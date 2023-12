Visiter Berlin en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Berlin, une vaste métropole s’étendant sur 891.8 km², huit fois la taille de Paris, se distingue par sa diversité exceptionnelle. Cette capitale allemande se compose de quartiers uniques, chacun avec sa propre person

La richesse culturelle de Berlin brille avec plus de 165 musées et près de 60 théâtres. L’île aux musées et l’emblématique Unter den Linden, au cœur de la ville, demeurent des incontournables. Chaque coin de la ville cache des trésors et des mystères à découvrir. Préparez-vous à explorer les sites emblématiques et les joyaux cachés de Berlin pour un week-end mémorable.

Jour 1 : Le centre historique

Berlin est le théâtre d’une journée mémorable, où vous découvrirez son patrimoine riche et vibrerez au rythme de sa scène culturelle effervescente.

L’Horloge Mondiale

Votre aventure à Berlin commence au cœur de la ville, à l’Horloge Mondiale, située sur Alexanderplatz. Entourée des bâtiments qui vous plongeront dans l’atmosphère de la RDA des années 1970. Cette sculpture emblématique est un véritable symbole. L’Horloge Mondiale est bien plus qu’une simple sculpture, c’est le point de départ idéal pour une immersion dans l’histoire et la vie quotidienne de Berlin.

Le quartier de Nikolaiviertel

Après l’Horloge Mondiale, explorez le Nikolaiviertel, le plus ancien quartier de Berlin, le long de la rivière Spree. Ses ruelles pittoresques, bâtiments historiques, et ambiance médiévale vous plongeront dans l’histoire de la ville. La Nikolaikirche, l’une des églises les plus anciennes de Berlin, mérite une visite.

La Cathédrale Berliner Dom

Cette cathédrale, célèbre pour sa beauté architecturale, offre également une vue imprenable sur la ville depuis son dôme. C’est un site incontournable de la capitale allemande que vous ne pouvez pas manquer lors de votre visite. À l’intérieur de cette merveille architecturale, vous découvrirez le Hohenzollerngruft, l’un des caveaux les plus importants d’Europe, abritant un trésor historique unique : plus de 100 cercueils datant de quatre siècles.

L’île aux musées

L’Île aux Musées, située à proximité de la cathédrale de Berlin, est un véritable trésor architectural. Ne manquez pas de traverser le charmant pont piéton Monbijou pour accéder à cet endroit unique. Sur l’Île aux Musées, vous découvrirez quatre grands musées ainsi qu’une galerie.

Le Bode Museum abrite une riche collection d’art et de sculptures. Allant de l’Antiquité tardive à l’époque baroque , comprenant des pièces byzantines et des expositions numismatiques, dans un cadre néo-baroque remarquable.

abrite une riche collection d’art et de sculptures. Allant de , comprenant des pièces byzantines et des expositions numismatiques, dans un cadre néo-baroque remarquable. L’Altes Museum se concentre sur l’art de la Grèce et de Rome anciennes , exposant une collection impressionnante d’antiquités et de sculptures classiques. Son architecture rappelant l’Acropole d’Athènes en fait un lieu culturel à part entière.

se concentre sur , exposant une collection impressionnante d’antiquités et de sculptures classiques. Son architecture rappelant l’Acropole d’Athènes en fait un lieu culturel à part entière. L’ Alte Nationalgalerie e st dédiée à l’art du XIXe siècle . Il met en avant le romantisme allemand et d’autres courants artistiques. Vous y découvrirez des œuvres notables de Caspar David Friedrich, Édouard Manet et Auguste Renoir, tout en profitant d’une vue imprenable sur Berlin depuis son sommet.

st . Il met en avant le romantisme allemand et d’autres courants artistiques. Vous y découvrirez des œuvres notables de Caspar David Friedrich, Édouard Manet et Auguste Renoir, tout en profitant d’une vue imprenable sur Berlin depuis son sommet. Le Vorderasiatisches Museum Berlin est consacré à l’art et à la culture du Proche-Orient ancien , exposant des antiquités mésopotamiennes, égyptiennes et perses. Il est notamment célèbre pour abriter la « Porte d’Ishtar, » un trésor de l’art ancien.

est consacré à l’art et à la , exposant des antiquités mésopotamiennes, égyptiennes et perses. Il est notamment célèbre pour abriter la « Porte d’Ishtar, » un trésor de l’art ancien. La James Simon Gallery, en tant que centre d’accueil de l’Île aux Musées, est une construction moderne conçue par l’architecte David Chipperfield.

