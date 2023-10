Visiter Dublin en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Dublin, cette métropole vibrante, s’étire le long de la rivière Liffey. Elle offre un panorama inoubliable sur la côte est de l’Irlande. Que vous optiez pour un week-end de 2 ou 3 jours, cette ville pleine de charme déborde d’attractions. Tels que des monuments historiques aux oasis de verdure luxuriante, en passant par des célébrations mondialement réputées et des quartiers emblématiques. Que vous soyez séduit par l’ambiance animée des pubs irlandais, les ruelles pavées chargées d’histoire ou les sites fascinants, Dublin saura vous enchanter avec sa fusion entre modernité et tradition.

Partez à la découverte de Dublin et laissez-vous envoûter par son charme unique

Jour 1 : L’Histoire et la culture de Dublin

Bienvenue à Dublin, une ville animée au charme singulier ! Votre première journée dans la capitale irlandaise vous mènera au cœur de son histoire et de sa culture. Laissez-vous envoûter par les ruelles pittoresques, les monuments historiques et l’effervescence de cette cité vivante.

La Cathédrale de Saint Patrick

Pour votre première journée, commencez votre voyage avec une visite à la majestueuse Cathédrale de Saint Patrick. C’est un trésor historique de Dublin qui s’élève en tant que symbole du protestantisme dans la ville. En tant que la plus grande cathédrale et le principal lieu de pèlerinage en Irlande. De plus, elle incarne plus de 800 ans d’histoire et de culture dublinoises. À l’intérieur de ses murs, des trésors architecturaux et artistiques vous attendent, témoignant de la créativité des générations passées. C’est le point de départ idéal pour explorer cette ville riche en histoire.

Le Musée national d’Irlande Dublin

Le Musée national d’Irlande de Dublin est un trésor culturel inestimable situé au cœur de la ville. Il est divisé en plusieurs branches, chacune se concentrant sur une période spécifique de l’histoire irlandaise. Vous pouvez explorer des artefacts fascinants, des œuvres d’art et des expositions interactives qui vous plongent dans le passé riche et diversifié de l’Irlande. Que ce soit l’archéologie, l’art celtique, l’histoire naturelle ou l’histoire des arts décoratifs, ce musée offre un aperçu captivant de la culture et de l’héritage irlandais.

Phoenix Park

Pour une expérience inoubliable, prévoyez un pique-nique au Phoenix Park. C’est le plus grand espace vert de Dublin et le deuxième plus grand d’Europe. L’entrée du parc, à environ 30 minutes de marche du centre-ville, vous transporte dans un monde de verdure et de tranquillité. Phoenix Park est vaste, alors pourquoi ne pas louer un vélo à l’entrée pour en explorer tous les recoins ? Ce havre de paix offre l’opportunité rare d’observer des daims en liberté. Vous pourrez également profiter des lacs pittoresques, du zoo, des espaces dédiés au sport et même assister à des événements musicaux.

Château de Dublin

Après cette pause détente poursuivez votre exploration à Dublin par une visite du Château de Dublin, un témoin silencieux de l’histoire royale de la ville. Les murs de ce château regorgent de récits historiques, de batailles épiques et de moments royaux. Explorez ses cours intérieures, ses salles majestueuses et son architecture impressionnante pour vous immerger dans le passé glorieux de Dublin.

Christ Church Cathédrale

Au cœur du quartier des Liberties, la Cathédrale St. Patrick se présente comme une halte incontournable entre deux visites à Dublin. Cette cathédrale, empreinte de spiritualité, vous accueille avec son ambiance sereine. Son intérieur abrite une grande crypte fascinante qui vous invite à explorer l’histoire religieuse de la ville. De plus, un pont couvert relie la cathédrale au Musée Dublinia, une plongée immersive dans l’histoire des Vikings.

Distillerie Old jameson

Pour conclure votre première journée à Dublin en beauté, ne manquez pas la Distillerie Old Jameson. Elle vous plongera dans l’univers de la fabrication du whisky. Un guide d’exception vous guidera à travers le processus de création du whisky Jameson. De plus, vous aurez l’occasion de déguster trois verres de ce breuvage emblématique, suivis d’un cocktail rafraîchissant pour couronner le tout.

Il est important de noter que la visite est principalement en anglais, donc une maîtrise de la langue est nécessaire.

Temple Bar

Pour couronner cette soirée de découverte à Dublin, dirigez-vous vers Temple Bar pour une soirée animée. Une véritable expérience à l’irlandaise vous y attend, avec une ambiance festive et des ruelles pleines de charme. Ce quartier vibrant de Dublin est imprégné de l’atmosphère chaleureuse des pubs et des ruelles piétonnes. Temple Bar reste un incontournable, car c’est le cœur palpitant de la ville. En vous promenant dans ses ruelles pavées pleines de charme, vous serez accompagné par la musique, qu’elle soit traditionnelle, pop-rock ou électro.

Une soirée au Temple Bar est une expérience unique pour célébrer l’esprit festif de Dublin.

