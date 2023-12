Visiter La Valette en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

La Valette, capitale de Malte, est une ville historique et pittoresque au cœur de la Méditerranée, avec seulement 7 000 habitants. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle charme par ses rues pavées, ses palais anciens et ses jardins suspendus. En visitant La Valette, on se laisse emporter par la splendeur de la co-cathédrale, le palais des Grands Maîtres et les musées, tout en profitant de vues imprenables. Cette cité, témoignage vivant de l’époque des chevaliers de Saint-Jean, est un incontournable pour quiconque souhaite explorer l’île de Malte.

Jour 1: Immersion dans le passé prestigieux

Bienvenue à La Valette, où dès le matin, la ville s’éveille et vous invite à marcher sur les traces d’une histoire fascinante. La fusion du passé et du présent se vit au fil des rues et des monuments historiques.

La Co-cathédrale Saint-Jean

Commencez votre exploration de Malte par la Co-cathédrale Saint-Jean, un joyau au cœur de La Valette. Cet édifice, célèbre pour ses riches ornements baroques, vous accueille dès les premières heures. Ici, les dorures, les marbres et les œuvres d’art vous plongent dans l’opulence de l’époque des chevaliers. Pendant votre visite, laissez-vous guider par l’audio-guide qui dévoile les secrets des huit chapelles ornées, représentant les langues de l’Ordre de Saint-Jean.

VOIR AUSSI : Top 5 des îles méditerranéennes paradisiaques à ne pas manquer !

La Place du Triton

La Place du Triton est nommée ainsi pour ses emblématiques fontaines ornées de statues de tritons. Elle constitue une entrée emblématique à la ville de La Valette. Conçue dans les années 1950, elle symbolise l’accueil et l’ouverture de la ville vers le monde. Et les tritons tenant la vasque représentant le contrôle des eaux de Malte. C’est un point de rencontre historique où se mélangent habitants et visiteurs.

Republic Street

Après avoir admiré la Place du Triton, poursuivez vers Republic Street. C’est l’épicentre de La Valette, où le flux de la vie quotidienne se déploie. Flânez ici pour découvrir le patrimoine culturel à travers les boutiques artisanales, les étalages de livres et les terrasses animées.

Les Upper Barrakka Gardens

Situés sur les plus hauts remparts de La Valette, les Upper Barrakka Gardens sont un havre de paix. Ces jardins, créés en 1661, étaient à l’origine réservés aux chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Aujourd’hui, ils offrent à tous un point de vue spectaculaire sur le Grand Port et les Trois Cités. Notamment avec leurs allées bordées de statues et de fontaines.

Le palais des Grands Maîtres

L’après-midi commence avec la visite du Palais des Grands Maîtres. Il est incontournable pour ses appartements d’État, qui sont un témoignage de la grandeur historique de La Valette. Bâti au XVIe siècle, ce palais a été le centre nerveux de l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean et continue de fasciner avec ses intérieurs somptueux et ses armures d’époque . Parmi eux, la salle du Conseil et la salle du Grand Conseil se distinguent par leur décoration luxueuse, tandis que le salon des ambassadeurs brille par son élégance.

VOIR AUSSI : Visiter Leucade en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Lower Barrakka Gardens

Un peu plus loin, les Lower Barrakka Gardens offrent un havre de paix. Ces jardins, moins connus que leurs homologues supérieurs, permettent souvent une échappée plus calme. Ils proposent une vue magnifique sur le Grand Port et sont l’endroit parfait pour contempler la mer tout en profitant de l’ombre des arbres et de la beauté des sculptures et des monuments qui les ornent.

Le Mémorial de la Cloche du Siège

Votre parcours se poursuit ensuite vers le Siege Bell War Memorial, érigé en hommage aux victimes du siège de Malte durant la Seconde Guerre mondiale. La cloche massive, sonnée chaque jour, sert de rappel solennel du courage et du sacrifice. Le monument offre également une perspective saisissante sur la forteresse de La Valette et la côte maltaise.

Le Grand Port

Ce port historique est non seulement un site emblématique de Malte, mais aussi un centre d’activité bourdonnant, surtout au crépuscule. Les quais du Grand Port se transforment, offrant une scène animée de restaurants et de cafés où l’on peut déguster des spécialités locales tout en profitant de la vue sur les yachts illuminés et le doux va-et-vient des bateaux de pêche.

C’est l’endroit parfait pour absorber l’atmosphère vibrante de La Valette et clôturer la journée sur une note de détente et de plaisir.

Jour 2 : Immersion artistique

Le deuxième jour à La Valette vous invite à plonger dans le patrimoine culturel et artistique de la ville. Cette journée sera une exploration de l’âme créative de Malte, une occasion de comprendre l’histoire à travers l’art et l’architecture.

