Visiter Athènes en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Nichée au cœur de la Méditerranée, la capitale grecque d’Athènes rayonne comme un authentique joyau culturel de l’Europe. À chaque coin de rue, elle dévoile des monuments fascinants et des vestiges de l’ancienne civilisation grecque. Elle vous transportant instantanément dans un passé glorieux. Cette cité légendaire, berceau de la philosophie, de la démocratie et du théâtre, est véritablement le lieu sacré des dieux grecs.

Si l’envie d’un week-end à Athènes vous séduit et que vous êtes en quête de conseils pour explorer les attractions incontournables, vous êtes au bon endroit. Ce guide concis a été spécialement conçu pour vous orienter. Vous découvrirez ici toutes les incontournables de la ville pour profiter au maximum de votre séjour à Athènes.

Jour 1 : Plongée dans l’Antiquité

Votre première journée à Athènes vous plongera dans l’Antiquité grecque. Et il vous permettra de découvrir certains des sites archéologiques les plus impressionnants de la ville.

Musée archéologique d’Athènes

Commencez votre journée par une visite incontournable au Musée Archéologique National d’Athènes. C’est le plus vaste musée de Grèce et l’un des plus prestigieux au niveau mondial. Ce musée vous plongera dans les racines de la civilisation grecque. Vous permettant de découvrir les nombreux peuples et cultures qui ont traversé son histoire.

Au rez-de-chaussée, parcourez la section dédiée aux sculptures et à la préhistoire. C’est une opportunité captivante pour retracer les fondements et l’évolution de la Grèce. À l’étage, une collection remarquable de céramiques vous attend. Elles mettent en lumière des pièces majeures telles que le masque mortuaire d’Agamemnon, le bronze de Poséidon, le jockey d’Artimysius, et la tête de Zeus.

Le Parthénon

Ensuite, rendez-vous au Parthénon qui un temple antique perché sur l’Acropole. Érigé en hommage à la déesse Athéna, considérée comme la protectrice de la cité d’Athènes. Une visite incontournable lors de votre séjour dans la capitale grecque, cet édifice se distingue par ses majestueuses colonnes doriques.

Le Parthénon s’accompagne d’autres vestiges de l’architecture antique, tels que les Propylées, l’Érechthéion et le temple d’Athéna Nike.

Ensemble, ils vous transporteront dans l’époque glorieuse de la Grèce antique, offrant une expérience inoubliable à Athènes.

Quartier de Monastiraki et son marché aux puces

Votre aventure se poursuit dans le quartier pittoresque de Monastiraki, une destination incontournable à Athènes. Vous serez captivé par son marché aux puces animé, offrant une expérience de shopping unique. En flânant dans les ruelles pavées, parcourez les étals regorgeant de trésors antiques, d’objets artisanaux et de souvenirs uniques. Cet endroit regorge de charme et d’authenticité. Il vous permettra de dénicher des trésors cachés qui sauront vous rappeler votre voyage à Athènes bien après votre départ.

Place Syntagma

La Place Syntagma se présente comme le pouls de la ville moderne, tout comme l’Agora l’était pour la cité antique. Ici, vous découvrirez la tombe du Soldat inconnu, un hommage solennel à tous les héros inconnus qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie. Vous pourrez également admirer le Parlement grec. Où la garde traditionnelle effectue la relève avec une cérémonie spéciale, se déroulant toutes les heures.

Le quartier de Psiri

Pour conclure votre première journée, dirigez-vous vers Psiri, un quartier voisin qui réserve bien des surprises. Explorez ses rues pittoresques, imprégnez-vous de l’atmosphère artistique qui règne dans les cafés et admirez les graffitis colorés qui ornent les murs. Psiri vibre d’une ambiance bohème et abrite une scène artistique florissante. Ainsi, plongez dans l’effervescence nocturne d’Athènes. À la tombée de la nuit, de nombreux habitants et visiteurs se retrouvent pour siroter des cocktails et, pour les plus fêtards, se rendre en boîte de nuit.

Jour 2 : Plongée dans la Culture et la Nature

Votre deuxième journée à Athènes vous mènera à la découverte de la culture locale et de la beauté naturelle de la ville.

Musée Byzantin et Chrétien

Votre journée commence par une immersion dans l’art et la spiritualité au Musée Byzantin et Chrétien. Ici, vous découvrirez des trésors artistiques et religieux de l’ère byzantine, offrant un aperçu captivant du passé de la ville. Les icônes sacrées, richement décorées et les fresques magnifiquement préservées vous transporteront dans l’atmosphère spirituelle de cette période historique. C’est une expérience inestimable pour ceux qui cherchent à comprendre l’influence profonde de la religion dans l’histoire d’Athènes.

