Tour d’Europe en train : nos idées de circuits

Vous avez toujours rêvé de partir à la découverte de l’Europe en train ? Que vous soyez un roadtripper chevronné, un voyageur passionné ou tout simplement un routard avide d’explorations et de découvertes, ce genre d’aventure est une occasion unique qui vous permettra de vivre une expérience captivante et incomparable en totale immersion dans la diversité culturelle, historique et géographique du Vieux Continent.

Bien sûr, s’il promet d’être riche et palpitant, ce genre de projet de voyage requiert une bonne préparation. Rien que pour le choix du circuit, il vous faudra prendre le temps de tout bien organiser si vous voulez profiter pleinement du parcours (et éviter certains désagréments). C’est d’ailleurs dans ce sens que nous avons décidé de vous proposer, dans cet article, quelques idées d’itinéraires.

Au départ de Paris vers les autres capitales d’Europe de l’Ouest

Pour ce premier programme tour d’Europe en train, on vous propose de commencer votre périple depuis la Ville Lumière. Vous pourrez, par exemple, prendre un taxi pour la gare du Nord. Cette grande station constitue un excellent point de départ. Elle vous ouvrira, en effet, les portes vers un éventail de destinations fascinantes à travers l’Europe de l’Ouest, notamment les capitales historiques et les villes cosmopolites de ce côté-ci du continent.

Paris – Berlin – Amsterdam – Bruxelles

Après avoir découvert les merveilles de Paris, vous pourrez prendre le train pour rejoindre Berlin et explorer le riche passé historique de la capitale allemande. Vous pouvez ensuite enchaîner par la ville d’Amsterdam et son riche patrimoine culturel. À quelques kilomètres de là, Bruxelles vous attend avec ses nombreux attraits touristiques et ses délices gastronomiques. Vous l’aurez sûrement compris, ce circuit vous fera vivre une expérience grisante avec un parfait mélange d’histoire, d’art et de gastronomie.

Vienne – Zurich – Luxembourg

Poursuivez le circuit en vous immergeant dans l’opulence impériale de Vienne, vibrez au rythme effervescent de Zurich et découvrez le charme pittoresque de Luxembourg. Ce parcours vous mènera à travers des paysages variés et des trésors architecturaux.

Rome – Monaco – Berne

Parcourez ensuite les vestiges de l’Empire romain à Rome, savourez le luxe discret de Monaco et explorez la beauté naturelle préservée de Berne. Ce voyage vous invite à un délicieux mélange entre culture, glamour et nature.

VOIR AUSSI : Quels sont les pays desservis par l’Eurostar ?

Au départ de Paris vers les pays de l’Est

Vous avez déjà eu l’occasion de découvrir certaines destinations de l’Ouest ? Ou peut-être que vous souhaitez tout simplement commencer votre périple du côté Est ? Embarquez à bord d’un train depuis Paris et plongez dans l’atmosphère envoûtante des métropoles animées et villages pittoresques de cette vaste région du continent.

Paris – Prague – Budapest – Varsovie

Émerveillez-vous devant l’architecture gothique de Prague. La capitale de la République tchèque bénéficie d’une bonne situation géographique et vous permettra d’entamer sereinement votre circuit. Plongez ensuite dans les eaux thermales de Budapest et explorez le passé tumultueux de Varsovie. Ce voyage est une invitation à la découverte de l’histoire mouvementée de l’Europe de l’Est.

Venise – Bucarest – Sofia

Flânez dans les ruelles romantiques de Venise, découvrez la richesse culturelle de Bucarest et imprégnez-vous de l’atmosphère envoûtante de Sofia. Ce parcours vous transportera à travers des paysages envoûtants et une diversité culturelle fascinante.

Zagreb – Vilnius – Bucarest

Explorez la beauté méconnue de Zagreb, découvrez le charme médiéval de Vilnius et plongez dans l’effervescence culturelle de Bucarest. Cette étape du circuit vous réserve des rencontres authentiques et des découvertes hors des sentiers battus.

VOIR AUSSI : Comment faciliter et économiser sur ses voyages en train grâce à Trainline ?

Un circuit qui va du nord au sud

Cette dernière proposition d’itinéraire vous plongera dans une aventure épique en vous emmenant dans les paysages nordiques immaculés et les villes historiques du sud de l’Europe. Vous pourrez, par exemple, commencer votre périple à Stockholm, en Suède, là où les eaux scintillantes des archipels et l’architecture élégante vous accueilleront.

Embarquez ensuite à bord du train et mettez le cap sur Berlin, capitale vibrante de l’Allemagne, où l’histoire et la modernité se côtoient harmonieusement. De là, continuez votre voyage vers le sud jusqu’à Munich, célèbre pour sa culture brassicole et son charme bavarois.

Votre prochaine étape vous conduira à Vienne, en Autriche, où l’opéra, la musique classique et les palais impériaux vous enchanteront. Laissez-vous ensuite envoûter par les canaux romantiques de Venise, en Italie, avant de terminer votre périple à Rome, la ville éternelle, où chaque coin de rue révèle un trésor d’histoire et de culture.