Voyage à Istanbul : que faire et visiter à Istanbul ?

Si vous comptez passer un séjour en Turquie, vous devez obligatoirement passer par Istanbul. Cette ville regorge de toutes sortes de sites et d’activités qui ne manqueront pas de vous plaire. Que diriez-vous de faire une balade à bord d’une montgolfière pour assister au lever de soleil ? Laissez-vous tenter par les spécialités culinaires de la ville en prenant part à des cours de cuisine.

Istanbul, autrefois connue sous le nom de Byzance et Constantinople, est une métropole historique qui a été la capitale de trois grands empires : l’Empire romain, l’Empire byzantin et l’Empire ottoman. Cette cité enchanteresse aux mille facettes offre un large éventail d’activités, de monuments historiques à couper le souffle et d’expériences culturelles uniques pour les voyageurs passionnés d’histoire, de culture et de gastronomie. Voici un guide des attractions incontournables à découvrir lors de votre séjour dans la plus grande ville de Turquie.

Croisière sur le Bosphore

L’une des meilleures façons de découvrir Istanbul est de faire une croisière le long du Bosphore, le détroit qui sépare l’Europe et l’Asie et relie la mer Noire à la mer de Marmara. Embarquez à bord d’un bateau pour admirer les magnifiques palais, les charmantes villas et les spectaculaires mosquées qui se dressent sur les rives du Bosphore. Parmi les nombreuses possibilités offertes, on trouve des croisières diurnes, nocturnes ou encore des croisières avec repas à bord et musique traditionnelle turque.

Les mosquées d’Istanbul

La basilique Sainte-Sophie

Symbole emblématique d’Istanbul, la basilique Sainte-Sophie est un chef-d’œuvre architectural qui a été successivement une église chrétienne, une mosquée et aujourd’hui un musée. Elle se caractérise par sa coupole impressionnante et ses magnifiques mosaïques dorées.

La mosquée bleue

Juste en face de la basilique Sainte-Sophie, se trouve la magnifique mosquée bleue, ainsi nommée en raison des magnifiques carreaux de faïence bleue qui couvrent l’intérieur de cette vénérable institution religieuse du 17ème siècle. Lors de votre visite, ne manquez pas d’admirer les six minarets élancés qui dominent le ciel stambouliote.

La mosquée de Süleymaniye

Construite au 16ème siècle par le célèbre architecte Sinan pour le sultan Soliman le Magnifique, la Mosquée de Süleymaniye constitue un exemple remarquable de l’architecture ottomane et offre une vue imprenable sur le Bosphore. Ce complexe monumental abrite également la tombe du sultan et de son épouse Roxelane, ainsi qu’une madrasa, un hôpital et une bibliothèque.

Les palais d’Istanbul

Le Palais Topkap?

Résidence principale des sultans ottomans pendant près de quatre siècles, le Palais Topkap? est aujourd’hui un musée qui abrite une riche collection de trésors, d’objets d’art et de reliques sacrées. Profitez d’une visite des somptueux pavillons, des salles du harem et des impressionnantes cuisines pour plonger dans l’histoire fascinante de l’Empire ottoman.

Le Palais de Dolmabahçe

Situé sur les rives du Bosphore, le Palais de Dolmabahçe est un chef-d’œuvre architectural construit au 19ème siècle par l’architecte Garabet Amira Balyan. Ce luxueux palais de style européen fut la dernière résidence des sultans et est aujourd’hui ouvert au public.

Grand Bazar et marchés traditionnels

Pour une expérience authentique du quotidien stambouliote, ne manquez pas de visiter les marchés traditionnels et le Grand Bazar d’Istanbul. Ce célèbre marché couvert compte plus de 4 000 boutiques, où vous pourrez dénicher des objets artisanaux, des bijoux, des épices et d’autres souvenirs à ramener chez vous.

Tour de Galata et quartiers historiques

Dominant le panorama urbain du district de Beyo?lu, la Tour de Galata est un emblème de la ville d’Istanbul. Grimpez jusqu’à son sommet pour profiter d’une vue imprenable sur la Corne d’Or et le vieux quartier d’Éminönü. Flânez ensuite dans les ruelles qui descendent vers le Bosphore en traversant les quartiers historiques de Galata, Karaköy et Balat.

