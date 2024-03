Voyage au Portugal : les 10 lieux incontournables à visiter

Ancré entre l’océan Atlantique et l’Espagne, le Portugal est une destination qui émerveille de plus en plus de voyageurs. Avec ses plages magnifiques, ses villages pittoresques et ses villes historiques, il offre un large éventail d’expériences touristiques.

Trouvez votre itinéraire idéal pour explorer le Portugal

Pour planifier un voyage réussi, de nombreux services peuvent vous aider à préparer un circuit Portugal sur mesure. Vous pouvez ainsi découvrir les régions qui vous attirent le plus, tout en respectant votre budget et vos contraintes de temps. Lieux culturels, naturels ou encore gastronomiques, chaque région a son charme propre. Dans cet article, nous présenterons quelques-uns des lieux incontournables à visiter lors de votre voyage au Portugal.

1. La charmante Lisbonne : une capitale pleine de surprises

Commencez votre périple par Lisbonne, l’incontournable capitale portugaise. Située sur sept collines, elle séduit immédiatement par sa richesse architecturale et son panorama unique. Parmi les étapes essentielles :

Le quartier de Belém , où se dressent la Tour de Belém et le Monastère des Hiéronymites, deux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

, où se dressent la Tour de Belém et le Monastère des Hiéronymites, deux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Alfama , le quartier le plus ancien de Lisbonne, réputé pour ses ruelles étroites, où l’on peut savourer un verre de Ginjinha tout en écoutant du fado.

, le quartier le plus ancien de Lisbonne, réputé pour ses ruelles étroites, où l’on peut savourer un verre de Ginjinha tout en écoutant du fado. Le Tram 28, un moyen original de découvrir la ville en parcourant les quartiers historiques et pittoresques.

Conseil : À Lisbonne, visitez le quartier de Belém tôt le matin pour éviter les foules et savourer les célèbres pastéis de nata dans leur boulangerie d’origine sans longue attente.

2. Le Douro : une vallée aux paysages époustouflants

Réputée pour sa production viticole, cette région du nord du Portugal dévoile des panoramas époustouflants et offre diverses activités.

La croisière sur le fleuve Douro , pour contempler les paysages viticoles et la beauté naturelle environnante.

, pour contempler les paysages viticoles et la beauté naturelle environnante. Les randonnées dans le parc naturel do Alvão , une découverte agréable entre montagne et forêt.

, une découverte agréable entre montagne et forêt. La dégustation de vin de Porto dans les caves centenaires des célèbres maisons productrices.

Astuce : Dans la vallée du Douro, louez un vélo pour une exploration unique des vignobles. Vous découvrirez des points de vue inaccessibles en voiture.

3. Porto : une ville authentique au charme indéniable

Deuxième plus grande ville du Portugal, Porto a su conserver son authenticité et son charme d’antan. Voici quelques incontournables :

L’église São Francisco et la Ribeira , pour une promenade au bord de l’eau et une visite du centre historique.

, pour une promenade au bord de l’eau et une visite du centre historique. La gare de São Bento , qui fascine grâce à ses décors en azulejos.

, qui fascine grâce à ses décors en azulejos. Le marché do Bolhão, pour flâner et goûter aux produits locaux.

Conseil : À Porto, cherchez les librairies locales qui organisent des visites guidées nocturnes. C’est une manière magique et moins connue de découvrir la ville.

4. L’Algarve : un paradis côtier sous le soleil

S’étendant le long de la côte sud du Portugal, l’Algarve est une région bénie par un soleil radieux, des plages dorées et des eaux cristallines. Faro, la capitale, est la porte d’entrée de cette région, offrant un mélange charmant d’histoire et de modernité. Une excursion vers les îles barrières de Ria Formosa vous révèle des paysages à couper le souffle et des écosystèmes uniques. Les amateurs de plages seront comblés à la Praia da Marinha, l’une des plus belles du monde, où ils pourront admirer les falaises sculptées par la mer.

Astuce : En Algarve, optez pour une excursion en kayak pour explorer les grottes marines de Benagil au lever du soleil, loin de la foule.

5. Coimbra : une ville universitaire historique

À mi-chemin entre Lisbonne et Porto, Coimbra possède un passé riche en histoire et en culture. Ses principaux attraits sont :

L’université de Coimbra , l’une des plus anciennes d’Europe, fondée au XIIIe siècle.

, l’une des plus anciennes d’Europe, fondée au XIIIe siècle. La bibliothèque Joanina , joyau du baroque, dont la visite doit absolument faire partie de votre programme.

, joyau du baroque, dont la visite doit absolument faire partie de votre programme. Le Jardim Botânico, pour une promenade relaxante à travers les espaces verts bien entretenus et les serres exotiques.

Conseil : À Coimbra, visitez l’Université pendant les vacances scolaires pour profiter d’une visite moins encombrée et plus personnelle.

