Visiter Venise en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Cette métropole italienne, connue pour ses gondoles et son amour, offre une expérience unique avec ses 438 ponts et 183 canaux. Idéale pour une escapade romantique, elle propose également des activités variées pour les groupes d’amis ou les familles. Chaque année, Venise attire des millions de visiteurs grâce à son patrimoine exceptionnel. Découvrez cette ville à pied vous permet de découvrir ses ruelles cachées, ses places accueillantes et ses bâtiments chargés d’histoire.

Jour 1 : Découverte des classiques vénitiens

Votre premier jour à Venise vous réserve une plongée captivante dans les trésors historiques et les joyaux architecturaux de la ville.

Le quartier et la place Saint-Marc

Au cœur de Venise, le quartier Saint-Marc regorge de sites emblématiques. La place Saint-Marc, joyau historique, attire naturellement les visiteurs avec son architecture exceptionnelle et son riche passé. Elle est le pôle d’attraction principalde la « Sérénissime », surnom donné à la République de Venise pour évoquer sa grandeur du 8? au 18? siècle.

La basilique de Saint-Marc

En explorant Venise, ne manquez pas la Basilique Saint-Marc, un incontournable de la ville. Datant du XIe siècle, elle a été le point focal de la vie religieuse vénitienne pendant des siècles. Son architecture, mélangeant des influences orientales et occidentales, en fait un joyau à admirer absolument. Avant d’entrer, prenez le temps d’apprécier ses cinq coupoles imposantes. À l’intérieur, les murs et les plafonds ornés de mosaïques dorées captivent les visiteurs.

Le campanile de Saint-Marc

Le Campanile de Saint-Marc offre une vue spectaculaire sur Venise et la lagune. Avec ses cinq cloches et ses presque 100 mètres de hauteur, cette tour de guet est devenue emblématique de la ville. Du haut de cette ancienne prison et phare, la vue panoramique permet d’admirer toute la splendeur de Venise.

Le Palais des Doges

Toujours parmi les sites à découvrir à Venise, le Palais des Doges. Il se démarque comme un symbole majeur, aux côtés du Rialto. Ce remarquable édifice présente une architecture principalement de style gothique vénitien. Ancienne résidence des doges vénitiens, ce palais a longtemps été le centre administratif de la ville. Il révèle l’histoire politique et culturelle de la République de Venise à travers ses salles somptueuses ornées de dorures.

La bibliothèque Marciana

À proximité, la bibliothèque Marciana conserve une collection inestimable de manuscrits et de livres anciens. Établie au XVIe siècle, cette bibliothèque recèle des joyaux littéraires et historiques.

Le pont des Soupirs

Le Pont des Soupirs (Ponte dei Sospiri) demeure un symbole vénitien. Il relie le Palais des Doges aux prisons. Son nom évocateur rappelle la légende des prisonniers soupirant à leur dernière vue sur Venise en traversant ce pont. Ce passage emblématique était utilisé par les prisonniers pour se rendre des cellules aux salles de torture.

Les jardins Royaux

Derrière la place Saint-Marc, découvrez les Jardins Royaux, rénovés en 2019 après avoir été laissés à l’abandon depuis leur création par Napoléon. Le charme opère immédiatement avec leur verdure luxuriante et leur verrière accueillante. Les allées ombragées par des pergolas fleuries invitent à la détente à l’ombre.

Basilique Santa Maria della Salute

Cette basilique emblématique est réputée pour son architecture impressionnante et constitue une visite incontournable lors de votre séjour à Venise. Après l’avoir admirée depuis l’extérieur, vous pouvez également la visiter pour découvrir ses magnifiques intérieurs et en apprendre davantage sur son histoire fascinante.

L’église San Giorgio Maggiore

Cette église, conçue par l’architecte Andrea Palladio, offre une vue imprenable sur Venise depuis son clocher, en plus de ses magnifiques intérieurs ornés de fresques et de sculptures.

Le quartier San Marco

Après avoir admiré les monuments emblématiques, déambulez dans les ruelles et le long des canaux du Quartier San Marco. Découvrez des façades anciennes et des coins cachés qui enrichissent la magie de Venise. Sur les rues commerçantes animées, telles que la fameuse « Calle Larga XXII Marzo », explorez les vitrines des grandes marques italiennes.

Embarquez sur une gondole

Lors de votre première journée à Venise, ne manquez pas l’occasion de vous embarquer sur une gondole. C’est une expérience emblématique de la ville. Les gondoles traditionnelles, reconnaissables à leur couleur noire et leur rame unique. Elles sont pilotées par des gondoliers vêtus de marinières à rayures blanches et noires. Avec plus de 500 gondoliers disponibles à travers la ville, vous aurez l’embarras du choix pour cette aventure pittoresque.

