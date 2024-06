Visiter Florence en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Florence, capitale de la Toscane, séduit par son riche héritage culturel et humain, accessible en quelques heures depuis la France. Elle offre une évasion parfaite pour découvrir une nouvelle atmosphère. Nichée au cœur de la région centrale de l’Italie, la Toscane est réputée pour ses paysages pittoresques, sa cuisine délicieuse et son vin renommé. Les habitants, chaleureux et accueillants, ajoutent une touche de convivialité à cette destination. Entre promenades dans la nature, explorations de sites historiques et rencontres inattendues, un week-end à Florence promet des souvenirs mémorables. Pour une immersion totale dans l’ambiance typique de la ville, suivez notre guide pour une expérience inoubliable dans la magnifique « Firenze« .

Jour 1 : Le cœur historique de Florence

Une fois arrivé, plongez sans tarder dans le cœur vibrant de la ville. Florence vous enivre de la majesté de ses cathédrales et de ses sites incontournables.

Duomo de Florence (Cathédrale di Santa Maria del Fiore)

Le Duomo, également connu sous le nom de Cathédrale Santa Maria del Fiore, est un incontournable de l’architecture gothique. Elle est notamment célèbre pour sa coupole conçue par Brunelleschi. Elle se situe sur la Piazza del Duomo, au cœur du centre historique de Florence. Cet édifice, dont la construction a duré près de 100 ans, offre une immersion captivante dans l’histoire de la ville. L’ascension du dôme, avec ses 463 marches, récompense les visiteurs d’une vue panoramique époustouflante sur la cité florentine.

Pour éviter les files d’attente, il est conseillé de réserver à l’avance pour une visite guidée ou l’accès au dôme.

Galleria dell’Accademia

La Galleria dell’Accademia, fondée en 1784 par les Médicis, est un véritable trésor artistique à Florence. Elle abrite la la célèbre sculpture de Michel-Ange, le David. Cette galerie offre une immersion captivante dans l’art de la Renaissance. Outre cette pièce emblématique, les visiteurs peuvent admirer des œuvres d’artistes renommés tels que Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio et Lorenzo Bartolini.

Ponte Vecchio

Le Ponte Vecchio, érigé en 1345, est un symbole emblématique de Florence. Ses caractéristiques uniques incluent des maisons construites sur le pont, autrefois des échoppes de bouchers et aujourd’hui des boutiques de bijoux en or. Ce pont, traversant le fleuve Arno, est un incontournable de la ville, souvent considéré comme le plus romantique.

Piazza della Signoria

La Piazza della Signoria est l’une des plus belles places de la ville. Au centre, trône une fontaine impressionnante représentant Neptune sur son char, entourée de nombreuses sculptures et du majestueux Palazzo Vecchio. Ancienne résidence des Médicis, ce palais abrite aujourd’hui l’hôtel de ville de Florence. Il offre aux visiteurs la possibilité d’admirer de splendides peintures et fresques, ainsi que de profiter d’une vue panoramique depuis sa tour.

Le palais du Musée du Bargello

Le Palais du Musée du Bargello, situé à seulement 3 minutes de marche de la Piazza della Signoria, est un autre incontournable à découvrir lors de votre weekend à Florence. À l’intérieur, vous trouverez une collection impressionnante de sculptures réalisées par des maîtres tels que Donatello et Michel-Ange.

Les basiliques et les cathédrales de Florence

Florence regorge de nombreuses basiliques et cathédrales, mais deux d’entre elles valent vraiment le détour si vous venez en weekend à Florence.

La basilique Santa Maria Novella

La Basilique Santa Maria Novella, à la façade remarquablement ornée de marbre blanc et vert. C’est veritable joyau de l’architecture gothique et Renaissance. À l’intérieur, vous pourrez découvrir la richesse des fresques et des tableaux de maîtres tels que Brunelleschi, Giotto et Botticelli.