La Citerne Basilique

Plongez dans les entrailles de l’ancienne Byzance en visitant la mystérieuse Citerne Basilique, une immense citerne souterraine construite au 6ème siècle par l’empereur Justinien. Admirez les colonnes doriques, ioniques et corinthiennes qui supportent le plafond voûté et prenez quelques clichés des deux célèbres têtes de Méduse que vous trouverez ici.

Les trésors cachés d’Istanbul

Outre les lieux emblématiques cités précédemment, Istanbul regorge de lieux moins connus, mais tout aussi fascinants. En séjournant dans un hôtel bien situé, il vous sera facile de planifier chaque journée de visites selon vos centres d’intérêt.

Les sites historiques d’Istanbul

Si vous souhaitez découvrir des sites historiques d’Istanbul, prenez part à une excursion d’une semaine à la découverte de Gallipoli, Pamukkale, Hiérapolis, et bien d’autres encore. Arpentez les ruelles de la ville d’Istanbul pour observer, tout au long de la descente de la Corne d’or, une multitude de maisons tout en couleur.

Quartier de Sultanahmet

Même si beaucoup de voyageurs connaissent déjà ce lieu, il est impossible de parler d’Istanbul sans évoquer Sultanahmet. C’est le cœur historique de la ville, riche en musées et en sites archéologiques. Prenez un déjeuner dans l’un des restaurants traditionnels de la place pour savourer la cuisine locale tout en admirant les beautés du monde ancien qui vous entourent.

La rive asiatique

Si la plupart des touristes se concentrent sur la partie européenne de la ville, la rive asiatique d’Istanbul est un véritable joyau à ne pas manquer. Moins touristique, elle offre une immersion plus authentique dans la culture locale. Des marchés aux ruelles paisibles, chaque lieu a une histoire à raconter.

Transfert depuis l’aéroport

Enfin, pour faciliter vos déplacements, n’hésitez pas à vérifier auprès de votre hôtel s’ils proposent un service de navette depuis ou vers l’aéroport. Cela pourrait vous faire gagner du temps, surtout si vous avez un vol tôt le matin ou tard le soir.

Voici une carte d’itinéraire d’Istanbul pour vous aider à vous repérer.

Découvrir encore plus d’activités incontournables à Istanbul

Pour enrichir davantage votre séjour, n’hésitez pas à consulter notre guide des 70 activités incontournables à faire à Istanbul. Vous y trouverez de nombreuses suggestions pour profiter pleinement de cette ville chargée d’histoire et de culture à chaque coin de rue.

FAQ – Istanbul en bref

Combien de jours sont nécessaires pour visiter Istanbul ? Un séjour de 4 à 5 jours est idéal pour découvrir les principaux sites d’Istanbul. Où dormir pour être proche des principaux lieux touristiques ? Le quartier de Sultanahmet est central et à proximité de nombreux sites emblématiques. Est-il sûr de voyager à Istanbul ? Istanbul est généralement sûre pour les touristes, mais comme dans toutes les grandes villes, il est recommandé de faire preuve de prudence et de rester alerte. Comment se déplacer dans la ville ? Le tramway, les bus et les taxis sont largement disponibles. De plus, les ferries sont un moyen pittoresque de traverser le Bosphore. Est-il nécessaire de réserver les musées et sites à l’avance ? Durant la haute saison, il est conseillé de réserver à l’avance pour éviter les longues files d’attente, en particulier pour les sites populaires comme la basilique Sainte-Sophie. Y a-t-il des zones à éviter ? Les zones touristiques principales sont sûres, mais il est toujours bon de se renseigner auprès de locaux ou de l’hôtel pour connaître les quartiers moins recommandés, surtout la nuit.

Ainsi, Istanbul se révèle être une ville aux mille facettes, où chaque coin recèle une histoire et chaque rue invite à l’émerveillement.