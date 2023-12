Noël est une période magique en France, où les rues scintillent de lumières et les odeurs de vin chaud remplissent l’air. Les marchés de Noël français sont célèbres pour leur charme et leur ambiance festive. Dans cet article, nous vous emmènerons à la découverte de 5 marchés de Noël incontournables en France. Chacun de ces marchés offre sa propre magie et ses traditions uniques.

1. Le marché de Noël de Strasbourg

Strasbourg, surnommée la « Capitale de Noël”, accueille l’un des marchés de Noël les plus emblématiques de France. Ce marché de Noël existe depuis 1570, étant ainsi le précurseur en France. Avec plus de 300 exposants, il est un véritable trésor de créativité artisanale.

Le marché de Noël de Strasbourg est également un lieu de festivités, avec des spectacles, des veillées musicales et des performances artistiques pour égayer vos soirées. Laissez-vous emporter par cette ambiance chaleureuse et festive. En plus du marché principal situé autour de la cathédrale, ne manquez pas les autres quartiers du marché de Noël de Strasbourg. La place Broglie est le lieu idéal pour découvrir le Christkindelsmärik historique. Tandis que la façade de l’Hôtel de Ville brille de mille feux, illuminée aux couleurs de Noël. N’oubliez pas de visiter le Marché Off, installé sur la Place Grimmeissen. Vous y découvrirez des produits artisanaux, des objets de décoration uniques, et une ambiance responsable et engagée.

2. Le marché de Noël de Colmar

Le Marché de Noël de Colmar, classé en deuxième position par sa taille, est une destination qui éblouit les amateurs de la magie de Noël. Cependant, il n’a rien à envier à son grand frère, le marché de Noël de Strasbourg. Colmar a sa propre féérie et une particularité bien à lui. Il abrite non pas un, mais six marchés de Noël différents. Parmi ces derniers, deux se démarquent particulièrement.

Le premier est situé devant l’Église des Dominicains, un édifice datant du XIVe siècle. Ce marché se distingue par ses vitraux qui s’illuminent lorsque la nuit tombe, créant une atmosphère magique. L’autre marché à ne pas manquer est celui de la Place de l’Ancienne Douane, ornée de la fontaine Schwendi. En vous promenant dans les rues illuminées, vous serez captivé par les maisons à colombages qui racontent l’histoire de cette ville, dont certaines remontent au Moyen-âge.

Le marché de Noël de Colmar offre une expérience féérique et flamboyante, où la tradition alsacienne rencontre la magie de Noël.

3. Les marchés de Noël de Paris

À Paris, les marchés de Noël ne se limitent pas à un seul emplacement, mais se disséminent dans divers quartiers de la ville. L’emblématique marché qui se tenait autrefois sur les Champs-Élysées jusqu’en 2018 a désormais élu domicile dans les jardins des Tuileries. Ce marché offre bien plus que des chalets ; il propose une fête foraine, une patinoire, et une grande roue pour une expérience complète. Cependant, si vous recherchez un marché de Noël emblématique au cœur de la capitale, le parvis de la cathédrale Notre-Dame, du 9 au 26 décembre, est un incontournable.

Pour ceux qui aspirent à une expérience authentique et dépaysante, le marché alsacien installé devant la gare de l’Est, du 30 novembre au 16 décembre, est une option idéale. Il vous transportera immédiatement en Alsace, avec ses spécialités gourmandes telles que les bretzels et les kouglofs. Une alternative plus contemporaine se trouve au marché de Noël de la Station F, qui rassemble de nombreuses start-up et créateurs. Leurs produits, souvent fabriqués en France, sont uniques et introuvables ailleurs.

Si vous préférez une expérience de Noël hors des sentiers battus, les tiers-lieux parisiens célèbrent également la saison des fêtes de manière originale. Par exemple, La Recyclerie, située dans une ancienne gare du 18e arrondissement, organise des éco-villages de Noël thématiques chaque week-end du 26 novembre au 18 décembre. C’est une manière alternative et écologique de célébrer les fêtes de fin d’année.

Le marché de noël de Lille

Le marché de Noël de Lille est une célébration festive de renommée mondiale. Chaque année, il attire des visiteurs du monde entier. Situé au cœur de la « Capitale des Flandres, » ce marché de Noël offre une ambiance chaleureuse et authentique. Plus de 90 chalets soigneusement aménagés attendent les visiteurs. Offrant ainsi l’occasion de découvrir divers produits artisanaux, des décorations de Noël aux délices du terroir. De plus, le Marché de Noël de Lille s’engage depuis plusieurs années dans une démarche éco-responsable. Cette initiative inclut la gestion de la consommation énergétique, le tri sélectif des déchets, et une politique du zéro-plastique. Chaque année, de nouvelles mesures sont mises en place pour réduire l’impact environnemental de l’événement, en faisant de cette célébration un exemple d’engagement pour un Noël plus durable.

Un incontournable du marché de Noël de Lille est sa fameuse grande roue, qui s’élève à 50 mètres de hauteur. Du sommet de cette roue, les visiteurs peuvent admirer une vue imprenable sur la ville illuminée et sur le majestueux Grand Sapin. Le marché de Noël de Lille promet une expérience féérique dans une ambiance traditionnelle du Nord de la France, où la magie de Noël se mêle aux délices locaux et à une vue panoramique spectaculaire.

5. Le marché de Noël de Lyon

À Lyon, il y a un évènement particulier à ne pas manquer, même s’il ne s’agit pas d’un marché de Noël. C’est la Fête des Lumières, une célébration incontournable qui transforme la ville en un spectacle de lumières enchanteur. La traditionnelle Fête des Lumières, qui se déroule du 8 au 11 décembre. Elle marque le début des festivités de Noël dans la capitale des Gaules. Les habitants de Lyon illuminent la ville en déposant des milliers de « lumignons » sur leurs rebords de fenêtres. Cette tradition crée une ambiance unique. Mais ce n’est pas tout, car la ville s’illumine également grâce à d’innombrables projections lumineuses et vidéos sur ses monuments.

Mais les célébrations ne s’arrêtent pas là. Le marché de Noël débute deux semaines avant la Fête des Lumières, plus précisément le 26 novembre. Il prend place sur la place Carnot, près de la gare Perrache et du musée des Confluences. Avec environ 90 stands, les amateurs de Noël trouveront de quoi satisfaire leur quête de cadeaux originaux.

Si vous cherchez des présents singuliers et régionaux, ne ratez pas deux événements majeurs à Lyon. Le premier, « Lyon Can Do It« , a lieu le 26 novembre au Grand Hôtel-Dieu. Le second, le marché des créateurs, s’installe à l’espace Polygones le 3 décembre. Ces marchés mettent en avant des artisans locaux issus de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ils offrent un assortiment diversifié d’articles.

Pour les fans d’art, de lumières et de trouvailles exceptionnelles, Lyon est une véritable caverne d’Ali Baba festive.

En France, les marchés de Noël offrent une expérience immersive dans la magie des fêtes. De Strasbourg à Lyon, chaque marché de Noël a sa propre identité et ses traditions uniques. Alors, que vous préfériez l’atmosphère traditionnelle de Colmar ou l’éclat de Paris, il y a un marché de Noël en France qui vous attend pour vous faire vivre la magie des fêtes à la française. Partez à leur découverte et créez des souvenirs inoubliables au cœur de la féerie de Noël en France.