La Casa Rocca Piccola

Pour cette deuxième journée, rendez-vous au Casa Rocca Piccola, où l’histoire de la noblesse maltaise prend vie. Ici, une visite révèle des salons privés remplis d’œuvres d’art et une salle à manger qui évoque les fastes du passé. Découvrez les abris anti-aériens qui racontent les moments difficiles de l’histoire et un jardin intérieur, charmant et accueillant.

VOIR AUSSI : Top 8 des destinations ensoleillées en Europe pour des vacances

Le Théâtre Manoel

Le Théâtre Manoel à La Valette est un bastion de l’histoire artistique de Malte. Il tient une place distinguée comme l’un des théâtres les plus anciens encore en activité en Europe. Sa structure baroque, inaugurée en 1732, peut accueillir jusqu’à 623 personnes. Il créer ainsi un espace intime pour les arts de la scène. La décoration intérieure, centrée autour d’un lustre élégant, et la salle ovale contribuent à l’expérience culturelle riche lors des visites ou des spectacles en soirée. Pensez à y revenir le soir, car assister à un spectacle ici, c’est se connecter intimement au patrimoine culturel maltais.

Le Musée National d’Archéologie

Tout près de l’effervescence des rues de La Valette, le Musée National d’Archéologie se présente comme une escale incontournable. Au cœur de l’ancienne auberge de Provence, ce musée est une célébration de l’histoire maltaise, depuis ses premiers habitants jusqu’aux puissantes civilisations méditerranéennes. Il offre un voyage à travers le temps où l’on peut contempler la « Dame endormie » de l’Hypogée de ?al Saflieni. C’est un symbole de la préhistoire maltaise, et un sarcophage phénicien, témoin du passage de ces grands navigateurs.

Valetta Food Court

Une pause s’impose pour votre deuxième journée de découvertes. Le Valetta Food Court est l’endroit idéal pour se régaler des délices maltais. Cette escale gourmande est une véritable fenêtre sur la culture culinaire de l’île, proposant un assortiment de mets qui saura satisfaire toutes les envies. Entre deux visites, laissez-vous tenter par l’authenticité des saveurs locales et profitez d’un moment de détente savoureux.

Le Musée National des Beaux-arts

Au Musée National des Beaux-Arts, on découvre l’époque des Chevaliers à travers des peintures et des objets qui viennent du Palais des Grands Maîtres. Vous pourrez y voir des toiles captivantes de Mattia Preti, y compris celles qui décorent la célèbre Co-cathédrale Saint-Jean. Le musée abrite aussi une collection impressionnante d’armes et d’armures qui racontent l’histoire militaire des Chevaliers de Malte.

VOIR AUSSI : Musée de la Musique à Paris : une visite interactive pour toute la famille

Royal Opera House

Sur votre chemin, les vestiges du Royal Opera House attirent l’attention, marquant l’histoire maltaise. Construit par les Britanniques et partiellement détruit en 1942, ce site est resté en ruines pendant des décennies, rappelant les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, après plusieurs propositions de reconstruction, un théâtre en plein air a été érigé en 2013, harmonisant le nouveau avec l’ancien.

Le Fort Saint-Elme

En explorant le Fort Saint-Elme, vous marchez sur les traces des chevaliers et des soldats qui ont défendu Malte à travers les âges. Ce bastion est plus qu’une structure de pierre; c’est le cœur battant du courage et de la stratégie militaire maltaise. Les murs du fort, témoins du Grand Siège de Malte, se dressent aujourd’hui avec fierté, renfermant un musée riche en récits héroïques. Au fil des salles, découvrez les armures scintillantes, les canons silencieux et les cartes jaunies qui racontent une histoire de bravoure et de résistance.

Hastings Gardens

En fin de journée, Hastings Gardens vous convie à une expérience unique : une promenade nocturne où la douceur de l’air se mêle à la majesté des panoramas. Dans ce jardin suspendu, l’histoire de La Valette se conte sous les étoiles. Les lumières du soir dessinent les silhouettes séculaires des fortifications et du port, rappelant les époques révolues tout en célébrant le dynamisme contemporain.

Jour 3: L’Île de Malte

Lancez-vous dans la dernière journée maltaise, riche en découvertes et en surprises. Elle sera l’occasion de dévoiler des perles méconnues de l’île et de s’immerger pleinement dans son patrimoine culturel.

Les Trois Cités

Pour votre troisième journée, profitez de la matinée pour explorer les Trois Cités, des joyaux de l’histoire maltaise. En vous promenant dans Birgu, Senglea et Bormla, vous voyagerez à travers des siècles d’histoire maritime. Avec des ruelles étroites et des fortifications qui racontent les épopées des chevaliers de Malte. Chaque cité offre un aperçu unique sur le riche passé de l’île, avec ses musées, ses palais historiques et ses vues imprenables sur La Valette.