Jour 2 : Nature et charme urbain

Après une première journée riche en découvertes historiques, explorez la culture et la nature de Dublin lors de votre deuxième journée, avec la visite de parcs et d’une distillerie locale.

Le Spire of Dublin

Pour cette deuxième journée d’exploration à Dublin, nous vous invitons à vous diriger vers le célèbre Spire. Il est également connu sous le nom de Monument of Light. Cette impressionnante flèche, composée de 8 tubes d’acier, s’élève majestueusement à 120 mètres de hauteur. Elle brille intensément la nuit, illuminant O’Connell Street à Dublin sur plusieurs kilomètres à la ronde. Bien que le Spire of Dublin soit un monument relativement récent, construit en 2003, son allure imposante et sa présence dans le paysage urbain en font un incontournable.

Musée Guiness Factory

Nous vous recommandons vivement de poursuivre votre matinée en visitant le Musée Guinness Storehouse. Une visite matinale vous permettra de profiter pleinement de cette expérience sans l’affluence habituelle.

La célèbre marque irlandaise a créé un espace dédié à la découverte de son histoire et de ses processus de fabrication. Le Guinness Storehouse se compose de plusieurs parties. L’un d’entre elles est dédié à la fabrication de La Guiness. De l’autre côté on retrouve un musée présentant des photos d’archives captivantes, d’opportunités de dégustation. Et le petit bonus de cette visite c’est qu’il dispose même d’un bar en rooftop offrant une vue panoramique sur Dublin.

St Stephen’s Green

Pour Prolonger l’enchantement de votre Week-End à Dublin, une visite au Parc de St. Stephen’s Green s’impose naturellement. Ce magnifique parc, véritable joyau verdoyant au cœur de la ville, offre une occasion parfaite pour flâner et vous détendre. L’atmosphère apaisante du parc est un contraste saisissant avec les élégantes demeures géorgiennes qui l’entourent. Et vous ne pourrez manquer de remarquer leurs portes colorées, une caractéristique captivante de cette région. Enfin, Pour une pause bien méritée, profitez des cafés locaux à proximité pour déguster une tasse de café.

Merrion Square

Par la même occasion, vous pouvez en profiter pour visiter le célèbre Merrion Square. C’est ici que vous pourrez admirer la statue d’Oscar Wilde, située juste en face de son ancienne demeure. Cette statue dédiée au dandysme vaut à elle seule le détour !

Le quartier de Ballsbridge

Le quartier de Ballsbridge est situé à proximité de Merrion Square. Il offre une variété de choix gastronomiques pour satisfaire toutes les papilles. Que vous soyez à la recherche d’un restaurant élégant, d’un café confortable ou d’une cuisine internationale, vous trouverez ici de nombreuses options pour un repas savoureux.

Traverser le Ha’penny Bridge

Poursuivez votre deuxième jour par le célèbre Ha’penny Bridge qui enjambe la rivière Liffey. Ce pont au style rétro est incontournable et vous ne pourrez pas le manquer. Le Ha’penny Bridge est un petit pont blanc en fonte réservé aux piétons. Que ce soit de jour ou de nuit, il offre un panorama enchanteur sur Dublin à mi-parcours.

Trinity College : La Long Room

La Long Room, située dans la Old Library de la célèbre université d’Irlande, est une salle véritablement impressionnante. Difficile à imaginer depuis l’extérieur, elle vous enveloppe d’une ambiance presque irréelle et majestueuse. La Long Room est un lieu à couper le souffle qui abrite une vaste collection de vieux livres et manuscrits, créant ainsi une atmosphère digne d’Harry Potter. Une visite dans cette salle est une expérience à part entière, même si elle ne nécessite pas une longue halte, elle reste un point culminant de votre découverte à Dublin.

Quartier branché Smithfield Village

Niché au cœur de Dublin, le quartier branché Smithfield Village est l’endroit idéal pour terminer votre journée en beauté. Cette enclave urbaine regorge de vie et d’activités, offrant une fin de journée animée et une soirée branchée. Les ruelles pittoresques abritent des pubs chaleureux, des restaurants animés et même des événements musicaux locaux. Créant ainsi une atmosphère vibrante et conviviale.

Jour 3 : Hors des sentiers battus

Si vous avez la chance de passer 3 jours à Dublin, c’est l’occasion idéale de sortir des sentiers battus et d’explorer des facettes moins connues de cette ville captivante.

Promenade le long de la rivière Liffey

Pour entamer votre troisième jour à Dublin, rien de tel qu’une agréable promenade le long de la rivière Liffey. Vous découvrirez des promeneurs et des pêcheurs à la ligne le long de ses rives. Si vous démarrez depuis Temple Bar, vous pouvez emprunter la promenade du « Bachelor Walk ». Elle vous permettra de découvrir les neuf ponts emblématiques de la capitale irlandaise.

Le Bord de mer de Howth

Pour une expérience authentique, ne manquez pas de visiter le port de pêche de Howth. Situé à environ 30 minutes en train du centre de Dublin. Vous pourrez vous promener le long du port, explorer les charmants petits commerces, ou déguster un délicieux plat irlandais dans l’un de ses restaurants. C’est une excursion idéale pour découvrir l’aspect maritime de Dublin et savourer des plats locaux.