Soirée sur un rooftop

Ne manquez pas également l’opportunité de passer une soirée sur un rooftop. Cela vous offrira une perspective unique sur la ville. Outre le célèbre Campanile, le rooftop du Fondaco Dei Tedeschi offre l’un des panoramas les plus époustouflants de Venise. Situé à proximité du Pont du Rialto, ce grand magasin de luxe propose une terrasse panoramique gratuite. Vous pourrez admirer le majestueux Grand Canal et les toits caractéristiques de Venise.

Jour 2 : Les trésors de Venise

Votre deuxième journée à Venise promet une exploration immersive des lieux emblématiques et des traditions locales qui font le charme de cette ville envoûtante.

Le marché du Rialto

Pour une expérience matinale authentique, commencez votre journée en explorant le marché animé du Rialto, installé quotidiennement sur le Campo della Pescaria. Ce marché coloré est un véritable spectacle pour les sens. Comme tout marché, il offre une abondance de produits frais et une immersion totale dans la vie locale de Venise.

Le quartier de Cannaregio

C’est un excellent endroit pour ressentir l’atmosphère d’une Venise plus authentique, loin de l’afflux massif de touristes. Vous pouvez visiter le ghetto juif, le plus ancien d’Europe, et profiter des cafés locaux pour un petit déjeuner paisible.

Le quartier de San Polo

Au cœur de Venise, San Polo, bien que le plus petit quartier, regorge d’activités passionnantes ! Lié à San Marco par le célèbre pont du Rialto, San Polo offre une multitude de points d’intérêt, avec ses églises pittoresques et ses magnifiques palais.

Le Pont du Rialto

Le Pont du Rialto se démarque comme l’un des monuments les plus emblématiques de Venise. Il représente le premier pont érigé dans la ville, reliant ainsi San Polo à San Marco. Avec ses deux rangées de boutiques, le pont s’étend sur 46 mètres, offrant une vue majestueuse.

La Basilique dei Frari

Découvrez ensuite la majestueuse basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, érigée par les franciscains au XIVe siècle. Cette imposante structure en brique abrite une riche collection d’œuvres d’art. Notamment des sculptures et des peintures de grands maîtres vénitiens tels que Titien et Bellini.

Le Palais Ca’ Rezzonico

Découvrez le Palais Ca’ Rezzonico, un musée vénitien du XVIIIe siècle. Vous découvrirez des expositions captivantes sur l’art et la culture de Venise à cette époque. Ce palais richement décoré vous transportera à travers l’histoire et l’élégance de la période.

La Santa Maria della Salute

Ll’église baroque de Santa Maria della Salute est un lieu chargé d’histoire qui symbolise la gratitude de Venise pour la fin de la peste au 17ème siècle. Son dôme imposant domine l’entrée du Grand Canal, offrant une vue remarquable depuis les rives de la ville. Cette église est devenue un symbole de résilience et de rédemption pour les Vénitiens.

L’église de San Rocco

Ensuite, rendez-vous à l’église de San Rocco. L’intérieur de l’église et la Scuola Grande di San Rocco abritent des œuvres remarquables de Tintoret qui captiveront tout amateur d’art.

La Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari

La magnifique basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari est un chef-d’œuvre de l’architecture gothique vénitienne. Imposante avec ses murs de brique ocre, elle abrite des trésors artistiques, dont des œuvres de Tintoret, Donatello et Titien.

Découverte des Îles

Pour accéder à Murano et à Burano depuis Venise, empruntez le bateau de la ligne 12 depuis le nord de Venise, à Cannaregio. Le trajet jusqu’à Murano dure environ 10 minutes. Tandis que celui jusqu’à Burano prend environ 40 minutes.

L’île de Murano

Embarquez pour l’île de Murano, renommée pour son artisanat du verre soufflé. Visitez les ateliers de souffleurs de verre où vous pourrez admirer des démonstrations captivantes de cet art ancien.

L’île de Burano

Terminez votre journée sur l’île de Burano, célèbre pour ses maisons colorées et son artisanat de dentelle délicate. Flânez dans les rues pittoresques de l’île, imprégnez-vous de l’atmosphère charmante et découvrez l’art traditionnel de la dentelle au musée local.

L’île de Mazzorbo

Un havre de paix lié à Burano par un pont, l’île de Mazzorbo offre une ambiance sereine et champêtre. Offrant une vue panoramique sur les maisons chatoyantes de Burano et la lagune vénitienne. Mazzorbo est renommée pour les vignobles du domaine Venissa, ouverts aux visiteurs au printemps.

Le quartier Campo Santa Margherita

Après une journée riche en découvertes à travers les trésors de Venise, quoi de mieux que de se détendre au Campo Santa Margherita ? Ce quartier animé offre une atmosphère chaleureuse où l’on peut savourer les délices locaux dans des cafés et restaurants pittoresques.

