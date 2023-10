Guide pour visiter l’Île-aux-Moines : la perle du Golfe du Morbihan en Bretagne

L’Île-aux-Moines est un véritable joyau niché au cœur du Golfe du Morbihan en Bretagne. Cette île, avec ses paysages variés et sa richesse culturelle, mérite une visite lors d’un séjour en Bretagne. Découvrez notre guide pour profiter pleinement de votre escapade sur cette île enchanteresse.

Comment se rendre à l’Île-aux-Moines

Pour rejoindre cet écrin breton, il faudra prendre un bateau-navette depuis le port de Vannes (45 minutes de traversée) ou directement depuis le quai de Port-Blanc à Baden (5 minutes de traversée). Les horaires varient en fonction des saisons, pensez donc à vous renseigner avant de prévoir votre excursion. Outre le bateau, plusieurs solutions écologiques existent pour effectuer le trajet Vannes Ile-aux-Moines rapidement, comme le covoiturage ou le bus.

Les points de vue incontournables sur l’Île-aux-Moines

Dès votre arrivée sur l’île, vous serez ébloui par les panoramas qui s’offrent à vous. Voici quelques-uns des points de vue les plus impressionnants :

Croix de Port Blanc : un panorama unique sur la grande plage de Port Blanc et le Golfe du Morbihan. Mont de l’Île-aux-Moines : un promontoire offrant une vue imprenable sur toute l’île et les îlots avoisinants. Pointe du Trech : un belvédère idéal pour admirer le coucher de soleil et la baie du Morbihan. Port Miquel : un site avec une vue panoramique sur la rade de Larmor-Baden et l’ensemble des îles du golfe.

N’oubliez pas également de vous arrêter au Moulin à Marée de Berno, classé monument historique, qui offre un point de vue saisissant sur les marais salants et le Golfe du Morbihan.

Le sentier côtier, une balade incontournable

Tout au long de vos promenades sur l’Île-aux-Moines, prenez le temps de découvrir le célèbre Sentier côtier qui fait le tour de l’île. Celui-ci propose un parcours d’environ 18 km, ponctué par une succession de plages, criques, points de vue et sites patrimoniaux remarquables.

Au cours de votre balade, ne manquez pas les étapes suivantes :

Plage de Port Blanc : une grande plage familiale située à proximité du centre bourg ;

une grande plage familiale située à proximité du centre bourg ; Anse du Brouël : une petite crique intimiste et préservée ;

une petite crique intimiste et préservée ; Plage de Kerlimelas : une plage préservée du vent, offrant un cadre idyllique pour la baignade ;

une plage préservée du vent, offrant un cadre idyllique pour la baignade ; Anse du Guéric : une charmante anse parsemée de pins maritimes et de mimosas ;

une charmante anse parsemée de pins maritimes et de mimosas ; Bois d’Amour : une forêt littorale avec cheminements permettant de découvrir la faune et la flore locales.

Exploration des bois et jardins de l’Île-aux-Moines

L’Île-aux-moines est également riche en espaces naturels à explorer. Entre les bois aux essences exotiques et les jardins fleuris,la nature abonde dans cette île . Voici quelques-uns des lieux où vous pourrez apprécier la diversité des paysages :

Bois du Mitan : ce site remarquable au centre de l’île propose un sentier ombragé ponctué de panneaux informatifs sur la biodiversité locale;

ce site remarquable au centre de l’île propose un sentier ombragé ponctué de panneaux informatifs sur la biodiversité locale; Jardin des Oiseaux : un jardin privatif ouvert au public qui accueille de nombreuses espèces d’oiseaux et offre une promenade paisible entre étangs et végétation luxuriante;

un jardin privatif ouvert au public qui accueille de nombreuses espèces d’oiseaux et offre une promenade paisible entre étangs et végétation luxuriante; Bois de Conleau : un espace boisé situé à l’est de l’île, propice à la détente et aux pique-niques.

Le patrimoine historique et culturel de l’Île-aux-Moines

Outre ses richesses naturelles, l’Île-aux-Moines possède également un patrimoine historique et culturel qui vaut le détour. Lors de votre visite, vous pourrez ainsi vous plonger dans l’histoire locale en découvrant les lieux suivants :

L’église Saint-Michel : Construite au XVIème siècle, cette église est typique du style gothique breton;

Construite au XVIème siècle, cette église est typique du style gothique breton; La Tour Sarrazine : Une tour médiéval qui offre un témoignage précieux du passé de l’île;

Une tour médiéval qui offre un témoignage précieux du passé de l’île; Le Moulin à marée de Berno : Un monument historique qui constitue un exemple unique de moulin à marée;

Un monument historique qui constitue un exemple unique de moulin à marée; Le village de Brouël : Noyau historique de l’Île-aux-Moines où sont concentrés plusieurs monuments classés aux Monuments Historiques.

Pour davantage d’informations sur l’histoire de l’Île-aux-Moines, rendez-vous sur le site de la mairie de l’Ile aux Moines.

Les activités nautiques et sportives sur l’Île-aux-Moines

Si l’Île-aux-Moine offre un cadre propice à la détente et la promenade, elle propose également un panel varié d’activités nautiques et sportives. Parmi elles, citons :

la voile,

le stand-up paddle,

le kayak de mer,

ou encore les balades et randonnées en vélo.

Profitez également des nombreuses activités organisées par le centre nautique local, notamment pour les plus jeunes.

Découverte de la gastronomie îlaise

Lors de votre séjour sur l’Île-aux-Moines, ne manquez pas de goûter aux spécialités locales ! Au menu, dégustez la fameuse mouclade, plat traditionnel à base de moules, mais aussi un large choix de poissons et crustacés frais. N’hésitez pas non plus à tester les crêpes et galettes bretonnes qui raviront vos papilles lors d’une pause gourmande.

Au cours de votre visite guidée, prenez le temps de faire une escale culinaire au célèbre restaurant « La Jument-Verte », où vous pourrez déguster des plats préparés avec des ingrédients locaux tels que les fruits de mer ou les légumes du terroir.

Entre nature luxuriante, patrimoine riche et saveurs locales, l’Île-aux-Moines invite chaque visiteur à vivre une expérience unique. Que ce soit pour s’émerveiller devant ses panoramas, découvrir son histoire ou s’évader au gré de ses sentiers, elle offre un voyage authentique en plein cœur du Golfe du Morbihan. Une escale incontournable en Bretagne, où chaque instant se savoure et se partage. Alors, prêt à hisser les voiles vers cette île enchanteresse ?