Les maisons blanches perchées sur les collines, les lagons turquoises et les couchers de soleil sur la mer Égée évoquent instantanément la Grèce. La Grèce offre une expérience de voyage exceptionnelle avec ses paysages éblouissants, son histoire riche et sa culture vibrante. Mais aussi avec ses îles paradisiaques et ses villes historiques. Et ses villes offrent un mélange parfait d’histoire, de culture et de paysages à couper le souffle. Mykonos et Santorin brillent par leur beauté reconnue. Pourtant, la Grèce regorge d’autres trésors. Découvrez les 10 plus belles villes de Grèce à visiter pour vos prochaines vacances !

Athènes

Athènes est l’emblématique capitale de la Grèce. C’est une destination incontournable pour les voyageurs en quête de découvertes et de beauté. En tant que cœur de la Grèce antique et capitale actuelle du pays, Athènes brille de mille feux. Des vestiges majestueux de l’Acropole au stade des Panathénées, en passant par l’Agora et le temple d’Héphaïstéion, l’histoire et la beauté se déploient à chaque coin de rue. Mais Athènes ne se limite pas à son passé glorieux. Avec sa combinaison unique d’histoire, de culture, de vie nocturne vibrante et de beauté naturelle, Athènes est indéniablement l’une des plus belles villes de Grèce, captivant les visiteurs du monde entier.

VOIR AUSSI : Visiter Athènes en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Nauplie

Peu de villes incarnent l’histoire riche et diversifiée de la Grèce autant que Nauplie. C’est l’une des destinations les plus élégantes et romantiques du pays. Située dans la région d’Argolide sur le Péloponnèse, Nauplie mêle Grèce antique et période vénitienne. Elle arbore de magnifiques demeures néoclassiques et des ruelles pittoresques. Dominée par les châteaux vénitiens de Palamidi et Acronafplia, avec la forteresse de Bourtzi au milieu du golfe Argolique, Nauplie offre des vues uniques. Forgée par diverses influences, cette métropole balnéaire charme avec ses citadelles disséminées sur les collines. Ancienne capitale, elle attire aussi par ses restaurants et ses plages.

Rhodes

Rhodes, plus grande île du Dodécanèse, concentre le meilleur de la Grèce sur ses 1400 km2. Les amateurs de farniente trouveront sans difficulté la plage grecque idéale parmi les très nombreuses de l’île. Les aventuriers se régaleront de ses superbes chemins de randonnée. Quant aux passionnés de culture et de patrimoine, ils n’auront que l’embarras du choix entre l’acropole de Lindos, la vieille ville de Rhodes ou le site antique de Kamiros. Rhodes est souvent considérée comme l’une des plus belles villes de Grèce, attirant les visiteurs par son charme unique et son patrimoine riche.

Thessalonique

C’est la deuxième ville de Grèce la plus peuplé. Elle est renommée pour sa vie nocturne trépidante, sa cuisine délicieuse et son riche patrimoine historique. La Tour Blanche, emblème de la ville, illustre son passé multiculturel. Son patrimoine historique et culturel rivalise avec celui de sa voisine célèbre. Avec son port animé et son ambiance légère, cette ville portuaire offre une atmosphère décontractée unique.

Corfou

Corfou, avec ses plages émeraude et son architecture vénitienne, est reconnue comme l’une des plus belles îles de Grèce. La vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un labyrinthe de rues étroites où chaque coin révèle un nouveau trésor. Elle offre une abondance de trésors à découvrir lors de promenades et de visites. Le port de Mandraki, autrefois abritant le colosse de Rhodes, aujourd’hui disparu, demeure un lieu incontournable. Tout comme le Palais des Grands Maîtres, l’Acropole et le magnifique musée archéologique de la ville.

VOIR AUSSI : Que faire à Fira et sur l’île de Santorin en Grèce ?

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos se trouve sur la baie de Mirabelo, sur la côte nord-est de la Crète. La ville tire son nom de la chapelle byzantine Saint-Nicolas du IXe siècle et a été établie comme port de service pour l’est de la Crète en raison de son excellent emplacement. Bordée par la mer sur trois côtés, Agios Nikolaos possède plusieurs fronts de mer animés de cafés, boutiques et restaurants. Sa caractéristique la plus remarquable est la lagune de Voulismeni, reliée à la mer par une entrée étroite.

Kastoria

Kastoria, le joyau caché du nord de la Grèce, est une ville photogénique nichée sur une étroite bande de terre au milieu des eaux calmes du magnifique lac Orestiada, donnant l’impression d’une île flottante. Sa période la plus importante remonte au XIXe siècle, lorsqu’elle prospérait en tant que centre de commerce et de fabrication de fourrures. Les vieux quartiers de Doltso et d’Apozari abritent de nombreuses demeures luxueuses et maisons traditionnelles de commerçants, ainsi que 72 églises magnifiques témoignant du riche passé byzantin de Kastoria.

Metsovo

Loin de l’image classique des villes grecques bordées par l’eau, le soleil et les maisons blanches, Metsovo est une destination qui mérite vraiment le détour ! Situé au cœur de la majestueuse chaîne de montagnes du Pinde en Épire, Metsovo se dresse à 1 200 mètres d’altitude. Cette ville pittoresque est l’une des plus belles de Grèce. Autrefois, les tailleurs de pierre locaux ont façonné des demeures, des monastères et des fontaines, témoins d’un passé préservé. Les sommets, les pentes et les forêts offrent des panoramas époustouflants, parfaits pour la randonnée. Malgré le tourisme croissant, Metsovo conserve son charme traditionnel. De plus elle offre une multitude d’activités culturelles et sportives.

VOIR AUSSI : Top 5 des îles méditerranéennes paradisiaques à ne pas manquer !

Delphes

Delphes se distingue comme la plus belle destination de Grèce. Non seulement pour son panorama époustouflant sur les pentes du Mont Parnasse et la vallée environnante, mais aussi pour son riche héritage historique et culturel. C’était le site de l’Oracle le plus célèbre de l’antiquité, considéré comme le centre du monde par les anciens Grecs. Les vestiges majestueux, dont le temple d’Apollon, le théâtre, et le stade, témoignent de la grandeur passée de ce lieu sacré. Visiter Delphes, c’est donc faire un voyage dans le temps, où la beauté naturelle rencontre l’histoire et la mythologie.

Chania

Chania est nichée sur la côte nord-ouest de la Crète. C’est une ville qui séduit par son mélange unique d’histoire, de culture et de beauté naturelle. Le joyau de la ville est son port vénitien. C’est un tableau vivant où les couleurs du ciel méditerranéen se fondent avec les façades colorées des bâtiments anciens. Ce port est l’endroit parfait pour flâner, admirer le phare emblématique et savourer la cuisine crétoise dans l’un des nombreux restaurants et cafés. De plus la vieille ville est un mélange harmonieux d’architectures grecque, vénitienne, turque et juive. À proximité, les plages de Chania offrent un éventail de choix pour les amateurs de soleil et de mer. Allant de baies isolées à des étendues de sable organisées. Avec tout cela, Chania se classe sans doute parmi les plus belles villes de Grèce à visiter.

Visiter les villes de Grèce, c’est embrasser une histoire millénaire, se laisser charmer par des paysages d’une beauté époustouflante et découvrir une culture riche et accueillante. Chaque ville, avec son caractère unique, promet une aventure mémorable.

Bonus vidéo : 6 îles fabuleuse à visiter en Grèce !