Jour 3 : Hors des sentiers battus et alentours

Après avoir découvert l’essence palpitante de Venise, il est temps de partir à la découverte de ses environs pour une journée inoubliable.

Découverte de la Péninsule de Cavallino-Treporti

Pour une escapade authentiquement vénitienne, la Péninsule de Cavallino-Treporti offre une expérience côtière pittoresque à quelques encablures de Venise. Enfilez vos chaussures de marche et partez en randonnée le long des sentiers côtiers pour découvrir des paysages à couper le souffle. Explorez les charmants villages de pêcheurs, admirez les falaises escarpées et profitez des vues imprenables sur la mer Adriatique.

Une excursion au Lido

Le Lido est célèbre pour ses étendues de sable fin et son atmosphère détendue. Il constitue une destination idéale pour une journée d’évasion insulaire. Prenez le temps de vous arrêter dans l’un des nombreux établissements côtiers pour déguster des délices locaux. Allant des fruits de mer frais aux délices culinaires, tout en appréciant la vue pittoresque sur le littoral. Que vous souhaitiez vous détendre au soleil, ou encore vous baigner, le Lido offre une expérience balnéaire mémorable pour ceux en quête de tranquillité et de plaisirs gastronomiques.

Découvrez le village côtier Chioggia

Pour une escapade pittoresque le long de la côte vénitienne, ne manquez pas de visiter les charmants villages côtiers tels que Chioggia. Il est célèbre pour ses canaux pittoresques et son marché de poissons animé. Promenez-vous le long des quais bordés de maisons colorées, imprégnez-vous de l’atmosphère animée du marché où les pêcheurs vendent leurs prises fraîches, et explorez les ruelles étroites pour découvrir des trésors cachés.

Chioggia offre une ambiance authentique de village de pêcheurs.

Conseils pour une expérience mémorable à Venise

Une préparation attentive peut rendre un court séjour à Venise inoubliable pour les visiteurs en quête de découvertes.

Où manger ?

À Venise, la gastronomie est une fusion enivrante de traditions vénitiennes et d’influences internationales. De Cannaregio à Castello, vous trouverez une variété d’établissements, des trattorias familiales aux restaurants raffinés, proposant une cuisine authentique et innovante. Explorez les rues pittoresques pour déguster des spécialités locales.Telles que les cicchetti, les pâtes à l’encre de seiche et les sarde in soar. Ne manquez pas les gelaterias artisanales pour une touche sucrée avec des saveurs uniques comme la pistache et le tiramisu.

Choix d’hébergement à Venise

Venise offre une variété de quartiers, chacun avec son propre charme et ses avantages pour les voyageurs.

Saint-Marc : Central mais animé, ce quartier abrite de nombreux hôtels haut de gamme et est idéal pour ceux qui veulent être au cœur de l'action.

Cannaregio : Populaire auprès des étudiants et des artistes, ce quartier nocturne propose une ambiance animée avec une multitude de bars et de restaurants.

Castello : Plus calme et résidentiel, Castello offre un aperçu de la vie quotidienne vénitienne. Les prix des hébergements sont souvent plus abordables, mais il peut être un peu éloigné des attractions touristiques principales.

Dorsoduro : Quartier artistique et culturel, Dorsoduro abrite des galeries d'art, des musées et l'université. Bien que moins touristique, il peut être difficile de trouver des hébergements disponibles.

Santa Croce : Tranquille et résidentiel, Santa Croce offre une atmosphère locale authentique.

Vie nocturne à Venise

Pour une soirée animée, rendez-vous dans le quartier de Cannaregio. Il est réputé pour sa vie nocturne dynamique avec ses nombreux bars et cafés branchés. Si vous recherchez une ambiance plus familiale, dirigez-vous vers le quartier de Santa Croce, où vous trouverez des bars et des restaurants accueillants, parfaits pour une soirée détendue en famille. Pour ceux qui veulent prolonger la soirée jusqu’au petit matin, le quartier de Dorsoduro abrite des bars ouverts tard dans la nuit. Offrant ainsi une expérience nocturne inoubliable à Venise.

Quand venir visiter Venise ?

Pour une visite réussie à Venise, choisissez soigneusement votre période de voyage. Optez pour l’hiver, comme février, pour éviter les foules, bénéficier de journées ensoleillées et d’une ambiance paisible. L’automne offre également des températures agréables et moins de touristes. En haute saison, au printemps et en été, prévoyez des prix plus élevés, des foules et des réservations anticipées nécessaires. Les billets coupe-file seront vos meilleurs alliés pour maximiser votre expérience, surtout pendant les journées chaudes et surpeuplées de l’été.

Bonus vidéo : Vlog pour visiter venise en 3 jours ! Conseils et bons plans

Venise est une ville magique qui offre une multitude de trésors à découvrir, même en un week-end. Voici une vidéo pour vous donner un avant-goût.