La basilique Santa Croce

La Basilique Santa Croce, considérée comme la plus grande église franciscaine du monde, représente un lieu chargé d’histoire et de spiritualité. Située à seulement 5 minutes à pied du Bargello, elle abrite les tombes de personnalités italiennes illustres telles que Dante, Michel-Ange, Machiavel et Galilée. Une promenade dans son jardin intérieur vous permettra d’admirer son architecture remarquable.

Palazzo Strozzi

Le Palazzo Strozzi, chef-d’œuvre de la Renaissance, se distingue par son impressionnante architecture et ses expositions d’art contemporain. Avec sa cour majestueuse et ses espaces d’exposition innovants, il offre une parfaite symbiose entre l’ancien et le moderne. Les expositions varient régulièrement, présentant souvent des œuvres d’artistes internationaux de renom.

Le quartier de Santo Spirito

Pour terminer cette première journée à Florence en beauté, rien de mieux que de découvrir la vie nocturne animée du quartier de Santo Spirito. Dans ce quartier animé, les nombreux bars et restaurants offrent l’occasion de passer une soirée détendue et authentique. Vous pourrez découvrir une atmosphère chaleureuse et conviviale ainsi vous laissez séduire par son charme unique.

Jour 2 : Plongée dans l’art et la splendeur de Florence

La deuxième journée à Florence est consacrée à la découverte des chefs-d’œuvre artistiques et architecturaux qui font la renommée mondiale de cette ville.

Le palais Pitti

Le Palais Pitti, situé dans le quartier d’Oltrarno à proximité du Ponte Vecchio et des jardins de Boboli, est un emblème de l’architecture Renaissance. Autrefois résidence des Médicis, ce vaste palais abrite aujourd’hui l’une des plus grandes galeries d’art de Florence. Les visiteurs peuvent explorer les musées et les appartements royaux. Notamment la Galerie Palatine, le Musée d’Art Moderne, le Musée des Argents et la Galerie du Costume et de la Mode.

Les jardins de Boboli

Les jardins de Boboli est un exemple sublime de jardin à l’italienne au cœur de Florence. C’est le plus vaste parc de la ville, avec des statues emblématiques et une verdure luxuriante. De plus, il abrite des trésors tels que l’Amphithéâtre, le Jardin des Chevaliers, la Fontaine de Neptune, la Grande Grotte et bien plus encore. Les paysages composés de cyprès, d’oliviers et de fontaines vous transportent dans une ambiance digne des tableaux de Baptiste-Camille Corot.

La Galerie des Offices

C’est l’un des musées les plus célèbres au monde, attire des millions de visiteurs chaque année. On y trouve des œuvres de grands maîtres comme Botticelli, Léonard de Vinci et Raphaël. Les peintures les plus célèbres, comme La Naissance de Vénus et Le Printemps, sont exposées ici. La Galleria degli Uffizi possède la plus importante collection d’art de la Renaissance au monde.

Le musée San Marco

Un autre musée intéressant à faire à Florence, cest celui de San Marco. Il se situe dans un ancien monastère dominicain, est un trésor de l’art religieux. Il abrite une collection impressionnante de fresques de Fra Angelico, un maître de la Renaissance.

Mercato centrale

Le Mercato Centrale, situé dans le quartier San Lorenzo, est un incontournable de Florence. C’est le plus grand marché de la ville, abrité sous une halle à l’architecture typique de la Renaissance. Avec ses stands de nourriture offrant pizzas, paninis, sandwichs et spécialités toscanes, ainsi que des étals de charcuterie, fromage et vin, c’est l’endroit idéal pour déguster une variété de plats locaux dans une ambiance animée. Une visite au Mercato Centrale est un must lors d’un séjour de 2 jours à Florence.

Basilique San Lorenzo

La Basilique San Lorenzo est un incontournable de Florence. Construite au XVe siècle, elle est connue pour son architecture Renaissance élégante et sa riche histoire. À l’intérieur, les visiteurs peuvent admirer des œuvres d’art remarquables.

