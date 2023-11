Visiter Amsterdam en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Bienvenue dans la vibrante capitale des Pays-Bas, où chaque coin de rue dévoile une nouvelle histoire. Si votre temps est compté mais que l’envie de découvrir une facette unique de l’Europe vous appelle, Amsterdam est la destination à ne pas manquer. Explorez les canaux sinueux, déambulez dans les ruelles animées et plongez dans l’atmosphère culturelle de cette ville emblématique en un week-end bien rempli.

Jour 1 : Le centre historique

Votre aventure débute à la gare centrale, point d’entrée depuis l’aéroport. Explorez le centre-ville pour des découvertes captivantes à chaque coin de rue.

La Place du Dam

Commencez votre journée à la célèbre Place de Dam à Amsterdam, où trône le magnifique Palais Royal. Situé seulement à 750 mètres de la Gare Centrale. Entourée de monuments emblématiques, la place offre une atmosphère vibrante, idéale pour commencer votre exploration de la ville.

Le Palais Royal

Profitez en pour découvrir le fameux Palais Royal. Construit comme hôtel de ville au 17ème siècle, le Palais Royal à Amsterdam a évolué pour devenir la résidence officielle de la famille royale néerlandaise au début du 19ème siècle. Actuellement utilisé pour des visites officielles, le palais vous ouvre ses portes à une architecture remarquable et des pièces somptueusement décorées.

Le Donjon d’Amsterdam

Le Donjon d’Amsterdam, ou Amsterdam Dungeon, est une attraction immersive qui plonge les visiteurs dans l’histoire sombre des Pays-Bas à travers des mises en scène interactives et des simulations. Assistez à des mises en scène de bûchers de sorcières et de procès pendant l’Inquisition espagnole, interprétées par des acteurs en costumes d’époque.

Laissez-vous emporter par l’atmosphère, surtout si vous êtes choisi pour une simulation de torture !

Le Musée d’Amsterdam

À deux pas, le Musée d’Amsterdam offre une perspective plus conventionnelle mais tout aussi captivante sur l’histoire de la ville. Moderne et interactif, il dévoile les 1000 ans d’histoire de la capitale néerlandaise de manière réaliste.

Kalverstraat

Pour poursuivre votre première journée à Amsterdam, plongez-vous dans l’expérience de shopping inoubliable de Kalverstraat. Cette rue emblématique, située au cœur de la ville, est une destination prisée pour les amateurs de shopping. Avec une variété de boutiques, de grandes enseignes et de petites boutiques pittoresques, Kalverstraat offre une expérience unique où la mode, les accessoires et les souvenirs abondent.

Béguinage

Pour une pause paisible, dirigez-vous vers le Béguinage, l’une des cours intérieures les plus anciennes d’Amsterdam. Autrefois, cette enceinte abritait une communauté de femmes appelées les Béguines. Aujourd’hui, les habitations sont toujours occupées, alors veillez à maintenir le silence et à respecter les barrières. Le Béguinage abrite également la dernière maison en bois d’Amsterdam, l’une des plus anciennes. Le Béguinage d’Amsterdam offre un véritable havre de paix.

Information : l’entrée est gratuite, et le Béguinage est ouvert tous les jours de 10h à 17h.

Marché aux Fleurs

Le marché aux fleurs, situé le long du Canal du Singel, est une étape incontournable lors de votre première visite à Amsterdam. Niché au cœur du quartier de Rembrandtplein, le Bloemenmarkt est une institution florale qui existe depuis le 19ème siècle et est ouvert tout au long de l’année. Offrant une variété impressionnante de fleurs et de plantes, dont la tulipe emblématique, fleur nationale des Pays-Bas. Ce marché prend vie comme une palette de couleurs éclatantes au printemps. En automne, l’accent est mis sur les bulbes, offrant une expérience florale diversifiée quelle que soit la saison.

