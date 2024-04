Visiter Belgrade en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Belgrade, surnommée Beograd en serbe, est une métropole serbe dynamique abritant environ 1,6 million d’habitants. Nichée au confluent de la Save et du Danube, cette ville offre un mélange fascinant d’histoire et de modernité. Ses rues regorgent de cafés et de salons de thé animés, tandis que ses restaurants proposent une cuisine délicieuse jusqu’à minuit. L’architecture variée, mélangeant bâtiments communistes et structures d’époque. Elle témoigne de son passé mouvementé. Avec son centre historique, ses quartiers modernes et son ambiance animée, Belgrade séduit par sa richesse culturelle et son atmosphère accueillante. Découvrez Belgrade de manière authentique et laissez-vous séduire par une expérience inoubliable dans cette ville bouillonnante.

Jour 1 : De la place de la République aux remparts de Kalemegdan

Explorez le cœur de Belgrade, de la Place de la République aux remparts historiques de Kalemegdan. Imprégnez-vous de l’histoire, de la culture et de la beauté naturelle de la capitale serbe tout en vivant son ambiance unique.

La place de la République

Au cœur vibrant de Belgrade, la Place de la République s’impose comme le point de départ incontournable de toute exploration. Cette place dynamique attire autant les voyageurs avides d’absorber l’essence de la ville. Elle est dominée par l’imposante silhouette du musée national et du théâtre national. En outre, la statue imposante du prince Mihailo, évoquant la bravoure serbe contre les Turcs, règne sur la scène, rappelant les victoires antérieures.

La rue Knez Mihailova

La rue piétonne Knez Mihailova est renommée comme étant la plus belle de Belgrade. S’étendant sur un kilomètre depuis la Place de la République, elle abrite le plus grand nombre de commerces, de pubs et de restaurants de la ville. Véritable centre névralgique de l’activité sociale et commerciale, elle est un passage obligé lors de toute visite à Belgrade. Bien que calme en journée, elle se transforme la nuit en un lieu animé. Avec son architecture impressionnante mêlant styles néoclassique, Renaissance et roman, Knez Mihailova est également un régal pour les yeux des amateurs d’architecture.

Parc Kalemegdan et Forteresse

Après avoir traversé Knez Mihailova, vous atteindrez le vaste Parc Kalemegdan. Il abrite la célèbre forteresse du même nom. Découvrez les anciens remparts de cette forteresse chargée d’histoire, ses musées captivants et savourez les panoramas époustouflants sur la confluence de la Save et du Danube. Construite par les Romains au IVe siècle après J.-C., cette forteresse emblématique est divisée en deux parties distinctes. La partie supérieure, offrant des vues imprenables sur la ville et les fleuves. Et la partie inférieure, un parc verdoyant parsemé de monuments dédiés aux figures emblématiques de Belgrade.

Le quartier de Skadarlija

Retournez sur vos pas jusqu’à l’entrée de Skadarlija, le quartier bohème de Belgrade. Elle est célèbre pour ses restaurants traditionnels, ses artistes de rue et son ambiance unique. Souvent comparée au Montmartre parisien, Skadarlija enchante avec ses murs peints, ses cafés pittoresques et son atmosphère vibrante. C’est un endroit parfait pour une pause déjeuner typiquement serbe et une immersion dans la culture locale.

Le marché de Bajloni

Découvrez le marché de Bajloni, également connu sous le nom de marché de Skadarlija. Il se situe au cœur du quartier bohème de Belgrade à proximité de la place Mira Trailovi?, . Il offre une atmosphère animée et une multitude de trésors locaux à découvrir. Skadarlija est un quartier protégé par la loi, vous plonge dans le passé avec son architecture traditionnelle, rappelant le charme de Montmartre.

L’église Saint-Alexandre-Nevski

L’église Saint-Alexandre-Nevski est une merveille architecturale orthodoxe serbe à Belgrade. C’est une étape incontournable de votre voyage. Située dans le quartier historique de Dor?ol, elle mêle harmonieusement charme traditionnel et modernité. L’église, construite dans la tradition de l’école de la Morava, présente une architecture magnifique avec son plan trèflé et son dôme octogonal. La décoration extérieure, minutieusement travaillée avec des motifs floraux et des rosettes, témoigne d’un artisanat exceptionnel.

Cathédrale Saint-Michel

Sur le chemin, ne manquez pas de faire un détour par la Cathédrale Saint-Michel. C’est un autre joyau de l’architecture orthodoxe serbe. Cette magnifique cathédrale, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, est un véritable trésor pour les amateurs d’art et d’histoire. Notamment avec ses icônes et ses fresques détaillées. Alors que vous explorez, prenez le temps d’admirer les fontaines de Skadarlija et de Sebilj. La Cathédrale Saint-Michel abrite également le musée de l’Église orthodoxe et la résidence de la princesse Ljubica. Mais également une taverne historique touristique qui offre un aperçu de l’histoire et de la culture de Belgrade.

Une Croisière sur le Danube

Pour une soirée inoubliable lors de votre premier jour, embarquez pour une croisière sur le Danube au coucher du soleil. Cela offre une perspective unique sur la ville illuminée. Cette expérience combine vues époustouflantes, musique apaisante et cuisine locale.