6. Sintra : un écrin de palais et de mystères

Près de Lisbonne, Sintra est un véritable livre d’images ouvert sur le monde. Ce village enchanteur, niché parmi les collines verdoyantes, est célèbre pour ses palais de conte de fées et ses jardins luxuriants. Le Palais national de Pena, avec ses couleurs vives et son architecture extravagante, est un incontournable. Vous pourrez également explorer le mystérieux Palais de Monserrate et le Quinta da Regaleira, avec ses grottes et ses labyrinthes cachés.

Astuce : À Sintra, utilisez les chemins de randonnée moins connus pour rejoindre les palais. Ils offrent des vues spectaculaires et une tranquillité loin des groupes touristiques.

7. Évora : une étape essentielle dans l’Alentejo

Cette petite ville, située dans la région sud de l’Alentejo, offre un intéressant voyage à travers l’époque romaine, le Moyen Âge et la Renaissance.

Le Temple Romain d’Évora , avec sa colonnade imposante.

, avec sa colonnade imposante. La cathédrale Sé , datant du XIIIe siècle, est un bel exemple d’architecture gothique portugaise.

, datant du XIIIe siècle, est un bel exemple d’architecture gothique portugaise. La Chapelle des ossements, une expérience surprenante où les murs sont recouverts de crânes et d’ossements humains.

Conseil : À Évora, engagez un guide local pour une visite à la nuit tombée. Découvrez les secrets de la ville sous un angle différent, loin de l’agitation touristique.

8. Nazaré : le paradis des surfeurs et des traditions

Ce village de pêcheurs traditionnel est devenu célèbre dans le monde entier pour ses vagues gigantesques, attirant les surfeurs les plus téméraires. Nazaré offre un spectacle naturel époustouflant, en particulier depuis le Miradouro do Suberco, d’où vous pouvez admirer l’immensité de l’océan Atlantique et, si vous avez de la chance, assister à l’exploit des surfeurs défiant les vagues monstrueuses. Ne manquez pas de vous imprégner de la culture locale en visitant le marché et en dégustant du poisson frais.

Astuce : À Nazaré, visitez le phare de São Miguel Arcanjo pour une exposition sur les vagues géantes. Les guides locaux offrent souvent des récits fascinants non mentionnés dans les guides touristiques traditionnels.

9. Le Convento do Cristo à Tomar : une incursion dans l’histoire des Templiers

À deux heures environ de Lisbonne, le Convento do Cristo à Tomar est un lieu-témoin fascinant du passage des chevaliers templiers au Portugal.

La Charola , chapelle octogonale richement décorée, était destinée aux cérémonies religieuses des templiers.

, chapelle octogonale richement décorée, était destinée aux cérémonies religieuses des templiers. Les cloîtres , qui offrent une promenade paisible entre ogives, colonnades et jardins.

, qui offrent une promenade paisible entre ogives, colonnades et jardins. La fenêtre manuéline, chef-d’œuvre de l’architecture portugaise du XVIe siècle.

Conseil : Au Convento do Cristo à Tomar, demandez à voir les fresques cachées lors des visites guidées spéciales. Ces œuvres d’art ne sont pas toujours incluses dans les parcours standards.

10. Aveiro : la Venise portugaise

Aveiro, avec ses canaux serpentant à travers la ville, est souvent comparée à Venise. Embarquez sur un « moliceiro », bateau traditionnel, pour une excursion pittoresque le long des voies d’eau, bordées de bâtiments Art Nouveau. Cette ville dynamique est aussi réputée pour ses « ovos moles », une spécialité locale à base d’œufs et de sucre. Aveiro est l’endroit parfait pour découvrir un aspect plus tranquille du Portugal, loin des foules des grands centres touristiques.

Astuce : À Aveiro, explorez les canaux en fin de journée. La lumière du soleil couchant offre une ambiance magnifique et des photos exceptionnelles, un moment souvent négligé par les visiteurs.

FAQ sur le voyage au Portugal

Quelle est la meilleure période pour visiter le Portugal ? La meilleure période est de mars à octobre, avec un climat agréable et moins de foules en dehors des mois d’été. Faut-il louer une voiture pour explorer le Portugal ? Oui, surtout si vous souhaitez explorer des endroits moins accessibles en transports en commun. Cela vous donne plus de liberté. Le Portugal est-il une destination onéreuse ? Le Portugal est généralement plus abordable que d’autres destinations européennes, mais les prix peuvent augmenter en haute saison dans les zones touristiques. Quels sont les plats typiques à essayer ? Ne manquez pas de goûter la morue (bacalhau), le cochon de lait (leitão) et les pastéis de nata, des tartes à la crème emblématiques. Y a-t-il des conseils de sécurité à suivre ? Le Portugal est un pays sûr, mais il est toujours recommandé de faire preuve de prudence, surtout dans les zones très fréquentées par les touristes, pour éviter les pickpockets.

Nous espérons que cette liste vous aidera à organiser votre circuit Portugal et à découvrir les multiples facettes de ce pays riche en histoire, culture et beautés naturelles. Bon voyage !