Les chapelles des Médicis

Les chapelles des Médicis, situées à l’intérieur de la Basilique San Lorenzo, sont des monuments fascinants qui témoignent de l’importance de cette célèbre famille dans l’histoire de Florence. Ornées de fresques et de sculptures magnifiques, ces chapelles abritent les tombes des membres les plus illustres de la famille Médicis, dont celle de Laurent le Magnifique.

Piazzale Michelangelo

Pour clore cette deuxième journée à Florence en beauté, rendez-vous à la Piazzale Michelangelo. Située à l’est du centre historique, cette place emblématique offre une vue imprenable sur la ville. Traversez le Pont San Niccolo et passez la Porte de San Niccolo pour accéder à cette terrasse panoramique. Consultez l’heure du coucher de soleil et prévoyez suffisamment de temps pour l’ascension. C’est un spectacle inoubliable qui marque la fin de cette journée bien remplie.

Jour 3 : Les alentours de Florence

Au réveil de votre troisième journée à Florence, préparez-vous à explorer les trésors de la Toscane qui s’étendent au-delà des limites de la ville.

Découvrir les villages traditionnels

Une escapade à travers les villages traditionnels de San Gimignano, Monteriggioni et Pitigliano offre une immersion authentique dans la campagne toscan.

San Gimignano , avec ses tours médiévales emblématiques , est un joyau architectural perché sur une colline, offrant des vues spectaculaires sur les vignobles environnants. Découvrez ses ruelles pittoresques, ses églises historiques et goûtez à sa cuisine locale dans les trattorias traditionnelles.

, avec ses , est un joyau architectural perché sur une colline, offrant des vues spectaculaires sur les environnants. Découvrez ses ruelles pittoresques, ses églises historiques et goûtez à sa cuisine locale dans les trattorias traditionnelles. Monteriggioni , avec ses remparts bien conservés et son atmosphère médiévale intacte, vous transporte à une époque révolue. Promenez-vous le long de ses remparts pour profiter de panoramas à couper le souffle et pour découvrir ses charmantes rues pavées bordées de boutiques d’artisanat local.

, avec ses remparts bien conservés et son intacte, vous transporte à une époque révolue. Promenez-vous le long de ses remparts pour profiter de panoramas à couper le souffle et pour découvrir ses charmantes rues pavées bordées de boutiques d’artisanat local. Pitigliano, surnommé la « Petite Jérusalem » pour sa communauté juive historique, est un bijou caché niché au sommet d’une falaise de tuf. Ses maisons en pierre dorée et ses vues panoramiques sur la campagne environnante en font une destination inoubliable.

Découvrez Pise et Sienne

Découvrez d’autres villes incontournables telles que Pise et Sienne. Elles offrent une expérience enrichissante au cœur de la Toscane.

Pisse est mondialement connue pour sa tour penchée emblématiqu e et est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO . Elle regorge également de trésors architecturaux, notamment sa magnifique cathédrale et son baptistère.

est mondialement connue pour sa e et est . Elle regorge également de trésors architecturaux, notamment sa magnifique cathédrale et son baptistère. Ensuite, rendez-vous à Sienne, célèbre pour sa Piazza del Campo spectaculaire et sa majestueuse cathédrale. Découvrez les ruelles médiévales de son centre historique, son riche patrimoine artistique et assistez à l’atmosphérique Palio, une course de chevaux palpitante qui a lieu deux fois par an.

