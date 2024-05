Visiter Porto en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Porto est une ville côtière du Portugal, connue pour son charme historique et son vin renommé. À quelques heures de la France, cette destination promet une immersion dans une autre culture. Entre découvertes historiques, déambulations en plein air et rencontres surprenantes, votre week-end à Porto s’annonce riche en souvenirs. Suivez nos conseils pour découvrir les incontournables de Porto et plongez-vous dans son atmosphère unique.

Porto: une ville faite pour les amoureux d’histoire, de vin et de vues à couper le souffle.

Jour 1 : Découverte du cœur battant de Porto

Commencez votre journée dans le centre historique, plongeant dans le passé et la vie contemporaine de la ville.

La vieille ville de Porto

Découvrez le charme pittoresque de la vieille ville de Porto, un incontournable qui se distingue vraiment. Le quartier de Ribeira est l’un des endroits les plus incontournables et charmants de Porto. En visitant ce quartier, vous aurez la chance de découvrir les azulejos qui ornent ses façades, ajoutant une touche de beauté à chaque coin de rue.

La gare de São Bento

Ne manquez pas de découvrir la gare de São Bento lors de votre week-end à Porto, qu’il s’agisse ou non de prendre le train. Son hall principal, couvert de carreaux de faïence bleus et blancs, raconte l’histoire du Portugal sur une surface de plus de 500 m2. Pour les amateurs d’architecture, le bâtiment extérieur est également une merveille à ne pas manquer.

La Praça de Batalha

La Praça de Batalha est une place importante et incontournable située dans le centre de Porto. La place est souvent le point de départ ou d’arrivée de nombreuses promenades touristiques à Porto, en raison de sa proximité avec des attractions populaires.

L’église Sainte-Ildefonse

Au bout de la Rua Santa Catarina, l’Église Sainte-Ildefonse séduit par son style baroque. Sa façade et ses deux tours sont ornées d’azulejos réalisés par le célèbre peintre portugais Jorge Colaço, également connu pour son travail à la gare de São Bento.

Le musée de l’Archéologie et des Arts Sacrés

Le musée de l’Archéologie et des Arts Sacrés à Porto est un véritable trésor pour les amateurs d’art et d’histoire. Sa collection variée d’objets archéologiques et d’œuvres d’art religieuses offre une immersion fascinante dans le passé de la région.

L’église de Carmo

Porto est réputée pour ses nombreuses églises historiques, et parmi celles-ci, l’Église de Carmo est un incontournable. Son impressionnante façade extérieure, ornée de sculptures détaillées, attire le regard et invite à la contemplation.

La cathédrale de Sé

La cathédrale de Sé trône majestueusement au sommet de Porto, offrant une vue imprenable sur la ville et le fleuve Douro. Son architecture imposante et ses détails fascinants en font un incontournable de la visite à Porto. Elle offre ainsi une expérience spirituelle et historique inoubliable.

Le Palais de la Bourse

Le Palais de la Bourse, ou Palácio da Bolsa, dévoile toute la splendeur de l’époque dorée de Porto. Ses salles de réception richement décorées et ornées de dorures, vous transporteront dans un autre temps. Là, où la ville prospérait grâce à son commerce mondial florissant.

L’église Saint François

Porto regorge d’églises, chacune plus belle que l’autre, offrant chacune son charme particulier. L’Église Saint François, avec sa chapelle baroque recouverte d’or, est un véritable trésor architectural et artistique. Vous serez éblouis par la beauté des sculptures et des décorations, témoignant du raffinement et de la piété qui caractérisaient cette période de l’histoire de Porto.

Flâner le long du Cais da Ribeira

Découvrez la beauté pittoresque de Porto en vous promenant le long des quais du Cais da Ribeira. Vous pourrez admirez les vues époustouflantes sur le fleuve Douro et les ponts qui le traversent. Notamment le célèbre Pont Louis 1er ou Dom-Luís, emblème emblématique de la ville. Installez-vous à une terrasse pour déguster un café ou un verre de Porto et observez les bateaux qui naviguent sur les eaux scintillantes du fleuve.

Dîner à la Ribeira

Pour votre première soirée à Porto, optez pour un dîner à la Ribeira. Vous trouverez une multitude de restaurants proposant des spécialités locales. Ainsi que des terrasses offrant des vues imprenables sur le Douro, idéales pour admirer le coucher du soleil.

Jour 2 : Vila Nova de Gaia et les trésors du vin de Porto

Le deuxième jour vous transporte de l’autre côté du Douro à Vila Nova de Gaia et à travers de nombreux point de vue à couper le souffle.

Le marché de Bolhão

Commencez cette deuxième journée à Porto en vous imprégnant de l’atmosphère animée et authentique du marché de Bolhão. Érigé en 1914, ce marché emblématique de Porto a su conserver son charme d’antan, avec ses étals en bois et ses carreaux de faïence colorés.