Jardin National

En route vers le centre-ville, empruntez l’agréable itinéraire qui vous mènera à travers le magnifique Jardin National. Ce vaste parc est prisé des Athéniens pour la détente et le jogging. Vous aurez l’occasion de vous installer confortablement sur l’un des nombreux bancs disséminés dans le jardin, ou bien de faire une halte dans l’un des charmants cafés pour savourer un apéritif.

Quartier Plaka

Votre prochaine étape vous conduira au quartier Plaka, renommé pour son charme pittoresque. Flânez librement dans ses ruelles étroites, explorez les boutiques artisanales et régalez-vous de la délicieuse cuisine grecque dans l’un des restaurants locaux. Situé à l’est de l’Acropole, Plaka est le quartier le plus ancien de la ville, imprégné d’une atmosphère authentique. C’est une escale idéale pour une pause gastronomique et un moment de détente avant de poursuivre votre exploration de la ville.

La citadelle d’Acropole

L’après-midi débute avec une visite incontournable à l’Acropole d’Athènes, perchée à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet édifice est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et demeure Le symbole emblématique de la ville.

L’Acropole se distingue en tant que plus grand complexe laissé par la civilisation grecque. C’est un témoignage authentique de la naissance de la culture grecque. Là-bas, vous découvrirez les vestiges des lieux qui ont donné naissance à cette culture fascinante.

L’Érechthéion

Situé majestueusement sur l’Acropole, l’Érechthéion est un temple antique consacré à Athéna et Poséidon. Il est particulièrement renommé pour sa « Porch of the Caryatids« , où six statues de femmes drapées jouent le rôle de colonnes pour soutenir le toit du temple. Cette merveille architecturale mérite indéniablement une place de choix sur votre liste des incontournables à voir à Athènes. C’est un temple classique qui incarne l’élégance et le raffinement de l’architecture antique. Une visite vous permettra d’admirer de près les Caryatides, ces statues de femmes qui ajoutent une dimension artistique et historique fascinante à ce lieu emblématique.

Le musée d’Acropole

Si l’envie de visiter un musée vous envahit, saisissez cette occasion pour découvrir le Musée de l’Acropole. C’est un lieu qui renferme les trésors de l’Antiquité grecque, vous offrant l’opportunité de plonger dans l’histoire de cette cité légendaire. Vous y trouverez une impressionnante collection d’artefacts, notamment des sculptures, des poteries et des objets anciens qui témoignent de la richesse culturelle de la Grèce antique.

L’ancienne Agora d’Athènes

Votre journée se termine par la visite de l’ancienne Agora d’Athènes. Située au pied de l’Acropole et s’étendant sur 12 hectares, l’Agora antique d’Athènes a été restaurée de manière exhaustive grâce aux efforts de l’American Institute of Classical Studies dans les années 1930. Ce site constituait le centre névralgique de la vie politique, administrative et sociale de la Grèce antique. Une visite de l’Agora vous plongera dans l’essence même de cette époque, vous permettant de mieux comprendre la vie quotidienne et l’importance de cet endroit dans l’histoire d’Athènes.

Visite de l’Acropole la nuit

Après avoir exploré l’ancienne Agora d’Athènes, vous pouvez décider de revenir à l’Acropole en soirée, lorsque ce site emblématique est magnifiquement illuminé. Cette expérience nocturne vous permettra d’admirer l’Acropole sous une tout autre perspective, sublimée par la douce lueur des étoiles.

Stade Panathénaïque

Vous pouvez ajouter en bonus une visite au Stade Panathénaïque. Ce stade antique, entièrement construit en marbre, a été le site des premiers Jeux olympiques modernes en 1896. C’est un lieu historique qui offre un aperçu unique de l’histoire des Jeux olympiques et de la passion de la Grèce pour le sport.

Jour 3 : Hors des sentiers battus

Si vous avez la chance de passer trois jours à Athènes, votre troisième journée vous emmènera hors des sentiers battus.

Quartier Metaxourgeio

Entamez votre troisième journée en explorant le quartier Metaxourgeio, un quartier en pleine renaissance artistique. Ici, l’art contemporain s’épanouit avec des galeries d’art innovantes et des cafés branchés. C’est un lieu idéal pour plonger dans la scène artistique émergente d’Athènes, où l’expression créative trouve son écho dans les rues animées de ce quartier dynamique.