Explorer les Cinque Terre

La visite des Cinque Terre est une expérience inoubliable pour tout voyageur en quête de beauté naturelle et d’aventure. Ces cinq villages pittoresques perchés sur la côte ligurienne offrent des ruelles étroites bordées de maisons colorées, et des panoramas marins spectaculaires. Commencez par Monterosso al Mare, le plus grand des villages, avec ses plages de sable fin et ses eaux cristallines. Ensuite, explorez Vernazza, célèbre pour sa tour médiévale et son petit portanimé. Ne manquez pas non plus Manarola, réputé pour ses vignobles en terrasses et ses couchers de soleil époustouflants sur la mer. Riomaggiore et Corniglia complètent ce tableau idyllique avec leurs charmantes rues pavées et leurs vues panoramiques sur la côte escarpée. Une visite aux Cinque Terre est un voyage à ne pas manquer lors d’un séjour en Italie.

Conseils pour un week-end réussi à Florence

Florence, avec son riche patrimoine culturel et ses nombreuses attractions touristiques, attire des voyageurs du monde entier toute l’année. Pour profiter pleinement de votre week-end dans cette ville magnifique, une planification préalable est essentielle.

Où dormir à Florence ?

Pour un hébergement adapté à tous les goûts et budgets, explorez les quartiers variés de Florence. Le quartier du Duomo est idéal pour être au cœur de l’action, avec ses rues animées et ses vues sur la cathédrale emblématique. Si vous recherchez une ambiance authentique, optez pour le quartier de Santa Croce, connu pour ses charmantes ruelles et ses cafés pittoresques. Pour une atmosphère plus paisible, le quartier de Santo Spirito offre des options de logement tranquilles, tout en étant à proximité de sites historiques. Pour une expérience plus locale, le quartier de San Frediano est réputé pour son ambiance artistique et ses boutiques artisanales.

Où sortir à Florence ?

Pour une soirée animée à Florence, explorez les quartiers dynamiques offrant une vie nocturne variée. Le quartier de Santo Spirito est réputé pour ses bars branchés et ses cafés animés, parfaits pour prendre un verre et profiter de l’ambiance locale. La Via de’ Benci est une rue incontournable pour les noctambules. Elle regorge de bars et de clubs où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit. Pour une soirée plus raffinée, rendez-vous au rooftop bar de la Terrazza Martini pour admirer les vues panoramiques sur la ville tout en sirotant des cocktails exquis.

Où manger à Florence ?

Florence regorge de joyaux culinaires où vous pourrez savourer les délices de la cuisine toscane. Ne manquez pas de goûter à la célèbre Bistecca alla Fiorentina ou aux délicieux Ravioli al Tartufo, emblèmes de la région. Pour une expérience gastronomique authentique, rendez-vous dans l’un des restaurants traditionnels disséminés dans la ville. Vous pourrez déguster ces plats typiques accompagnés d’un bon vin local, imprégnant ainsi votre séjour de l’essence même de la Toscane. Et pour une ambiance conviviale et une découverte de saveurs variées, n’hésitez pas à explorer les stands du Mercato Centrale. Vous pourrez y déguster une large sélection de mets locaux dans une atmosphère animée.

La meilleure période pour visiter Florence

La meilleure période pour visiter Florence est généralement au printemps et en automne, notamment en avril, mai et octobre. Durant ces mois, les températures sont agréables, les rues sont moins bondées. Et, vous pouvez profiter pleinement des attractions touristiques sans être incommodé par la chaleur estivale. Évitez les mois de juillet et août, où l’affluence touristique est à son maximum et les températures peuvent être très élevées. En planifiant votre visite pendant les saisons intermédiaires, vous maximiserez votre expérience à Florence.

Se déplacer à Florence

Pour rejoindre Florence, l’avion est le moyen le plus rapide. Mais le train est aussi une option pratique depuis le sud-est de la France. Une fois sur place, vous avez plusieurs choix. Si votre logement est central, marcher est idéal pour explorer la ville. Sinon, la location de vélo offre une alternative rapide, tandis que les transports en commun, comme le tramway et le bus, sont abordables et efficaces. Évitez la voiture, sauf si vous avez une autorisation de votre hébergement, car la circulation et le stationnement sont restreints dans le centre historique.

Bonus vidéo : Un petit aperçu de la ville de Florence en 4k !