Le quartier bohème de Rua Miguel Bombarda

Poursuivez votre exploration de Porto en vous aventurant dans le quartier bohème de Rua Miguel Bombarda. Cet épicentre artistique regorge de galeries d’art, de boutiques de design et de créations alternatives. Faisant ainsi le bonheur des amateurs de culture alternative.

Le Pont Dom-Luís

Le Pont Dom-Luís, construit au XIXe siècle, est un chef-d’œuvre architectural emblématique de Porto. En traversant ce pont à pied, vous pourrez admirer les magnifiques panoramas de la ville et du fleuve Douro. Une fois sur le pont, prenez le temps de contempler les détails de sa structure métallique en forme d’arc, qui lui confère son charme unique.

Le Miradourou da Serra Do Pilar

Ne manquez pas non plus de vous rendre au Miradouro da Serra Do Pilar. Niché sur l’esplanade de l’ancien monastère du même nom, ce mirador offre une perspective imprenable sur la ville de Porto. L’atmosphère paisible et contemplative du mirador en fait un endroit idéal pour se détendre.

Le Monastère da Serra do Pilar

Profitez ainsi donc de ce magnifique site remarquable lors de votre visite à Porto. Son cloître circulaire unique en son genre offre une expérience architecturale fascinante. Il témoigne du riche patrimoine historique de la région. Bien que la visite soit parfois limitée en raison de ses horaires d’ouverture, l’extérieur du monastère et sa vue panoramique sur le Douro valent le détour.

La station du téléphérique de Gaia

Pour une expérience encore plus spectaculaire, rendez-vous à la station du Téléphérique de Gaia. Située sur les hauteurs, cette station offre une perspective unique sur la région environnante. En montant à bord du téléphérique, vous serez transporté dans les airs, profitant d’une vue imprenable sur Porto, Vila Nova de Gaia et le fleuve Douro.

Le Jardim do Morro

Le Jardim do Morro offre une pause bienvenue au cœur de l’agitation urbaine, avec ses bancs ombragés et ses espaces verts propices à la détente. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer et profiter d’un moment de tranquillité loin du tumulte de la ville.

Les Quais et les entrepôts du World Of Wine

Descendez ensuite vers les quais, où vous serez captivé par les œuvres de street art telles que le célèbre Half Rabbit. Explorez les entrepôts du World Of Wine (WOW), une véritable immersion dans l’histoire et la culture de la région.

Les Caves à Porto et Croisière sur le Douro

Pour les passionnés de vin, la visite des caves à Porto est une étape indispensable lors de votre séjour à Porto. Immergez-vous dans l’histoire et la tradition de ce vin emblématique lors d’une visite immersive. Vous découvrirez les méthodes de fabrication séculaires et dégusterez différentes variétés de Porto, chacune avec ses arômes uniques.

Croisière sur le Douro

Après cette expérience enrichissante, promenez-vous le long des berges du Douro et offrez-vous une croisière sur ce fleuve légendaire. Optez pour le circuit des 6 ponts pour une vue panoramique sur Porto, en passant par des paysages naturels d’une beauté saisissante.

Les jardins du Palais de Cristal

Nichés sur une colline surplombant le fleuve, ces jardins offrent une oasis de verdure où vous pourrez vous détendre et vous ressourcer. Avec leur grande variété de plantes, leurs fontaines, leurs statues et leurs étangs, ces jardins sont un véritable havre de paix au cœur de la ville animée de Porto. Optez pour une visite en fin d’après-midi pour admirer un magnifique coucher de soleil depuis cet endroit enchanteur.

Le quartier de Baixa

De retour dans le centre de Porto pour votre dernière soirée, une suggestion serait de savourer un dîner mémorable. Ce quartier regorge de restaurants offrant une variété de cuisines locales et internationales, garantissant une expérience culinaire à la hauteur des attentes. La Baixa est réputée pour ses bars, ses cafés et ses clubs animés, où vous pourrez prolonger votre soirée dans une atmosphère festive et conviviale.

Jour 3 : Vallée du Douro et la côte Nord de Porto

Pour votre dernière journée à Porto, deux options s’offrent à vous, chacune offrant une expérience unique.

La Vallée du Douro

Les croisières en bateau offrent une perspective unique sur la Vallée du Douro. Avec un paysage époustouflant de collines couvertes de vignes qui serpentent autour du fleuve. Pour une exploration plus approfondie de cette région viticole renommée, optez pour une excursion d’une journée dans la Vallée du Douro. Cette journée vous promet une immersion totale dans la beauté naturelle et la culture de la région. Découvrez :

Exploration des Vignobles et Dégustation de Vin : Partez à la découverte des vignobles pittoresques de la vallée du Douro et apprenez-en davantage sur le processus de production du célèbre vin de Porto

Partez à la découverte des vignobles pittoresques de la vallée du Douro et apprenez-en davantage sur le processus de production du célèbre vin de Porto Croisière sur le Douro : Embarquez pour une croisière relaxante le long du majestueux fleuve Douro. Admirez les magnifiques panoramas des collines verdoyantes et des vignobles en terrasses qui bordent les rives.

