie, Ljubljana est généralement considérée comme abordable par rapport à d’autres capitales européennes. Elle offre ainsi un bon rapport qualité-prix pour les visiteurs.

Meilleure période pour visiter Ljubljana

Ljubljana offre des charmes tout au long de l’année, mais la période idéale pour visiter la capitale slovène s’étend généralement de mai à septembre. Pendant ces mois, vous pouvez profiter pleinement des beaux jours et de l’ambiance festive de la ville. Cependant, l’automne peut également être une saison agréable pour visiter, avec ses couleurs vibrantes et ses températures plus fraîches. De plus, faire une halte pendant le marché de Noël offre une atmosphère magique et unique à découvrir dans les rues de Ljubljana. Que ce soit en été pour les activités en plein air ou en automne pour les paysages pittoresques, Ljubljana saura vous charmer à tout moment de l’année.