VOIR AUSSI : Voyage en France : que visiter en priorité en Normandie ?

Fort Saint-Ange Le Fort Saint-Ange domine Birgu avec sa présence imposante, offrant un panorama exceptionnel sur La Valette. Ce bastion, chargé d’histoire, abrite des récits épiques et un musée dédié à la vaillance des chevaliers, où chaque artefact évoque la grandeur passée.

Le Palais de l’Inquisition Le Palais de l’Inquisition est une plongée dans les chapitres sombres de l’histoire maltaise. Ses murs racontent les histoires des procès et des destins entrelacés avec la puissance ecclésiastique de l’époque.

Le Musée Maritime Le Musée National Maritime capture l’essence des aventures maritimes de Malte. À travers ses expositions, découvrez comment l’île a été façonnée par sa relation avec la mer, des bateaux antiques aux cartes de navigation séculaires.

Safe Haven Gardens Les jardins de Safe Haven à Senglea sont un havre de paix offrant une vue magnifique sur La Valette. C’est l’endroit idéal pour contempler la beauté tranquille de l’île et sentir le souffle de l’histoire qui l’entoure.

Mdina et Rabat

Au sein de votre troisième journée, si le temps vous le permet, ne ratez pas l’opportunité de visiter Mdina, l’ancienne capitale fortifiée, un havre de paix où les échos du passé résonnent entre les murs. À côté, Rabat déploie ses trésors avec des catacombes anciennes et des édifices sacrés, des pages vivantes de l’histoire maltese.

La Blue Grotto

Formée au fil des siècles, la Blue Grotto est un ensemble de grottes marines naturelles. Elles sont situé sur la côte sud de Malte, près du village de Wied iz-Zurrieq. Ces grottes sont célèbres pour les reflets phénoménaux de la lumière du soleil qui, en frappant l’eau bleue, créent un éventail de bleus éblouissants. Selon l’heure de la journée, l’eau peut passer de l’azur au saphir et même à des teintes émeraude. Pour les amateurs de géologie et de phénomènes naturels, c’est un spectacle à ne pas manquer. De plus, elles témoignent de la force érosive de la mer sur la roche calcaire douce de Malte.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end de 2 jours à La Valette

Avant de plonger dans l’effervescence de La Valette, pensez à réserver un logement bien situé, à planifier vos visites des lieux emblématiques et à vous renseigner sur les moyens de transport pour une expérience sans encombre.

Où loger lors de votre séjour à La Valette ?

Pour un séjour à La Valette, vous avez le choix entre divers quartiers. Le centre historique vous permet d’être au cœur de l’action, à proximité des principaux sites. Les hôtels-boutiques et les maisons d’hôtes offrent souvent une expérience plus intime et authentique. Si vous recherchez le calme, envisagez de séjourner près des Upper Barrakka Gardens, où la vue est magnifique et les nuits plus paisibles.

VOIR AUSSI : Comment trouver une agence de voyage pas cher ?

Où manger à La Valette ?

La Valette regorge de bistros et de restaurants où vous pouvez savourer la cuisine locale. Pour des spécialités maltaises, dirigez-vous vers les établissements autour de Republic Street. Si vous voulez une expérience gastronomique plus sophistiquée, recherchez les restaurants avec vue sur le Grand Harbour. Pour des collations rapides ou des plats à emporter, les cafés et les échoppes près du Valetta Food Market sont d’excellentes options.

Où sortir ?

La Valette est davantage célèbre pour son riche patrimoine culturel que pour son ambiance festive. Toutefois, elle propose des soirées agréables axées sur la détente plutôt que sur les festivités effrénées. Strait Street est l’épicentre des sorties nocturnes, ponctué de bars à vin et de pubs traditionnels pour des moments conviviaux. Bien que moins fréquents, quelques bars en terrasse offrent des vues imprenables et peuvent organiser des soirées avec musique live.

Quand visiter La Valette ?

Choisir le bon moment pour visiter La Valette dépend de vos préférences personnelles. Si vous privilégiez la quiétude et un climat doux, le printemps et l’automne sont les saisons idéales, avec moins de monde et des températures clémentes. L’été attire les amateurs de plages et de soleil, mais soyez prêts à faire face à des températures élevées et à une affluence touristique plus marquée. Pour ceux qui souhaitent une escapade paisible, l’hiver offre une atmosphère sereine, avec une fréquentation touristique réduite. Située au cœur de la Méditerranée, La Valette jouit d’un ensoleillement exceptionnel, avec environ 3000 heures de soleil par an. Ce qui en fait l’une des villes les plus lumineuses d’Europe.

Bonus Vidéo : 6 endroits incontournable à voir à La Valette, Malte