Jour 2 : Traversée historique et spirituelle

De la Maison des Fleurs au Musée Nikola Tesla, en passant par d’impressionnantes églises et des palais royaux, ce circuit vous fera découvrir les multiples facettes de la capitale serbe.

Maison des Fleurs

Le Mausolée de Tito, situé dans le complexe du Musée d’histoire de la Yougoslavie, marque le début de votre parcours. Ce site, dédié à Josip Broz Tito, figure controversée de l’histoire yougoslave. Il offre un aperçu fascinant sur la période de l’ex-Yougoslavie, ses conflits et son évolution. La visite de ce lieu emblématique permet de saisir les nuances de l’histoire régionale et de comprendre les répercussions politiques et sociales de l’époque.

Temple de Saint Sava

La visite du Temple de San Sava, la plus grande cathédrale orthodoxe des Balkans, sera un moment fort de votre deuxième journée à Belgrade. Bien qu’éloigné du centre-ville, ce site vaut assurément le détour pour son impressionnant extérieur et son intérieur splendide. Le temple est situé dans la municipalité de Vra?ar, près du lieu présumé de la crémation des ossements de Sava par les Ottomans en 1595. Son imposant dôme de 82 mètres attire le regard depuis l’extérieur, tandis que l’intérieur révèle une splendeur artistique remarquable, notamment dans la section souterraine. L’accès au temple est gratuit, offrant aux visiteurs l’occasion d’explorer à loisir.

Le quartier Zemun

Autrefois ville distincte, aujourd’hui partie intégrante de Belgrade, Zemun est réputée pour son ambiance distincte et son riche héritage historique. Flânez le long de ses ruelles pavées, découvrez ses bâtiments anciens aux couleurs pastel, et montez au sommet de la Tour Gardos pour une vue panoramique sur le Danube. De plus, le quartier offre une multitude de petits restaurants et cafés en bord de rivière.

Le parc Tašmajdan et l’église Saint-Marc

Poursuivez votre exploration du quartier en vous promenant dans le parc Tašmajdan, où se dresse l’élégante église Saint-Marc, en cours de construction depuis les années 1930. Bien que son intérieur soit encore en travaux, son architecture impressionnante ne manque pas de charme. À proximité, admirez l’Assemblée nationale et ses environs, avec leurs magnifiques immeubles Art nouveau. Ce cadre historique, enrichi par la présence des restes de souverains et de personnalités éminentes, offre une expérience inoubliable.

Palais de Belgrade

L’Ancien Palais Royal (Stari dvor) et le Nouveau Palais Royal (Novi Dvor) est situés au cœur de la ville. Elles offrent un aperçu fascinant de la vie des monarques serbes. Le Stari dvor, aujourd’hui siège de l’Assemblée de Belgrade, fut la résidence des rois Alexandre Ier et Pierre II. Le Novi Dvor, quant à lui, reconstruit après la Première Guerre mondiale, dévoile le luxe et le style de vie des élites serbes du début du XXe siècle. Si vous aspirez à explorer davantage, ne manquez pas les visites guidées du Palais Royal (Kraljevski Dvor) et du Palais Blanc (Beli dvor). Ils sont les témoins de l’opulence royale en périphérie de la ville.

L’ancienne gare de Belgrade et le quartier de Terazije

Lors de votre exploration de Belgrade, ne manquez pas de découvrir l’ancienne Gare de Belgrade. Elle est célèbre pour sa locomotive bleue emblématique. Elle témoigne de l’évolution urbaine de la ville au fil des décennies. En parallèle, plongez-vous dans l’atmosphère dynamique du quartier de Terazije, véritable centre névralgique de Belgrade. Au-delà de son aspect cosmopolite, Terazije regorge de trésors culturels et historiques qui enrichiront votre compréhension de la ville.

Le jardin botanique de Jevremovac

Le Jardin Botanique de Jevremovac, situé au cœur de Belgrade, est une oasis de tranquillité et de beauté naturelle. Étendu sur 5 hectares, ce jardin fondé en 1874, offre une escapade charmante avec sa collection de plus de 250 espèces de plantes, tant indigènes qu’exotiques. Doté d’une serre historique, d’un arboretum, et d’un institut de botanique, Jevremovac n’est pas seulement un lieu de repos. C’est aussi une plateforme éducative offrant des aperçus sur la diversité botanique et l’importance de la conservation des plantes.

Découverte de la scène Underground

Le deuxième soir, plongez dans l’univers underground de Belgrade en visitant un de ses nombreux clubs alternatifs. Situés dans des lieux insolites tels que des bunkers désaffectés ou des entrepôts reconvertis, ces espaces offrent une expérience de vie nocturne unique, loin des sentiers battus. Pour une expérience underground à Belgrade, Voici une liste de ces lieux emblématiques :

Freestyler : Club VIP flottant sur la rivière Sava.

: Club VIP flottant sur la rivière Sava. Drugstore : Un ancien abattoir transformé en club de musique alternative.