La bibliothèque engloutie sur la Bebelplatz

La Bebelplatz de Berlin commémore le sinistre incendie de livres de 1933 avec une plaque à travers laquelle on peut voir une bibliothèque aux étagères vides. Cette place fut le lieu de la destruction de 20,000 livres « non allemands » par les nazis, dans le but d’éliminer toute pensée contraire à leur idéologie. Cette installation rappelle l’importance de la liberté de pensée et la nécessité de préserver la diversité intellectuelle pour éviter de tragiques événements.

La Cathédrale Sainte-Edwige

Profitez en pour découvrir la cathédrale Sainte-Edwige. Cette structure néo-romane emblématique, édifiée au cours du XIXe siècle, se dresse majestueusement dans le paysage urbain. Elle est imprégnée d’histoire et d’une aura spirituelle.

L’Opéra d’Unter den Linden

À proximité de la majestueuse Cathédrale Sainte-Edwige, se dresse l’Opéra d’Unter den Linden, un véritable joyau architectural de Berlin. Ce remarquable édifice, érigé au XVIIIe siècle, incarne l’élégance du style classique. L’Opéra vous promet une expérience théâtrale hors du commun, où grandeur et raffinement se marient pour créer un spectacle inoubliable. Avec une histoire qui s’étend sur des siècles, cet opéra est le témoin silencieux de nombreuses représentations mémorables.

Le parc Tiergarten

Prenez un moment de pause au parc Tiergarten, un trésor verdoyant au cœur de Berlin. Ce vaste espace vert de 200 hectares, qui s’étend sur 3 km de long et 1 km de large, est l’un des plus grands et des plus populaires de la ville. Sur le chemin, vous tomberez sur le monument imposant en mémoire des soldats soviétiques tombés lors de la Bataille de Berlin en 1945, un hommage à près de 20,000 héros.

Le Reichstag

À quelques pas de l’Opéra d’Unter den Linden se trouve le Reichstag, un édifice emblématique construit en 1894. Cette structure historique témoigne de l’élégance de l’architecture allemande de la fin du XIXe siècle. Mais ce n’est pas tout. En montant au sommet de sa célèbre coupole en verre, vous serez récompensé par une vue panoramique à couper le souffle sur la ville de Berlin.

La porte de Brandebourg

Située à seulement 5 minutes à pied du Reichstag, la porte de Brandebourg est l’un des symboles les plus emblématiques de Berlin. Érigée en 1791, cette majestueuse porte a traversé les époques et les événements marquants de la ville. Pendant la période de séparation de Berlin en Berlin-Ouest et Berlin-Est, la Porte se tenait à la frontière de ces deux mondes, témoignant de l’histoire tourmentée de la ville, notamment pendant les décennies du Mur de Berlin.

Le Mémorial de l’Holocauste

Le Mémorial de l’Holocauste, également connu sous le nom de Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, s’est élevé en 2004. Au cœur de Berlin, il se dresse comme un rappel permanent des horreurs du nazisme. Composé de stèles de différentes hauteurs, variant de 0 à 4,7 mètres, ce mémorial vise à créer une atmosphère d’inconfort et de désorientation.

Le quartier de Kreuzberg

Pour conclure cette première journée à Berlin, vous pouvez élargir vos horizons en explorant le quartier animé de Kreuzberg. Pour une soirée mémorable, dirigez-vous, par exemple, vers le Klunkerkranich (fermé en janvier et février), niché au cœur du quartier turc de Berlin. Il s’agit d’une adresse incontournable avec son rooftop offrant une vue imprenable sur la ville.

Jour 2 : Culture et incontournable

Après une journée d’exploration intense à Berlin, votre deuxième jour s’annonce tout aussi passionnant.