Montage de Wicklow

Si vous aimez les excursions et les randonnées, partez à la découverte des paysages de l’Irlande en visitant les montagnes de Wicklow. Ces montagnes se trouvent à environ une heure de route de Dublin. Ce qui en fait une excursion idéale pour une journée ou une après-midi. Vous pourrez vous adonner à la randonnée et découvrir les cascades le long du parcours, profiter de l’espace verdoyant, explorer des bâtiments médiévaux. Mais également de vous immerger dans l’ambiance celtique des villages pittoresques entourés de champs et de lacs à perte de vue.

La proprièté de Powerscourt

Si la randonnée n’est pas votre première option, envisagez de visiter la magnifique propriété de Powerscourt. Située au sud de Dublin, cette ancienne résidence du Vicomte de Powerscourt, Richard Wingfield, est un véritable bijou. Le domaine comprend un somptueux château entouré de vastes jardins, de parcs bien entretenus, de sculptures impressionnantes. On retrouve également une pente inclinée qui rappelle le charme du château de Versailles.

Week-end de rêve à Dublin en 2 Jours : Maximisez votre séjour

Vous préparez-vous pour un week-end inoubliable à Dublin ? Que vous soyez un voyageur chevronné ou que ce soit votre première visite dans la capitale irlandaise, voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre séjour de deux jours.

Où loger lors d’un séjour à Dublin ?

Pour un séjour inoubliable à Dublin, choisissez votre hébergement avec soin. Le quartier de Temple Bar est idéal pour ceux qui recherchent une vie nocturne animée et un accès facile aux principaux sites touristiques. Si vous préférez un environnement plus tranquille, optez pour Ballsbridge, un quartier élégant proche du centre-ville. Pour une expérience plus locale, explorez les charmants quartiers de Rathmines et Ranelagh. Ils offrent une atmosphère authentique et de délicieux restaurants à proximité.

Où manger ?

Dublin est un paradis pour les amateurs de cuisine. Pour des plats traditionnels irlandais, ne manquez pas The Woollen Mills, situé dans le quartier de Temple Bar, ou The Winding Stair pour une vue sur la Liffey. Si vous préférez la cuisine internationale, explorez Capel Street pour une variété de restaurants ethniques. Les marchés alimentaires tels que le Temple Bar Food Market offrent également d’excellentes options pour déguster des plats locaux.

Comment se déplacer dans Dublin ?

Découvrez Dublin en toute simplicité en optant pour le bus comme moyen de transport privilégié. Avec un réseau bien desservi, des options telles que les bus airlinks depuis l’aéroport, les Xpresso aux heures de pointe, et les bus nitelink pour les nuits animées, Dublin offre une variété de services adaptés à vos besoins. Les tarifs abordables, avec des billets entre 4 et 5 euros, ainsi qu’un abonnement de 3 jours pour un déplacement illimité.

Le Dublin Pass

Ce précieux laissez-passer vous permettra de naviguer librement à travers les principales artères de la capitale irlandaise sans dépenser le moindre centime. De plus, il vous offre des réductions dans certains établissements et même l’accès gratuit aux attractions de Dublin ! Le Dublin Pass est disponible à un prix variant entre 70 et 110 euros et vous ouvre les portes de plus d’une trentaine d’attractions de la ville.

Où sortir ?

Dublin est célèbre pour sa vie nocturne animée. Pour une expérience traditionnelle, explorez les pubs historiques de Temple Bar, tels que The Temple Bar Pub et The Palace Bar. Si vous recherchez une ambiance branchée, dirigez-vous vers le quartier de Smithfield Village, où vous trouverez des bars modernes et des événements musicaux. Les soirées au bord de la Liffey offrent également une expérience unique.

La meilleure période pour visiter Dublin

Le printemps (mars-mai) apporte des températures douces et des jardins florissants, idéal pour éviter les foules. L’été (juin-août) offre des journées plus chaudes et de longues soirées, parfait pour les festivals en plein air. L’automne (septembre-novembre) est doux, avec des couleurs automnales. L’hiver (décembre-février) est frais et pluvieux, mais les pubs chaleureux créent une ambiance spéciale. La meilleure période se situe en juillet-septembre pour des conditions idéales, tandis que janvier et octobre sont les plus pluvieux à éviter si vous préférez un temps sec.

Que faire à proximité de Dublin ?

À proximité de Dublin, une multitude d’expériences attendent les voyageurs curieux. Explorez la charmante presqu’île de Howth, à seulement 30 minutes en train, pour des paysages côtiers époustouflants et des fruits de mer frais. Pour une aventure plus sportive, partez de b et suivez le sentier côtier jusqu’à Greystones, offrant des vues panoramiques sur la mer d’Irlande. Les environs de Dublin regorgent de découvertes pour tous les goûts, que ce soit pour une balade tranquille le long de la côte ou une exploration plus active.

Bonus Vidéo : Découverte de la ville de Dublin en 4k