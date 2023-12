Les 6 temples zen incontournables de Kyoto

Kyoto, célèbre pour tranquillité et histoire, abrite des temples zen apaisants. Ces lieux, empreints de sérénité, offrent aperçu unique de la culture japonaise. Lors d’une visite, découvrir ces temples zen est incontournable pour ressentir paix intérieure et harmonie avec la nature. Chaque temple possède architecture unique et jardins soigneusement entretenus, reflétant l’esthétique zen. Lieux sacrés, où temps semble suspendu, invitent à réflexion et méditation.

La visite de ces temples est une expérience à ne pas manquer pour tous cherchant à se connecter avec essence spirituelle du Japon.

1. Le Temple Kennin-ji

Au cœur de Kyoto se trouve Kennin-ji, le temple zen le plus ancien de la ville, établi en 1202. Il est niché dans le quartier historique d’Higashiyama et à une courte distance de la vibrante Gion. Ce temple est un véritable havre de paix. Fondé par le moine Yosai, qui a également introduit la culture du thé au Japon, Kennin-ji se distingue par ses jardins zen et ses halls majestueux. Les jardins de pierre du temple présentent du sable blanc en motifs ondulés, rappelant la paix des océans. À l’intérieur, des peintures captivantes, dont les dieux du vent et du tonnerre de Tawaraya Sotatsu, ornent le temple. Kennin-ji combine une architecture remarquable avec un rôle de centre zen pour la méditation et l’enseignement. Il offre une expérience spirituelle et contemplative en plein cœur de la ville.

2. Le Shisen-d?

Le Shisen-d? est un temple zen empreint de quiétude. Il se situe au nord d’Higashiyama, loin de l’agitation de la ville. Il fut créé en 1671 par Jozan Ishikawa, un architecte paysagiste et érudit des classiques chinois, comme un refuge pour la retraite. Le temple offre une immersion dans un environnement naturel et artistique. Notamment avec ses murs de bambou et accessible par un escalier en pierre bordé d’une barrière de bambou. Le jardin zen, célèbre pour ses azalées éclatantes au printemps et ses érabliers flamboyants en automne, est un spectacle saisissant de beauté naturelle. Un pont en pierre et le doux son du « s?zu » créent une atmosphère contemplative dans le jardin. À l’intérieur, des portraits de poètes japonais et chinois ainsi qu’une cuisine ancienne, le « kamado », attendent l’admiration des visiteurs.

Le Shisen-d?, à la fois jardin et galerie d’art, est un lieu de sérénité où le temps semble suspendu.

3. Le Saiho-ji



Saiho-ji, mieux connu sous le nom de « temple de la mousse » ou Kokedera. C’est une merveille de la nature située dans la banlieue ouest de Kyoto. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce temple bouddhiste offre une expérience unique avec son luxuriant jardin de mousse, composé de plus de 120 variétés différentes. Cette oasis verdoyante contraste fortement avec les jardins zen traditionnels. Il crée ainsi une atmosphère où le temps semble se figer, en parfaite harmonie avec l’esprit zen. La visite de Saiho-ji doit être réservée à l’avance. Il commence par un rituel spirituel d’écriture d’un sutra bouddhique, suivi d’une immersion dans son jardin zen majestueux, un havre de paix et de méditation.

4. Le Ry?an-ji

Le temple de Ry?an-ji est un site emblématique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbre pour son jardin zen unique. Son jardin de pierre présente une superficie de 248 mètres carrés. De plus il dispose de 15 rochers disposés sur du sable blanc. Formant des motifs sujets à diverses interprétations, dont une représentant le mot « cœur » en caractères chinois ou une tigresse transportant ses petits. Le temple possède également un Tsukubai, bassin de pierre pour les ablutions. Et également un grand jardin de promenade avec un bassin à oshidori, témoignant de son passé aristocratique. Ry?an-ji abrite aussi les tombeaux de sept membres de la famille impériale, dont la princesse Teishi. Accessible en 30 minutes en bus depuis la gare de Kyoto, ce temple offre une expérience méditative profonde, mêlant histoire, culture et beauté naturelle zen.

5. Le Tenryu-ji

Le Tenryu-ji se situe dans le quartier pittoresque d’Arashiyama à Kyoto. Il se distingue comme l’un des temples bouddhistes les plus emblématiques du Japon. Fondé au XIVe siècle par le shogun Ashikaga Takauji en mémoire de l’empereur Go-Daigo, ce temple est le principal représentant de l’école Zen Rinzai. Le jardin Sogenchi-teien est un endroit spécial. Il entoure un grand étang, il y a des rochers tout autour, et les collines d’Arashiyama le dominent. Ce jardin a été préservé pendant environ sept siècles. Et beaucoup de gens le considèrent comme l’un des plus beaux du Japon.

Un des trésors du Tenryu-ji est sa peinture du dragon des nuages dans le hall Dharma. C’est une œuvre poétique transposée en 1899 par Suzuki Shonen et rénovée en 1997. Cette représentation artistique ajoute une dimension spirituelle profonde au temple. Inscrit au patrimoine mondial, le Tenryu-ji n’est pas seulement un lieu de beauté esthétique, mais aussi un centre vibrant de spiritualité et de méditation zen.

6. Le Daitoku-ji

Le Daitoku-ji est un ensemble fascinant de temples du courant bouddhiste Zen Rinzai situé au nord-ouest de Kyoto. Il offre une immersion profonde dans l’art et la méditation zen. Il se compose d’une vingtaine de sous-temples, dont quatre ouverts au public. Ce complexe invite à la découverte de divers jardins zen, chacun avec son style et son histoire uniques.

Les principaux bâtiments, dont l’imposante porte Sanmon et le Butsuden avec sa statue de Bouddha, sont des merveilles architecturales. Les temples Ryogen-in et Zuiho-in, proches de l’entrée, sont célèbres pour leurs jardins, notamment ceux de mousse et secs, reflétant la richesse du zen. Le Ryogen-in, avec ses quatre jardins et la résidence des moines Hojo, est un exemple exceptionnel d’architecture Zen. Tandis que le Zuiho-in offre un jardin minéral symbolique. Enfin, le Koto-in, connu pour son jardin de mousse et sa forêt miniature, est un lieu de beauté naturelle et de sérénité, surtout en automne.

Le Daisen-in est un trésor national du Japon. Il est réputé pour son jardin de pierre karesansui, un témoignage éloquent de l’art zen.

Visiter les temples zen de Kyoto est une expérience inoubliable pour ceux en quête de paix intérieure et d’harmonie avec la culture japonaise. Ces havres de tranquillité offrent une immersion dans l’esthétique zen à travers une architecture unique et des jardins soigneusement entretenus. Chaque visite invite à la réflexion et à la méditation et offre un lien profond avec l’essence spirituelle du Japon.