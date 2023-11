Les 7 Fjords incontournables de Norvège à découvrir

Avez-vous déjà rêvé d’explorer les majestueux fjords de Norvège, ces trésors naturels inoubliables ? Avec plus de 1 700 fjords, la Norvège est un paradis où la nature règne en maître. De la splendeur des eaux profondes aux falaises imposantes et aux cascades envoûtantes, chaque fjord dévoile sa propre magie. En tant que sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ces fjords ont su préserver leur beauté et leur pureté pour offrir aux voyageurs des expériences inoubliables. De villages pittoresques aux aurores boréales, d’activités de plein air à une véritable communion avec la nature, un voyage au cœur des fjords est une promesse de dépaysement absolu. Alors, si vous recherchez des paysages exceptionnels et des expériences uniques, les fjords norvégiens sont la destination par excellence.

1. Le Nærøyfjord

Le Nærøyfjord, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une merveille toute l’année. Qu’il soit couvert de givre en hiver, alimenté par les eaux émeraude de fonte des glaciers au printemps, ou entouré de collines verdoyantes en été, ce fjord norvégien offre une beauté à couper le souffle. En 2004, National Geographic l’a désigné comme la « meilleure destination de voyage préservée au monde », et en 2017, CNN l’a classé parmi les 50 merveilles naturelles incontournables. Le Nærøyfjord, long de 17 km, est un bras de l’Aurlandsfjord, se terminant à Gudvangen, où vous découvrirez des cascades, des villages pittoresques et d’autres merveilles inoubliables.

VOIR AUSSI : Randonnée en Norvège : Découvrez les 10 incontournables à explorer

2. Le Geirangerfjord

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Geirangerfjord, un fjord de 15 kilomètres de long, figure parmi les sites les plus photographiés au monde. Il est une destination emblématique, appréciée tant des Norvégiens que des visiteurs internationaux. Une croisière dans le Geirangerfjord offre une proximité unique avec ses majestueuses cascades et ses imposantes montagnes, tout en vous laissant apprécier le confort de votre bateau. Découvrez la cascade des « Sept Sœurs » (Knivsflåfoss) et l’histoire de la cascade « Friaren« , liée à une légende captivante. Ce fjord se distingue également par ses anciennes fermes perchées sur ses collines abruptes, témoins d’un passé fascinant

3. Le Hardangerfjord

Réputé comme le quatrième plus long fjord au monde et le deuxième en Norvège, le Hardangerfjord est un joyau de la nature norvégienne. Il est le foyer de glaciers comme le Folgefonna à la glace bleue, de montagnes imposantes, de cascades pittoresques et d’immenses vergers de pommiers, qui lui ont donné le surnom de « verger de la Norvège ». Le Hardangerfjord est aussi célèbre pour le rocher de Trolltunga, perché à 700 mètres au-dessus du lac de Ringedalsvatnet. Pour découvrir toutes les merveilles du Hardangerfjord, la randonnée est la meilleure option, avec des sentiers qui s’étendent sur des dizaines de kilomètres. Si vous êtes attiré par le fjord lui-même, le kayak offre des vues spectaculaires sur les falaises imposantes depuis les eaux paisibles.

Le Hardangerfjord est une invitation à une expérience norvégienne authentique au cœur de la nature.

4. Le Sognefjord

Sognefjord, le plus long et le plus profond des fjords norvégiens, est un trésor naturel extraordinaire. C’est l’un des plus longs d’Europe et du monde, attirant les visiteurs tout au long de l’année grâce à ses eaux émeraude et à ses majestueuses montagnes, dont le Naerøfjord, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses falaises impressionnantes atteignent plus de 1 700 mètres de hauteur, tandis que sa profondeur atteint les 1 300 mètres. Situé au nord de Bergen, ce fjord s’étire sur 200 kilomètres d’est en ouest, divisant le pays en deux. Il comporte plusieurs affluents, notamment le Naerøfjord, le Finnafjord et le Lusterfjord, où de charmants villages s’accrochent aux flancs des collines. Cette région offre une variété d’activités, du ski en hiver au rafting, à la plongée sous-marine et à l’alpinisme, le tout à des tarifs compétitifs.

VOIR AUSSI : Les meilleures activités à faire cet hiver en Laponie

5. Le Lysefjord

Le Lysefjord, souvent appelé le « fjord de lumière« , vous promet une expérience inoubliable en Norvège. Ce fjord s’étire sur 42 km, dévoilant des habitations au bord de l’eau, des falaises vertigineuses et des chutes d’eau en chemin. Le point de vue le plus à couper le souffle se trouve au sommet de la falaise de Preikestolen, qui culmine à plus de 600 mètres. Mais ce n’est pas tout. Le fjord héberge aussi l’escalier en bois le plus long du globe, comprenant 4444 marches. Cet escalier vous mène jusqu’au petit village montagnard de Florli. En plus de Preikestolen, ne manquez pas de voir le Kjeragbolten, une pierre étonnamment coincée entre deux parois rocheuses.

En matière de conservation, la région est exemplaire. Elle a reçu en 2018 une distinction pour être une destination durable, soulignant son dévouement au tourisme responsable. C’est donc un incontournable pour les amoureux de la nature et du tourisme durable.

6. Le Hjørundfjord

Les majestueuses Alpes de Sunnmøre abritent l’un des trésors naturels de Norvège, le Hjørundfjord. S’étendant sur 33 kilomètres, ce fjord est situé au milieu d’une nature sauvage et est entouré de petits villages, parfois accessibles uniquement par bateau. C’est le lieu idéal pour ceux qui souhaitent explorer les fjords norvégiens. Les amateurs de la nature et les fans de sports comme la randonnée et le ski y trouveront un véritable paradis. Vous pouvez prendre une croisière depuis la magnifique ville d’Ålesund, célèbre pour son architecture Art nouveau, jusqu’au village d’Øye, en passant par ce fjord pittoresque. Vous aurez également la possibilité de faire des arrêts dans les charmantes villes de Trandal et Urke en cours de route. Pour une expérience complète alliant nature, culture et architecture, la ville d’Ålesund est incontournable.

7. Le Lyngenfjord

Situé en Norvège, le Lyngenfjord est une merveille parmi les fjords du pays. Ce lieu est particulièrement recommandé pour ceux qui sont passionnés par le tourisme durable. Avec son label de « Tourisme durable, » il s’efforce activement de maintenir l’intégrité de son cadre naturel exceptionnel. Vous serez enveloppés par des paysages d’une beauté saisissante en visitant le Lyngenfjord. Pour les aventuriers, des activités à sensations fortes, telles que le saut à l’élastique au-dessus des gorges du fjord, sont proposées. Une telle expérience ne manquera pas de vous faire ressentir toute la splendeur de ce lieu unique.

En conclusion, les fjords de Norvèges sont une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Leur beauté naturelle, leurs paysages spectaculaires et leurs expériences uniques en font des joyaux de la Scandinavie. L’été est le moment parfait pour explorer ces trésors naturels et créer des souvenirs mémorables de votre voyage en Norvège.

Bonus Vidéo : Reportage sur la Norvège avec la découverte de la magie des fjords.