Le Mur de Berlin

Pour votre deuxième journée à Berlin, commencez par une visite du Mur de Berlin. La ville abrite plusieurs sites où vous pouvez encore apercevoir des sections du mur ou leurs vestiges. Je vous conseille de vous rendre directement à la partie la plus grande et la plus célèbre, la East Side Gallery. La East Side Gallery, qui s’étend sur 1,3 km, est une section préservée du Mur de Berlin transformée en une galerie d’art à ciel ouvert. Elle porte les traces du passage de plus de 100 artistes du monde entier, qui ont contribué à créer une mosaïque d’expression et de résistance reflétant l’esprit de liberté.

Le checkpoint Charlie

Dans le cadre de votre deuxième journée, prévoyez de visiter Checkpoint Charlie, un site historique majeur de Berlin. Ce point de passage emblématique entre Berlin-Est et Berlin-Ouest durant la Guerre Froide a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la ville. Aujourd’hui, une exposition en plein air gratuite vous permet de revivre les événements marquants qui se sont déroulés à cet endroit symbolique. De plus, le Musée du Mur, situé à proximité, vous plongera dans le contexte historique avec des expositions détaillées sur la division de Berlin et les tentatives d’évasion spectaculaires.

Le marché aux puces de Mauerpark

Si vous avez la chance de visiter Berlin un dimanche, ne manquez pas le marché aux puces de Mauerpark. Chaque semaine, les habitants de Berlin et les touristes convergent vers ce marché réputé pour ses trésors d’occasion, ses vinyles vintage et ses curiosités. Mais ce n’est pas tout ! Le parc environnant propose également un karaoké en plein air, où vous pourrez écouter les habitants locaux et les touristes chanter.

Le Château de Charlottenburg

Ensuite, poursuivez votre journée avec une promenade au Château de Charlottenburg. À l’origine construit comme un palais d’été, il est aujourd’hui le plus somptueux des palais de Berlin, doté de vastes jardins. Niché au bord de la Spree, vous vous sentirez transporté à l’époque du rococo et du royaume de Prusse en vous promenant dans le parc.

Le musée Käthe Kollwitz

N’oubliez pas de visiter le musée Käthe Kollwitz, situé dans le bâtiment du théâtre du château. C’est une occasion unique de découvrir l’œuvre de cette artiste renommée. Ses sculptures et gravures témoignent de son engagement envers les questions sociales et politiques de son époque.

Le Museum Berggruen, la Scharf-Gerstenberg Collection et le Bröhan Museum

Ils sont des joyaux parmi les galeries d’art les plus prestigieuses de Berlin. Chacun de ces musées offre une collection unique et captivante.

Le Museum Berggruen met en lumière l’art moderne, avec une collection exceptionnelle d’œuvres de Pablo Picasso, Alberto Giacometti et bien d’autres.

met en lumière avec une collection exceptionnelle d’œuvres de Pablo Picasso, Alberto Giacometti et bien d’autres. La Scharf-Gerstenberg Collection se distingue par sa collection d’art surréaliste . Mettant ainsi en avant des artistes comme Salvador Dalí, René Magritte, et Max Ernst.

se distingue par sa . Mettant ainsi en avant des artistes comme Salvador Dalí, René Magritte, et Max Ernst. Le Bröhan Museum se concentre sur l’art décoratif et le design. Il présente des objets allant du mobilier aux céramiques, en passant par l’art nouveau.

Gendarmenmarkt

Pour cette deuxième soirée, nous vous recommandons de vous rendre à Gendarmenmarkt. Cette place est encore plus impressionnante la nuit, lorsqu’elle est magnifiquement éclairée, et il peut être très agréable de s’y promener après le coucher du soleil. Profitez de l’ambiance romantique et de la vue illuminée de la salle de concert Konzerthaus Berlin ainsi que des deux cathédrales, le Französischer Dom et le Deutscher Dom.

Jour 3 : À la Découverte de l’Insolite

Pour votre troisième journée, partez à la découverte de Berlin hors des sentiers battus. La ville vous réserve des expériences uniques, loin des itinéraires touristiques classiques.

La Fernsehturm de Berlin

Si vous avez trois jours pour explorer Berlin, ne manquez pas l’occasion de monter à la Fernsehturm, offrant une vue panoramique à 360 degrés depuis une hauteur de plus de 200 mètres.