Rembrandtplein

Votre soirée prend vie à Rembrandtplein, une place vibrante dédiée au célèbre peintre néerlandais. Au cœur d’Amsterdam, cette zone offre une expérience culturelle et divertissante. La place est bordée de cafés, de restaurants et d’établissements nocturnes, créant une atmosphère qui respire la vie du jour à la nuit. Au centre de la place, une statue dédiée à Rembrandt van Rijn ajoute une touche artistique à cet espace dynamique. Rembrandtplein se profile comme une destination incontournable pour une soirée mémorable à Amsterdam.

Red Light District

Pour clôturer cette première journée à seulement 10 minutes de Rembrandtplein, ne manquez pas le Quartier Rouge, également connu sous le nom de Red Light District. C’est une curiosité incontournable lors d’un week-end à Amsterdam. De Wallen, réputé comme le quartier le plus ancien de la ville, est également célèbre pour être le quartier de la prostitution. La nuit, les femmes sont exposées dans des vitrines illuminées au néon rouge, d’où le nom de Red Light District.

Jour 2 : Une découverte culturelle

Votre deuxième journée à Amsterdam promet une plongée dans la culture et l’histoire de la ville.

A’DAM Lookout

Entamez votre deuxième journée avec une vue à couper le souffle depuis A’DAM Lookout. Perché au sommet de l’Amsterdam Tower, cet observatoire offre une perspective panoramique spectaculaire sur la ville. Profitez d’une expérience immersive qui vous permet de voir Amsterdam d’une manière unique. Avec des plateformes d’observation à ciel ouvert, des sensations fortes comme le balançoire « Over the Edge », et une vue imprenable sur les canaux et les horizons urbains.

Oude Kerk

Continuez votre journée en revenant au Quartier Rouge, où l’atmosphère diffère considérablement de celle de la nuit. Le quartier se transforme en un lieu ordinaire bordé de charmants canaux. Elle offre une perspective différente et une ambiance plus tranquille. Profitez de cette atmosphère pour explorer l’histoire de l’Oude Kerk. Cette église, la plus ancienne d’Amsterdam, révèle ses charmes architecturaux et son passé captivant. Plongez-vous dans les chapelles latérales, admirez les vitraux anciens et découvrez les monuments funéraires qui racontent l’histoire riche de ce lieu empreint de spiritualité.

Le quartier de Jordaan

Le Jordaan se dévoile comme une perle bohème et tranquille au cœur d’Amsterdam, un lieu que nous ne pouvons que recommander. Laissez-vous emporter par l’ambiance décontractée en vous promenant dans ses ruelles pittoresques, et découvrez le charme unique de ses canaux. Les cafés intimes, les boutiques artistiques et l’atmosphère bohème créent une expérience mémorable.

Maison Anne Frank

La Maison d’Anne Frank est un passage essentiel lors d’un week-end à Amsterdam. La visite, marquée par le respect des lieux, retrace l’histoire émouvante d’Anne Frank et de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. L’audioguide offre un récit poignant de leur vie clandestine.

Vondelpark

Accordez-vous une pause déjeuner apaisante au Vondelpark, un refuge verdoyant au cœur d’Amsterdam. Profitez de l’atmosphère sereine du parc en vous installant sur l’herbe pour un pique-nique relaxant ou explorez les sentiers ombragés lors d’une courte promenade. Les cafés du parc offrent également une pause délicieuse avec des options de restauration légères.

Le Musée Van Gogh

Poursuivez votre séjour à Amsterdam en explorant le Musée Van Gogh, un incontournable de la ville pour les amateurs d’art. Découvrez les œuvres emblématiques de ce maître post-impressionniste, dont les célèbres « Tournesols » et « La Chambre à coucher ». Avec des expositions bien organisées et une présentation captivante, l’expérience au Musée Van Gogh est un véritable enchantement pour les amateurs d’art.

De 9 Staatjes

Les « 9 Straatjes » d’Amsterdam constituent un quartier pittoresque et charmant, composé de neuf petites ruelles regorgeant de boutiques uniques, de cafés et de galeries d’art. L’atmosphère bohème qui règne dans ces ruelles en fait le lieu idéal pour une journée de shopping vintage, pour dénicher des trésors uniques, ou tout simplement pour se perdre dans le charme de l’architecture traditionnelle d’Amsterdam.