: Un ancien abattoir transformé en club de musique alternative. STROGI CENTAR : Un appartement historique devenu club, offrant une variété de genres musicaux.

: Un appartement historique devenu club, offrant une variété de genres musicaux. DIM : Connu pour son ambiance industrielle et sa musique électronique.

: Connu pour son ambiance industrielle et sa musique électronique. BITEF ART CAFE : Pour des concerts live variés dans un cadre élégant.

: Pour des concerts live variés dans un cadre élégant. LASTA CLUB : Musique électronique commerciale et soirées DJ.

: Musique électronique commerciale et soirées DJ. HALF : Club axé sur la musique électronique underground.

Jour 3 : Les alentours de Belgrade

Pour une troisième journée inoubliable à Belgrade et ses alentours, voici une journée type mêlant histoire, culture, et moments uniques.

Avala Tower et le monastère de Rakovica

Commencez votre journée par une visite de la Tour d’Avala, située à une courte distance au sud de Belgrade. Cette tour de télécommunication est l’un des plus hauts bâtiments des Balkans et offre une vue panoramique époustouflante sur la région environnante. Ensuite, dirigez-vous vers le monastère de Rakovica, un lieu spirituel et historique niché dans un cadre paisible. Il offre un aperçu de l’architecture religieuse serbe et de son histoire.

Vin?a et le Danube

L’après-midi, aventurez-vous à Vin?a, un site archéologique majeur situé près du Danube. Vin?a est célèbre pour sa culture préhistorique datant du Néolithique. Vous pourrez découvrir des artefacts anciens et en apprendre davantage sur les civilisations qui peuplaient la région il y a des milliers d’années. Après cette plongée dans l’histoire, profitez d’une balade relaxante ou d’un déjeuner au bord du Danube, où les paysages fluviaux offrent un cadre idyllique.

La ville de Smederevo et sa forteresse

Pour conclure votre journée, dirigez-vous vers la ville de Smederevo, à environ une heure de Belgrade. Visitez la forteresse de Smederevo, un impressionnant édifice médiéval qui était autrefois la capitale du royaume serbe. La forteresse, située au bord du Danube, est l’une des plus grandes fortifications d’Europe de l’Est. Et elle offre un fascinant voyage à travers l’histoire, avec ses murailles imposantes et ses tours qui racontent les siècles passés.

Cette journée d’excursion autour de Belgrade vous permettra de découvrir des sites uniques et moins connus.

Conseils pour un week-end réussi à Belgrade

Belgrade est une destination prisée toute l’année par de nombreux visiteurs. Pour profiter pleinement de votre week-end, une bonne planification est essentielle.

Où se loger à Belgrade ?

Pour profiter pleinement de votre séjour à Belgrade, privilégiez un logement dans le quartier de Stari Grad ou le plus proche possible du centre. Le quartier de Vra?ar peut également être une option intéressante. Optez également pour le quartier de Skadarlija, offrant une accessibilité à pied à de nombreux sites, pour une expérience pratique et agréable. Belgrade étant l’une des capitales les moins chères d’Europe, vous pourrez trouver des logements confortables à des prix raisonnables.

La vie nocturne de Belgrade

Belgrade résonne avec une vie nocturne effervescente et une scène gastronomique riche en saveurs. Le quartier bohème de Skadarlija, célèbre pour ses tavernes traditionnelles. Il propose une immersion authentique dans la culture serbe. Et offre des délices locaux comme le sarma et le cevapcici, accompagnés de musique tzigane. Pour une expérience plus contemporaine, les clubs flottants le long des rivières Danube et Save offrent des soirées inoubliables avec une vue spectaculaire sur l’eau. Ces « splavovi » incarnent l’esprit festif de la ville en mêlant les rythmes locaux et internationaux.

Se déplacer à Belgrade

Naviguer dans la grande ville de Belgrade peut sembler intimidant. Malgré l’absence actuelle d’un réseau de métro moderne, les tramways et les bus sont disponibles, bien que la compréhension du réseau puisse poser problème. Les taxis, abordables, offrent une option pratique pour rejoindre les quartiers éloignés. À l’arrivée à l’aéroport, privilégiez les taxis des compagnies officielles comme Beogradski ou Naxis, et négociez le tarif. En somme, chaque quartier de Belgrade est accessible à pied. Tandis que les déplacements entre quartiers peuvent être facilités par les bus, les tramways ou les taxis.

Conseils pratiques pour visiter Belgrade

Belgrade est réputée pour sa sécurité. Elle offre aux visiteurs la tranquillité d’esprit nécessaire pour explorer la ville en toute confiance, même la nuit. Il est bon à savoir que malgré que la langue principalement parlée soit le serbe, l’anglais est également beaucoup utilisé surtout dans les zones touristiques. Quant au climat, le printemps et l’automne sont les périodes privilégiées pour visiter cette ville, offrant des températures agréables et une ambiance moins fréquentée. Cependant, quelle que soit la saison, Belgrade dégage un charme indéniable qui attire les visiteurs tout au long de l’année.

Bonus vidéo : Plongée visuelle dans Belgrade en 4K

Pour une expérience immersive de Belgrade avant votre départ, découvrez cette vidéo en 4K.