Embarquez pour une croisière relaxante le long du majestueux fleuve Douro. Admirez les magnifiques panoramas des collines verdoyantes et des vignobles en terrasses qui bordent les rives. Visite des Caves à Vin : Plongez dans l’histoire et la tradition viticole de la région en visitant les caves à vin historiques de la Vallée du Douro. Découvrez les installations de production et les méthodes de vinification traditionnelles. Vous pourrez également déguster une sélection de vins de Porto renommés.

Balade en Tram 1 jusqu’à la Mer

Si vous préférez l’air marin et le bruit des vagues, prenez le Tram 1 pour vous rendre à Foz do Douro. Ce voyage pittoresque vous emmènera le long des rives du Douro jusqu’à l’embouchure de l’océan Atlantique. À Foz do Douro, promenez-vous le long de la promenade maritime, découvrez les charmants jardins et parcs, et admirez le majestueux phare de Felgueiras. Profitez-en pour vous détendre sur les plages de sable doré et écouter le son apaisant des vagues. Cette escapade côtière vous permettra de vous ressourcer et de découvrir un aspect différent de la région de Porto, loin de l’agitation de la ville.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end à Porto

Porto est une destination prisée toute l’année par de nombreux visiteurs. Pour profiter pleinement de votre week-end, une bonne préparation est essentielle.

Les quartiers de Porto

Porto est une ville étendue, mais le cœur touristique bat le long du fleuve. Voici une liste des quartiers à ne pas manquer :

Ribeira : Bordant le Douro, ce quartier historique séduit par ses ruelles pittoresques, le Pont Dom Luis I, l’église São Francisco, et le marché Ferreira Borges.

Centre historique : Un dédale de rues pavées et de places animées, où se dresse la Cathédrale de Porto (Sé) et de nombreuses églises.

Baixa : Au centre de Porto, ce quartier regorge de commerces, restaurants, et abrite des sites emblématiques comme la gare de São Bento et la Torre dos Clérigos.

Cedofeita : Connu pour ses boutiques de mode, restaurants et bars, notamment la Rua Miguel Bombarda, idéal pour une promenade.

Bolhão, Massarelos et Boavista : Ces quartiers excentrés offrent également des expériences uniques, du marché de Bolhão aux jardins du Palais de Cristal et à la Casa de Musica à l’architecture remarquable.

Où sortir et manger à Porto ?

Découvrez Porto de nuit en explorant ses quartiers emblématiques. Ribeira vous offre des restaurants au bord du fleuve pour une ambiance authentique. Tandis que la Rua das Flores regorge de cafés et de bars à tapas animés. Dans le quartier de Cedofeita, la Rua Miguel Bombarda séduit avec ses galeries d’art contemporain et ses bars branchés. Ne manquez pas le Mercado do Bolhão pour des saveurs locales authentiques. Pensez à réserver à l’avance et à explorer les quartiers moins fréquentés pour des découvertes uniques.

Où séjourner à Porto ?

Pour choisir où dormir à Porto, pensez à trois quartiers clés selon vos préférences. Ribeira est idéal pour les amateurs d’histoire et de vues imprenables sur le Douro. Avec en plus un accès facile aux caves à vin et attractions majeures. Si vous préférez l’animation urbaine, Baixa est parfait, offrant des hôtels, boutiques, et vie nocturne. Pour un séjour calme mais connecté, optez pour Boavista, célèbre pour ses espaces verts et hôtels élégants près de la Casa da Música. Chaque quartier reflète une facette unique de Porto, assurant un séjour inoubliable adapté à vos goûts.

Le transport à Porto

Lors de votre séjour à Porto, vous pouvez vous déplacer facilement grâce à un réseau de transports en commun bien développé. Le système comprend des bus, des trams et le métro, offrant une couverture complète de la ville. Les tickets individuels sont disponibles pour chaque trajet, mais vous pouvez également opter pour des passes journalières pour plus de commodité et d’économies. Pour ceux qui préfèrent plus de flexibilité, les taxis et les services de VTC sont également largement disponibles à Porto.

Bonus : Points de vue spectaculaires à ne pas manquer

Pour ceux en quête d’un point de vue spectaculaire sur Porto, plusieurs opportunités s’offrent à vous. Au Miradouro da Vitória, dans le quartier de Vitória, vous pourrez admirer une vue magnifique avec le Pont Dom-Luís et la Cathédrale Sé en arrière-plan. Passeio das Fontainhas offre également un superbe spot pour le coucher de soleil, avec une vue imprenable sur le fleuve, le pont Dom-Luís et les toits de la ville. Enfin, ne manquez pas l’Escada dos Guindais, une ruelle pittoresque offrant une vue imprenable sur le pont. Ces endroits offrent des panoramas à couper le souffle, parfaits pour capturer la beauté de Porto sous un nouvel angle.

Bonus vidéo : Petit vlog d’une Youtubeuse lors de son voyage à Porto !