Les plages d’Athènes et balade à vélo

Pour votre troisième jour, optez pour une expérience unique en explorant les plages d’Athènes et en partant pour une balade à vélo jusqu’à Astir Beach. Située à environ 25 kilomètres du centre d’Athènes, est une destination idéale pour une escapade balnéaire. Vous pourrez pédaler le long du littoral en profitant de la brise marine et en découvrant les charmes de la côte athénienne.

Excursion aux îles voisines

Si vous n’avez pas envie de flâner sur la plage, vous pouvez envisager de prolonger votre aventure en prenant un ferry depuis le port du Pirée pour visiter l’une des magnifiques îles grecques voisines, comme Hydra ou Aegina.

Mont Lycabette

Pour clôturer votre voyage en apothéose, ne manquez pas de gravir le mont Lycabette. Culminant à une hauteur de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre une perspective enchanteresse sur Athènes. Le sommet du mont Lycabette est le point le plus élevé de la ville, et la vue panoramique qu’il propose est à couper le souffle, en particulier lors du coucher du soleil.

La chapelle Saint Georges

En plus de l’époustouflante vue panoramique depuis le sommet du mont Lycabette, vous aurez la chance de découvrir la charmante Chapelle Saint Georges. Cette petite église, nichée au sommet de la montagne, offre un refuge spirituel paisible au cœur de la nature. La chapelle Saint Georges est un endroit empreint de sérénité, où l’architecture traditionnelle se marie harmonieusement avec le paysage montagneux. Vous pourrez admirer les icônes orthodoxes ornant l’intérieur de la chapelle et vous imprégner de la spiritualité qui émane de cet endroit.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Athènes

Pour profiter pleinement de votre week-end à Athènes, voici quelques conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre séjour.

Découvrez la gastronomie Grecque ! Où manger à Athènes ?

Si vous êtes un amateur de cuisine méditerranéenne, Athènes est la destination parfaite à visiter. Lors de votre séjour, ne manquez pas l’occasion de déguster des spécialités grecques incontournables comme le Tzatziki, le Tarama et le Gyros (sandwich grec) dans divers quartiers de la ville. Les quartiers emblématiques tels que Plaka, Monastiraki, Psiri et Thiseio sont réputés pour leurs nombreux restaurants et tavernes qui vous permettront de savourer ces délices culinaires grecs.

Où se loger ?

Lors de votre séjour à Athènes, le choix de l’hôtel est crucial pour une expérience optimale. Le quartier Plaka, niché sous l’Acropole, offre une proximité idéale avec les principales attractions touristiques, bien qu’il soit devenu très prisé des visiteurs. Monastiraki, célèbre pour son marché aux puces, propose également des options d’hébergement. Mais les petites rues environnantes peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix. Si vous recherchez une vie nocturne animée, Psiri, situé à proximité de Monastiraki, est l’endroit idéal. Thiseio, au nord-ouest de l’Acropole, propose des logements plus abordables tout en offrant un accès facile aux sites historiques. Pour ceux avec un budget plus restreint, des options économiques se trouvent près du musée Archéologique d’Athènes, au nord de l’Acropole.

Se déplacer facilement à Athènes

Pour visiter Athènes, vous pouvez vous déplacer à pied pour profiter au maximum de la ville authentique. Les transports en commun, tels que le métro, les bus et les tramways, sont bien développés. Vous pouvez utiliser le métro pour vous rendre à l’office de tourisme d’Athènes, situé sur la place Syntagma. Un pass touristique comprenant un aller-retour à l’aéroport et 3 jours de transports en illimité est disponible pour 22€, ce qui est idéal pour un séjour de 3 jours à Athènes. À noter, la conduite en voiture n’est pas recommandée en raison des rues étroites et du trafic.

Sortir à Athènes

Pour profiter de la vie nocturne à Athènes, ne manquez pas le bar Bios qui offre l’une des meilleures vues sur l’Acropole. Il propose une variété de bières et de cocktails. Pour une ambiance plus paisible, le Little Tree Books est un bar à café situé dans une librairie, idéal pour un brunch du dimanche. Les quartiers de Plaka, Monastiraki, Psiri et Thiseio ont également de nombreux bars et restaurants pour une soirée agréable en Grèce.

Meilleure période pour visiter la ville

La Grèce a un climat méditerranéen, ce qui signifie des hivers doux et des étés chauds. Les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre sont idéaux pour visiter Athènes en Grèce, avec des températures agréables allant jusqu’à 25°C et un minimum de 16°C. Évitez juillet et août en raison de la chaleur intense. Décembre, janvier et février sont doux, mais la mer est trop fraîche pour la baignade. Les meilleurs mois pour combiner visites historiques en extérieur, soleil et plage sont mai, juin, septembre et octobre.