Il s’agit de la structure la plus haute de Berlin, et l’expérience est toujours impressionnante, laissant rarement place à la déception.

Les quais de la Spree

Partez à la découverte d’un Berlin moins conventionnel en explorant les quais de la Spree. Pour une expérience plus authentique, rendez-vous près de Berlin Ostbahnhof en fin de journée ou en soirée. Cependant, gardez à l’esprit que ces espaces sont moins animés en hiver, car la plupart d’entre eux sont en plein air.

Excursion en bateau sur la Spree

Prévoyez une après-midi pour une excursion en bateau sur la Spree. Cette expérience unique vous permettra de découvrir Berlin sous un angle différent. Vous naviguerez sur les eaux de la Spree et profiterez de vues spectaculaires sur des sites emblématiques tels que l’Île aux Musées, la Cathédrale de Berlin (Berliner Dom) et le quartier gouvernemental.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Berlin

Pour bien profiter de votre week-end à Berlin, voici quelques conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre séjour.

Où manger à Berlin ?

À Berlin, vous avez l’embarras du choix pour vous restaurer. Des saucisses allemandes traditionnelles aux plats internationaux, la ville offre une variété de saveurs. Vous pouvez déguster des classiques allemands dans des endroits comme Max und Moritz, Zur Letzten Instanz, ou Konnopke’s Imbiss. Le quartier de Kreuzberg est réputé pour ses restaurants turcs, tandis que Prenzlauer Berg regorge de cafés et restaurants branchés. Pour une expérience culinaire plus sophistiquée, explorez la scène gastronomique en plein essor de la ville, avec des établissements étoilés Michelin comme le restaurant Tim Raue. Les marchés alimentaires, tels que le Markthalle Neun, offrent une délicieuse diversité culinaire.

Où dormir à Berlin ?

Lors de votre séjour à Berlin, le choix de votre lieu d’hébergement dépendra de l’ambiance que vous recherchez, car la ville propose une variété de quartiers, chacun ayant sa propre atmosphère distincte. Pour une vie nocturne dynamique et une scène artistique animée, Kreuzberg et Friedrichshain sont des options incontournables. Prenzlauer Berg offre une atmosphère décontractée avec ses cafés pittoresques et boutiques vintage, tandis que Mitte vous place au cœur de l’histoire et de la culture berlinoises. Si vous préférez l’élégance et l’accès facile aux musées, Charlottenburg est un excellent choix.

Où sortir à Berlin ?

Pour profiter de la vie nocturne à Berlin, la métropole offre une multitude de choix. Le Club der Visionäre, en bord de rivière, est réputé pour ses fêtes animées le dimanche après-midi. Le Paloma Bar est une alternative saisonnière intéressante, tandis que le OHM Club est un club techno typique. Le Tresor est également populaire parmi les touristes. Pour une perspective panoramique sur Berlin, vous pouvez opter pour la tour de la télévision (Fernsehturm), bien que touristique. Le Klunkerkranich, un rooftop convivial en fin de journée, est une option captivante. D’autres rooftops, tels que ceux de Potsdamer Platz, du Berliner Dom et de la Siegessäule, offrent des vues spectaculaires, même si l’entrée peut être coûteuse. Enfin, la terrasse du Parlement allemand (Reichstag) offre une perspective magnifique sur la ville, avec une entrée gratuite sous réserve d’une inscription préalable.

Le transport à Berlin

Lors d’un week-end de 2 à 3 jours à Berlin, les transports en commun se révèlent être l’option idéale pour découvrir la ville allemande dans toute sa splendeur. Vous pouvez opter pour un pass de transport en commun qui offre un accès illimité au réseau de bus, de tramways et de métro de Berlin, ce qui vous permettra de vous déplacer facilement et de visiter les sites incontournables de la ville en toute simplicité.

La Berlin Welcome Card

Pour optimiser votre expérience à Berlin, nous recommandons fortement la Berlin Welcome Card. Avec la Berlin Welcome Card, vous pouvez accéder à plus de 200 sites et attractions partenaires avec des réductions exclusives. De plus, elle fait office de billet pour les transports publics dans toute la ville, ce qui facilite grandement vos déplacements.