Leidseplein

Pour conclure votre journée à Amsterdam, dirigez-vous vers la place Leidseplein, incontestablement la place la plus animée de la ville. Offrant une variété de cafés, restaurants, cinémas, discothèques et théâtres, c’est un lieu idéal pour faire la fête, dîner dans un bon restaurant, ou simplement savourer un verre dans une atmosphère conviviale.

En été, la place s’anime avec des artistes de rue, créant une ambiance encore plus festive. En hiver, une grande patinoire ajoute une touche de magie à cet endroit dynamique. Que vous soyez en quête de divertissement, de délices culinaires ou simplement de l’énergie vibrante d’Amsterdam, Leidseplein est l’endroit idéal pour clôturer votre journée en beauté.

Jour 3 : Une journée mémorable

Votre troisième jour à Amsterdam vous réserve une journée pleine de surprises.

The 7 Houses

À proximité du Vondelpark, ne manquez pas les Zevenlandenhuizen, aussi appelées les « 7 maisons ». Situées dans une rue du Sud d’Amsterdam, ces sept maisons contiguës présentent une architecture distinctive, chacune représentant un pays européen. De l’Angleterre à l’Espagne en passant par la Russie, ces bâtiments offrent une expérience visuelle originale.

Rijksmuseum

On poursuit l’exploration culturelle avec une visite au Rijksmuseum, un joyau artistique niché au cœur d’Amsterdam. Ce musée emblématique offre une plongée fascinante dans l’histoire et l’art néerlandais à travers une collection exceptionnelle. Des œuvres maîtresses de Rembrandt aux trésors culturels des Pays-Bas, le Rijksmuseum promet une expérience riche en découvertes.

Le quartier De Pijp

Après avoir exploré le Rijkmuseum, pourquoi ne pas continuer votre journée en visitant le quartier de Pijp, notamment le célèbre Albert Cuypmarkt ? Ce marché animé offre une variété de stands où vous pourrez dénicher des vêtements, des produits alimentaires et une multitude de délices de rue. Laissez-vous séduire par les arômes alléchants de la cuisine de rue qui embaument l’air. Profitez de l’occasion pour savourer le kibbeling, une spécialité néerlandaise constituée de morceaux de cabillaud frits, idéale pour une collation rapide.

Après votre visite au marché, nous vous recommandons de flâner dans le quartier De Pijp. Vous y trouverez de nombreux cafés et restaurants qui offrent une atmosphère différente de celle des quartiers touristiques d’Amsterdam, mais tout aussi agréable.

Croisière sur les canaux

Pour votre dernière journée à Amsterdam, réservez votre après-midi pour une expérience mémorable. Une croisière sur les canaux emblématiques de la ville, une activité incontournable lors de votre visite à Amsterdam. C’est une manière unique de découvrir la ville et d’explorer son histoire fascinante depuis une perspective différente.

Lors de cette croisière, il n’était pas nécessaire de réserver les billets à l’avance, permettant ainsi de s’adapter à la météo. C’est une expérience authentique à vivre à Amsterdam, quelle que soit la météo.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end de 2-3jours à Amsterdam

Avant de vous envoler pour un week-end à Amsterdam, il est important de vous informer sur des aspects essentiels comme l’hébergement, les activités de loisirs et les choix de transport.

Ou se loger à Amsterdam ?

Lorsque vous planifiez un voyage de 2-3 jours à Amsterdam, le choix de l’hébergement est essentiel. Amsterdam étant une ville coûteuse, il peut être difficile de trouver des logements abordables. Pour une expérience de visite à pied, la localisation centrale est essentielle.

Le quartier animé de Leidseplein offre un emplacement parfait entre le centre historique d’Amsterdam et le quartier des musées, à seulement 10 minutes à pied. Une autre possibilité est le quartier pittoresque de Jordaan, réputé pour ses rues bordées de canaux. Il est idéal pour les familles, avec des appartements familiaux confortables à louer. Si vous recherchez un environnement plus calme, les Oostelijke Eilanden (Îles de l’Est) à l’est d’Amsterdam sont une excellente option.

La vie nocturne à Amsterdam

Amsterdam est célèbre pour sa vie nocturne animée. Voici quelques endroits à ne pas manquer pour sortir et profiter de l’ambiance nocturne de la ville :

Leidseplein : C’est l’un des quartiers les plus animés d’Amsterdam le soir. Vous y trouverez de nombreux bars, restaurants, et clubs pour tous les goûts. Rembrandtplein : Un autre quartier populaire pour sortir la nuit. Vous y trouverez des bars, des discothèques et des cafés avec des terrasses animées. Jordan : Ce quartier pittoresque regorge de petits bars et de pubs charmants. C’est un excellent endroit pour déguster des bières néerlandaises et découvrir la vie nocturne locale. Negen Straatjes : Si vous préférez une ambiance plus intime, les « Neuf Ruelles » abritent de petits bars branchés, parfaits pour siroter des cocktails et discuter. Croisière nocturne : Une croisière sur les canaux la nuit est une expérience unique pour voir la ville illuminée. Certaines visites proposent même des dîners en bateau.

Quand visiter Amsterdam ?

La meilleure période pour visiter Amsterdam est au printemps (de mars à mai) lorsque les tulipes fleurissent et que les températures sont douces, ou en automne (de septembre à novembre) pour profiter de conditions climatiques agréables avec moins de touristes. L’été est la haute saison, idéale pour les festivals et les activités en plein air, tandis que l’hiver offre une atmosphère magique avec ses marchés de Noël, bien que les températures soient plus froides. Choisissez la saison qui correspond le mieux à vos préférences climatiques et à votre affluence préférée.

Comment se déplacer ?

Pour se déplacer aisément à Amsterdam, le vélo est sans conteste le mode de transport le plus emblématique et efficace. La ville est parsemée de pistes cyclables, et le vélo est le moyen privilégié des hollandais pour se déplacer. Louer un vélo est facile et peu coûteux, offrant une liberté totale pour explorer les rues pittoresques et les canaux. De plus, Amsterdam dispose d’un système de transport public bien organisé, comprenant des trams, des bus et des métros, idéals pour couvrir de plus longues distances ou par temps moins clément. Les tramways sont particulièrement pratiques pour atteindre les principales attractions de la ville. Avec tant d’options à disposition, il est aisé de se déplacer dans la charmante Amsterdam.

Le Amsterdam Pass

Si vous souhaitez explorer Amsterdam au maximum, la meilleure option qui s’offre à vous est de vous procurer l’Amsterdam Pass. Voici ce que l’Amsterdam Pass comprend :

Accès gratuit à 2 musées : le Rijksmuseum et le musée Van Gogh. Une croisière gratuite le long des célèbres canaux d’Amsterdam. La possibilité de réserver vos billets sur le même site, avec une réduction de 10 % sur les attractions les plus populaires d’Amsterdam, notamment les musées, le Donjon et la Heineken Experience. Un guide audio à télécharger sur votre smartphone, vous offrant des descriptions de plus de 100 lieux d’intérêt dans la ville.

Où manger ?

À Amsterdam, les options gastronomiques abondent, offrant une expérience culinaire pour tous les goûts. Vous pouvez commencer par explorer les charmes des cafés bruns traditionnels, où vous pourrez savourer des en-cas locaux et des boissons dans une atmosphère chaleureuse. Les marchés alimentaires, tels que Foodhallen ou le marché Albert Cuyp, sont parfaits pour découvrir une variété de mets, des frites aux plats internationaux. Si vous recherchez une expérience typiquement néerlandaise, goûtez aux harengs crus, aux croquettes de viande (bitterballen) ou à l’endive au jambon dans les restaurants locaux.

Bonus Vidéo : Amsterdam vue du ciel en 4k.